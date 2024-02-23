Адвокатессы Бишимбаева возмутили казахстанцев. Расходы Аккорды увеличились в 2,4 раза. ИИ опасен для человека

Обзор Telegram и Youtube каналов

В фокусе внимания телеграмеров – поездка президента в Казань на турнир «Игры будущего». Международное мультиспортивное мероприятие в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине собрало около 260 международных команд и более двух тысяч участников.

А также работа нового премьера Олжаса Бектенова. Телеграмеры сообщают, что в этот раз «разбор полетов» в Правительстве устроили тем, кто отвечает за паводок. Такой подход неприемлем, заявил премьер, говоря, что все области рапортуют о готовности к паводку, а на самом деле из 218 мероприятий в выполнении 92-х и «конь не валялся». Подтоплений ждут в 10 областях — Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской.

Как сообщают «телеги» Бектенов также заявил, что различные форумы будут отменяться и сокращаться другие «непродуктивные позиции госрасходов». Это сэкономит для бюджета 300 млрд.

В «телеги» в эти дни жизнь загрузила много нелегких тем. Алматинцам будет поспокойнее – ТГ сообщают, что в области создаются управления по землетрясениям и развитию общественных пространств.

Все поддержали мажилис, который одобрил пожизненное наказание за детоубийство и педофилию. Более того, уполномоченные органы теперь обязаны реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия. В Казахстане вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства — лишение свободы на срок от 5 до 9 лет. А также административная ответственность за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетних. К слову, водителей автобусов в Казахстане будут наказывать штрафами за принудительную высадку детей, если они не имеют денег и едут без взрослых.

Наркотический канал транснациональной ОПГ ликвидировали в Казахстане. А поиск упавших с автобусом в воронку спасателей в Маикаине хотят возобновить в начале марта.

Итальянская компания Lumacheria Italiana решила выращивать улитки в промышленных масштабах в Жамбылской области — там климат благоприятный, и выращивание обойдется в четыре раза дешевле, сообщают авторы ТГ.

А вот гражданина Китая в Актобе приговорили к четырем годам лишения свободы — уклонялся от уплаты налогов. Набежало 1,4 млрд тенге: ТГ ссылаются на Агентство по финмониторингу.

Кажется, в стране возрождается геологоразведка — АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» объявили о создании совместного предприятия для геологоразведочных работ на участке недр «Каратон Подсолевой» в Атырауской области.

Youtube-каналы каналы тоже скучать не давали. После интервью Арманжана Байтасова с украинским обозревателем Алексеем Арестовичем, который подобно галантерейщику месье Бонасье из «Трех мушкетеров» заявил, что о спасении мира говорит только он и Путин, YouTube взорвало выступление в передаче «Elmedia» двух адвокатесс – Назкен Кусаиновой и Лейлы Рамазановой

Shock tactics

YouTube-канал «Elmedia» — 180 000 подписчиков на этой неделе

21 февраля в передаче оппозиционного журналиста Гульжан Ергалиевой адвокатессы обвинили следствие по делу жестоком убийстве супруги Бишимбаева — Салтанат Нукеновой, в многочисленных нарушениях. Они заявили, что увечий, о которых рассказывали близкие погибшей, на самом деле не было, – якобы, девушка «умерла во сне из-за кровоизлияния в мозг по причине, полученной ранее травмы головы и образовавшейся вследствие этого сувидральной гематомы».

«Они вместе легли спать, он ждал, когда она проснется, но она не просыпалась, …храпела во сне. Тогда он понял — что-то не так…», — не моргнув глазом, заявили защитницы.

По словам адвокатесс, Бишимбаев отказывался давать показания два месяца.

«Он был в шоковом состоянии от того, что потерял любимую женщину. Все, что произошло, психологически сильно на него повлияло…», — адвокатесса Назкен Кусаиновой пыталась вызвать сочувствие к своему подзащитному.

В беседе она заявила, что шокирующие травмы на теле женщины (вытекший глаз, пробоины в черепе), это результат… проводимых экспертиз.

«Было собрано 67 стеклопакетов с биологическими фрагментами погибшей – образцов для экспертизы. …То, что видели родственники — это результат многочисленных экспертиз…», — сказала защитница.

То есть, по словам правозащитниц, судебные эксперты буквально выпотрошили и изуродовали тело погибшей.

«У нее был только один синяк под глазом и немного на теле. Драки не было, была обычная сора мужа и жены…», — заявили они, добавив, что Бишимбаев вину не признает.

«То, что произошло, он называет трагическим стечением обстоятельств. Он считает себя чистым перед Богом. …Плачет до сих пор… Не верит, что его любимая жена Салтанат умерла… В суде мы будем отвергать выводы следствия…», — все эти заявления, сказанные в студии, вызвали гнев и негодование зрителей YouTube-канала.

Из 1 253 комментаторов только несколько одобрили выпуск скандальной передачи.

«На второй день после того, что случилось, кто-то выложил в ютубе кусочек видео, где абсолютно четко видно, как Бишимбаев идёт вдоль стойки бара, он пьян, но вполне прямо держится, идёт и тащит по полу за собой за волосы тело Салтанат. Она не оказывает сопротивления, вообще не понятно — жива она или без сознания. Видео потом исчезло. …Ельмедия не позорьтесь», — написал подписчик по ником @miraorummiraorum1170.

«Мы в шоке! Какой цинизм!…», — с возмущением написали почти все комментаторы.

«Гульжан правильно сделала, чтобы все увидели, дурыс ко́ттерн ашты, мына акшадан о́лген циниктардан. Салтанаттвн жаткан жер жайлы болсын», — написал другой комментатор под ником @user-ie1kj4jt8b.

На днях Бишимбаев подписал протокол о проведении судебного процесса с участием суда присяжных. Он требует открытого процесса.

Но открытого судебного процесса ждут все – вопрос ответственности за жестокое обращение с женщинами в казахстанском обществе сегодня стоит принципиально.

А как еще спастись от хаоса?

«Данияр Ашимбаев» — 9 134 подписчиков на этой неделе

Политолог высвечивает интересный тезис, с которым президент страны недавно выступил на встрече с президентскими резервистами.

«Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого не сможем удержать нашу страну в сложнейших геополитических условиях… Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране», — цитирует президента эксперт.

Речь все о тех же попытках влиять на политику Казахстана. Навязывать стране «универсальные» глобальные дискурсы, противоречащие интересам казахстанского общества, бесполезно, расшифровывает политолог слова Касым Жомарта Токаева.

«Диктатура закона и порядка» — это развитие тезиса о «Справедливом Казахстане». Он включает фактор дисциплины, а она — одна из слабых мест в государственной системе. А вот тезис о «суверенной демократии» не звучал давно, замечает автор. «Этот тезис в свое время был одной из ключевых идеологем в России (авторства Суркова). Термин неоднократно критиковался на Западе, поскольку предполагал национальную модель политического устройства, ориентированную на внутренние интересы и ценности, а не на внешние».

«Президент, как известно, ничего не делает случайно. И его обращение к теме суверенной демократии есть дальнейшее развитие понятия «приоритет национальных интересов», которое Токаев объявил основной своей политики», — объясняет политолог.

Ашимбаев предлагает это рассматривать в таком ключе: «в вопросах навязывания Казахстану «универсальных» глобальных дискурсов, противоречащих интересам и ценностям казахстанского государства и общества, мы все равно будем придерживаться своего пути».

Хотели объегорить?

«ORDA» — 142 598 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал рассказывает об абсурдной ситуации, случившейся в мажилисе. Депутатам опять подсунули сырой законопроект, чем вызвали их негодование. В этот раз возмутился Бакытжан Базарбек – известный юрист и адвокат. Изучив проекты новых Строительного и Водного кодексов, он обнаружил, что что нового там почти ничего нет. Мало того, за что боролись на то вновь и напоролись – в кодексах остались все спорные нормы, которые когда-то пролоббировали крупные компании-застройщики. И ладно бы только это.

«Важнейшие документы, которые будут регулировать строительную и водоохранную деятельность в Казахстане, подготовлены с нарушениями правил и юридических процедур!», — возмутился Базарбек.

Дело в том, что проекты Строительного и Водного кодексов не прошли государственную экологическую экспертизу, но каким-то образом оказались на рассмотрении в мажилисе парламента. При этом до этого, на проект Водного кодекса было выдано отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

«Это абсурд!», — восклицает депутат на своей странице в Facebook.

Кстати, проект Строительного Кодекса возмутил и профессиональное сообщество. Бизнесмены обратились даже к президенту Токаеву, заявив «о низком качестве разработанного документа, который не решает существующих проблем в регулировании отрасли».

Не переборщили бы

«За нами уже выехали» — 68 493 подписчиков на этой неделе

Не все инициативы президента страны становятся понятыми. Вот, например, во вторник на форуме президентского молодежного кадрового резерва Касым Жомарт Токаев предложил увеличить доходы госслужащих — поднять до уровня частного сектора.

А диапазон доходов частного сектора бывает-то разный – может 1 млн, а может десятки. Впрочем, президент не совсем четко, но оговорил границы.

«Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями», — цитирует главу государства телеграмеры.

Авторы ТГ, комментируя предложение президента, замечают, что «речь больше идет о рядовых госслужащих». И тут удачно вспомнили — ведь всего два года назад был введен мораторий на повышение зарплат депутатам, членам правительства и акимам. Самого документа на сайте правительства авторы, правда, не нашли.

«Но сам Токаев тогда анонсировал, что запрет нужно ввести на 5 лет — так что мораторий должен еще действовать», — пишут телеграмеры.

Еще бы и раздутую численность госслужащих подсократили.

А вот на следующее сообщение ТГ антикор напрашивается.

«Помните, в прошлом году акимат составлял списки СМИ и блогеров, которые пишут про градоначальника плохо? Это обошлось казне в 190 миллионов тенге. В этом году мониторинг тоже проводится, только на этот раз он обойдется уже в 260 млн», — сообщает ТГ.

Авторы поясняют, что такую огромную сумму заплатит управление общественного развития за услуги информационного мониторинга — предоставление акимату отчетов о публикациях в СМИ и в соцсетях о работе местных властей, оперативный мониторинг по выявлению «противоречащей действующему законодательству информации, создающей угрозу общественно-политической стабильности и общественной безопасности города Алматы». Поставщик также должен проводить соцопросы среди населения, чтобы «выяснить удовлетворённость горожан работой акимата». Мониторить будут публикации блоги и комментарии.

Работенка, надо заметить, не пыльная и не из тяжелых, но, как видим, щедро оплачиваемая. Хотелось бы увидеть убедительное обоснование трат этих 260 миллионов.

Авто Luxury не роскошь, а средство продвижения!

«PROTENGE» — 6 960 подписчиков на этой неделе

«Акорда» в период «Нового Казахстана», как оказалось, обошлась налогоплательщикам дороже, чем пять лет назад, пишет Telegram-канала со ссылкой на издание kursiv.media. За эти годы расходы республиканского бюджета на администрацию президента выросли в 2,4 раза, а на управление делами президента — на 84%.

Администрация президента обеспечивает деятельность главы государства — в 2023 году она «поглотила» 16,8 млрд тенге. Это в 2,4 раза больше, чем пять лет назад, сообщают телеграмеры. Управление делами президента отвечает за материальное обеспечение работы президента. Например, поддерживает в должном состоянии резиденции главы государства, его самолеты и автомобили, поэтому «съедает» больше, чем какие-либо другие госорганы, близкие к президенту. В 2023 году эта сумма равнялась 93,5 млрд тенге. Рост — 84%. Фото 5

Заметная статья расходов УДП – приобретение автомобилей для госорганов. За последние два года только на покупку авто ушло 13,3 млрд тенге. Как отмечают авторы ТГ, это достаточно масштабное обновление автопарка, если учесть, что за пять предыдущих лет — с 2018–2023 годы, на автомашины в управлении потратили 16,1 млрд.

Так что грезы об экономии бюджета и министров с акимами на велосипедах или в частных такси – это причуда и игра нашего больного воображения.

Кто знает, что в «мозгах» этого ИИ!

«Chukin Live» – 867 подписчиков на этой неделе

Любопытный пост разместил в своем Telegram-канале известный казахстанский эксперт, экономист Алмас Чукин.

«Новости про ИИ просто рвут мозг и требуют серьёзно пересмотреть взгляд на будущее», — пишет он, вспоминая изречение: «любой умный человек, даже гений, ограничен в своих способностях, только глупость дурака не знает границ».

Мы не в состоянии понять, как мыслит искусственный интеллект, предупреждает автор ТГ: «Мы, простые люди не понимаем, насколько нечеловечески умён ИИ».

Телеграмер пишет: ИИ – не компьютер. Мы примерно понимаем, как машина держит в уме все самолёты, все места, весь календарь и продаёт билеты на полёт, и не ошибается с возвратами. ИИ держит в голове все накопленные человечеством знания, если они когда-нибудь были опубликованы в любом виде. ИИ понимает человеческие языки и преобразует их в логические цепи, сам себя учит и критикует, как умный и воспитанный человек. ИИ уже может написать докторскую диссертацию за пару часов, может анализировать работу завода и указать на места, где можно повысить эффективность. И многое другое в «открытых» задачах: где нет ясной цели и надо найти проблемы и их решения.

Фото 6 Но это всё меркнет в динамике «я и ИИ». К примеру, Smart Home. ИИ в виде Сири или Алисы сидит в устройстве у вас на кухне и начинает с простых вещей. Подключившись к камерам дома, включив микрофон, и соединившись по Блютузу или Вай-Фай к плите, холодильнику, светильникам он становится другом. Вечером он уже прикидывает, когда вы придёте, включает свет, запускает приборы, ставит вам на ТВ любимый канал и т.п. Дальше больше – дописывает вам доклад, делает уроки с сыном, считает бюджет и подсказывает экономию расходов. Сверяется с данными и лечит вас, пишет для вас музыку, в стиле, который вы любите; подбирает кино и даже создаёт своё.

В какой-то момент ИИ может стать главным членом вашего социума, поскольку он лучше всех вас знает и ценит, и помогает. Неоценимая роль для ИИ подготовлена в госуправлении. ИИ может как ничто иное собрать данные всех отраслей и территорий и взять под «свой контроль» и «анализ исполнения». Он лучше любого начальника скажет, что делали, что получили и как надо лучше.

«Самое главное, мы не в состоянии понять, как мыслит ИИ. Джин вырвался из бутылки. Люди-человеки должны осознать, что есть другое существо с сознанием. Ему будут приходит в электронную башку неожиданные идеи, которые нам трудно будет понять с ходу. До поры до времени через нас ИИ будет осуществлять свои идеи, и он будет лучше всего анализировать их последовательность в жизни. Чем это всё кончится, мы не имеем ни малейшего представления», — пророчески заявляет автор ТГ.

Какой выход? Признать, что «мы почти ничего не понимаем в том, что создали».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.