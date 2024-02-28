Проект концепции альтернативного Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года в свете реализации предвыборных обещаний и целеполаганий президента. Часть 2

Принят Координационным советом Альянса предпринимателей «Парасат» 16 февраля 2024 года

Часть 1

2. Государство и общество

2.1 Местное государственное управление и местное самоуправление

Следует исполнить, наконец, Конституцию, признающее местное самоуправление, самостоятельное решающее свои вопросы на территориях компактного проживания групп населения, — то есть на территориях городов, поселков и сел-аулов.

Вертикаль государственного местного управления в виде представительных органов – маслихатов и исполнительных органов во главе с акимами сохраняется на территориях областей, районов и сельских округов.

В городах, включая города республиканского значения, поселках и селах-аулах создается местное самоуправление, состоящее из избираемых населением представительных органов – горсоветов (городских или сельских кенесов, сельсоветов) и формируемых ими исполнительных органов – горисполкомов, городских мэрий или городских акиматов, во главе с избираемыми или назначаемыми мэрами, акимами, сельскими старостами или биями.

Государство устанавливает правила формирования органов местного самоуправления, их полномочия и ответственность, закрепляет за их бюджетами установленную часть налоговых поступлений, осуществляет поддержку и сотрудничает с органами местного самоуправлениями, но не вмешивается в их работу.

С вопросом устройства местного самоуправления непосредственно контачит еще одна длительно не решаемая проблема, волнующая массу горожан: статус пригородных садово-огородных и дачных массивов. Большинство из них создавались еще при советской власти и обеспечивались тогда за счет ведомственных ресурсов собственными подстанциями, сетями, водопроводами и дорогами. Ныне вся эта инфраструктура обветшала, требует заботы и обновления. Дачные домики давно уже стали постоянным местом жительства для массы граждан, но у этих пригородных поселений нет никакого статуса, соответственно, нет и прав на социальную инфраструктуру и нормальную жизнь.

Поэтому предлагается:

Приравнять территории пригородных дачных поселений к территориям сельских округов, обеспечить на них дееспособное местное самоуправление. Электрические подстанции и внутренние сети, при согласии членов кооперативов, передать на баланс электросетевым компаниям, с абонентскими отношениями аналогично городским. Поливные системы и внутренние дороги передать, с того же согласия, в ведение соответствующих районных служб. Включать пригородные дачные поселения в планы социально-экономического развития соответствующих районов или городов.

2.1 Профсоюзы – приводной ремень трипартизма

Десоциализация государства Казахстан в период «елбасизма» произошла еще и потому, что правящая компрадорская верхушка, будучи негласным собственником ключевых производств, однозначно выступала на стороне работодателей. Соответственно, признаваемая формально свобода профсоюзных объединений на практике отсутствует. Большинство наемных работников вообще не имеют профсоюзного представительства, а там, где профсоюзы имеются, им приходится играть пассивно-соглашательскую роль. Если же профсоюзные активисты пытаются реально защищать трудовые права, им приходится действовать партизанскими методами, когда в роли карателей нередко выступают государственные правоохранительные органы.

Следует считать организацию полного и адекватного профсоюзного представительства для всех наемных работников ключевой политической задачей. Решаемой на основе договорного партнерства между выдающим социальный заказ на представление интересов работников наемного труда стороной правительства и создаваемым для полноценного представительства Национальным Кенесом профсоюзов.

Для чего, всячески приветствуя свободу организации любых видов профсоюзов, государство способствует учреждению, в качестве несущего каркаса, территориальной вертикали из районных, городских и областных профсоюзных уполномоченных, с Национальным Кенесом, как их консолидированным представителем.

Новый Трудовой Кодекс предусматривает установление правил образования и деятельности профсоюзной вертикали, порядок ее взаимодействия с органами власти и организациями работодателей, но более не вмешивается в ее работу.

Государство выдает Национальному Кенесу ежегодный социальный заказ, включающий, в частности, разработку для утверждения Мажилисом состава и стоимости прожиточного минимума, определение минимальной заработной платы и уровня пенсий, типового коллективного договора, порядка определения уровней оплаты труда, включая долю заработной платы в ВВП.

Кроме того, создается бюджет опорной профсоюзной вертикали, формируемый из установленной части налогов на фонд оплаты труда, утверждаемый Мажилисом.

По новому Трудовому Кодексу на всех предприятиях и организациях, начиная с определенной численности, учреждаются профсоюзные представители или, при большей численности, комитеты, избираемые работниками, но получающие заработную плату из опорного профсоюзного бюджета. Избранных руководителей и членов профкома работодатель не вправе увольнять, в его обязанности также входит предоставление помещения для деятельности профкома.

Трудовые договоры в коллективах более минимальной установленной численности становятся обязательными. Такие же договоры действуют в территориальных профсоюзных представительствах.

Государство берет на себя обязательства трипартизма: при утверждении бюджета получать от Национального Кенеса профсоюзов заключение по показателям, затрагивающим интересы работников наемного труда.

2.2 Взаимодействие государства с бизнесом

Национальная палата предпринимателей «Атамекен», пытающаяся одновременно быть и представителем бизнеса, и «министерством предпринимательства», подлежит, как и потребовал президент, решительному реформированию.

В новом законе палата «Атамекен» позиционируется, как сторона – консолидированный представитель организаций работодателей в договорном взаимодействии со стороной государства и стороной профсоюзов.

Законом устанавливается порядок формирования руководящих органов НПП, представляющих ее в договорном взаимодействии с государством, прочая организационная структура определяется Палатой самостоятельно.

Обязательное членство и обязательные взносы в НПП отменяются. Вместо этого Палата предпринимателей получает от государства оплачиваемый социальный заказ, включающий, в частности, представление стороны потребителей в процессе назначения тарифов субъектов естественных монополий. В заказ входит нормирование технико-экономических показателей субъектов естественных монополий, проведение аудита их эксплуатационной и инвестиционной деятельности и формирование, на основе полученной информации, предложений о величине тарифов.

Далее, НПП получает от государства заказ на учетную регистрацию субъектов предпринимательства, на выдачу им лицензий и сертификатов по соответствующим видам деятельности.

Национальная палата предпринимателей выступает стороной – поставщиком товаров и услуг при закупках государственных органов и квази-госсектора, организует тендерные процедуры.

Налоговые и иные проверки субъектов предпринимательства проводятся с обязательным присутствием представителя НПП. Национальная палата или ее региональное представительство выступает ответчиком по таким проверкам.

Необходимые сверх государственного заказа средства для своей деятельности НПП изыскивает через членские взносы, порядок внесения которых устанавливается самой Палатой предпринимателей.

Про всем остальным вопросам, затрагивающих интересы бизнеса и конкретных отраслей государственные органы взаимодействуют с отраслевыми союзами республиканского, областного и регионального масштаба.

Информация по всем нормативно правовым актам, затрагивающим интересы бизнеса, должна публиковаться на сайте правительства в первоначальной редакции на начало рассмотрения с указанием участников рабочих групп, ответственных государственных органов, а также сроков их рассмотрения.

Сроки рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, должны быть не менее 30 дней со дня публикации на сайте правительства. В случае невключения предложений республиканских объединений должна создаваться согласительная комиссия на уровне министра, при отсутствии достижения консенсуса при участие премьер министра.

2.3 Взаимодействие государства с НПО

Действующее законодательство в части социального заказа и народного контроля решительно реформируется. Произвольное формирование лотов, как основы для «распила» бюджетных денег, заменяется на институт ежегодного социального заказа строго по установленным сферам взаимодействия государства и общества. А именно, по всем тем сферам, в которых государство берет на себя обязательства по отношению к гражданам, например, назначение тарифов, пенсионное, медицинское и образовательное обеспечение, либо само накладывает на граждан обязательства, — налоги, служба в армии, правила дорожного движения, охрана природы.

Объем на направления социального заказа утверждается Мажилисом, заказ распределяется на тендерной основе.

2.4 КСК, ОСИ и Управляющие компании

Эпопея с переделкой КСК в ОСИ благополучно провалена, и тому имеется глубинная причина – «отморозившееся» от управления городским жилым фондом государство. Это произошло еще в ходе реформы ЖКХ 1996 года, которая свелась к тому, что из бюджета разом исключили дотации на коммунальное хозяйство и насильно перерегистрировало советские еще домоуправления в охватывающие десятки, а то и сотни домов КСК — «кооперативы собственников квартир».

Представления, что жильцы сами должны как-то организовываться, а городские власти взирать на это со стороны, ограничиваясь бездеятельными жилищными инспекциями, не состоятельны. Люди рождаются и живут не для того, чтобы ходить на собрания, организовывать субботники и всем вместе решать проблемы своих подъездов, дворов, крыш и подвалов. Правильно организованная система не должна опираться на 100-процентную активность жильцов, но обязана создавать условия для максимальной реализации потенциала домовых активов.

Необходим еще один пакет поправок в жилищное законодательство, на этот раз ставящий все на место. Система управления городским жилым фондом должна быть трехуровневой: ОСИ-кондоминимумы в каждом многоквартирном доме, управляющие компании на принципах государственно-частного партнерства на уровне микрорайонов и городская власть, как ответственный организатор всей системы.

Городские власти создают Управляющие компании-ГЧП, способствуют оснащению их всей необходимой техникой и квалифицированными кадрами. Используя при этом накопленный потенциал наиболее успешных КСК. Они же формируют городской социальный заказ на содержание и благоустройство дворов и меж-домовых территорий, озеленение микрорайонов, работу детских спортивных команд и клубов по интересам, первичную сортировку бытовых отходов. В стартовый соцзаказ входит и поручение Управляющим компаниям обеспечить регистрацию кондоминиумов во всех городских многоэтажках, и создание органов управления ими, с подбором и обучением кадров. При регистрации кондоминиумов в их состав, по желанию участников, включается вся внутридворовая и придомовая территория.

Управляющие компании работают с ОСИ-кондоминимумами на договорной основе, обеспечивая услуги по уборке дворов и подъездов, мелким и средним ремонтам, представление интересов ОСИ-кондоминиумов во взаимодействии с поставщиками коммунальных услуг. Финансирование УК осуществляется частично за счет городского соцзаказа, частично – за счет целевых взносов жильцов. Кроме того, Управляющие компании оказывают платные услуги.

Продолжение следует (Части 3,4)