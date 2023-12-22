ОДКБ закрывает биолаборатории, бардак возвращается: ЦОНы станут частными и почему нефтяникам больше не верят

Обзор Telegram и Youtube каналов

До нового года еще неделя, а ЧСникам Восточно-Казахстанской области уже пришлось спасать Деда Мороза и Снегурочку, сообщают Telegram-каналы.

Фото:yk-news.kz

Взяли, да махнули варежками на предупреждение о метели и попали в капкан снежного заноса. Telegram и YouTube-каналы постепенно погружаются в новогодние темы и праздничный настрой.

Важным событием телеграмеры называют начало строительства новой железнодорожной 272 км-й линии Бахты – Аягоз в области Абай. Во время ее строительства планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты -Чугучак. Двухпутную железную дорогу запустят не раньше 2027 года. А за это время возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и восемь автодорожных путепроводов, пять пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. «Благословил» начало премьер Смаилов.

Расследование убийства Салтанат Нукеновой почти завершено, цитируют ТГ вице-министра внутренних дел Марата Кожаева. Известно, что было назначено 12 экспертиз тела девушки. По 10 уже выданы заключения. Судебное расследование, предположительно, начнется в конце января — начале февраля. Но будет ли оно открытым?

Между тем, Казахстан отказался выдать США российского хакера Никиту Кислицина и экстрадирует его в Россию.

Никита Кислицин. (Фото: press.kz)

Его обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве — новость в топе «телег».

А концерт сенегальского и американского исполнителя Akonа закончился «бельевым» скандалом. Молодые фанатки забросали певца нижним бельем, и оно «долетело» до мажилиса. Депутат Аманжол Альтаев предложил как-то ограничить подобные концерты. Текст песни Smack That, под которую махали бельем, несет опасное содержание, а сами казахстанки «продемонстрировали низкое моральное поведение и нанесли ущерб репутации страны», заявил он.

В сенате также одобрили закон о добровольной сдаче отпечатков пальцев казахстанцами.

Европа нацизм не осуждает

«Данияр Ашимбаев» – 8 149 подписчиков на этой неделе.

Телеграмер предлагает обратить внимание на сообщение СМИ: Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

В документе странам мира рекомендуется принять конкретные меры, «в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

За документ проголосовали 118 стран, против — 49, а воздержались 14.

Фото: u-f.ru

«За» резолюцию проголосовали Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Сирия, Израиль, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.

Против документа проголосовали США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

Автор ТГ не комментирует эту ошеломительную новость, но, обсуждения этой позиции, думаем, не заставят себя ждать.

Между тем, политологи, наблюдая за митингом нефтяников в селе Жетыбай Мангистауской области, все больше склоняются к мнению о нечестных манипуляциях со стороны рабочих.

Политолог Данияр Ашимбаев присоединился к обсуждению очередной забастовки мангыстауских рабочих. Он считает, что в этом году миф о справедливой борьбе нефтяников за свои права, окончательно развеялся.

«С каждым разом тезис о социальных причинах того или иного местного «протеста» тает на глазах. По сути, мы видим постоянную манипуляцию общественным мнением», — пишет автор ТГ.

Автор пишет, что сначала «постарались работники «Берали», «протестом», которых менеджмент попытался изменить итоги проигранного тендера, а сам коллектив хотел попасть в штат ОМГ. Следствием стали несколько уголовных дел и тщательный аудит «КазМунайГазом» своих мангистауских «дочек» и «внучек», который привёл ещё к нескольким уголовным делам. Теперь вылез частный «West Oil», работники которого (в основном водители) потребовали опять-таки трудоустроить их в штат ММГ и обеспечить тамошнюю зарплату. Хотя сейчас их средняя заработная плата доходит до 735 тыс. тенге».

Телеграмер, отмечает, что суд признал забастовку незаконной, а КМГ указал на давно утверждённый порядок трудоустройства — в порядке живой очереди. А в этой очереди стоят порядка 9 тысяч безработных мангистауцев. Между тем, по его словам, руководство КМГ вместе с акиматом все-таки пытаются пойти на переговоры с работниками «West Oil», но они наотрез отказались разговаривать без трудоустройства в штат.

Ситуацию политолог называет тупиковой и пытается объяснить действия властей. Например, придет время, когда мангистауские месторождения истощатся, поэтому КМГ, акимат, министерства сейчас ищут проекты альтернативной занятости людей, привлекать инвестиции в новые проекты. Но местных интересует исключительно работа в КМГ.

«Население Мангистау и Жанаозена растёт как на дрожжах — за счет естественного прироста с одной стороны и трудовой миграции — с другой. Регион привлекает оралманов-кандасов. Что характерно — львиная доля местных и приезжих характеризуется как неквалифицированная рабочая сила», — рассуждает телеграмер.

Он считает, что отказ от приватизации ОМГ и УМГ в 1997 году был ошибкой правительства, которая в итоге создала миф о маленьком рае на земле Мангистау.

«Ошибкой было и согласие на «героизацию» участников событий 2011 года. Январские события 2022 года очень хорошо показали, что «газовые митинги» изначально были провокацией и частью сценария государственного переворота. Не стоит забывать и о теневых интересах, связанных с «серыми» схемами на рынке ГСМ и СПГ, цены на которые правительства сдерживает прежде всего в Мангистау», — делает вывод автор ТГ.

Напомним, в прошлом обзоре мы дали точку зрения политолог Газиза Абишева. Он убежден: очередной протест нефтяников — это попытка «выторговать выгодные условия, пренебрегая взятыми на себя обязательствами. …что власть дрогнет и позволит в очередной раз прогнуть себя».

Он убежден, что именно нефтяники находятся в зоне риска, как объекты для манипуляции некими силами, стремящимися дестабилизировать Казахстан. И эти попытки вовсе не прекращаются.

Главное всегда – выбор!

«Казахстан и все-все-все» – 10 259 подписчиков на этой неделе.

Политолог Марат Шибутов считает самым важным политическим событием уходящего 2023 года выборы акимов. На его взгляд, прошедшие в этом году пилотные выборы 45 руководителей районов и городов областного значения были самым главным политическим событием – важнее, чем в выборы в Мажилис и маслихаты по новой системе. Смешанная система выборов у нас уже была, а вот выборы руководителей на уровне районов были больше 150 лет назад.

«Сейчас это уже выборы менеджеров, которые управляют административными единицами с населением в десятки тысяч человек и бюджетами в миллиарды тенге, а в перспективы выборы акимов территориальных единиц с населением в сотни тысяч человек и бюджетами в десятки миллиардов. Это уже другая ответственность как для избранных акимов, так и для их избирателей. Тем более что часть налогов и платежей перевели на низшие бюджетные уровни – так что деньги у акиматов для улучшения местности и поддержки местных сообществ есть», — пишет он.

В следующем году интереса к выборам будет больше, уверен телеграмер — политические партии активизируются, а самовыдвиженцев будет намного больше. Это существенное повысит политическую конкуренцию, «а значит и объем предвыборных обещаний, которые худо-бедно придется выполнять».

По своим политическим последствиям, пишет автор, выборы районных акимов являются наглядным продолжением политических реформ, которые Касым-Жомарт Токаев проводит в Казахстане. Результат их осязаем и заметен, а анализ через несколько лет покажет, можно ли выходить на выборы акимов уровнем выше. Может лет через пять будем и областных акимов выбирать», — выразил общую надежду политолог.

Шибутов приводит и рейтинг своего коллеги — политолога Андрея Чеботарева. В его топовой 10-ке такие события в политической жизни Казахстана, как лишение Нурсултана Назарбаева статуса Первого Президента Казахстана – Елбасы, и должности председателя Совета по управлению Фондом «Самрук-Қазына». Проведение 20 марта досрочных парламентских и местных выборов. Вынесение 24 апреля приговора в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и трех его замов. Проведение 16-17 июня в Туркестане второго заседания Национального курултая при Президенте РК. Принятие закона «О возврате незаконно приобретенных активов». Выступление Токаева с Посланием народу Казахстана. Принятие законов «Об общественном контроле» и легализация петиций. Проведение прямых выборов акимов. Судебные процессы в отношении представителей оппозиции и гражданских активистов. Смена собственника АО «ArcelorMittal Temirtau».

«Хотя некоторые из указанных выше событий связаны с экономикой, они стали следствием политических процессов и решений», — отметил автор ТГ.

Опуститесь на землю!

«Казахский чуваш» – 13 571 подписчик на этой неделе

Авторский канал журналиста и аналитика Кирилла Павлова рассказывает, как делегация Казахстана съездила в Австралию набираться опыта. Чиновники вдохновились и предложили создать семейные фермы, но рядом находящиеся фермеры — представители крупного бизнеса, не объяснили им почему у нас это не сработает. Возможно, потому что не погружены в проблемы рядовых жителей страны?

Телеграмер взялся объяснить, что тут мешает.

«Залоговая политика аграрной кредитной корпорации (чтобы они жили там все долго и счастливо) устроена так, что на имущество в сельской местности применяется залоговый коэффициент 0.3. То есть, если сарай стоит 3 млн тенге, то в залог возьмут не более 1 млн. Это плюсом к тому, что в селе цены на землю и недвижимость и так дешевле. И хваленая доступность дешевых казахстанских кредитов быстро разбивается об острые скалы реальности. Большинство фермеров берёт деньги у серых ростовщиков под 50% годовых», — опускает на землю автор. Фото 9

А еще, пишет он, — отсутствие ветеринарии и махинации в высших эшелонах для коррупционных заработков на вакцинах. Ящур внезапно по всей стране вспыхивает. А сколько миллиардов на вакцины внезапно потратили? Отсутствие компетенций и нокаутированная система образования.

«Сидели в одном ауле под Актобе, кушали беш с хозяином семейной фермы и ага жаловался: из шести внуков только один хочет учиться на ветеринара, остальные не хотят ни на агронома, ни на зоотехника. В город рвутся. А потом я пришел в Совет директоров НАНОЦ, которому подчиняются три ведущих аграрных ВУЗа страны. И это большая моя личная внутренняя боль, попытки что-то изменить и повлиять, потому что иначе мы погибнем. По красивой статистике руководства ВУЗов, у нас трудоустроено до 90% их выпускников. А по факту — не более 1%», — пишет журналист.

А как отслеживают трудоустройство аграрные ВУЗы? Они смотрят — если у студента есть выплаты пенсионных, значит работает по специальности. А кем — таксистом или массажисткой — им не важно. Низкий проходной балл на сельхоз факультеты вроде был сделан для парней из аулов, но пользуются им девушки из города, которые потом очень успешно воспитывают дома детей с этими дипломами, а разочарованные ребята, что не поступили на грант — едут таксовать или работать охранниками, объясняет автор.

«Так что не будет у нас семейных ферм, пока не решим базовые вопросы. Все, кто сейчас в сельхозке – они либо по призванию, либо от неизбежности. Собственно, о чём я и говорю не первый год: АПК Казахстана жив только благодаря пассионарности нации и даже скорее вопреки, нежели по причине поддержки властью», — заключает телеграмер.

Биолаборатории нон-грата

«Сегодня. KZ» – 3 356 подписчиков на этой неделе

Авторы Telegram- канала инсайдов и мнений пишут о чрезвычайной по важности новости, которая, по их мнению, осталась незамеченной казахстанскими СМИ. Пробел они, конечно, решили восполнить. На днях в Москве состоялось очередное заседание Парламентской ассамблеи стран-участниц ОДКБ, где обсуждались важные актуальные вопросы, касающиеся международной обстановки и ее влияния на государства организации, сообщает ТГ. Одним из таких вопросов стала биологическая безопасность, которая, как было заявлено, станет официальным направлением сотрудничества стран-участниц ОДКБ. Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

«Проведение запрещенных военно-биологических исследований в непосредственной близости от границ наших стран создает угрозу для жизни людей во всех странах Организации договора о коллективной безопасности», – сказал он.

Володин напомнил о военно-биологической деятельности США и их лабораторных экспериментах на территории Украины.

«Рассчитываем, что в ближайшее время завершатся процедуры по ратификации четвертого протокола о внесении изменений в устав организации и биобезопасность будет официально утверждена в качестве нового направления сотрудничества наших стран», – добавил спикер Госдумы России.

Телеграмеры, комментируя это сообщение, надеются, что теперь-то американская военная биолаборатория, действующая в Алматы, будет закрыта. А та, что строится в Жамбылской области, будет «заморожена».

Фото: warfiles.ru

«Плюс биологические проекты, которыми американцы занимались на Украине, и которые за последние два года перенесли в Казахстан, не доведут до конца. Во всяком случая, судя по заявлениям, сделанным на Парламентской ассамблее стран-участниц ОДКБ, работа по ликвидации всех американских биологических проектов на территории стран-участниц организации начнется в ближайшее время», — сообщает ТГ.

Бардак возвращается: ЦОНы станут частными

«BES.media» – 21 491 подписчик на этой неделе.

Практически все «телеги» отметили vip-встречу президента Токаева с представителями отечественной бизнес-элиты. Кто-то перечислял имена и активы, кто-то искал «скелеты в шкафах» приглашенных. ТГ «BES.media» опубликовала список проблем, с которыми бизнесмены обратились к президенту Казахстана – когда обсуждали «вопросы качественного и устойчивого развития национальной экономики».

Итак, что беспокоит бизнесменов? Их темы, к слову, вполне можно рассматривать, как дорожную карту проблем предпринимательства. А беспокоят бизнес нормы нового Налогового кодекса – споры о нем не утихают. Доступное кредитование реального сектора экономики – вопреки декларированию, доступности тут нет. Вопросы системной цифровизации, развитие транспортно-логистической отрасли, реализация потенциала агропромышленного комплекса, индустриализация экономики, в том числе через развитие отечественного автопрома.

Касым-Жомарт Токаев пообещал: все предложения обобщат и по каждому примут конкретные меры.

Часть госкорпорации «Правительство для граждан» отдадут в «частные руки», сообщает далее ТГ. Сенат одобрил демонополизацию госкорпорации «Правительство для граждан»

Она больше не будет единым провайдером в сфере организации работы по приёму заявлений на оказание госуслуг и выдаче результатов. Часть услуг передадут бизнесу. Но кто будет оказывать эти услуги?

Как сообщают телеграмеры, со ссылкой на официальные источники, «для партнёров это будет носить маркетинговый характер, чтобы привлечь больше клиентов на территорию своих офисных пространств, из бюджета их работа оплачиваться не будет».

«У госкорпорации уже сейчас есть партнёры – это АО «Казпочта», некоторые банки второго уровня и нотариусы. Они оказывают услуги по приёму заявок и выдаче результатов. В критерий отбора партнёров будет входить обязательное прохождение гражданином биометрической идентификации и соблюдение условий инфраструктуры в местах оказания услуг», — телеграмеры цитируют вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асета Турысова.

Конечно, возникает вопрос безопасности и тайны личных данных. Но передавать основную часть базы, управляющую процессами и данными граждан, не планируют.

Ну, скажут же!

«PROTENGE» — 24 227 подписчиков на этой неделе.

Telegram- канал вспоминает яркие цитаты казахстанских чиновников, прозвучавшие публично в течение года. Это топ-фраз, которые цитировали СМИ и соцсети.

Глава Антикора Асхат Жумагали рассуждая о том, как люди становятся коррупционерами, выдал свой «рецепт» засолки:

«Если свежий огурчик закинуть в банку к соленым огурцам, то он рано или поздно станет малосольным».

«У меня есть свои люди в Алмате — алматинцы. Вы не алматинец, извините», — ответ акима Алматы Ерболата Досаева Асхату Ниязову, ставший чуть ли не «крылатым».

«Только не убегайте», — экс-аким ВКО Даниал Ахметов блогеру Асхату Ниязову.

«Интернет в Астане по скорости сейчас даже обогнал Токио», — ответил на «голубом глазу» министр цифрового развития Багдат Мусин на вопрос о скорости интернета в столице.

«Ближе к холодам курицы несутся меньше. К тому же на рост цен влияет привычка населения — летом потреблять много овощей и фруктов, а зимой яйца и оливье», — так глава комитета торговли Айдар Абилдабеков объяснил, почему сильно выросли цены на яйца.

«Она пустая!» — аким Степногорска Алпысбай Каиржанов и его оправдания бутылки водки в холодильнике. Можно добавить: «Уже».

«Сейчас же, по-моему, уместно называть госслужащих не слугами, а равными партнерами всех остальных граждан», — акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару не нравится, когда его называют слугой народа.

«Пусть засунут эти вопросы себе в…», — хамский ответ жителям города акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова.

Кстати, Bentley Bentayga, который выставляли на госторги в Алматы, продали за 46,3 млн, сообщает ТГ — его авторы следят за ходом торгов. Как сообщают авторы, Bentley 2017 года выпуска, с кожаным салоном, в отличном состоянии.

Bentley Bentayga. (Фото: PROTENGE)

Его стоимость оценили в 83,9 млн тенге. И его, предположительно, конфисковали в Алматы.

«Чьей была эта роскошная машина — мы не знаем. Мы проверили самые громкие кейсы с конфискатом и похожа Bentley была только у осужденного Тимура Токтабаева, но и та не подходит: его машина 2021 года выпуска. Теперь у нее новый хозяин: конфискованный автомобиль продали за 46,3 млн тенге, и деньги с его продажи пополнят бюджет»

Кто новый хозяин авто, история торгов умалчивает.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.