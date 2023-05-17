Зачем школьникам знать о голодоморе, хотят ли чиновники хаоса в стране, и почему красивые женщины-депутатки могут легко увести вашего мужа?

Сетевые обзоры 160 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

Все смешалось на этой неделе в казахстанских медиа и авторских Telegram и YouTube — каналах. Кажется, за новостями вездесущие телеграмеры разбрелись «кто в лес, кто по дрова». Да и вопросы просто сыплются как из рога новостного изобилия. Но, может, какое время — такие и новости? Чего только стоит видео депутата маслихата Павлодара Даримовой, пригрозившей увести любого мужа, сына или отца! Или дебильный поступок уральского активиста Жанната Ахмедьярова — брата журналиста Лукпана Ахмедьярова, который 9 мая притащил унитаз к памятнику легендарного маршала Георгия Жукова, чуть ли не к проходной воинской части «Сокол». При этом на голову казахстанец нацепил шапку с гербом Украины.

Почему провокаторов не останавливают – задаются вопросом телеграмеры. Возможно, чиновники втайне желают, чтобы в стране воцарился хаос? Почему санкции являются законными только в границах стран их принявших, а в мировом масштабе они не законны, но об этом молчат? Для чего в соцсетях первый вице-министр МО рекомендует рассказывать школьникам о голодоморе и репрессиях? И почему дорожные люки взлетают у нас с земли в воздух, а 17 мая мы должны бороться с гомофобией, трансфобией и бифобией?

Не жизнь — малина!

Фонд Бюро расследований коррупции –10 095 (+179) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr предлагает подборку прямо-таки коррупционных триллеров.

«Длиннорукая» агрессивность США «Длиннорукая» агрессивность США
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800 млн тенге госсубсидий «увели» из госказны лже-фермеры Жамбылской области. Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств. А когда к ним приехали проверять посевные площади, тут такая ягода-малина пошла… Четыре уголовных дела расследует департамент АФМ.

Спец Цоны Астаны нанесли ущерб государству аж в 1,4 млрд тенге. Антикор завершил расследование в отношении их работников, которые вводили и уничтожали сведения о транспортных средствах в информационных системах СЦ «Web-Модуль» и «ИИС ЦОН», подделывали письменные формы сделок. С января по май 2022 года ОПГ незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты сборов и платежей.

Алматинцам вернут землю в водоохранной зоне.

«Вокруг земли на набережной реки Малая Алматинка разгорелся настоящий скандал. За полгода новые владельцы 30-ти соток разделили участок на 2, продали 1 и создали проект новой зоны отдыха. Но городской акимат решил принудительно вернуть землю, которая находится в пределах 35-метровой водоохранной зоны», — пишет телеграмер.

Кому что, а ветераны и пенсионеры МВД РК ведут борьбу за свой санаторий – они против его приватизации и обратились с письмом к Генеральному прокурору РК Берику Асылову.

Между тем, стать миллионерами обещают частные судебные исполнители — именно они занялись реализацией имущества Карима Масимова. В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США!

Война Миров. Дураки, предатели и воры Война Миров. Дураки, предатели и воры
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А в Уральске суд огласил приговор по громкому делу. Взяткодатель «король трамадола» Николая Карпова отдавший 4 млн тенге высокопоставленному полковнику полиции Эдику Булатову ходит на свободе, а его покровитель получил 5 лет колонии. Суд признал его виновным, лишил спецзвания «полковник полиции», запретил пожизненно занимать любые госдолжности, и квазигоссекторе — тоже.

Говорите, в регионах денег нет? Да их не успевают осваивать! В ходе заседания Правительства заместитель премьер-министра — министр финансов Еруслан Жамаубаев заявил, что за четыре месяца этого года госорганы не освоили 55 млрд тенге. Лидерами неосвоения среди регионов он назвал Алматы, Астану, Атыраускую и Туркестанскую области. Больше всего недоосваивают по линии Минкультуры и Мининформации.

В этом году деньги регионам «подкинут» еще — порядка 2 трлн тенге целевых трансфертов на различные программы.

Подсчитали-прослезились

 Злобная татешка – 90 165 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

Лопатой проще и понятней Лопатой проще и понятней
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Тем временем, советует проследить за «судьбой» зарубежных активов, возвращенных на Родину. Цитата Генпрокурора Берика Асылова: «… общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций».

А сколько еще можно вернуть? Это ж годовой бюджет нескольких областей!

Злобная татешка не на шутку взялась и за интернет-провокаторов. Ну, сколько можно их терпеть? Только прослыл активистом и «пошла-поехала крыша»!

Почему госслужащие вопреки указаниям Токаева продолжают яро реагировать на провокации деструктивных элементов из соцсетей? Соцсети из площадок общения и новостных порталов превратились в трибуну для асоциальных и деструктивных элементов, сеющих рознь, подрывающих общественные и государственные устои. Провокаторы активно воздействуют на умы обывателей, которые воспринимают информационные манипуляции, псевдоразоблачения и хайп за чистую монету, возмущается татешка.

«У нас героями стали уличные хулиганы, блогеры и люди, которые раздувают шумиху. Депутаты и представители исполнительной власти сделали акцент только на них. Чиновники разного уровня просто бегут выполнять их требования», — цитирует телеграмерша выступления Президента:

Что делать? Пресекать провокации, обеспечить законность, и наказать разжигателей розни, руководствуясь статьями КоАП и УК РК. А что в реальности? Госслужащие заигрывают с деструктивными элементами, пасуя перед их «популярностью» в соцсетях.

Счастье против суицида Счастье против суицида
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«Реагируют на откровенную клевету с таким вниманием и рвением, которого сроду не удостаивается ни один законопослушный гражданин, обращающийся с реальными проблемами. Почему? Возможно, чиновники сознательно своим бездействием способствуют созданию очагов социального напряжения втайне желая, чтобы в стране воцарился хаос?», — обличает Злобная татешка.

Сотни тысяч казахстанских предпринимателей задыхаются от финансовых отчетностей и проверок, выявляющих «незначительные» нарушения, но только им их никто списывать не собирается. Наоборот, стоит только усомниться в корректности расчетов фискалов, как сумма доначислений и штрафов чудесным образом вырастает, предлагает телеграмер еще одну актуальную тему для размышлений.

ТГ напоминает: в 2024-м завершится мораторий на проверки бизнеса в Казахстане. Премьер Алихан Смаилов сообщил, что затем, «графики проверок будут автоматизированы», отменят 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу.

«У нас, на секундочку, более полутора миллионов субъектов МСБ!», — пишет телеграмерша, предлагая Правительству по-настоящему заботиться о предпринимателях.

Потому что, например, проект по внедрению сопроводительных накладных на товары (СМТ) и постановления «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке», из-за которых уже начали массово закрываться мелкие торговые точки, такой заботой точно не назовешь!

Кино живет не по законам Кино живет не по законам
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«На радость, надо сказать, крупным сетям, что, знаете ли, наводит на мысли…,» — добавляет ЗТ.

Злобная татешка кинулась следом на амбразуру санкционных войн.

«Известно: главная бюрократия ЕС обсуждает специальные санкции против десятков фирм из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана за помощь России в обходе торговых ограничений. Причем, никого в ЕС, кажется, не смущает, что эти ограничения являются законными только в границах стран их принявших. В мировом масштабе они не законны.

Впрочем, Казахстану предстоит еще долго жить в условиях таких глобальных проблем», — рассуждает татешка.

Как вырисовываются два возможных сценария – узнаете в ТГ. Страшны не санкции, а разрушение экономики, предупреждает она.

Думаете это все? Зоозащитники подали заявки на проведение митингов в защиту собак сразу в 9 городах Казахстана.

Китай и Центральная Азия пообщаются тет-а-тет Китай и Центральная Азия пообщаются тет-а-тет
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«В Алматы, их акция оказалась весьма массовой. СМИ сообщали о 400, а то и о 500 участниках. Много ли протестных митингов отличались таким уровнем мобилизации? … Где эти партбоссы всех мастей были, скажем, во время апрельской акции протеста нефтяников в Астане?, — спрашивает татешка.

ТГ расскажет, как это все связано с партиями, локальными проблемами мажилисменов всех «пород» и почему в ближайшие пару лет Казахстан может ждать разрастание эко-протестов с появлением на этом фундаменте новых общественных лидеров.

Ну, и о скандалах вокруг ArtSport, которые сопровождают программу практически с самого запуска. Это не только недоработки платформы, хищения, но и допуск до работы с детьми ранее судимых тренеров. Генпрокуратура выявила более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Узнаете, на какие ухищрения идут кураторы АrtSport, чтобы вновь вернуться к госдотациям, и что происходит с Damu Bala – новой госпрограммой, запущенной на смену скандальной ArtSport в феврале этого года?

Все не как у людей

А что волновало оппозиционный авторский Telegram и YouTube-канал (118 тыс. подписчиков) EImedia –2 527 514 (+13) подписчиков на этой неделе.

Призрачная стабильность налогового режима Призрачная стабильность налогового режима
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https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

«Антикор впервые подчеркнул, что подозреваемый не считается преступником, пока его вина не будет доказана в суде. Раньше такое за финполом не наблюдалось — напротив, они постоянно забывали о презумпции невиновности», — Telegram и YouTube-каналах EImedia предлагает свою версию причины задержания за $30 миллионную взятку экс-руководителя НПП «Атамекен» Абылая Мырзахметова.

Ссылаясь на свои источники и на Антикор, Telegram-канал сообщает: возможно за $30 млн хотели освободить Талгата Боранбаева?

«Целый скандал в соцсетях и прессе разразился по поводу того, нужно ли было Токаеву ехать на Парад», — начинает итоги недели в https://www.youtube.com/watch?v=JOkVLbFB9Lk Гульжан Ергалиева.

Тут все плохо, по версии телеграмера и его спикера предпринимателя Армана Шураева. Президент — слабак, Казахстан — колония России, со всеми вытекающими последствиями, парад Победы — …., и Армии у нас нет, и народ спит на ходу — все у нас не как у людей.

Ускорение преобразований жизненно необходимо Ускорение преобразований жизненно необходимо
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Но страшное будущее ожидает, не только Казахстан, но и соседние страны ЦА. Они же тоже не сами по себе, например, в Москву на 9 мая поехали. Это был шантаж: «не приедете — пожалеете» — делает вывод автор программы. Альтернативных мнений нет. Не обошли, конечно, «любимую» для обывателя тему: когда Россия нападет на Казахстан?

Словом, сплошная индия! Кто любит версии о «пропащей», и как выясняется уже «проданной» и «оккупированной» Родине, – вам сюда.

Хотя интересное расследование провел ТГ, копаясь в предыстории нашумевшего ареста Мырзахметова.

«Мы соединили воедино многие известные и неизвестные факты из жизни подозреваемого, его многолетнего патрона Тимура Кулибаева и еще кое-кого. Также следует отметить, что эта история обещает развиваться дальше», — интригует телеграмер, отсылая читателя в свой YouTube-канал.

Далее автор ТГ цитирует вице-министра просвещения Шолпан Каринову:

«В последний день учебного года во всех школах будут проведены классные часы, в которых отдельной должна стать тема патриотизма, любви к Родине, дружбы, миролюбия, уважения к истории страны, почтение памяти жертв политических репрессий и массового голода».

Жанаозен, зарплата и закон Жанаозен, зарплата и закон
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Халява, плиз!

За нами уже выехали – 69 986 (-198) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@Zanamiviehali

Об удивительном случае, который произошел в Алматы рассказывает ТГ.

Дорожные люки взлетели с земли в воздух, а один из них влетел в автомобиль, припаркованный на довольно дальнем расстоянии. Боковина авто и стекло, за которым видно детское кресло, основательны разбиты, но хорошо, не было прохожих! Причины «взлета» люков пока неизвестны. На видеозаписи, которую предлагает телеграмер, видно лишь, как железные крышки что-то выталкивает наверх. Возможно, это взрыв скопившегося в колодце газа, предполагает ТГ.

Из разряда аномальных и другое видео — массовой давки около окошка бесплатной раздачи донеров. Площадь, занятая желающими халявного фастфуда — нескончаема. Одно успокаивает: это студенты и школьники.

Война Миров. Креативная идея Вассермана Война Миров. Креативная идея Вассермана
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«В Актобе прошли ну очень голодные игры. Вчера у местной донерки открылась новая точка. И в честь этого раздавали донеры. А за всё бесплатное в нашей стране, как известно, ведутся ожесточенные войны. Никто не пострадал, сказали в полиции. Организаторы получили административку. «Один с халапеньо и давкой, пожалуйста», — улыбается телеграмер.

И еще одна шок-новость. Небольшой ветер в Алматы снес обшивку жилой многоэтажки ЖК «Сарыарка» в Ауэзовском районе. Никто не пострадал. Дому 10 лет. Без комментариев. Тут самое время поговорить о качестве жизни.

ТГ приводит данные главы Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой:

«Качество потребительской корзины меняется не в лучшую сторону, население все еще не имеет возможности накопить деньги на жилье. Группа населения с наименьшими доходами выросла, но всего на 0,24% – теперь она равна 10%. Доля средней пенсии к средней зарплате равна 29%».

Это неплохо, но тем не менее в других развитых странах она составляет и 40% . На здравоохранение тратим более 30%, и это достаточно высокий уровень при том, что «расходы на здравоохранение из республиканского бюджета и системы обязательного соц-медицинского страхования у нас растут», комментирует автор.

ТГ, между прочим, напомнил: депутаты недавно говорили, что ОСМС не работает — система накопила денег и, по сути, стала кормушкой для чиновников.

Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних
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А традиционный рост кредитов среди населения составил 30% за год – причем не на предпринимательские цели. В Казахстане с 1 июля и автогаз подорожает на 20%.

Министерство энергетики предлагает увеличить предельную цену на сжиженный нефтяной газ с 33 600 тенге до 40 320 тенге за тонну. И вот еще — товары из ЕС в Казахстан «исчезли» при транзите через Россию. Об этом пишет Financial Times. До начала войны в Украине Литва отправила в Казахстан товары на $28 млн. Однако Казахстан получил товаров только на 9 млн.

После начала войны Литва отправила Казахстану продукцию на $56 млн, но Казахстан опять называет цифру в 11 млн. В Евросоюзе считают, что «потерянные» товары могли быть использованы в военных или разведывательных целях – это авиационные компоненты, оптическое оборудование, газовые турбины и т. д. Ситуацию назвали «призрачной торговлей».

«Все это звучит тревожно на фоне обсуждения в ЕС нового пакета санкций, которые могут коснуться Казахстана и других стран, которых подозревают в том, что они помогают России обходить ограничения», — пишет телеграмер.

ORDA – 125 956 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

Концепция обслуживания интересов «элиты» Концепция обслуживания интересов «элиты»
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И еще раз про клубничку. Почему депутат мажилиса Жигули Дайрабаев намерен обратиться в полицию? Его семью обвинили в использовании рабского труда. По словам пострадавшего Василия Ковешникова, в 2021 году Дайрабаев нанял его работать в поле, пообещав платить 30 тыс. тенге в месяц, но за два года он не получил ни тиына.

Дайрабаев в ответ заявил, что знать не знает рабочего, и его пытаются очернить.

Василий работал на клубничном поле, а его рассказ выслушали журналисты ТГ.

Кто-что отмечает, а ТГ решил соригинальничать и отметить статьей 17 мая – интервью с открытым геем, ивент-продюсером, предпринимателем Абделем Мухтаровым.

17 мая- Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, если кто не знает.

Война Миров. Шпионы или дегенераты? Война Миров. Шпионы или дегенераты?
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Вот еще новость к праздничку.

«Скандально известный трансгендер вышла на свободу. Виктория Беркходжаева семь лет провела в колонии за вымогательства в особо крупном размере. На суде необычная девушка так и не признала свою вину. И только после освобождения заявила — вина была.

Беркходжаева в деталях рассказала о годах, проведенных в колонии. Унижение со стороны администрации, стычки с заключенными и даже насилие. В последнем она обвинила сотрудника КНБ. После его приговорили к 5,5 годам лишения свободы», — рассказывает ТГ.

«Казахстану ещё предстоит очень долгий путь в этой борьбе», — считают телеграмеры, не объясняя: а стоит ли побеждать эти фобии, если они естественные?

Автор статьи предлагает сочувствовать:

«Многим представителям ЛГБТ в нашей стране приходится скрывать свою идентичность и прятать самих себя. Открытость грозит разорванными социальными связями, потерей семьи, крушением успешной карьеры, угрозами безопасности….».

Но подобного рода выбор всегда сопряжен с социальным или нравственным ущербом. Хотя, последнее слово всегда за читателем. Кстати, интервьюер утверждает, что давным-давно среди казахстанских батыров были …геи.

Месть брюссельской капусты Месть брюссельской капусты
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А вот и настоящие батыры. Президент Токаев принял победителей Чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу. Президент поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве — четыре золотые и одна серебряная медаль. Чемпионы мира!

О нехватке финансирования для решения проблемы с бродячими собаками в Казахстане, рассказала в кулуарах правительства глава Минэкологии Зульфия Сулейменова.

По данным ведомства, в стране нужно обустроить минимум 69 государственных приютов для бродячих животных, но пока действуют всего четыре.

Между тем, сообщает Telegram-канал, нашли хозяина собаки, которая разорвала лицо трехлетней девочки. С владельцем питбуля провели беседу.

«В полиции завели уголовное дело по статье «неосторожное причинение вреда здоровью». Хозяину, который не уследил за агрессивным питомцем, грозит до 20 суток ареста. Пострадавшая девочка сейчас в больнице г. Тобыла Костанайской области. Состояние удовлетворительное — ей провели экстренную хирургическую операцию», — пишет ТГ.

Вопрос о снижении пенсионного возраста шахтеров может решится в конце мая, сообщает также телеграмер, цитируя министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову.

«15 мая я встречалась по этому вопросу с работодателями. Думаю, в этом вопросе мы скоро придем к определенному мнению. К концу мая, наверно, выйдем уже», — цитирует Дуйсенову ТГ.

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Удачной рабочей недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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