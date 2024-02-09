Чиновников ждет большая «зачистка», о рекордных суммах госдолга, и зачем Генпрокуратуре 32 Chevrolet Cobalt, 10 Kia Prestige и 15 Kia K8?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы сообщают, что спасатели и пожарные продолжают работать в авральном режиме – метели и заторы на дорогах, сходы оползня в горах, в приграничных областях страны из-за рассылки с угрозами убивать детей в школах, учебные заведения, приняв школьников, наглухо закрывают двери на замки, усилена охрана. А еще сгоревший оптовый рынок в Семее и паника предпринимателей – у всех кредиты, но им не помогают, и возмещение потерянного под большущим вопросом.

Настоящая борьба с буранами и штормовыми ветрами идет в регионах: трассы закрыты, крыши и линии электропередач сносит ветром. В Западно-Казахстанской области последние двое суток бушевала метель. Более 20 тысяч семей остались без электричества в Уральске и в сельских районах. В городе Аксае двое суток не было света. Школы, фирмы и учреждения перешли на дистанционной формат работы. Ухудшение погодных условий ждут в ближайшие сутки на территории 12 областей Казахстана, сообщают ТГ. По прогнозам «Казгидромета», это продлится до 9 февраля. В Астане тоже еще тот ветерок — 23-28 м/с. Но там привычные.

Даже эффектное назначение генерала Антикора Олжаса Бектенова на должность премьера и частичная смена правительства — целых четыре новых министра, ненамного отвлекло людей от их проблем. Но в трудных погодных и социальных штормах дорогу осилят идущие. В «телегах», к слову, после небольшой паузы появилась реакция оппонентов власти и, следом — опровержения. Анонимы и радикально настроенные телеграмеры распространили информацию о родственной связи Бектенова и Джаксыбекова — доверенного лица экс-президента Назарбаева. Премьера называют зятем Джаксыбекова. «Это фейк и намеренная дискредитация премьер-министра», решительно заявил Telegram-канал «Чемодан госсекретов». Речь Токаева на расширенном заседании правительства, к слову, телеграмеры растащили на цитаты, а политологи разложили «по полочкам».

Между прочим, проведение госзакупки на 1,6 миллиарда тенге для чартерных рейсов «Казмунайгаза», которыми возмутились телеграмеры – отменили: «в связи с обнаружением нарушений, влияющих на итоги закупок».

Все пишут о чудовище с лицом ангела – 31-летней женщине, чья фотография уже «гуляет» по соцсетям. Предполагают, она задушила двоих своих детей подушкой. Работала воспитателем у дошкольников. Есть версия, что задержанная психически нездорова – никто не хочет верить, что мать может совершить такое в здравом уме.

Отель Rixos в Актау сообщил, что демонтировал трубу, из которой сбрасывал сточные воды в озеро. Теперь отель подключён к городской центральной канализации, сообщают «телеги», на радость жителям и лебедям.

А в сфере образования продолжается эпидемия коррупции. В это раз в Кербулакском районе Жетысуской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 34 млн тенге. В этой сфере по мелкому не воруют.

Еще раз дежавю

«Данияр Ашимбаев» — 8 977 подписчиков на этой неделе

Президент страны давно перестал констатировать проблемы и методично разжевывать что, где и кому нужно сделать, потому что кабмин упорно не хочет понимать намеки, пишет политолог. Смену правительства и выступление президента он называет оперативной реакцией Токаева на работу прежнего правительства, которая вызвала сильное отторжение в обществе и бизнесе.

«Резкие действия Токаева показывают, что он не захотел заслушивать позитивные самооценки и моментально снёс фигуры, наиболее сильно критиковавшиеся в обществе или курирующие проблемные зоны», — пишет эксперт.

А вот выступление президента на заседании правительства, по его мнению, произвело эффект дежавю. Многое из того, что говорил Касым-Жомарт Токаев озвучивалось им раньше и не один раз. И практически перед той же аудитории.

Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании правительства. (Фото/dknews.kz)

Телеграмер перечисляет что не нравится президенту – это практика бюджетной и налоговой политики, проекты Бюджетного и Налогового кодексов, организация и эффективность инвестиционного процесса, состояние бизнес-климата, практика и проект реформирования системы госзакупок, практика ГЧП, регулирование строительной отрасли, процессы приватизации, эффективность госактивов, промышленная политика, механизм использования пенсионных средств, работа сельского хозяйства, реформирование водного хозяйства, модернизация энергетики и коммунального хозяйства, дорожное строительство, порожденное социальной политикой иждивенчество, работа системы медстрахования, развитие медицинской инфраструктуры. Словом, очень большой спектр актуальных вопросов, но их у нас гораздо больше.

Президент никого не стал хвалить, хотя в целом более или менее позитивно отозвался о ситуации в сферах науки, образования и цифровизации, и даже поставил задачу развития искусственного интеллекта и создания «высокопроизводительного суперкомпьютера».

Политолог отмечает также, что проблемные зоны и пути их разрешения были обозначены достаточно четко.

«Но министры меняются, а остается вечный вопрос: понимают ли они поставленные президентом задачи и намерены ли их выполнять так, как он требует?», — пишет автор ТГ.

Токаев неоднократно ругал государственных экономистов за дефицит идей и чрезмерную пафосность в проектировании реформ, а в итоге сам стал заниматься вопросами экономической политики, отмечает эксперт. Президент дал правительство много полномочий и освободил его от «мелочной опеки АП», но тут же напомнил, что контролирует все лично.

«Судя по всему, Касым-Жомарт Токаев хочет, чтобы государство и экономика были эффективными, причем достаточно серьезно. Уговаривать ему, кажется, надоело и система стала продвигать либерализацию в экономике и ужесточение дисциплины в ее управлении — не зря же за последнее время один генерал стал акимом, а другой – премьером», — заключает автор.

«Кадровая метла» — первый размах

«Злобная татешка» — 74 357 подписчиков на этой неделе

Перезагрузка кабмина может стать первым шагом к дальнейшей ревизии политической системе – расшифровывают последние событие в политической жизни страны авторы «Злобная татешка». В выступлении Касым-Жомарта Токаева неоднократно затрагивались проблемы эффективности расходования бюджетных средств, «сокращения теневой экономики», пересмотра налоговых льгот, реформы системы госзакупок, «возврата незаконно выведенных активов».

«Вероятно, одними из первых под удар может попасть часть старых игроков стройкомплекса. Недаром президент особо выделил «сферу строительства» в связи с проблемой «срыва сроков и ненадлежащего качества работ», а также «отсутствие эффективного регулирования отрасли». Землетрясение в Алматы дало для этого новые поводы.», — делают вывод телеграмеры.

«Бои» вокруг передела сфер влияния в стройкомплексе могут затронуть ряд акимов. А стремящиеся спасти свои позиции отраслевые олигархи вполне могут вспомнить даже о забытой идее создания «партии строителей», замечает ТГ.

По мнению авторов ТГ следует обратить внимание и на призыв президента к «снижению административного прессинга». Это может означать, что под новую большую ревизию попадут различные проверяющие и правоохранительные органы. Де-факто, об этом прямо говорит обещание главы государства «жесткой реакции на каждый сигнал» о «произволе» со стороны силовиков.

«В течение 2024 года вероятна новая волна кадровых чисток в силовом блоке. Возможно, поводами для этого станут какие-нибудь резонансные скандалы в правоохранительной системе крупных городов», — считают телеграмеры.

Что касается работы по повышению «инвестиционной привлекательности страны» более пристальное внимание центра будет к работе областных акимов. Президент не зря сказал, что «инвесторы, желающие работать в регионах, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей».

«Для многих действующих акимов их карьера может затормозиться». …Перезагрузка кабмина означает, что самый большой замах «кадровой метлы» еще впереди. Вполне возможно, новая большая встряска ожидает правительство уже в 2025-2026 годах, когда на первый план выйдут управленцы, многие из которых сейчас работают или скоро получат назначения на уровне вице-министров, не очень публичных сотрудников АП и акиматов. …И чиновников с дипломатическим опытом в кабмине через пару-тройку лет станет больше», — пишут авторы ТГ.

Они также напоминают, что президент говорил о «перекосах и на рынке сотовой связи», и что «пора показывать конкретные результаты» в работе минпрома. А это тревожные звонки для Багдата Мусина и Каната Шарлапаева. Первый, несмотря на переназначение, вполне может быть заменен уже в текущем году, а медиа-атаки по второму могут заметно усилиться после этой реплики главы государства.

И практически «последним звонком» для Нуржана Нуржигитова может стать реплика президента: «министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит». Замена этого чиновника, считают телеграмеры, может произойти к осени.

«Призыв «в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства», вроде бы, должен стать хорошей новостью для профильного министра Айдарбека Сапарова. Однако его ведомство после этого может превратиться в еще более аппетитную «закуску» для «зубастых» аппаратных и олигархических групп. Ждем в ближайшие месяцы усиления критики в его адрес — в том числе, через мажилис», — не оставили шансов еще одному министру телеграмеры.

Мажилисменам, кстати, тоже. Авторы ТГ уверены, что и депутатам не стоит быть вальяжными зрителями этого действа. Они подобно школьникам, радующимся на задней парте, что учитель отчитывает не их.

«Большая чистка, которая может затронуть крупный бизнес и силовые структуры, обязательно заденет и «нукеров» выпавших из фавора персонажей. В том числе, успевших получить депутатские мандаты. Конечно, пока об очередных-внеочередных выборах мажилиса напрямую речи не идет. Но после референдума по АЭС подобных опасений у депутатов явно должно прибавиться. Возможно, некоторые персонажи из парламента, слишком тесно связанные со «старым Казахстаном», попадут под «новую метлу» еще до роспуска парламента — например, в рамках антикоррупционных расследований», — завершил свой прогноз ТГ.

«Фанерой» над Парижем

«BES.media» – 20 802 подписчика на этой неделе

Телеграмеры вновь пишут о проблемах застройки горной местности Алматы. Повод трагический – как известно, после схода ночью 8 февраля селевого оползня, разрушены частные дома в предгорном микрорайоне Тау-Самал. Погибли четыре человека, двое из которых юноши — братья близнецы. Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что по генплану на этом месте нельзя было ничего строить, тем более жилые дома. Ориентировочный объем оползня, по данным специалистов, составляет порядка 3200 кубометров.

Широко по «телегам» и СМИ, разошлась реплика политолога Марата Шибутова.

«Во времена Российской империи и в СССР на предгорьях Алматы сажали сады и ставили только деревянные дачные домики, потому что там просадочные лессовидные суглинки, которые при намокании ничего не держат. Сейчас там целые районы застроены, причем на склонах крутизной 40-40 градусов. Это зона смерти, а люди туда лезут и лезут…», написал он в своем ТГ.

Надеемся, услышим и объяснения тех, кто давал «добро» на эти застройки.

Каждый четвёртый счёт в Казахстане оказался арестованным, при этом за 2023 год количество арестованных счетов физических лиц выросло на 21,4 млн, превышая общее число граждан страны, сообщают далее телеграмеры.

«Мрачный образец того, как часто наши соотечественники и компании оказываются в долговой клетке, не в состоянии выполнить свои обязательства», — замечают авторы.

ТГ публикует информацию о продаже акций телеканала КТК Фонду Нурсултана Назарбаева. Суд признал сделку незаконной.

«Коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отклонила апелляционную жалобу телеканала КТК. Постановление вступило в законную силу. 27 октября 2023 года экономический суд Алматы признал недействительным договор дарения 1% акций АО «Коммерческий телевизионный канал», ранее принадлежавших «Мангистаумунайгазу». Это решение было вынесено спустя 8 лет после заключения сделки», — сообщает ТГ.

История как президент Токаев подарил Макрону щенков тазы, облетела все ТГ.

Фото/Nege.kz

Авторы напоминают, как в прошлом году, во время визита в Астану президенту Франции Макрону приглянулись борзые тазы. Касым-Жомарт Токаев, как радушный хозяин, пообещал французскому коллеге подарить собак. Слово сдержал – отправил в Париж двух щенков казахской национальной породы, которых назвали Жюль и Жанна. Говорят, щенки уже «подружились» с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.

Впрочем, подарок не помешал запретить в Париже рассматривать Казахстан как регион для инвестиций. Телеграмеры сообщают об этом со ссылкой на слова владельца Alina Group. Alina Group интересовались японские, европейские и китайские компании. Ее владелец Ерлик Балфанбаев рассказал про интерес разных компаний к приобретению актива в Казахстане. По его словам, в Европе отказались приобретать активы Alina Group, из-за того, что компания находится в Казахстане и соприкасается с Россией.

«Европейский покупатель отпал первым – парижская штаб-квартира запретила рассматривать Казахстан как регион для инвестиций ввиду того, что страна входит в единое экономическое пространство с подсанкционной Россией», – рассказал Балфанбаев.

За критикой в карман полезли

«PROTENGE» — 27 017 подписчиков на этой неделе

Рекордные суммы направило наше государство на обслуживание государственного долга, пишет ТГ.

«$1,7 млрд вытащил из своих «карманов» Казахстан в конце 2023 года, чтобы сделать очередную выплату по государственному внешнему долгу (сюда входят и долги органов госуправления, Нацбанка, компаний, которыми владеет государство хотя бы на 50%)», — сообщают авторы.

На эту рекордную выплату обратили внимание и журналисты kursiv.media — почему так много денег государство стало тратить на обслуживание долга? Журналисты объясняют:

— была пандемия, из-за карантина деловая жизнь замерла — не работали магазинчики у дома, такси, салоны красоты. Бизнес стал отчислять меньше налогов в госказну, а позже вообще получил налоговые каникулы. В это же время у государства взлетели траты на здравоохранение и на то, чтобы вытащить обратно бизнес и население. Государство стало активно занимать. И такая ситуация произошла по всему миру, пишут авторы ТГ.

Но их это не успокаивает. Почему?

Качество внешнего госдолга ухудшилось, ссылается ТГ на kursiv.media, — долги могут быть качественными и не очень. Качественными считаются те, которые идут на инфраструктуру, к примеру, на строительство автобанов, электросетей. У нас же всё больше заемных денег стали направлять на госуправление. С 2019 года правительство всё больше денег берет из Нацфонд — общего кармана. Допустим, в прошлом году был обновлен рекорд по количеству денег из Нацфонда, перечисленных в казну, – 5,3 трлн тенге. До этого по локоть в Нацфонд правительство залезло в 2020-м. Но тогда был корона-кризис. А какой кризис был в 2023-м?

«Правительству пора задуматься, как эффективно использовать деньги из государственной казны», — пишут авторы ТГ.

К слову, в южной столице собираются потратить более полумиллиона долларов на информационный мониторинг.

«Пока в Астане назначали нового премьера, в Алматы объявили конкурс на 259 млн тенге. Помимо прочего на эти деньги в акимате хотят еженедельно получать обзор критических материалов. А также запрашивать оперативный мониторинг интернет-ресурсов, социальных медиа (сетей), блогов, форумов, комментариев по выявлению угроз общественно-политической стабильности и общественной безопасности в городе. О какого рода «угрозах» идет речь — не уточняется», — сообщает ТГ.

В техзадании отмечается, что «возможна работа в сверхурочное время, выходные, праздничные дни, ночное время по требованию Заказчика». Телеграмеры напоминают, что ранее акимат выплатил более 5 млн тенге за мониторинг негативных, позитивных и нейтральных комментариев про акима Досаева.

А скромность украшает

«Чёрный лебедь, рак и щука» — 3 503 подписчика на этой неделе

57 автомобилей для Генпрокуратуры обнаружили на сайте госзакупок авторы ТГ. Комитет казначейства минфина настойчиво продолжает попытки приобрести для Управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре 57 новых автомобилей за 740 млн тенге, пишут телеграмеры.

Предыдущая закупка, по их данным, признана несостоявшейся, так как было подано менее двух заявок. Единственную из них подало ТОО «СарыаркаАвтоПром». У ТОО уже более двух тысяч контрактов по госзакупкам на 71,6 млрд тенге. Судя по техспецификации, которую изучили авторы ТГ, Генпрокуратуре нужны 32 Chevrolet Cobalt в комплектация OPTIMUM AT. Их планируют купить по 7,39 млн тенге без НДС.

«Для чего прокуратуре автомобили с точечным детским ремнем безопасности, блокировкой задних дверей от случайного открытия детьми и крепление для детских кресел ISOFIX – не ясно», — удивляются телеграмеры.

Но и это не все – чем дальше погрузитесь в техспецификацию, тем больше будете удивляться. Прокурорам нужны еще 10 кроссоверов Kia Sportage Prestige по цене 17,39 млн тенге, также без НДС.

Фото/uz.m.wikipedia

«Самый дорогой, по 21,99 млн тенге, по-видимому, это Kia K8. Генпрокуратуре нужны 15 таких седанов. И чтобы обязательно кожаные сиденья, подсветка пола в наружных зеркалах, атмосферная подсветка интерьера Mood lamp. Все должно быть красиво, в общем», — сообщают авторы.

Вот еще любопытный пример траты бюджетных денег, пишут они далее. Почти полтора млрд тенге на аренду серверного оборудования. 472 млн тенге — чуть больше $1 млн, выделяет Комитет казначейства Минфина в этом году для «Фонда социального медицинского страхования» на «услуги по аренде виртуального выделенного сервера».

Немного ориентируясь в ценах на серверное железо и сопутствующие расходы, ТГ «Черный лебедь, рак и щука» попытались выяснить, зачем каждый год тратить по $1 млн на аренду, если рациональнее – создать своё.

«Выяснилось интересное – в прошлом году Комитет казначейства также закупал для ФСМС на 407 млн тенге. …То есть из бюджета, формируемого за счет налогов, ежегодно тратятся значительные средства на аренду связи и серверов. В этом году лоты решили объединить, то ли из-за простоты закупки, то ли из стремления выплатить больше миллиона долларов одному реципиенту», — уточняет ТГ.

Но самое удивительное, что средства этим реципиентам идут и из самого Фонда медстрахования – т.е. сам Фонд платит 755 млн тенге за те же услуги, что и Комитет казначейства. Итого в 2023 три эти компании получили за идентичные услуги 1,162 млрд тенге — $2,5 млн.

«В этом году Фонд планирует приобрести серверное оборудование и источники бесперебойного питания на 311,6 млн, потратить на интернет 95,5 млн и на услуги по аренде серверных ресурсов 566,5 млн тенге. Итого 973,6 млн тенге от Фонда и 472 млн тенге – из Комитета казначейства», — предлагают оценит траты телеграмеры.

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