«В сторонке отсидеться не удастся никому»: когда санкции Запада коснутся РК

Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана и как к ним подготовиться в своем материале рассказал аналитик компании Esperio

Пытаясь ответить на вопрос о вероятности введения санкций в отношении Казахстана, очень важно уточнять прогнозный горизонт. Потому что на относительно длинной дистанции в 5-7 лет, западные санкции к РК обязательно будут применены.

И это никак не связанно с действиями или бездействием Казахстана, просто в рассыпающемся на две зоны влияния мире (китайскую и американскую), РК географически оказывается в китайской зоне, значит рано или поздно будет рассматриваться как противник США или союзник Китая, которого нужно ограничивать в возможностях развития.

Безальтернативность санкционного будущего Казахстана нужно подчеркнуть, потому что как бы ни старался РК проводить многовекторную политику, в момент когда противостояние США и Китая войдет в острую политическую фазу, которая будет подразумевать применение и военных, и экономических инструментов, Казахстану придется сделать выбор и занять чью-то сторону, хотя реально выбор уже сделан, будущее Казахстана не на Западе, а на Востоке.

Так что по большому счету единственной доступной долгосрочной стратегией развития для казахстанской экономики является та, что будет исходить из предпосылки, что США уже ввели санкции в отношении Казахстана и РК выстраивает экономическую модель с учетом этих ограничений.

Задача может показаться странной и даже надуманной, но это лишь до тех пор, пока сохраняются иллюзии, что в «драке» двух сверхдержав, которая почти наверняка будет разворачиваться и в азиатском, и в европейском регионах, Казахстану с помощью своей нейтральной позиции во внешней политике удастся сохранить хорошие отношения со всеми и отсидеться в сторонке.

По всей видимости в сторонке отсидеться не удастся никому, потому что разделение на зоны влияния может быть вовсе не условным, а очень даже реальным. Пример тому Россия, Иран, КНДР, Венесуэла, которые не имеют свободного доступа как к западной финансовой системе, так и к западным рынкам и для того чтобы выжить, им приходится переориентироваться на Восток, прежде всего на Китай.

Сложно сказать останется ли доступным в ближайшие 5 лет рынок Европы для Казахстана, все-таки за него сейчас идет очень ожесточенная борьба между США и Китаем. Хочется надеяться что останется, потому что для РК это второй по объему торговый партнер, на которого приходится большая часть экспорта сырья и импорта промышленных товаров.

Но так как в государственном планировании есть место только прагматичному расчету, то Казахстану просто необходимо прорабатывать шаги, на случай ограничения доступа к европейскому рынку. Прежде всего это диверсификация маршрутов поставок нефти, здесь необходимо развивать сотрудничество и с Россией, которая получает сейчас бесценный опыт выстраивания альтернативной системы поставок. Необходимо наращивать поставки и через Каспий, и конечно же расширять маршруты прямых поставок нефти в Китай.

Что касается методов снижения риска перекрытия импорта промышленных и высокотехнологичных товаров, не только из Европы, но и из других развитых стран американской коалиции, то здесь также необходим поэтапный поиск и пробное внедрение аналогов, произведенных в странах, которые с высокой вероятностью войдут в зону влияния Китая. Кроме того не лишним могут быть и проекты по локализации производства промышленных товаров, санкционные риски по которым наиболее высоки (нефтесервисное и электрооборудование).

Диверсификация экспорта и импорта Казахстана, это относительно долгосрочные задачи, достижения в которых в самом благоприятном сценарии может понадобиться РК уже через 3-5 лет. Что касается, более короткого горизонта планирования, то пользуясь российским антисанкционным опытом, Казахстану необходимо активизировать развертывание национальной платежной системы.

При чем это должна быть как классическая платежная система, аналог Visa, Masterсard, «Мир», так и система цифрового тенге, которая может стать даже основной в случае активизации внедрения цифрового юаня в Китае и цифрового рубля в России. Обе системы должны обеспечить бесперебойную работу внутренней экономики, в случае санкционного воздействия.

Еще одним крайне важным оперативным мероприятием в процессе подготовки к конфронтации США и Китая, должна стать проработка структуры ЗВР Казахстана. Доля золота в них достаточно высока, это хорошо, однако необходимо удостовериться, что часть золота, хранимая в иностранных банках не окажется замороженной в случае санкций. То же самое можно сказать и о размещенных в долларовых инструментах госсредствах, долю американской валюты разумно уменьшать в пользу юаня, евро и золота.

И наконец еще один важный элемент подготовки, заключается в проведении своеобразных учений на уровне Правительства РК и НБ РК, а также крупных предприятий Казахстана по действиям в условиях введения санкций и шоковых событий вроде военного конфликта США и Китая в Южно-Китайском море, с последующим обменом максимально жесткими санкционными ограничениями.

Естественно, что пока ситуация еще относительно спокойна, описанный комплекс мер может казаться избыточным, потому что многовекторная риторика руководства Казахстана создает иллюзию возможности сохранения нейтралитета, за который США или не станут вводить санкции, или в худшем случае ограничатся отдельными показательными акциями устрашения в отношении казахстанского банка или торговой компании, которые кстати говоря также окажут негативное воздействие на экономику РК из-за охлаждения деловой активности.

Но чем ожесточеннее будет становиться американо-китайская схватка за мировое лидерство, а это судя по риторике обеих стран их основной сценарий, особенно после выборов президента США в 2024 году, тем актуальней будут действия по защите и национальной финансовой системы, и внутренней экономики, и логистики внешней торговли от санкций. Так что не стоит терять времени.

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