Как черные лесорубы поджигают реликтовый лес, почему Скляр опять вышел «сухим из воды», и как американцы сделают из «дикого Армана» народного героя

Обзор Telegram и Youtube каналов

За дымовой завесой трагедии в природном заповеднике «Семей орманы» ушло в сторонку лето, детские лагеря и отпуска. Telegram и YouTube-каналы обгоняя друг друга публикуют самые свежие новости с огневого рубежа. Поджог, халатность, удар молнии — МВД отрабатывает три версии трагедии в реликтовом лесу. Узбекистан и Турция готовы выехать на помочь. Токаев обещает взбучку тем, кто поручил сделать дорогу к его приезду в область Абай — асфальта там и в помине не видели.

«Телеги» на этой недели были в тонусе и охватили, кажется, всю палитру новостей: рассказали о прощании с государственным деятелем Бердибеком Сапарбаевым, рассуждали за что Аружан Саин лишилась должности Уполномоченного по правам ребенка, предупредили о лудомании – она как героиновая зависимость. По данным МВД, объем услуг азартных игр и заключённых пари вырос в 40 раз! А вы знали, что рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занимает сейчас лидирующее место – за первый квартал этого года затраты населения там превысили 100 млрд тенге?

А вот 94 млн тенге легко заработал алматинец, но получил… штраф. Его интернет-ресурс предоставлял помощь в покупке и продаже различной криптовалюты без лицензии на предоставление финуслуг. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти $ 693 тысяч или около 310 млн тенге.

В Уральске чудом спаслись дети – они выскочили из автобуса, который следом полыхнул огнем, а в Алматы автобус с пассажирами врезался в бетонный забор…

Но хеппи-энд обязательно будет. На следующей неделе в Алматинской области пройдет грандиозный международный фестиваль воздушных шаров. Ожидается прибытие 60 тысяч человек!

Но, все по порядку…

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Слышишь, щепки летят?

ABAI NEWS – 13 052 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@abainewskz

Новости главного Telegram-канала города Семей и области Абай эти дни посвящены катастрофическому пожару в реликтовых хвойных лесах и трагической гибели 14 лесничих Новошульбинского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

«В районе села Каштак всё ещё горит лес. Наша читательница поделилась фотографией с места происшествия…», — сообщает 12 июня ТГ на фоне официальных сообщений о ликвидации пожара.

ТГ публикует рассказ о черных лесорубах и систематических поджогах леса для их незаконной вырубки.

«Лет 15 назад я был студентом в городе Семей, судьба и денежные затруднения тогда привели меня в бывшее общежитие музыкального училища. …В тот момент здание было приватизировано и там жила за три копейки масса маргинальных людей — бывшие заключенные, проститутки и прочие интересные представители общества. Комнату я делил с мужиком, который освободился из тюрьмы — бывшим водителем Галымжана Жакиянова. В новогоднюю ночь он развозил коллектив областного акимата, шумная и веселая компания, отвлекла его на секунду от дороги, а в это время проспект Шакарима пересекала семья: отец, мать и их два ребенка. На полном ходу акиматовский джип снес обоих детей…», — передает рассказ ТГ.

После зоны основным заработком водителя стала работа на вырубке в реликтовом сосновом бору.

«По закону рубить деревья в бору запрещено, за исключением, тех, которые, например, погибли в результате пожара. Такая лазейка в законе порождала «случайные», но весьма регулярные пожары. После них, к общежитию подъезжали серьезные ребята на джипах, и основная масса мужского населения общаги выезжала рубить лес…», — автор говорит, что деятельность черных лесорубов продолжается: каждый год горит бор, разрушается природа, погибают люди.

ТГ публикуются оперативные сводки Казгидромета: в эти дни сохраняются сильные ураганные ветра — до 15-20 метров с секунду.

В канале самое актуальное:

«Акимат Шымкента оповестил жителей о том, что запланированные на День города мероприятия перенесены из-за пожаров в Абайской области».

«В Москве скорбят вместе с казахстанцами. В связи с общенациональным днем траура с утра к зданию Посольства Казахстана в Москве несут цветы. Жители и гости российской столицы, представители казахской диаспоры соболезнуют семьям погибших».

«Известный в Казахстане документалист Кана Бейсекей прилетел в Семей и снимает документальный фильм»….

Против ветра пожаров

Данияр Ашимбаев – 7 393 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Политолог, кажется, единственный, кто выступил в защиту акима ВКО Даниала Ахметова. На него, напомним, развернут гнев общественности за разгул коррупции в области, что, якобы, послужило причиной катастрофического пожара и страшной гибели в огне 14 работников лесхоза. Срок акимства Ахметова истекает 15 июня.

Президент объявил только выговор акиму Абайской области, уточнив, что не увольняет его т.к. тот работает всего год. Новый аким, кстати, во время пожара праздновал годовщину области. Тут еще выяснилось, что молодая министр экологии и природных ресурсов о полной готовности к пожарному сезону отчиталась всего месяц назад — на заседании Правительства. Но оказалось, что даже спецобмундирования и батареек на рациях у лесников не было.

Телеграмер пишет: территориально зона пожара — ответственность акимата Абайской области, юридически и политически — МЭПР и КЛХ. Но тут информационный фон дня неожиданно меняется в другую сторону. Во всем виноват, оказывается, Даниал Ахметов.

«Ранее территория области Абай входила в ВКО, и нынешний аким развалил, по мнению некоторых лиц, лесное и пожарное хозяйство области. Ахметов — самый опытный аким в стране. Против него давно идёт информационная кампания, отчасти обусловленная эффективным стилем его работы, но и явно подогреваемая недоброжелателями. И вот как-то очень удачно вину за пожары решили перекинуть именно на него. Аким молодой, министр молодая — их жалко, они же ещё не вникли в отраслевые и региональные вопросы, а на старого Ахметова можно вину повесить, даром что он год к Абайскому краю отношения не имеет, да и лесное хозяйство — прерогатива центра. Кому интересны такие детали?», — возмущен Ашимбаев.

Если бы ЧП было на территории, которой руководит Ахметов, то такого бардака не было бы, добавляет автор Telegram-канала: «Хотелось бы, чтобы должностные лица Абайской области и МЭПР, невзирая на возраст, научились брать ответственность на себя».

Политолог рассуждает о слабой кадровой политике: кто уселся, к примеру, в министерские кресла?

«Очевидно, что нынешний министр (экологии- авт.) — слабый руководитель. Как, впрочем, и большинство министров и акимов. С одной стороны, нужно менять, а с другой — возникает вопрос: а на кого? Более или менее опытного Ильина уволили, но новый министр почти всю жизнь руководил учебными заведениями. Насколько он окажется лучше — тот еще вопрос», — пишет ТГ.

Когда начинаются информационные войны по поводу той или иной кандидатуры, речь ведь не идёт о борьбе сил добра и зла, а о двух и более группировках, замечает телеграмер. В чем причина слабости кадрового состава госуправления? Ведь есть немало опытных, порядочных и компетентных руководителей, но из них не получается эффективная система. Ответы на вопросы – в ТГ Ашимбаева.

Все закончится …шарами

BES.media – 39 546 (- 9) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@bessimptomno

Хотите подборку интересных новостей – загляните в этот Telegram-канал. Подробная хроника и акценты в трагической истории пожара в Абайской области.

Телеграмеры также поднимают ряд злободневных проблем. Например, катастрофический износ сетей и повышение тарифов на комуслуги могут стать новым очагом социальной напряженности.

«В Казахстане в течение шести лет существовала программа «Тариф в обмен на инвестиции» – это когда потребители платили по завышенным тарифам, чтобы у коммунальных предприятий были деньги на модернизацию. За это время в сферу ЖКХ было «инвестировано» свыше 1 трлн тенге от потребителей, но стоимость тарифов выросла вдвое, а износ сетей остался на том же высоком уровне. Теперь власти хотят вернуть эту программу под теми же предлогами. …Почему за всё должны платить потребители?», — спрашивает ТГ.

А почему система обязательного медстрахования не работает как планировалось?

«Предполагалось, что переход на ОСМС снизит расходы населения на медуслуги, при этом качество медпомощи в стране значительно вырастет. Но растут только расходы, государства и граждан. Разбираться в проблемах будет Высшая аудиторская палата (ВАП)…», — пишет ТГ.

Telegram-канал возвращается к болезненной теме прозрачности нефтяных контрактов — данные о запасах нефти и сроках действия контракта с недропользователями все еще закрыты. Если кто забыл — с 2005 года Казахстан объявил о присоединении к Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) и обязался соблюдать требования этого глобального стандарта управления нефтью, газом и минеральными ресурсами, включая требование об открытости.

Правительство отбивает нападки — все контракты и лицензии опубликованы в открытом доступе. Но не информация по Соглашениям о разделе продукции (СРП). Почему? Это может привести к разбирательствам в международном арбитраже, что, помимо расходов госбюджета на арбитраж, влечет за собой репутационные риски для страны. Так ли это? Подробнее — в ТГ.

Кульгинова уволили, а Скляра – нет. Почему?

«В свете последних событий корреспондент BES.media попытался понять, несёт ли реальную ответственность первый зам премьер-министра за курируемые им сферы, и если да, то почему Роман Скляр всегда выходит сухим из воды?», — интересуется ТГ.

Экс-миллионер Шадиев оказался на скамье подсудимых по делу о хищениях в AsiaCredit Bank. ТГ рассказывает, в чем его обвиняют. Еще одна актуальная новость — Jusan Bank вернулся.

«Подписаны документы, возвращающие Jusan Bank в юрисдикцию Казахстана. Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования», — сообщает канал со ссылкой на минюст.

И, наконец, праздник! Зрелищный международный фестиваль воздушных шаров пройдёт на следующей неделе в Алматинской области. На «Konaev International Ballon Festival» 22-23 июля ожидается прибытие 60 тысяч человек. Главное событие – 25 воздушных корзин с огромными шарами, привезенными со всего мира, поднимутся в небо над озером Капчагай.

Про форум забыли!

Злобная татешка – 88 823 (+ 8363) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

В Сети появились фото погибших в пожарах Семея животных, — тема ЧС не сходит с каналов «Телеги». И вот опять пожар.

«На этот раз на месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области. Возгорание произошло из-за выброса газоводяной смеси. Пожар длится третьи сутки», — сообщает ТГ.

Процесс, акценты, выводы международного форума «Астана» – все заволокло туманом пепла пожаров: тема буквально выпала с Telegram и YouTube-каналов. Но не для Злобной татешки. Она предлагает поразмыслить над многоходовками Президента Токаева.

«Обыватель часто воспринимает международные конференции как предлог для «турпоездок» чиновников. Тем не менее, выступления первых лиц на крупных международных форумах, нередко, являются частью многоходовых комбинаций», — вводит в тему читателя татешка, предлагая проанализировать выступление Президента Токаева на пленарной сессии форума об изменении климата, реформировании ООН и проблемах своего региона.

« …Неплохая тема для попытки вновь войти в число непостоянных членов Совбеза ООН – как известно, в 2017-2018 годах Казахстан уже имел этот статус. …», — полный расклад найдете в ТГ.

«Вряд ли Касым-Жомарт Токаев ассоциировался у многих с антикризисным менеджером, когда в марте 2019 года впервые приняли присягу Президента. Тем не менее, за прошедшие 4 с небольшим года он столкнулся с таким количеством ЧС, с которыми его предшественник едва ли сталкивался за 10 лет. Пандемия, январские события, авария в Экибастузе, периодические масштабные природные пожары – вот лишь первые из самых острых вызовов последних лет, которые сразу же приходят в голову», — сочувствует татешка.

А как работа в условиях таких вызовов повлияет на кадровую политику и дальнейшую эволюцию команды Главы государства?

Подробности – в ТГ.

Все-таки поджоги?

Фонд-бюро расследований коррупции – 11955 подписчиков на этой неделе. 11 937 (+ 2 021) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr

Telegram-каналу заявил, что авторам удалось точно определить место возгорания реликтового леса в Абайской области. Тут же картинки и видео.

«По спутниковым данным, первый видимый очаг появился с 15 до 17 часов, далее восточный ветер разнёс огонь по лесу. Что происходило дальше смотрите на видео. Подробности: первые три очага возгорания зафиксированы 8 июня в 05:35 (время местное). Ранее, 25-27 мая возле села Новенькое выгорело около 4 тысяч гектар. Это по снимку чуть выше текущего пожара. Правее ещё много мелких пожаров было в тот период (поджоги? – авт.). Так же, возникли новые очаги 10 июня в 02:38, ниже текущего очага», — телеграмеры выкладывают факты, опровергающие официальные заявления.

Интерактивная аналитика доступна по ссылке:

https://agritech.maps.arcgis.com/apps/dashboards/4695833482e6430e8e28e3b1e1e97882

За 30-летнюю новейшую историю Казахстана, действующий Президент стал первым, кто выезжает самолично на место ЧС, отмечает ТГ.

«Но редакцию ФБРК беспокоит тот факт, что до главы государства доносят неверную информацию. Об этом мы писали, когда анализировали реальную площадь возгорания. Также нам удалось точно определить место возгорания и время. Кстати, за время российских пожаров выгорело 4 тыс. га леса. На сегодняшний день уже свыше 42 тыс. га», — ТГ напоминает, что рядом с границей полыхают пожары и на территории РФ.

Слезами Греты назвали телеграмеры плач министра Сулейменовой на встрече с родными погибших лесников. Видео распространила Аккорда.

«Считаем, подобное поведение несвойственно первому руководителю министерства. Увы, Сулейменова — это не «Железная леди» Маргарет Тэтчер. Но в отличии от министра МЧС Ильина, который попросту не оказался на рабочем месте в нужный момент, Президент остался к министру экологии по-отечески добр и не уволил (пока) Сулейменову», — замечает ТГ, обращаясь к Президенту:

«Касым-Жомарт Кемелевич, еще Конфуций сказал: «Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять? Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить?».

Еще та история развивается вокруг оштрафованной почти на 7 млрд тенге за взимание топливного сбора авиакомпании Air Astana. Телеграмеры ссылаются на информацию КазТАГ: Air Astana обвинила Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«Взимание топливного сбора авиакомпаниями является законным правом… Судебное разбирательство о привлечении к адмответственности, проведено с многочисленными процессуальными нарушениями. Авиакомпания будет обжаловать судебный акт…», — цитирует заявление авиакомпании ТГ.

ТГ напоминает: 51% акций Air Astana принадлежат государству в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», а 49% — британской компании BAE Systems PLC.

Генпрокуратура сообщила об итогах заседания Межведомственной комиссии по возврату активов. К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса «Думан».

И оцените историю по американскому сценарию: Арман Джумагельдиев по кличке «дикий Арман» выиграл суд против силовиков по факту пыток. Его адвокат — Олег Чернов сообщил об этом.

«Сегодня он об этом узнал и был очень рад. Сказал, что закон в отношении него не работает, но свершилось чудо», — словом, верьте в чудеса, так сказать!

Джумагельдиеву вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы в январе прошлого года. Также сообщалось, по одной из версий, ОПГ «дикого Армана» курировали сотрудники КНБ.

«СМИ писали, что Джумагельдиева хотят представить, как борца за справедливость. В мае сторона защиты «дикого Армана» обратилась к известным американским лоббистам Метту Лауеру и Грейс Фенстермейкер. Источник информировал: по замыслам американских лоббистов, планируется создать образ Джумагельдиева, как ярого борца за справедливость и национал-патриота, который в дни январских событий был на стороне мирных граждан и пытался их защитить», — сообщает ТГ.

Кто первый встал, того и тапки?

Kozachkow offside – 80 434 (+2 559) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

Под занавес прошлой недели канал засветился эксклюзивным материалом в двух частях о причинах отставки вице- премьера Алтая Кульгинова. То ли прокуратура материал не всем раздать успела, то ли журналисты не были оперативны и расследование ушло в одни руки, но причину отставки СМИ цитировали уже с ТГ Kozachkow offside.

«Долго размышлял, за что у нас так не любят Алтая Кульгинова. Посмотрите со стороны — молодой, стройный, на спорте, три языка знает, домброй владеет, от Асхата Ниязова почти не бегал. Но не любят. И я понял. …Просто столица из грамотно расчерченного города превратилась в город, где правят застройщики….», — рассуждает телеграмер.

А понять помогла прокуратура столицы. Как сообщает автор, надзорный орган еще в апреле завершил проверку подразделений акимата Астаны, отвечающих за выдачу земельных участков и строительство в столице.

«Проверкой были охвачены управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, управление контроля и качества городской среды, Департамент по управлению земельными ресурсами, ГКП «Городская недвижимость» и СПК «Астана». Аудиторов интересовал период, когда городом управлял Алтай Кульгинов, то есть с 2019 по 2022 годы. Спойлер: выявлены сотни нарушений, бюджету города нанесен многомиллиардный ущерб», — сообщает ТГ.

Материал в двух частях – итоги расследования прокуратуры.

«Прокуратура пришла к выводу, что действия чиновников по регулярному изменению ПДП и уничтожению парков и скверов привели к росту протестных настроений среди жителей столицы», — цитирует автор выводы надзорного органа.

Не совсем понятно, почему Кульгинов пошел на повышение и занял кресло вице-премьера. Но, наверное, продолжение следует?

И вот еще: какие ошибки Аружан Саин лишили ее должности Уполномоченного по правам ребенка — версия ТГ. Тема пожара в Семее неизменно возвращается в новостные каналы «Телеги».

«Настоящий разбор полетов начнется, когда все потушат… Есть две интриги — посадят ли бывшего главу МЧС Ильина и сохранит ли свою работу министр экологии Сулейменова. Что интересно, ее хотели уволить еще полгода назад, когда она была вице-министром, но 33-летняя чиновница не просто сохранила должность, но и потеснила начальника. А за что же ее пытались убрать?», — бурит в пожарном порядке тему телеграмер.

Ссылочка, где про министра – «Папину дочку»:

https://teletype.in/@kozachkow/4pjlmQ_5Qgc

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Удачной всем недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» собирают через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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