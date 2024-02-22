Что волнует душу казаха во второй декаде февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – ««Это бесчеловечно» — реалити-шоу «Баспалдақ» запретят в Казахстане» — В Казахстане запретят выход реалити-шоу «Баспалдақ» («Лестницы»), где принимают участие люди без ног или рук, пишет Telegram-канал Dala Inside.

Анонсовый ролик активно крутят в социальных сетях вот уже несколько недель. По задумке авторов реалити-шоу, люди с инвалидностью должны выполнять сложные физические задания, взбираясь по лестнице.

«Это бесчеловечно, когда люди, лишенные рук или ног, соревнуются за один единственный протез. Они могут навредить себе, когда будут взбираться по лестнице, и все это может иметь печальные последствия», — считают авторы поста.

По информации источников Telegram-канала, сейчас разыскиваются авторы шоу. Их как минимум ждет штраф. Неизвестно, сколько эпизодов уже успели снять организаторы шоу, но, по данным источника издания, съемки проходили в одной из студий Алматы.

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В сети распространилось видео, на котором жители Жанаозена устроили драку, участвуя в благотворительной акции. Они толкают друг друга, давят, падают, пытаясь получить бесплатные товары, которые раздавали, пишет Massaget.kz.

«11 февраля организаторы акции раздавали бесплатные путевки в пятизвездочный отель и смартфоны. Мероприятие не было согласовано с местными исполнительными органами», — говорится в официальном ответе акимата изданию.

Поведение жанаозенцев на видео возмутило казахстанцев.

«Это правда, что они дерутся за бесплатную еду?», «Нашим казахам ничего нельзя раздавать бесплатно. Устроили драку. Позор», «Можно было просто составить список малоимущих, не устраивая этого», «Они показали своим поведением, что ничего в жизни не видели», «Надо перестать устраивать такие акции, люди сразу устраивают давку, драчку», «Боже упаси, а что будет, если голодные времена настанут, в мирное время такое происходит», — написали пользователи в комментариях под видео.

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Мажилисмен Елнур Бейсенбаев предлагает запретить отмечать в Казахстане 14 февраля, еще 19 лет назад он предлагал сжигать в этот день валентинки, пишет Stan.kz.

Тогда, почти 20 лет назад, он был руководителем алматинского отделения молодежного движения «Болашақ». Депутат говорит, что он не изменил своего мнения до сих пор.

«Тогда в школах ставили специальные ящики, и школьники бросали туда письма друг другу. Они несовершеннолетние дети. Конечно, это нонсенс. Мы тогда поднимали эту тему, говорили про это. Потом эта ситуация не повторялась уже», — говорит Елнур Бейсенбаев.

По его словам, люди, конечно, могут выражать чувства друг другу, но школьники использовали открытки валентинки и для буллинга.

«Это никакой не праздник, этот день надо забыть навсегда», — считает Елнур Бейсенбаев.

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«Желтоксановцы против феминисток» — Члены общественного объединения «Желтоксан-86» провели в Алматы у монумента Независимости акцию против пропаганды ЛГБТ, пишет «Жас қазақ».

Аргументируя тем, что на этом месте не раз собирались феминистки и представители ЛБГТ-сообщества, активисты движения решили провести древний казахский обряд — окурить пространство у монумента адыраспаном (растением, которое по древним казахским традициям применяется для очистки помещений или места от всякой нечисти).

Издание опросило участников акции, уверенных, что борются «за правое дело».

«Несмотря на то, что Казахстан демократическое государство, у нас есть свои ценности, традиции и менталитет. Поэтому мы выступаем против пропаганды ЛГБТ, они хотят провести 8 марта марш, мы против этого. Нужно поставить этот вопрос перед парламентом, мы также отправили запрос в прокуратуру», — сказал изданию Талгат Жанысбай, член общественного совета Алматы, бывший замдиректора медицинского колледжа.

Желтоксановка Гулбахрам Жунис в свою очередь считает, что существование ЛГБТ чуждо казахам и наносит вред нации:

«Пропаганда ЛГБТ наносит вред национальному менталитету и интересам казахов. На маршах феминистки якобы защищают права женщин, на самом деле пропагандируют однополые отношения и всякие чуждые нам ценности. Поэтому нужно принять специальный закон, запрещающий это. Они очень опасны. Малоимущие семьи, чтобы получить деньги могут последовать им, начнут подражать. ЛГБТ получают много денег из за рубежа. Очень опасное явление».

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Ресурс El.kz опросил коллег мажилисмена Анаса Баккожаева, заявившего, что «все ссоры в семье из-за длинного языка женщин».

Болатбек Нажметдинулы считает, что журналисты вырвали из контекста слова депутата:

«Не думаю, что он что-то сказал оскорбляющее женщин. Он говорит в целом о причинах конфликтах в семьях, я прослушал все от начала до конца. Не считаю правильным вырывать из контекста слова и обвинять человека. Он очень вежливый, воспитанный».

Нурлан Ауесбай тоже убежден, что многое зависит от женщины в семье:

«У каждого есть свое мнение. Не могу ничего комментировать. Но ведь женщина в основном занимается воспитанием, от нее многое зависит в семье, у нее больше влияния».

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АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» вызывает недовольство правительства, и его могут закрыть или реорганизовать, пишет Nege.kz.

По данным источника портала, об этом давно идут разговоры: «Среди сотрудников фонда давно ходят разговоры, что «Даму» либо закроют, либо будут реформировать».

Финансовые показатели фонда за 9 месяцев 2023 года оставляют желать лучшего… В прошлом году рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг «Даму» с BBB-/A-3 «Стабильный» до «Негативного».

Недавно Совет директоров фонда покинул экономист Галым Кусаинов, по мнению которого «в нынешней ситуации институт, вливающий в бизнес фискальные деньги по ценам ниже рыночных, представляет угрозу для экономики».

Многие эксперты поддерживают это мнение и не верят в будущее фонда «Даму». Его существование было оправдано на начальном этапе поддержки бизнеса, а теперь он как чемодан без ручки – нести тяжело и выкинуть жалко. Поэтому вопрос правительства «нужен ли нам этот фонд» — вполне резонный, заключается в материале.

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Десятки казахстанцев поверили рекламе блогера, а ныне депутата мажилиса Даулета Мукаева и вложили деньги в жилье. Теперь они не могут ни получить обещанные квартиры, ни вернуть вложенные средства, пишет Sadaqmedia.kz.

Отчаявшись, казахстанцы обратились за помощью к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы! Мы вынуждены обратиться к Вам с нашей проблемой.

В качестве дольщиков мы вложили деньги в ЖК DOSTAR DELUXE, который должен был появиться в микрорайоне «Мадениет» в Алматы. Застройщик ТОО «Мах Bet PV2», директор компании Нурмагамбетов Берик Темиргалиулы. На сегодня строительные работы остановлены. Потому что на этом месте будут строить третий железнодорожный вокзал. Поэтому акимат признал стройку незаконной.

Поверив рекламе Даулета Мукаева, в то время блогера, а ныне депутата мажилиса, более 100 человек вложили в строительство ЖК более 200 млн тенге. Строительная компания обещала вернуть нам деньги, но 4 месяца кормит обещаниями.

А реклама о продаже жилья этой компанией до сих крутят в соцсетях. Мы не хотим, чтобы другие люди были обмануты недобросовестной рекламой, и требуем вернуть наши деньги в полном объеме», — говорится в видеообращении.

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Получить фальшивую медаль «Заслуженный деятель Казахстана», стать «Почетным гражданином» страны или академиком можно за деньги, заявил депутат Аманжол Альтай. Его слова приводит «Азаттық Рухы».

«На тоях видел, как эти медали раздавали словно подарки. Оказывается, медаль «Заслуженный деятель Казахстана» стоит 50 тысяч тенге, медаль «Почетный гражданин Казахстана» 100 тысяч, звание академика 200 тысяч тенге. Это явление набирает обороты, какие-то левые люди и непонятные организации изготавливают эти медали и раздают. Потом народ ходит и бахвалится этими наградами.

Государственные награды и медали потеряли свою ценность и уважение. Поэтому нужно навести порядок в этом деле и очистить общество от фальшивых академиков, дешевых премий и наград», — говорится в депутатском запросе на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане предложили на законодательном уровне обязать прокатчиков переводить зарубежные фильмы на казахский язык» — На портале Zhasalash.kz опубликовали материал с комментарием режиссера Сәбита Құрманбека на тему состояния казахского кино. По словам автора, Казахстан может ограничить влияние другого государства на наше медиапространство только путем развития собственного медиапроизводства.

«Например, привезенные в страну зарубежные фильмы должны выходить в прокат озвученными и переведенными на казахский язык. Любой медиапродукт, поступающий во Францию из-за границы, юридически обязан переводиться на французский язык. Если бы мы ввели такой закон, мы могли бы вести мягкую языковую политику», ― высказался режиссер.

По его мнению, с каждого продукта, помимо обязательного налога, должны взиматься отдельные средства на развитие национального кино и телевидения. Он подчеркнул, что с помощью таких законов мы могли бы стабилизировать источник дохода.

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На портале Zhasalash.kz выпустили материал, в котором политолог Бөріхан Нұрмұхамед предложил способ борьбы с коррупцией в Казахстане.

«Мы не смогли включить борьбу с коррупцией в нормы этики. Наша этика прошла через много испытаний за 100-150 лет. Сначала была царская империя, позже пришла коммунистическая система, и все это разрушало наши издавна устоявшиеся этические нормы. Таким образом, стало не стыдно брать взятки, исчезло представление о том, что нельзя воровать. Напротив, тот, кто пришел к власти, задавался вопросом, каким образом он может получить прибыль. Никто не думает о том, чтобы жить на установленную зарплату или законный доход», ― высказался политолог.

По его словам, если коррупция будет чрезмерно высокого уровня, она станет серьезной угрозой для нашей страны, нашей безопасности и даже независимости. Поэтому не стоит прекращать борьбу с коррупцией.

«Необходимо также усилить в этом роль народа и общества. Контроль гражданского общества положительно влияет на сдерживание коррупции. А коррупционеров с доказанными преступлениями следует наказывать строго по закону», ― подытожил автор.

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RATEL.KZ. – «Садик Мустафа: Пусть Головкин зарекомендует себя. Нынешнее его стремление – поспешное, ошибочное» — Halyq-uni.kz: Садық Мұстафа: Ұлттық Олимпиада комитетінің басшылығына Дәулет Тұрлыханов лайық! (Садик Мустафа: должность руководителя Национального Олимпийского комитета заслуживает Даулет Турлыханов!).

Halyq-uni.kz опубликовал обращение заслуженного тренера Республики Казахстан по дзюдо, казах куреси и тяжелой атлетике, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат» Садика МУСТАФЫ.

«Ходят слухи, что на смену президенту Национального Олимпийского комитета Тимуру КУЛИБАЕВУ придет чемпион мира по любительскому и профессиональному боксу Геннадий ГОЛОВКИН. Несомненно, Геннадий Головкин является одним из самых известных личностей в отечественном спорте. Его победы на ринге принесли радость миллионам фанатов. Но сумеет ли Головкин возглавить Национальный олимпийский комитет? У него нет опыта по управлению областных или республиканских учреждений. Геннадий до этого был боксером. Занимался частным бизнесом. Как можно доверить такому человеку Национальный олимпийский комитет?! Для управления Национальным олимпийским комитетом спортивных титулов недостаточно», — возмущается автор обращения.

По мнению Садика Мустафы эту должность как никто другой заслуживает Даулет ТУРЛЫХАНОВ.

«Мы не исключаем кандидатуру Геннадия Головкина только потому, что он другой национальности. Пусть Геннадий наберется опыта в спортивной сфере. Пусть зарекомендует себя в качестве сильного руководителя. Тогда никто и не будет возражать его амбициям. Но его нынешнее стремление – поспешное, ошибочное решение. Дорогие братья… Давайте поддержим Даулета Болатовича!» — сказал он в конце обращения.

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Qamshy.kz: Таза суды қашанғы далаға төгіп жүреміз? (До каких пор мы будем выливать чистую воду на улицу?).

Редакция портала Qamshy.kz направила вопросы по поводу дефицита воды исследовательнице по водным ресурсам Жание ХАЙБУЛЛИНОЙ.

«Нужно использовать воду максимально. По официальным данным, в нашей стране 67% всей воды уходит на сельское хозяйство. По мне, в реальности эти цифры куда больше. А на промышленность уходит 30%. К сожалению, у нас не практикуется повторное использование промышленных вод», — отмечает эксперт.

По словам Жании Хайбуллиной, поливальные машины в Казахстане вовсе не экономят воду. Для таких процедур нельзя использовать чистую воду.

«Уже в этом году мы ощутим дефицит воды», — прогнозирует исследователь.

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Abai.kz: Көкшетау өлкесі Кеңестік атаудан арыла ма?! (Избавится ли Кокшетауский край от советского названия?!).

Abai.kz опубликовал обращение члена Союза журналистов Казахстана Бейсенгазы УЛЫКБЕКА на имя акима Акмолинской области.

«К примеру: в соседней России давным-давно переименовали названия советских времен. Бывший Ленинград был изменен на нынешний Санкт-Петербург, Калинин в Тверь, Куйбышев в Самару, Горький в Нижний Новгород. И это лишь часть. А мы за 30 лет никак не можем продвинуться вперед в этом плане», — возмущается автор обращения.

В частности, журналист просит переименовать город Щучинск, где находится резиденция Абылай хана, в честь хана Абылая. Также отмечает, что переименования требуют такие регионы, как Заречный, Двуречный, Приречный, Дальний, Раздольный, Ейский, Курский, Красный Запорожец, Свободный, Красавинский, Красивый, Комсомольский, 37 лет октября, Мирный, Маяковский, Красногорск и Калачевский.

«Такое чувство, будто живешь в российской губернии», — негодует журналист.

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