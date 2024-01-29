Новый медийный скандал, КНБ получает новые полномочия, Антикор зашел в финансовую кухню минздрава

Обзор Telegram и Youtube каналов

Страсти и возмущения по землетрясению в Telegram и Youtube-каналах кое-как улеглись, а подземные толчки продолжаются – «телеги» сообщают о более 1,9 тысячах зафиксированных землетрясений с 23 января. Сейсмическую активность регистрируют на границе Китая и Киргизии.

«Телеги» напомнили о 80-летии со дня полного освобождения советского Ленинграда от блокады, цитируя строки произведения знаменитого казахского акына Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои!».

27 января отмечалась еще одна трагическая дата — Международный день памяти жертв Холокоста. В 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.

В регионах тревожно: несмотря на гарантии безопасности и поимку анонимного «террориста», большинство родителей актюбинских школьников оставили своих детей дома, после угрозы убийства детей в анонимном Telegram-канале. Из 57 924 детей, учащихся в первую смену, на занятия пришло всего 8 558, сообщают авторы ТГ.

«Астана не резиновая, нужно поставить блокпосты!», вдруг заявил депутат маслихата Астаны Азамат Айтхожин и вызвал шквал возмущения правозащитников.

А вот за трагедию на руднике «Майкаинзолото», где до сих пор ищут оставшихся в автобусе спасателей, наказание грозит семерым ответственным работникам компании, сообщают телеграмеры.

Между тем, казахстанцы стали жить беднее и больше занимать денег «до зарплаты», констатируют авторы ТГ. Количество микрозаймов выросло на 77,5 % в 2023 году, а сумма выдач увеличилась на 102,6 % или 790 млрд тенге.

Расскажем, что еще в эти дни интересовало казахстанские Telegram и Youtube-каналы.

Головы «не снес», но предупредил

«НЕХабар» – 72 305 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры рассказывают о визите президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы после известного землетрясения. Жесткого «разбора полетов», которого с нетерпением ожидала публика на совещании с ЧСниками, как известно, не случилось. Поэтому «телеги» буквально вцепились в редкие критические реплики Токаева и растащили на цитаты. Перед МЧС президент поставил задачу относится к своей деятельности более критично, а обращаясь к главе ведомства Сырыму Шарипханову дипломатично заметил — мол, тот владеет больше теорией, чем имеет практический опыт, поэтому и результаты его труда так себе.

«Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и к решению вопросов, которые возникают во время ЧС. Ситуация очень сложная и ответственная… Администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы…», – цитирует главу государства ТГ.

Казахстан может стать лидером в конных видах спорта, и даже олимпийских, сообщает далее ТГ. По «телегам» свежим ветром пронеслась новость об очередной победе казахстанского скакуна Кабирхана.

Скакун Кабирхан. (Фото с ТГ «НЕХабар»)

Победитель престижных гонок в ОАЭ становится национальным символом в Казахстане и любимцем в Европе. Кабирхан продолжает доказывать свое превосходство на скачках в Дубае. В этот раз превосходный скакун выиграл забег Al Maktoum Challenge (Group 1) Presented By Longines, пишут авторы Telegram-канала.

«В этом заезде он обошел опытную прошлогоднюю победительницу Мими Какуши (Mimi Kakushi). Итог: Кабирхан, а точнее его владелец Тлек Муканбеткалиев, завоевал главный приз в размере $1 млн», — сообщают телеграмеры.

Конь — чистокровный арабский скакун. Фермер из Западно-Казахстанской области выкупил его из Кентукки, а выступает он совместно с жокеем из США Патриком Доббсом. По данным других каналов, владельцу уже поступают предложения о продаже редкого скакуна, но он категорически отказывается рассматривать любые коммерческие предложения.

Авторы ТГ также пишут о новых полномочиях КНБ – их сегодня обсуждают на портале

«Открытые НПА, где опубликован документ об этом. Изменения в законы, «регулируют деятельность органов нацбезопасности, с исключением избыточных норм». То есть ряд прав, обязанностей, полномочий и функций КНБ будет перенесен на уровень указов президента, а также предусматривает исключение некоторых дублирующих функций.

Например, КНБ получит новые полномочия управлять информационными системами, создавать специальные технические средства, организовывать шифровальную работу.

А также заключать договоры и контракты с государственными и иностранными организациями, заниматься сбором, обработкой и защитой электронных информационных ресурсов, включая сведения, составляющие госсекреты, проводить спецпроверки сотрудников и военнослужащих органов нацбезопасности, участвовать в обеспечении безопасности президента, проводить обязательную спецпроверку граждан, впервые поступающих на госслужбу или вновь поступающих на госслужбу после ее прекращения.

«Документ будет доступен для публичного обсуждения до 9 февраля 2024 года», — сообщает ТГ.

Эксперты эти поправки пока не расшифровывают и не комментируют.

Фига в кармане

«Чемодан госсекретов» — 5 777 подписчиков на этой неделе

А тем временем, похоже, назревает новый медийный скандал. Telegram-канал комментирует критику издания «Азаттык» в адрес депутатов мажилиса Шаталова и Баккожаева – они предлагают внести поправки в законодательство и отказывать в аккредитации иностранным СМИ. В данный момент «американское издание не может получить аккредитацию на 36 журналистов, при этом их общее количество в стране насчитывает более 100. Нельзя сказать, что подобные меры МИД нарушают операционную деятельность редакции», пишут авторы ТГ.

«Отказ в аккредитации мотивирован тем, что журналисты Азаттык не соблюдают объективность, манипулируют фактами и занимаются явными провокациями в адрес казахстанского государства. Журналисты транслируют не факты, а личную позицию. Кроме этого, редакция Азаттык постоянно игнорируют официальные запросы госорганов», — заявляют телеграмеры.

Они считают, что «Азаттыку» надо понимать, что они «иностранное издание, которое финансируется конгрессом США. Сами Соединенные Штаты не сильно соблюдают международные стандарты в отношениях с медиа и отказывают в аккредитации изданиям по своему усмотрению. А Казахстан, как суверенное государство, волен также устанавливать собственные ограничения, если есть факты нарушения национальных интересов».

Поправки мажилисменов, к слову, распространяются не только на издание Азаттык. Также это касается деятельности российских изданий, уточняют авторы ТГ.

«По данным наших источников, ожидается отказ в аккредитации нескольким из них — когда истекут сроки действующих разрешений на работу в казахстанской юрисдикции», — уточняют телеграмеры.

«Врачебная тайна»

«Kozachkov offside» – 92 452 подписчика на этой неделе

Telegram- канал сообщает, что Антикор серьезно взялся за финансовую «кухню» минздрава. Алматинцам повезло, что недавнее землетрясение обошлось без разрушений и жертв, пишет автор ТГ, потому что в этом случае многим пришлось бы обращаться в больницы за помощью, а там бы возникли другие проблемы.

«Очевидно, что сфера здравоохранения нуждается в глубоком аудите», — пишет телеграмер, ссылаясь на аналитическую справку Антикора, который «копнул глубоко».

Выяснилось, что, например, в области Абай, где уже началась проверка, «есть дефицит лекарств, выдаваемых гражданам в рамках гарантированной бесплатной медпомощи. Выявлены проблемы с назначениями руководителей медучреждений, есть приписки, двойная оплата медуслуг, незаконная выплата зарплат».

Но настоящий клондайк для коррупционеров, пишет журналист, обнаружили в расходах, запланированных на ремонт и приобретение медицинской техники.

«Область Абай хоть и не самая богатая, но в 34 медучреждениях размещено более 6 тысяч единиц техники на 50 млрд в тенге. В 2023 году регион закупил оборудование для больниц на 3,4 миллиарда. При этом в области есть уникальный «Центр ядерной медицины и онкологии города Семей» — там используют 450 единиц различной медтехники стоимостью более 11 млрд тенге. Все это богатство нужно обслуживать и ремонтировать. В штате есть необходимый техперсонал, но сторонним организациям заплатили с 2019 по 2022 годы свыше 600 млн тенге за сервис», — рассказывает автор ТГ.

Но самое интересное связано с главным получателем денег от Центра — ТОО «Radiation Protection Company». Как установил Антикор, учредителем этой компании являлась некая Т.И. А главным инженером Центра ядерной медицины трудился ее сын. Через это семейное предприятие прошло, по подсчетам борцов с коррупцией, 160 млн тенге, сообщает ТГ.

В Антикоре уверены, что эти деньги не всегда выплачивались законно. Например, один из выигранных компанией конкурсов касался техобслуживания оборудования, отвечающего за радионуклидную диагностику. За эти услуги фирма взяла около 40 млн. Но есть нюанс: согласно спецификации, часть техники должен обслуживать только ее производитель или авторизованная им организация. Итальянский завод «Comecer» разрешения ТОО «Radiation Protection Company» не давал.

Другой договор Центр заключил с тем же ТОО «Radiation Protection Company» на 22,4 млн тенге. В этом случае обслуживание техники должны были производить специалисты частной компании, но этим занимались сотрудники Центра по указанию главного инженера. Еще пример: эта же фирма заключила договор на обслуживание автоматизированной системы «Theodorico», которая не работала. После обследования техники, специалисты «Radiation Protection Company» направили в Центр предложение о замене запчастей на 34 млн тенге, но заявку отклонили. Тогда сумму снизили до 14 млн, после чего в Центре решили провести тендер. Когда же Антикор пришел с проверкой, оказалось, что 5 из 8 запчастей не используют, поскольку в их замене нет необходимости.

Помимо этого, Центр обслуживают ТОО «COBALT-SERVICE», ТОО «NUCMED» и ТОО «Med Building», но по информации Антикора, работу за эти компании выполняют штатные сотрудники медучреждения. И все они связаны с сыном Т.И., сообщает ТГ.

«Четыре года Центром руководил некий Сандыбаев, — нарушения относятся в основном к его периоду. В 2023 году он выиграл конкурс и стал начальником управления здравоохранения области. А за выявленные нарушения наказали последнего директора Татьяну Белихину. Сейчас она уволена. Будут ли возбуждены уголовные дела по выявленным фактам, в Аналитической справке не указано», — пишет журналист.

Если эта история, рассказанная ТГ, только начало работы Антикора в медицинском направлении, то нас ждут еще более громкие разоблачения в этой самой затратной и критикуемой бюджетной сфере.

На распродаже — «Старый Казахстан»

«ФБРК» –19755 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал «Фонд-Бюро расследования коррупции» сообщает, что после возврата незаконных активов и распродажи конфискованного имущества можно ждать немало интриг. Например, кто станет обладателем супер-дорогой недвижимости?

Сегодня акимат Алматинской области выставил на торги столичный коттедж за 118 млн тенге. Авторы ТГ ссылаются на информацию сайта «электронной торговой площадки», ГУ «Управление финансов Алматинской области». Размер жилого дома — 197,4 кв.м., но расположен он в Астане, около реки Есиль. Балансодержатель — КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области, а постоянный землепользователь – ГУ «Аппарат акима Алматинской области». Рыночная цена двухэтажного кирпичного дома — 118,3 млн тенге, без учета стоимости земельного участка, даже не окончательная, а начальная — аукцион проводится на повышение цены. Дом построен в 1990 году — там 4 комнаты, 3 санузла, кухня, сауна, кладовая и котельная, есть строения на участке.

А еще ранее, сообщает ТГ, на продажу выставили «бронированный автомобиль Mercedes 600 SEL (Sonderschutz) GUARD B7, принадлежавший Нурсултану Назарбаеву. Автомобиль оценили в «символические» 222 млн тенге».

Но это еще мелочи. В распродаже появилась и резиденция, площадью 1600 кв.м. с гольф-клубом, которая также принадлежала экс-президенту РК и стоит она 3,5 млрд тенге. Правда, эту резиденцию выставляют на продажу не впервые.

«Интересно, кто же всё-таки осилит столь внушительные инвестиции в элитную недвижимость?», — пишут авторы.

Насколько лет растянется распродажа «старого Казахстана»?

… и осада Парижа

«ИноСМИ» –129 893 подписчика на этой неделе

Международный суд ООН призвал Израиль прекратить геноцид в Секторе Газа.

«По крайней мере, некоторые права палестинцев нуждаются в защите от актов геноцида и связанных с ними запрещенных действий в статье 3 Конвенции о геноциде», — заявила председатель суда Джоан Донохью.

Евросоюз готов наказать Венгрию — он может лишить страну права голоса, если она попытается помешать выделению помощи Украине, пишет Politico.

«Если Орбан на самом деле снова заблокирует соглашение о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины на февральском саммите, лишение Венгрии права голоса на основании статьи 7 может стать вполне реальным вариантом», — сказал один дипломат из ЕС.

Однако некоторые страны опасаются последствий этого шага. Более того, он только еще больше отдалит Будапешт от блока, отмечается в статье.

Если Украина проиграет войну, Венгрия потребует Закарпатье, заявил следом лидер правой партии «Ми Хазанк»/ «Наша Родина» (5,88% на последних парламентских выборах) Ласло Тороцкаи.

Единство Запада в вопросе поддержки Киева рушится, сказал в интервью для YouTube-канала The Prof G Show — Scott Galloway американский политолог Ян Бреммер. По его словам, это приведет к неспособности Украины удерживать территории и ее последующему разделу.

Вашингтон и Тель-Авив подписали крупное соглашение о поставке оружия, сообщает Yeni Şafak. Согласно ему, ЦАХАЛ получит большое количество самолетов F-35 и F15 AI, а также вертолеты Apache.

С 14 часов дня понедельника французские фермеры начнут «бессрочную осаду Парижа», сообщает другой ТГ — «Свежесть».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.