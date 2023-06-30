Зачем в Украине легализуют марихуану, почему туркестанские фермеры встали на колени перед акимом и как нас подведут российские коровы?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Все новости смешались в казахстанских Telegram и YouTube-каналах — не так просто отойти от встрясочки прошедших выходных! Телеграмеры цитируют российские СМИ — уголовное дело в отношении основателя Пригожина не прекращено и расследуется следственным управлением ФСБ РФ. В «Телегах» публикуют сообщение Financial Times — российский генерал Суровикин задержан в связи с неудавшимся мятежом, но его дочь опровергает это. Глава МИД Турции осудил сожжение Корана перед мечетью в Швеции в первый день праздника Курбан-байрам. Акцию сожжения провел в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика.

А в Казахстане опять пожары — с вертолёта тушили горящий камыш в Алматинской области, 27-го в Астане — асфальтный завод. В Балхаше 29 июня — камышовый пожар. Показатели экологии подпортили и 86 туш мертвых сайгаков – их нашли на берегу реки в 20 км от села Кайнар Нуринского района реки Карагандинской области. Утонули при переправе. Туши тюленей снова выбросило на берег моря в Актау. Их обнаружили отдыхающие в 40 км от города.

Законодатели, тем временем, готовят ввести 4% единого налога для наемных работников — таксистов и курьеров. А в модернизацию ЖКХ инвестируют более 3 трлн тенге. Еще откроют первую международную школу журналистики при Телерадиокомплексе Президента Токаева. Но все это еще «цветочки»!

Посмотрим, чем загружались наши «телеги» на этой неделе.

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О, май гад!

ORDA — 127 783 (-75) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

Час от часу не легче! В Туркестанской области фермеры, похоже, провели реконструкцию исторических событий. А иначе чего их так повело-то? Акиму области Дархану Сатыбалды в СЦК «пришлось комментировать два скандальных эпизода в своей работе в качестве главы», сообщает ТГ. Первый касается бизнеса его братьев. Второй — видео фермеров, которые упав на площади на колени обратились к нему: «О, мой хан!».

Беспокоит, что все по-настоящему. ТГ выкладывает видео массового падения сельхозтоваропроизводителей на колени:

https://orda.kz/o-moj-han-video-s-lyudmi-na-kolenyah-obyasnil-akim-turkestanskoj-oblasti/

Тем временем, в Актау поставлена точка в страшной трагедии — пожизненный срок получил 36-летний отец-отморозок, с особой жестокостью убивший своих троих детей.

«Что стало причиной жестокой расправы, не уточняется. Известно, что в роковой день дети 12, 9 и 7 лет находились дома у отца. Мужчина забрал их на каникулы у бывшей супруги. «Приговором суда Е. признан виновным по части 3 статьи 99 УК РК….». Трагедия произошла в доме № 46 в 27 микрорайоне Актау в марте», — цитирует телеграмер пресс-службу суда.

Авторы рассказывают о задержании в Казахстане экс-редактора российского журнала «Хакер» и IT-специалиста Никиты Кислицина.

«В России Кислицина подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Его экстрадиции добиваются и США. В последнее время известный IT-специалист возглавлял департамент компании F.A.C.C.T по разработке решений по комплексному противодействию сложным кибератакам. РБК пишет, что 28 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал Кислицина…», — пишет ТГ.

Телеграмер отмечает: Кислицин может быть причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать.

«Генконсульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США», — сообщает канал.

Крутой эксклюзив! Журналисты ТГ стали свидетелями зарождающийся криптодолины.

«Узнали, что не последнюю роль в этом процессе играют казахстанцы. Познакомились, поговорили с некоторыми из них. Нам показали дата-центр, где «добывают» крипту и рассказали, почему именно казахстанцы учат майнить американцев, а Техас называют американским Шымкентом. Мы также узнали, каким образом Америка меняет людей и как работа там, помогает развиваться нашему любимому Казахстану».

Ссылочка: https://youtu.be/7rvik_FIBng

«В Саудовской Аравии завершился хадж. В этом году в священном месте побывало 1,8 млн верующих. Большинство из них иностранцы. Предыдущий рекорд был побит до пандемии: в 2019-м почётный титул хаджи получили 2,5 миллиона мусульман», — сообщает ТГ.

Российская и Украинская новостные повестки не сходят с лент казахстанских Telegram и YouTube-каналов.

Ко Дню конституции Украины ее президент Владимир Зеленский решил порадовать соотечественников, предложив легализовать и начать производство лекарств… на основе марихуаны — в т.ч. для снятия стресса.

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны, наконец, честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса», — цитирует ТГ выступление Зеленского в Раде.

А вот репортаж с границы СКО после пригожинского бунта.

«Ждать ли Казахстану новой волны беженцев из России и, что думают о ситуации жители самого северного региона страны — Петропавловска. … Журналист Orda.kz побывал на самой границе и посмотрел, как там обстоят дела», — анонсирует ТГ.

https://orda.kz/novaya-volna-reportazh-s-graniczy-sko-posle-prigozhinskogo-bunta/

Редакция также рассказывает о громком деле 2017 года, «в котором офицер-преподаватель военного института сухопутных войск министерства обороны Айдар Кабденов подозревался в попытке доведения до суицида курсанта Байтурсына Балабека. …Кабденов намерен взыскать с военно-правоохранительных органов лишь 5 млн тенге за длительное незаконное уголовное преследование».

Правда, что ли?!

Выход к правде – 66 092 (- 6 401) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

В этих Telegram и YouTube-каналах авторы, кажется, ходят по раскаленным углям — только горячие темы и новости. Но смелость-то города берет! (не путать с Пригожиным).

Авторы продолжают освещать судебное расследование по делу РОП: прокурор запросил от 1 до 8 лет лишения свободы для подсудимых.

«Для бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова — 7 лет. Для экс-председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева — 7 лет. Для экс-финансового директора Рустама Темирбека — 1 год. Для экс-гендиректора «Оператор РОП» Светланы Коротенко — 8 лет. Никто из подсудимых вину не признал», — сообщает телеграмер.

Авторы не забывают заглянуть и в мажилис: например, поинтересовались почему Respublica реставрации старого Казахстана не допускает.

«Ulysmedia.kz наблюдает за тем, как вспахивают казахстанскую политическую ниву новоявленные «республиканцы» и пытается не пропустить момент, когда они наконец-то выполнят свои обещания, то есть решат проблемы бизнеса и улучшат жизнь простого народа», — пишет ТГ.

https://ulysmedia.kz/analitika/17778-partiinaia-zhizn-kak-respublica-v-mazhilise-restavratsii-starogo-kazakhstana-ne-dopuskaet/

Журналисты взялись изучить и деятельность акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.

«Он прокомментировал информацию о своих братьях, которые владеют десятками бизнес-проектов, а некоторые из них уклоняются от налогов и застраивают Талдыколь», — текст интервью — в ТГ.

А изучать есть что — более триллиона бюджетных тенге получила Туркестанская область в 2023 году.

«… в прошлом году регион получил из республиканского бюджета 402 млрд тенге — примерно столько суммарно было предусмотрено для Павлодарской, ЗКО, Актюбинской и Карагандинской областей», — телеграмеры исследуют, куда тратятся общие деньги.

А вот почему в Казахстане своя «молочка» не по вкусу?

«Отечественная молочная отрасль на грани разорения – утверждают казахстанские фермеры. По их прогнозам, очередной удар они получат из России. По версии наших молочников, перепроизводство «молочки» у соседей, сделает их продукцию совершенно невостребованной, патриотизм казахстанцев не устоит перед более низкими ценами за российские сыр и сметану», — ТГ проанализировал ситуацию, чтобы разобраться, как выглядит «молочная» реальность на фоне обещаний, планов, совещаний и торжественных рапортов.

Ссылочки под каждым анонсом журналистских исследований – а их тут хватает, найдете в канале.

А мы попкорном запасались…

YouTube-канал ГИПЕРБОРЕЙ -293 тысячи подписчиков

https://www.youtube.com/watch?v=ptYlpKse01I

Пятая колона, ватники, шпионы, бизнесмены-предатели, санкции – любители скандальных тем могут смело проваливаться в мир Гиперборея. Кому — война, кому, так сказать, мать родная. Военные страсти кипят в авторском YouTube-канале Вадима Борейко. Комментаторы требуют немедленной реакции властей. На что? На все.

Как в Украине восприняли марш Пригожина на Москву? Осмыслить частный мятеж автор пригласил директора украинского Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Олександра Шульгу.

«Унижение Путина. Повар заварил кашу. Взгляд из Украины: Олександр Шульга»., — название срочной передачи Гиперборея. Тема передачи — мятеж и слив Пригожина.

«Мы же вот ждали тут, попкорном запаслись…», — спикер студии разочарован итогом путча «повара», но дает максимально точную характеристику «герою».

«Личный мотив стал триггером, а уже дальше все остальные факторы… », — цитируем Шульгу.

«…Сейчас многие пишут про договорняк между Пригожиным и Путиным, но для постановы было слишком много настоящего – 15 убитых российских военнослужащих, 4 сбитых вертолета, 1 самолет, взорвана нефтебаза в Воронеже… Или действительно это было кровавое реалити-шоу?», — задает Борейко вопрос, который витает в воздухе.

11-12 минута.

«Я не соглашусь, что это постанова какая-то…», — гость студии рассказывает свою версию и о том, какие плюсы получила Украина от выходки хозяина ЧВК.

13-22 минута.

Телеграмер по традиции предлагает свой рейтинг главных событий недели и комментарии экспертов.

На фоне мятежа Пригожина тема строительства атомной электростанции в Казахстане приобрела новое звучание, считает журналист. Об этом следующий выпуск Гиперборея.

Не только о своей рубахе

Finance. kz — 72 336 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@FINANCEkaz

Знаете, какая минимальная зарплата по всему миру? А как ведут себя валюты в день Х и почему Казахстан избегает санкций? Авторский Telegram-канал финансового аналитика Андрея Чеботарева, предлагает ответить на финансовые и экономические вопросы и погрузить в новости, приправленные комментариями ТГ и цифрами.

«ЕС добавил в новые санкции против России механизм, позволяющий вводить ограничения против третьих стран, но он станет инструментом только на самый крайний случай, сообщила Politico. Некоторые члены ЕС опасаются, что санкции за помощь России повредят дипломатическим отношениям с третьими странами и толкнут их еще ближе к России и Китаю, рассказали источники издания», — сообщает телеграмер.

А как в мире аукнулся пригожинский мятеж?

«Акции оборонных компаний в Европе и США упали после попытки вооруженного мятежа в России. Аналитики считают, что это может быть рефлекторная реакция, и падение вряд ли продолжится, пишет FT. Руководители оборонных предприятий считают, что «спецоперация» навсегда изменила отношение властей к сектору, и расходы на оборону в ближайшие годы будут увеличиваться», — рассказывает ТГ.

Также сообщается, что Швейцария объявила о присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза против России. Активы попавших под европейские ограничения в стране теперь подлежат заморозке, въезд или транзит через Швейцарию запрещен.

«США могут ограничить экспорт в Китай чипов Nvidia и AMD, которые используются в сфере искусственного интеллекта, сообщает WSJ. По ее данным, администрация Байдена уже июле может обязать компании получать лицензию для поставок таких технологий в «страны, вызывающие озабоченность», включая Китай. Вашингтон также рассматривает возможность запретить аренду облачных сервисов китайскими компаниями» — телеграмер ссылается на издание.

Пробежимся по новостям?

Премьер-министр Казахстана поручил разработать программу развития гидрогеологических исследований.

Ремонт на Петропавловской ТЭЦ задерживается на один месяц.

Россия может сместить Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай.

Часть китайских компаний приостановила отправку товаров в Россию из-за попытки мятежа.

Социалка тоже есть:

Дональд Трамп подал встречный иск о клевете к журналистке Джин Кэрролл.

Вот как-то так.

Ну, с 8 Мартом меня, любимого!

Дядя Ваня – 1 543 (+1) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

Кто-то новостями обходится, а спортивный дядя Ваня «копает» дальше.

Телеграмер созвонился с заслуженным тренером Казахстана Вилорием Паком.

«О суициде Владимира Седова он узнал из разговора с корреспондентом нашего телеграм-канала», — сообщает автор.

В интервью тренер приоткрыл трагические подробности жизни ушедшего спортсмена.

«Версия о самоубийстве Володи Седова вполне вероятна. Что уж скрывать: он страдал психическими расстройствами. Парень – красивый: все при нем. Но, откровенно говоря, частенько случались проблемы с головой. Это у него наследственное. По этой причине он развелся со своей женой — Светой Подобедовой. По той же причине у него возникали и другие проблемы в жизни», — цитируем интервью телеграмера.

Вилорий Пак рассказал, что в трудный момент Седов остался один.

«Вы только представьте: человек достиг серьезных высот в профессиональном спорте. Затем его карьера резко пошла под уклон (в 2016 году Владимир Седов попался на употреблении допинга – прим. авт.). В тот момент он оказался никому не нужным. Наверное, поэтому и ушел из жизни добровольно…».

Надо заметить, при скромном количестве подписчиков Telegram-канал дяди Вани выдает не только интересную подборку новостей, но и скандальные расследования в мире спорта, которые остались незамеченными СМИ. Например, телеграмер ознакомился с документами одного любопытного судебного процесса.

«О нем почему-то не писали в казахстанских СМИ. Хотя тема весьма поучительная», — пишет телеграмер.

Цитируем ТГ: Жанболат Кесикбаев одно время считался молодым и перспективным спортивным функционером. Достаточно сказать, что он дважды возглавлял исполнительный орган ОФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» (с 06.11.2015 по 20.03.2018, а также с 18.11.2019 по 20.05.2020). Этот ОФ выполняет роль единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта. Именно через нее финансируются такие амбициозные отечественные проекты, как хоккейный клуб «Барыс», футбольная и баскетбольная команды «Астана», велосипедная дружина Astana Qazaqstan Team. Ежегодно через фонд проходят десятки миллиардов тенге.

А из-за чего разгорелся скандал?

В 2020 году Антикоррупционная служба завела на перспективного чиновника уголовные дела сразу по трем статьям: «хищение денежных средств путем заключения фиктивного договора», «хищение по заработной плате» и «хищение по премиям». Себя Кесикбаев премировал как-то аж на 9,3 млн тенге! И неоднократно – даже на …празднование Международного женского Дня 8 марта.

«Чиновник начислял зарплату выше установленного штатного расписания, а в дальнейшем дебетовая недостача переносилась в задолженность по кассе», — пишет телеграмер.

Многим хищениям дал старт предприимчивый чиновник, и ведь оказался везунчиком — дело закончилось для него ограничением свободы. Подробности – в ТГ.

«Этот вид спорта обретает в нашей стране второе дыхание, но стендовая стрельба — удовольствие не из дешевых. Тем не менее, стрельбища пустыми не остаются. О том, сколько стоит заниматься этим видом спорта дяде Ване рассказал главный тренер сборной РК Сергей Колос», — анонсирует ТГ свою работу.

А сколько зарабатывает первая ракетка Казахстана?

«За свою карьеру Александр Бублик выиграл 5,3 млн долларов призовых. В нынешнем сезоне установил личный рекорд – миллион баксов за 6 с небольшим месяцев! До турнира в Галле он провел на различных турнирах 31 матч и прибрал к рукам 488 тысяч долларов. В среднем сильнейший теннисист нашей страны зарабатывал по 15,7 тысяч «зеленых»», — сообщает телеграмер, добавляя: Бублик прочно удерживает второе место в национальном рейтинге по количеству заработанных призовых.

В финансовом рейтинге его опережает только Елена Рыбакина. Чемпионка Уимблдона-2022 в нынешнем сезоне заработала уже 3,9 млн долларов.

ТГ предлагает ознакомиться с самыми высокими призовыми Александра Бублика в 2023 году.

Дзюдоисты отправились в Улан-Батор примут участие в монгольском гран-при.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана пообещала выплатить семье Владимира Седова единовременную помощь в размере 5 млн тенге, а также поможет в воспитании сына.

В ФТА РК намерены разработать программу для оказания помощи ветеранам.

«Утраты, понесенные нами в эти годы, свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются все спортсмены, уходя из большого спорта. На данную программу поддержки атлетов и тренеров, Федерацией в этом году будет выделено десять миллионов тенге из привлеченных спонсорских средств» — говорится в сообщении.

«Руководство футбольного клуба «Зенит» готово отпустить казахстанского защитника Нуралы Алипа в турецкий «Трабзонспор» за 5 млн долларов. Контракт игрока истекает 30 июня 2025 года. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость защитника сборной РК составляет — 1,2 млн евро», — пишет автор.

ТГ объясняет: клубы, у которых с игроками истекают контракты, стараются их продать, чтобы не расставаться бесплатно. Турецкая сторона заинтересована в подписании игрока, так как он не будет считаться легионером. «Зенит» ждет ответа из Трабзона».

Какой казахстанский боец готовится подписать контракт на 100 тысяч долларов? Заходите к дяде Ване, узнаете все новости спорта.

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Отличных всем выходных! Надеемся, они будут спокойными. Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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