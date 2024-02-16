О всплесках агрессии к медикам, о новых медиавойнах, и почему «металл лобби» не жалеет денег на подкуп журналистов и блогеров

Обзор Telegram и Youtube каналов

Государство Катар — одно из самых безопасных и богатых в мире, где впервые с официальным визитом побывал Касым-Жомарт Токаев, готов заняться разведкой нефти и газа в Казахстане, а президент обещает предоставить для этого самые широкие возможности, сообщают Telegram и Youtube-каналы. Тема ох, как актуальна: разведка — немыслимо дорогое удовольствие, говорят эксперты, и кадры почти растеряны, а ископаемые ресурсы еще есть. Тема обещает быть еще и жаркой — свое место под солнцем этой ниши жаждут занять отечественные компании – естественно, в партнёрстве с иностранными инвесторами. Больших денег у нашего бизнеса нет.

Между тем, Алматы опять потряхивает – регистрируются отголоски землетрясений на территории Китая, по данным МЧС. А регионы страны в эти дни пережили настоящий шок. Коммунальные службы и акиматы показали полную беспомощность во время гололеда. Около 200 человек попали в отделения травматологии больниц в Уральске и районах ЗКО из-за необработанных после дождя и заморозков тротуаров и дорог. От 35 до 40 пострадавших (сообщаются разные цифры) пришлось срочно госпитализировать. В Уральске пассажирские автобусы отказались выходить на линии – рано утром взрослые и дети мерзли на остановках, тщетно ожидая довоза.

Sms-сообщения о ледяном коллапсе стали рассылать горожанам только около 9 часов утра, сообщают телеграмеры.

Автобусы не вышли на маршрут и в Экибастузе, но из-за задержки зарплат водителей. Ошеломительные цифры публикуют ТГ о травматизме в Астане: с 8 утра 12 февраля до 8 утра 13 февраля в столичные травмпункты обратилось 508 человек, из них с уличными травмами – 262 человека. Ушибы, переломы, растяжения, разрывы мягких тканей… Большинство пострадавших от халатной работ акиматов и коммунальных служб — пожилые люди.

«Телеграмеры» сообщают также, что в сентябре-октябре в Казахстане планируют учения ОДКБ. Казахстанский спецназ, к слову, себя уже показал – об успехах бойцов сообщили все «телеги». В Дубае прошла престижная «Олимпиада спецназа» — международные соревнования среди бойцов 76 команд из 41-й страны мира. В них участвовали казахстанские спецподразделения «Бүркіт», «Сұңқар», «Сардар» и «Арыстан». Говорят, казахстанские спецназовцы имели успех. Команда «Сардар» завоевала бронзовую медаль международных соревнований среди подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge 2024. Лучшая сборная получит более 270 тысяч долларов.

К рассылкам об актах терроризма в казахстанских школах причастны лица из стран СНГ цитируют заявление МВД РК, ТГ. Сообщениями о терроре кошмарили жителей шести городов Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодара, Караганды и Костаная.

Бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 11 годам лишения свободы. За попытку дать взятку полгода в тюрьме проведет и его жена – Галия Искакова. Шесть лет и восемь месяцев проведет за решеткой адвокат экс-чиновника — Мустахим Тулеев.

В «телегах» обсуждают и отставку президента Национального олимпийского комитета Тимура Кулибаева. На место главы НОК выдвинут Геннадий Головкин. Заседание Генассамблеи НОК назначено на 26 февраля. Головкин говорит, что Кулибаев сделал на этом посту немало, и обещает показать результат не хуже, чем на ринге.

С 10 марта могут измениться цены на дизельное топливо: 295 тенге за литр. Цены уровняют для всех. До этого летнее дизельное топливо иностранцы покупали за 450 тенге.

Подробнее расскажем о каких расследованиях пишут «телеги», и какие политические прогнозы предлагают.

Кто в фокусе Бектенова?

«Злобная татешка» — 73 543 подписчиков на этой неделе

В этот раз телеграмеры размышляют, кто попадет под антикоровскую руку нового премьера. На совещании по вопросам реализации поручений президента Олжас Бектенов указал на почти те же приоритеты для ревизии, о которых упоминал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания кабмина, отмечают авторы. Среди них премьер выделил стройкомплекс, здравоохранение и сферу госзакупок. Например, отставка Ажар Гиният вполне может предшествовать большой ревизии минздрава. А вот внимание и нового премьера, и Акорды к стройкомплексу может указывать на планы проведения большого аудита «в закромах» у акимов различных уровней, считают телеграмеры. Недаром премьер Бектенов призвал провести ревизию не только республиканского, но и «всех местных бюджетов». Поэтому ждем еще и «большого регионального аудита». В рамках недавних мероприятий есть еще одна тема, на которой акцентировали внимание президент и премьер — это водный вопрос.

Бектенов уже поручил профильному министерству «подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, проработать кампанию по внедрению культуры водопользования». А президент уже обсуждал «водную тему» и с павлодарским областным акимом Асаином Байхановым, и с главой Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Упомянув, что вопросы «водно-энергетический комплекса Центральной Азии» войдут в повестку делового форума, который летом пройдет в Алматы.

«На первый взгляд, это хорошая новость для министра Нуржана Нуржигитова —в «водную» сферу потекут новые финансовые «реки». Но Касым-Жомарт Токаев явно не затем назначил премьером чиновника с опытом работы в Антикоре, одновременно перебросив Жаната Элиманова из того же ведомства в КНБ, чтобы все они просто наблюдали со стороны за попытками очередного распила бюджетных потоков», — пишет ТГ.

Интересен и другой момент, отмечают авторы. Без грамотной сопроводительной медиакампании, любые антикоррупционные процессы воспринимаются населением не «как хорошо у нас борются с вредителями», а «все воры в домоуправлении».

«Так что, нас ждет конкуренция и блогеров, и разного рода публичных персон за возможность «предложить шпаги» Бейтенову для создания необходимого информационного фона. Мажилисмены явно тоже захотят «мобилизации» на этот «фронт»», — заключают телеграмеры.

Пока наиболее позитивно первые шаги премьера восприняли либеральные силы (та же «Республика»), прежде всего, из-за отказа кабмина от повышения НДС, сообщает ТГ. «Но скоро и депутаты других «окрасов» могут захотеть получить в предстоящей медиа-войне работу «по профилю»».

И еще на одно событие обращает внимание ТГ. «В соцсетях неожиданно появилась и также стремительно стала удаляться видеозапись с угрожающими и оскорбительными высказываниями Армана Джумагельдиева (Дикого Армана), адресованными не то судье, не то прокурору, участвующим в закрытом процессе по его делу». Такой поступок полностью разрушает образ, якобы, «народного героя», который ему создают адвокаты и сторонники.

«Спецслужбы уже показали, как оперативно они могут влиять на СМИ, ликвидируя публикации (тем не менее на ряде ресурсов они еще присутствуют). Но интересно, обеспечат ли теперь они защиту для судьи или гособвинителей? Не похоже, что угрозы убийством из уст криминального авторитета выглядели шуткой», — пишет ТГ.

Против лома есть приемы

«Чиновник» — 35 543 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал раскрывает некоторые детали короткого сообщения, которое распространили практические все «телеги». Речь идет о задержании полицейских, которые подозреваются в продаже конфискованного во время Кантара оружия.

«В соцсетях распространяется информация о тотальной чистке в хозяйстве Арыстангани Заппарова. После фактов хищения и продажи оружия, по некоторым сведениям, кантарского, поувольняли всю верхушку департамента полиции Алматы. Должностей лишились начальники и их замы управлений тылового обеспечения, следственного и оперативно-криминалистического управлений», — сообщает ТГ.

Авторы также сообщают кто занял освободившиеся кресла. И.о. замначальника по оперативной работе вместо Дидара Аханова назначен Куат Науатов. Вместо и.о. замначальника по следствию Кайрата Нурмагамбетова назначен Рустам Шарибаев. И.о. замначальника по общим вопросам вместо Даурена Утебаева стал Ержан Узабаев. Кайрат Амиров назначен и.о. начальника УСБ вместо Ерика Жумабая. Авторы призывают правоохранительные органы работать, по возможности, прозрачно.

«Удивительно, но начальник ДП мегаполиса Заппаров, якобы, отделался «строгачем».

МВД свято чтит традиции «закрытого» государства в государстве, и вместо того, чтобы открыто заявить о проблемах, проводит кадровые решения втихую. Не объясняя, за какие заслуги Заппаров вновь удостаивается должности…», — пишет ТГ.

МВД, между тем, сообщило лишь, что по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, от занимаемых должностей освобожден ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб. Кроме того, освобождены ответственные сотрудники ДП.

Telegram-канал предлагает читателям пофантазировать в опросе (а что остается?) — почему глава МВД Ержан Саденов не снимает с должности начальника ДП Алматы Арыстангани Заппарова?

Продолжают кипеть страсти вокруг Караганди́нского металлургического комбината, сообщают далее авторы.

«Наведение порядка на «Кармете» позволило раскрыть основные действующие лица и основных бенефициаров многолетнего разворовывания старейшего предприятия Казахстана. Как известно, даже карагандинским обывателям, вокруг комбината всегда действовали криминальные группы и олигархические прихвостни, которые под видом ТОО по сбору и сбыту черного лома облюбовали самые хлебные потоки на комбинате.

Продавая продукцию комбината за рубеж, в Китай и Россию, данные лица существенно подрывали экономическую безопасность Казахстана…», — заявляют телеграмеры.

Авторы сообщают, что «крышевали это дело известные лица в Астане и Алматы, приближенные к бывшему руководству страны. Громкие фамилии родственников и бывших политиков появлялись в тот момент, когда простыми расследованиями на «Кармете» стали обрубать коррупционные и теневые схемы».

Под критику ТГ попали бывший нуротановец, председатель союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий и общественник Санжар Бокаев. Телеграмеры обвиняют их в информационном шантаже для лоббирования интересов бизнеса.

«Митинги с целью добиться решения вопроса экспорта лома в Россию и Китай. Металлолобби не жалеет денег на подкуп журналистов и блогеров для освещения своей темы», — пишут авторы, утверждая, что их антигерои обладают иммунитетом и поддержкой хозяев высоких кабинетов.

Они также сообщают, что на днях в столице пройдет очередное собрание «обиженных на решения правительства, которое запретило экспортировать лом за рубеж.

«Это ограничение должно существенно снизить цены на металл внутри страны, которые разогнали до космических масштабов», — пишет ТГ.

Хорошо там, где нас нет

«OK Channel» – 3 622 подписчиков на этой неделе

Автор ТГ решил ответить на самый актуальный сегодня вопрос казахстанцев: почему в Эмиратах каждому родившемуся ребенку открывают банковский счет на десятки тысяч долларов, а в Казахстане всего дают всего 100 долларов?

Автор предлагает сравнить для начала источники денег. В Эмиратах в два раза больше добыча нефти — 3,7 млн баррелей в день против наших 1,7 мбд. А себестоимость добычи нефти там в пределах $12-15 за баррель. У нас добыча дороже — $30-50. Также казахстанская нефть стоит дешевле на 15-20%, чем в Эмиратах, да и доставка дешевле.

«У них статья расходов заложена в бюджет, а у нас это 50% ежегодного инвестдохода Нацфонда. Если из-за кризиса доходность упадет до нуля, то выплат не будет», — объясняет автор, продолжая сравнительный анализ.

В Эмиратах, например, живет 10 млн человек, а в Казахстане 20 млн.

«Есть интересный нюанс. Из 10 млн человек лишь 1,2 млн считаются гражданами Эмиратов, и только их дети получают выплаты», — пишет телеграмер.

В Эмиратах родилось около 30 тысяч детей в 2023 году, а у нас около 400 тысяч. При этом в Казахстане выплаты идут не только родившимся, а всем 6,9 млн детей в возрасте до 18 лет.

«Если бы выплачивали только родившимся, то выплата составила бы $1800, а не $100. Но тогда были бы претензии от родителей тех, кто ранее родился», — замечает он.

В Эмиратах разовая выплата около $50 тыс., а в РК ежегодно до достижения 18 лет. Если бы выплачивали только 400 тысячам новорожденных, то было бы $ 32 400. А если бы только 30 тысячам детей, то тогда бы выплаты составили около $ 420 тыс. на ребенка.

«Иначе говоря, при сопоставимых цифрах, несмотря на меньшие доходы, выплаты были бы больше, чем в Эмиратах. Конечно, есть вопрос — чем «размазывать» на 6,9 млн детей, может пошли бы сингапурским опытом, где дают гранты молодым семьям? Например, 50% инвестдохода Нацфонда направили бы Отбасы, а тот уже направлял их на жилищные гранты, которые позволяли бы родителям сокращать ипотечный долг перед Отбасы. Скажем, за рождение каждого ребенка какой-нибудь % стартовой суммы кредиты. А если у семьи есть жилье, то открывали бы жилищный депозит на ребенка», — предлагает ТГ.

Конструкцию можно поменять всегда, замечает автор.

Да и «психологический/идеологический эффект был бы мощнее». Родился ребенок, приходит поздравление от банка Отбасы, мол, по такому случаю списывается часть ипотечного кредита или открывается жилищный депозит. Такая господдержка мягко и уместно вписывается в радостное событие и мотивирует не терять культуру многодетности, отмечает ТГ.

«Почти везде, где доходы населения растут быстро, резко снижается рождаемость. А если еще выплаты кэшем на детей, то и вовсе катастрофический спад. Все же знают знаменитый эксперимент «Вселенная 25». Вот и в Эмиратах такие выплаты привели к катастрофическому сокращению рождаемости — до 1,5 детей на женщину. Ниже коэффициента воспроизводства они ушли еще 20 лет назад. Еще 20 лет, и там число граждан уполовинится. И это вроде бы в мусульманской стране. Где та самая золотая пропорция, где и доходы растут, и рождаемость сохраняется? Все же понимают, что важно не только решить краткосрочные проблемы, но и обеспечить долгосрочную устойчивость страны», — заключает телеграмер.

Такер станет вице-президентом США! Как вам такой прогноз от телеграмера?

Такер Карлсон опубликовав двухчасовое интервью с Путиным, получил 50 млн просмотров за 4 часа – автор пытается понять феномен Такера.

«Когда он работал на Fox News, его аудитория оценивалась в 3-4 млн человек. Он взорвал инфополе. За первые 14 часов свыше 110 млн просмотров, и это только на его Х-странице. Думаю, на всех остальных площадки число просмотров в разы выше. А если учесть, что двухчасовое интервью порезали на фрагменты с самыми яркими цитатами, то охват достигает 1 млрд человек», — пишет ТГ.

Республиканцы, критикующие Байдена, по мнению автора, в восторге от интервью.

Очень большое количество хвалебных сравнений в пользу Путина, «тогда как Байдена они полоскают каждый день». Да и Байден сам дал очередной повод для разочарований. Минюст США завершил расследование по утечке секретных документов, допущенной Байденом, но не стал предъявлять обвинение на том основании, что Байден допустил утечку без злого умысла, в связи с состоянием здоровья, которое не подходит для того, чтобы исполнять функции президента.

…В общем, все ждут, что в ближайшее время Байден откажется баллотироваться на следующий срок, пишет телеграмер. Это интервью Такера с президентом России также ударило по традиционным СМИ, которые стремительно теряют в числе просмотров и подписчиков, делает он вывод.

«Для жителей постсоветских стран интервью Путина ничего нового не дало, но для американской аудитории это эффект разорвавшейся бомбы. Особенно на фоне резкого контраста с той подачей, которую давали мейнстрим медиа. В итоге они ополчились на Такера, называя его «даже не журналистом». «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!». Такер — слон. На «Фокс Ньюс» его передачи собирали 3-4 млн просмотров, а на Х его аудитория расширилась минимум в 10 раз, а ключевые интервью смотрят сотни миллионов человек. Не удивлюсь, если Такер станет вице-президентом США, с кандидатурой которого Трамп должен определиться в течение ближайшего месяца», — пишет автор ТГ.

OK, Channel, поживем-увидим.

Свои в мажилисе

«PRESS.KZ» — 4 639 подписчиков на этой неделе

Как-то незамеченной в «телегах» прошла победа депутата мажилиса, журналиста Сергея Пономарева в работе по защите прав журналистов. Telegram -канал сообщает, что рабочая группа по законопроекту о масс-медиа одобрила важные для журналистского сообщества поправки, предложенные депутатами Сергеем Пономаревым, Никитой Шаталовым и Жулдыз Сулейменовой.

Срок исковой давности для СМИ в Казахстане сократят до одного года. А прежде иски к изданиям и телеканалам могли подавать в течение трех лет. Мажилисмен объясняет почему это важно.

«Это был вариант сведения счетов, когда можно было попросить какого-нибудь героя отрицательной публикации и через три года подать жалобу на СМИ», — прокомментировал он коллегами одобренную поправку.

Журналисты чаще проигрывают в судах и спорах. Пример тому, еще одна история, как высокопоставленный полицейский выиграл апелляцию против журналиста в Шымкенте.

Телеграмеры сообщают, что апелляционная коллегия отменила оправдательный вердикт суда первой инстанции и признала журналиста Марину Низовкину виновной в клевете. Ее оштрафовали на 621 тысячу тенге. Иск подал обиженный на посты журналиста заместитель начальника департамента полиции Шымкента Ермахан Абдраманов, уточняют авторы.

Низовкина прокомментировала свой приговор.

«Нельзя считать «негативные сведения» синонимом слову «клевете». Понятное дело, все что пишут настоящие журналисты — это негативные сведения о работе правоохранителей и чиновников. Сейчас все идет к тому, что каждого, кто напишет негатив, будут наказывать из-за жалоб обидчивых героев материалов. Это пагубная практика, которая похоронит журналистику в стране», — убеждена журналист.

«Неотложке» нужна скорая помощь

«Свидетель.kz» – 2 550 подписчиков на этой неделе

Авторский канал журналиста Виталия Краснова «о законе и беззаконии» рассказывает, как бороться с новой эпидемией — нападений на медиков. В Казахстане инциденты с нападениями на медиков «Скорой помощи» так участились, что минздраву пришлось в экстренном порядке повторно инициировать поправки, предусматривающие уголовную ответственность за подобное преступление, пишет автор. В 2024 году в Казахстане зарегистрировано два нападения на медработников, вызвавших большой общественный резонанс. В ближайшее время, пишет автор, эти поправки обещают представить для обсуждения в межведомственную рабочую группу с участием правоохранительных и заинтересованных органов, по данным пресс-службы минздрава.

Вечером 27 января в Караганде был избит водитель «Скорой» за то, что нападавшему не понравилось, как он припарковал карету во дворе многоквартирного дома, напоминает телеграмер. Избитого водителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломами носа и рёбер.

Подозреваемого Нурболата Дакебаева задержали на одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от Караганды. 10 февраля в Щучинске произошло новое нападение на медиков. Мужчина не пожелал пропустить на заправку, спешащую на вызов «Скорую». Нападавший водворён в ИВС, в отношении его тоже возбуждено уголовное дело.

Неуклонный рост подобных инцидентов идет с 2019 года, ссылается ТГ на данные зампредседателя правления национального координационного центра экстренной медицины Ержана Адильбекова.

«В 2019 году было 13 случаев, в 2020 – 17, в 2022 – 19, а в 2023 – уже 55 случаев. …В гражданском обществе идёт всплеск агрессии к медицинским работникам», – цитирует ТГ Адильбекова.

Причём в большинстве случаев виновные в избиении врачей остаются безнаказанными. В 2023 году из 55 эпизодов нападения на медработников «Скорой помощи», которые до сих пор не приравнены к сотрудникам оперативных служб, в более чем 80% случаев произошло примирение сторон. Всего в 11 случаях виновные привлечены к ответственности, из них 9 – к административной. Служба медпомощи почти не оснащена мобильными камерами для аудио, видеофиксации. Эти камеры должны быть у каждого сотрудника.

В начале февраля сенатор Амангельды Толамисов даже предложил приравнять медиков к полицейским или к статусу сотрудников в сфере обороны.

А как в других странах? По данным минздрава РФ, за первое полугодие 2023 года зафиксировано 820 нападений на медиков. Однако, по стране возбудили лишь 89 (!) административных дел по статье 6.36 КоАП РФ («Воспрепятствование оказанию медпомощи»). В России постоянно ведётся дискуссия о введении уголовной ответственности за нападение на медиков. С 2019 года в УК РФ появилась статья об ответственности за воспрепятствование деятельности медработников. Максимальное наказание по ней — до 4 лет лишения свободы. Однако жизнь и здоровье медика эта статья не защищает, отмечает телеграмер.

В США ежедневно фиксируются сотни случаев агрессии в отношении бригад «Скорой помощи». Исследовательская компания Marketing General Incorporated по заказу Американского колледжа врачей скорой медицинской помощи провела исследование, опросив более 3,5 тысячи специалистов по всей стране. Результаты оказались шокирующими – в США практически половина (47%) врачей «Скорой помощи» неоднократно подвергались физическому воздействию со стороны пациентов. При этом примерно в 40 штатах действует законодательство, приравнивающее такие нападения к агрессии против пожарных и полицейских, что является тяжким уголовным преступлением, сообщает автор ТГ.

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