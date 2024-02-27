Проект концепции альтернативного Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года в свете реализации предвыборных обещаний и целеполаганий президента. Часть1

Принят Координационным советом Альянса предпринимателей «Парасат» 16 февраля 2024 года

Новый Казахстан в меняющемся мире: земля и ее недра принадлежат народу!

Путь к справедливому государству, справедливой экономике и справедливому обществу: новая национализация и интеграция, новая индустриализация и коллективизация

Строительство Справедливого государства – Справедливой экономики – Справедливого общества.

Построение экономики, основанной на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, государства, а также эффективном использовании ресурсов страны. Создание современного производительного рынка труда, обеспечивающего высокую занятость и социальную сплоченность людей, сбалансированное территориальное развитие. Создание развитой социальной инфраструктуры и широких возможностей для реализации человеческого потенциала.

Строительство здорового, образованного, трудолюбивого, социально защищенного и патриотичного общества.

Мы кардинальное изменим модель развития экономики. Государство покончит с монополиями, загнавшими граждан в «ловушку бедности», обеспечит справедливое распределение доходов. Каждый, кто хочет и может трудиться, найдет достойную работу. Каждому, кто нуждается в помощи, будет оказана поддержка государства и общества. Эффективность экономической политики будет оцениваться не только по росту ВВП, а по созданию качественных рабочих мест, увеличению реальных доходов граждан, повышению уровня образования, обеспечению услугами здравоохранения.

Из предвыборной программы президента Токаева, октябрь 2022 года

Глубокие и всесторонние социально-экономические преобразования, переход на новую экономическую модель, во главе которой не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан. Предстоит обеспечить справедливое распределение национальных богатств, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития.

Мощный экономический рывок, создание прочного промышленного каркаса, обеспечение экономической самодостаточности, стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 млрд долларов.

Из послания президента Токаева народу 1 сентября 2023 года

Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство.

Из статьи 6 Конституции, обновленной на всенародном референдуме 2022 года

Оглавление

Преамбула

Возвращение государства в экономику

1.1 Национальный контроль над внешнеэкономической деятельностью. Стабилизация платежного баланса

1.2 Новая опора курса национальной валюты

1.3 Реконструкция финансовой и банковской системы:

от коммерческого кредитования к проектному

1.4 Государство — хранитель и умножитель накоплений граждан. Казахстанцы, как национальный инвестор.

Реорганизация ЕНПФ, ФОМС и ФСС, обеспечение сохранения и приумножения накоплений, обеспечение доли народа в получении богатств недр

1.5 Государство, как ценовой «якорь»

1.6 Электроэнергетика: база ценовой стабилизации

1.7 Стабилизация тарифной политики

1.8 Стабилизация отношений собственности

1.9 Новая коллективизация

1.10 Земельный сертификат и собственность народа на землю

Государство и общество

2.1 Местное государственное управление и местное самоуправление

2.1 Профсоюзы – приводной ремень трипартизма

2.2 Взаимодействие государства с бизнесом

2.3 Взаимодействие государства с НПО

2.4 КСК, ОСИ и Управляющие компании

Сильный президент – влиятельный парламент

3.1 Стратегия главы государства

3.2 Программа правительства

3.3 Программы политических партий

3.4 Отраслевые, региональные и тематические Программы правительства, госхолдингов и национальных компаний

3.5 Формирование правительства

3.6 Законотворчество

3.7 Партийное выдвижение президента

Удвоение ВВП

4.1 Экономический аспект

4.2 Географический аспект

4.3 Геополитический аспект

4.4 Интеграционный аспект

4.5 ВИК и ГЧП – инструмент обеспечения президентского целеполагания

4.6 Устремленность президентской стратегии

Приложение:

Концепция устройства рынка электроэнергии для целей удвоения экономического роста.

Преамбула

Целеполагания президента Токаева насчет кардинального изменения экономической модели, опоры на интересы народа Казахстана и удвоения ВВП до 2029 года соответствуют критически важному моменту в истории нашей страны и всего мира, они жизненно важны для нашего благополучного будущего.

Момент действительно переломный: не случайно страна уже почти год живет вообще без действующего программного документа, а вынесенный, наконец, на обсуждение проект «Национального плана развития до 2029» представляет из себя попытку самой же Администрации президента, вкупе с правительством, ФНБ «Самрук-Казына» и Национальным банком выступить единым фронтом против предвыборных обещаний главы государства и его целеполаганий в посланиях народу, попросту «не замечая» их.

Равно как авторы проекта «забыли» о конституционной новации о том, что земля и ее недра принадлежат народу.

Оно и понятно: аппарат власти, сформированный для обслуживания семейно-клановой компрадорской экономики и сам вставленный в нее, не имеет ни интеллектуального потенциала, ни собственной воли для изменения «вывозной» модели. В ее рамках производственные мощности в самой стране иностранных сырье-добытчиков интересуют лишь в той мере, в какой они обеспечивают то же «вывозное» направление: энергетика, транспорт, связь, торговля, строительство. Но никак не машиностроение, не импортозамещение и не высокотехнологичные переделы.

Тем более это относится к интересам населения: их иностранный добывающий и финансовый капитал готов учитывать лишь в необходимой для функционирования вывозной инфраструктуры степени. В остальном – лишь бы не мешали и не создавали проблем, — а это дело уже не иностранных собственников и инвесторов, а властей страны пребывания.

В старом Казахстане так и было: менялись правительства и программы, но неизменно для удовлетворения «вывозного» интереса, в отрыве от интересов самой страны и ее граждан. И вот мы дожили до ситуации, — и это честно сказано в проекте Национального плана от АП, когда внутренняя инфраструктура критически изношена, бюджет в долгах и дефиците, а те самые «нефтянка» и металлургия, на которых держится вся экономика, тоже, оказывается, идут не в рост, а на спад.

Старый Казахстан был построен на тезисе, что государство – плохой собственник, и этот посыл обслуживал частную государственность Семьи и включенных в Ближний круг кланов. Однако государство, осуществляющее от имени народа право на землю, ее недра, животный мир, водные и растительные ресурсы никак не может быть плохим собственником.

Государство, ставящее своей целью удвоение экономического роста, не может не сознавать, что такой рост может обеспечиваться лишь самым непосредственным его участием в экономических процессах, за счет создаваемых государством инвестиционных потоков, направляемых государственным планом экономического и социального развития.

А государство, провозглашающее себя социальным и справедливым, обязано сделать главными национальными инвесторами и бенефициарами экономического роста собственных граждан.

Для реализации таких целеполаганий и преодоления сплоченного сопротивления наполненного молодыми, но представляющими старый Казахстан руководителями правительства, госхолдингов, национальных компаний и банковского блока у Казахстана критически мало исторического времени.

Распад Советского Союза оказался самой большой геополитической катастрофой XX века, но одновременно и необходимым обновлением, появлением возможностей для строительства постсоветских суверенных национальных государственностей, открытых мировому рынку и мировой политике, разнообразию мировых культур и информационного поля. Часть из которых была использована, но, к сожалению, далеко не полностью и не всегда на пользу стране и народу.

Казахстан оказался в «ловушке бедности», неизбежной в нашем положении «многовекторной» сырьевой периферии, эксплуатируемой «на вывоз» транснациональными компаниям в альянсе с правящей компрадорской верхушкой. Даже по официальной статистике, казахстанцам за их труд достается лишь одна треть внутреннего валового продукта, а две трети валовой прибыли забирает себе «вывозная» экономика и выводит из страны. В среднедушевом семейном бюджете казахстанцев, включая и самых богатых, на пропитание уходит уже больше половины, а всего на еду, оплату коммунальных услуг и расчеты по кредитам население тратит почти три четверти всего, что получает. В такой же ловушке бедности находится и вся внутренняя экономика: электроэнергетика, предприятия ЖКХ, транспорта и торговли, малый и средний бизнес, не имея платежеспособного спроса, сами еле сводят концы с концами. В отличие от их частных хозяев, богатеющих в бедной стране.

Ныне вся такая система вошла в глубокий кризис: электроэнергетическая и коммунальная инфраструктура категорически нуждаются в обновлении и расширении, а средств на это нет ни у потребителей, ни у отстраняющегося от экономики государства. К привычной инфляции внутри страны добавляется импортируемая уже с зарубежными товарами долларовая инфляция. Население не в силах пережить такой удвоенный рост цен, у правительства же нет ни механизмов, ни понимания способов ценовой стабилизации.

На наш собственный казахстанский кризис накладывается еще только начавшийся глобальный передел мира. Война в Украине прослужила спусковым крючком, резко ускоряющим идущие еще с создания Таможенного и Евразийского экономического союза процессы преобразования однополярного долларового мира в многополярный. По итогам этой войны предстоит целая серия процессов переучреждения – не только экономических и социальных систем, но и самих государственностей.

Все это случится в пределах текущего президентского срока, на горизонте двух-шести лет. Соответственно, Казахстану достаточно скоро предстоят новые электоральные циклы, к которым следует готовиться уже сегодня.

Альтернативный План национального развития предлагает главе государства, правительству, парламенту, стране и народу свое видение будущего Казахстана и путей достижения Справедливости в свете обещаний президента Токаева народу и его целеполаганий.

1. Возвращение государства в экономику

1.1 Национальный контроль над внешнеэкономической деятельностью. Стабилизация платежного баланса

Поскольку добыча невосполнимых природных ресурсов, особенно с целью их экспорта, должна осуществляться в интересах народа – хозяина недр, этот интерес может реализовываться как национализацией сырье-добывающих мощностей, так и через обеспечение полной прозрачности осуществляемого ныне сырьевого экспорта, включая справедливое и гласное разделение извлекаемой выгоды между добывающими компаниями и государством Казахстан.

На пути к этому возможны следующие шаги.

Предложить транснациональным компаниям инициативно опубликовать содержание СПР, присоединиться к международной инициативе прозрачности добывающих отраслей.

Учредить при президенте Национальный комитет по внешнеэкономической деятельности, с мандатом на обеспечение надежно положительного сальдо текущих операций внешнего платежного баланса. И с инвестированием плюсовых валютных поступлений в экономическое и социальное развитие.

Комитет планирует и организует исполнение экспортно-импортных потоков, ориентируясь на ликвидацию разрывов между трансфертными и мировыми ценами, устранение посредников, развитие импортозамещения.

Руководителям Тенгиз-Шевройла, консорциумов на Карачаганаке и Кашагане, Китайских и российских нефтедобывающих компаний предлагается направить своих комиссаров в руководство Национального комитета. Участие в работе Комитета осуществляется на добровольных началах, однако уклоняющиеся от участия компании переводятся в разряд недружественных.

В рамках деятельности Национального комитета по ВЭД реорганизовать управление Национальным фондом, включив в него представителей основных сырье-добывающих компаний и с формулировкой следующей задачи: наполнение фонда должно полностью обеспечивать осуществляемые из него затраты.

Постепенно осуществить отказ от возврата НДС на сырьевой экспорт.

То же, насчет введения налога на вывоз дивидендов для стимулирования реинвестирования в импортозамещение для самих сырьевых экспортеров и в сельское хозяйство.

Одновременно следует подготовить и осуществить переход к институтам Национального закупщика для экспорта стратегических природных ресурсов, таких как «Казмунайгаз», «Казатомпром» и вновь создаваемые Закупщики по углю, химпродукции, черной и цветной металлургии.

Национальный закупщик приобретает продукцию у компаний-производителей, рассчитываясь за нее по ценам, покрывающим производственные и инвестиционные затраты, а также оговоренную прибыль.

Национальный закупщик реализует приобретаемую продукцию на внешнем рынке по двусторонним долгосрочным контрактам, а также через торги на бирже, казахстанской или общей Евразийской.

Продукция реализуется за национальную валюту Казахстана, с перспективой перехода на обще-евразийскую валюту. Определяемые на биржевых торгах ценовые котировки в национальной валюте служат ориентирами для установления цен по долгосрочным контрактам.

Одновременно с привязкой цен экспортируемого стратегического сырья в национальной валюте, фиксируется курс самой национальной валюты относительно валюты, в которой на данный момент осуществляются биржевые котировки.

1.2 Новая опора курса национальной валюты

Экспорт принадлежащих народу не восполняемых природных ресурсов с оплатой в национальной валюте и с перспективой перехода на ценовые котировки в ней же, равно как и политика фиксации увязанных между собой цен на ряд стратегических товаров и услуг на внутреннем рынке – это не дань популизму и не отход от рыночных принципов, а принципиальный переход к новой экономической модели и буквально спасительная мера обеспечения внешнего суверенитета и стабилизации внутренней экономики.

Новой твердой основой, — гарантированной неотменяемым внешним спросом, станет опора национальной валюты на котируемые в тенге экспортные цены на казахстанскую нефть, газ, уран, черные и цветные металлы. Сразу вслед за развязками СВО на Украине процесс восстановления экономического суверенитета именно через такую постановку вопроса, начнется и у нас, и к этому следует быть готовыми.

Равным образом поддерживаемые неизменными ценовые привязки и соотношения между ключевыми услугами и товарами на рынке в самом Казахстане обеспечивают внутреннее наполнение и стабильность национальной валюты.

Одновременно следует подготовить и ввести цифровой формат национальной валюты, — обеспечиваемый и наполняемый тем же внешними и внутренними ценовыми привязками.

1.3 Реконструкция финансовой и банковской системы:

от коммерческого кредитования к проектному

Реализация национального контроля над внешнеэкономической деятельностью позволит обеспечивать устойчиво положительный внешний платежный баланс, фиксированный относительно валюты, в которой осуществляются мировые ценовые котировки, курс национальной валюты и достаточный валютный резерв, инвестируемый в проекты индустриализации, включая организацию крупно-товарных аграрных комплексов.

Национальный фонд включается в состав государственного бюджета, как его валютная часть. В активах Национального фонда фиксируется не расходуемая резервная часть, остальные средства планируются в составе годового и трехлетнего бюджета, обеспечивающего валютную часть расходов.

Свободная конвертация национальной валюты по фиксированному курсу и без комиссии осуществляется банками, под гарантии Министерства финансов.

Национальный банк уходит от роли замыкающего игрока на валютной бирже и возвращается к своим прямым обязанностям – планирование и осуществление кредитной и инвестиционной эмиссии для включенных в Национальный план индустриализации и сельской коллективизации объектов.

Политика заимствования Национальным банков «лишней» ликвидности коммерческих банков через продажу долговых нот и размещение их средств на своих депозитах под завышенный процент, с соответствующей денежной эмиссии «доходности», прекращается. Проданные ноты замораживаются, деньги на депозитах Национального банка объявляются бездоходными. Коммерческим банкам предлагается использовать их «свободную» ликвидность на цели промышленного и социального развития.

Действующие коммерческие банки продолжают работать в своих нишах, параллельно создается система целевых государственных банков: Агропромбанк и Индустриальный банк. В эту же систему включаются Банк развития Казахстана, как ответственный за финансирование всей национальной инфраструктуры и Жилстройбанк.

1.4 Государство — хранитель и умножитель накоплений граждан.

Казахстанцы, как национальный инвестор.

Реорганизация ЕНПФ, ФОМС и ФСС, обеспечение сохранения и приумножения накоплений, обеспечение доли народа в получении богатств недр

Халык банк национализируется за один тенге и преобразуется в Народный накопительно-инвестиционный банк социального страхования.

Единый накопительный пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского страхования и социального страхования объединяются с Народным банком в единый Национальный накопительно-инвестиционный фонд социального страхования – Народный ЕНПФ-банк.

Отчисления от работников и работодателей в ЕНПФ, ФОМС и ФСС объединяются в один социальный платеж.

Государство берет на себя функции хранителя сбережений граждан, а в установленных случаях, их кредитора. Вкладчикам Народного ЕНПФ-банка предлагаются условия, способствующие переводу их карточных счетов и депозитов из других банков.

Для стимулирования процесса перевода депозитов определяемая мажилисом часть бюджетного транша из Национального фонда распределяется по счетам участников накопительно-инвестиционной системы социального страхования, из расчета обеспечения твердого дохода сверх инфляции. При этом добровольные взносы стимулируются дополнительно.

Всякому, еще не имеющему накопительного пенсионного счета, он открывается автоматически по наличию ИИН. Накопительные счета открываются на всех родившихся детей, одновременно с выдачей свидетельства о рождении.

По желанию вкладчиков, их долги по кредитам выкупаются и переводятся в обслуживание, на бесприбыльной основе, в накопительно-инвестиционном Народном ЕНПФ-банке.

Устанавливается порядок получения вкладчиками целевых кредитов на улучшение жилищных условий, образование, лечение и другие обоснованные потребности, под залог своих накоплений и на бесприбыльной основе.

Вкладчикам предоставляется возможность использовать установленный месячный лимит для оплаты счетов ЖКХ, приобретение лекарств, сельскохозяйственных и иных товаров и услуг от местных производителей.

Свободные от текущих выплат накопления инвестируются в электроэнергетику, ЖКХ, железнодорожную и трубопроводную инфраструктуру, находящуюся под государственным тарифным контролем.

При этом применение облигаций, акций или других промежуточных «инструментов, как и соответствующих финансовых посредников, исключается. Сторонами инвестиционного договора являются Народный ЕНПФ-банк и уполномоченный отраслевой орган, отвечающий за развитие и тарифную политику объекта инвестирования. Средства инвестируются на долговременной основе, с возвращением, за счет тарифа, исключительно тех сумм, которые запланированы к выплате.

Таким же образом Народный ЕНПФ-банк вкладывает средства в строительство автодорог, ирригацию и водоснабжение, развитие агропромышленного комплекса и другие проекты развития, финансируемые из бюджета. Аналогично, бюджет рассчитывается по таким «длинным» инвестициям за счет своей расходной части в объеме, не превышающем обеспечение текущих выплат в соответствующем году из социально-страховой системы.

1.5 Государство, как ценовой «якорь»

Во всех тех важных для экономики и населения сферах, где полноценная конкуренция отсутствует, государство должно взять на себя ответственность за обеспечение необходимого товарного наполнения и стабильности цен, включая и создание государственных предприятий или предприятий на принципах ГЧП.

Конкретно, государство должно взять на себя обязанность поддерживать увязанными между собой и неизменными на длительные периоды стоимости кВт-часа, литра бензина А-92 и соляра, кг мяса, муки, сахара, литра подсолнечного масла и молока, стоимости цемента и арматуры в строительстве, стоимости места в детском саду и обучения в университете, проезда в общественном транспорте, на самолете и по железной дороге.

В этих же сферах государство должно взять на себя организующую роль создания оптимальных производственных связей, исключающих ненужных посредников в виде вертикально-интегрированных компаний (в частности, производство и распределение ГСМ по схеме «От скважины до бензоколонки», снабжение населения углем по схеме «От разреза до двора») или комплексных крупно-товарных объединений (новая коллективизация в сельском хозяйстве).

Для обеспечения такой своей стабилизирующей и организующей роли в экономике государство создает систему Национального планирования, включающую разработку межотраслевых материальных и финансовых балансов по всем точкам ответственности государства за товарное наполнение и стабильность цен, и также Национальный план новой индустриализации и сельской коллективизации.

1.6 Электроэнергетика: база ценовой стабилизации

Электроэнергетика усилиями предыдущих и действующего правительств превращена в олигархическую «кормушку», доведена до полного инвестиционного истощения и в качестве тормоза экономического и социального развития стала главной национальной проблемой. Попытки правительства и ФНБ «Самрук-Казыны» решать проблему через политику «тариф в обмен на инвестиции» самоубийственна. Уже запущенные проекты за счет внешнего коммерческого финансирования в ближайшие же годы приведут к такому тарифному всплеску, который сделает невозможным не только рост ВВП, но и сохранение социальной стабильности.

В осознании ключевой роли электроэнергетики Альянсом «Парасат» разработана Концепция устройства рынка электроэнергии в системе Единого закупщика в свете целеполаганий президента, прилагаемая к настоящему документу.

Концепция является основой для разработки нового комплексного законопроекта «Об электроэнергетике, теплофикации и теплоснабжении».

Основные принципы:

Энергоснабжение осуществляется по единому национальному долгосрочному тарифу, утверждаемому Мажилисом.

Величина тарифа определяется исключительно затратами на эксплуатацию, инвестиции организуются государством вне-тарифным и некоммерческим образом.

К тарифу утверждаются понижающие и повышающие коэффициенты по категориям потребления. Категории также утверждаются Мажилисом.

Потребители, по своему желанию, вправе оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу или с применением повышающего в пиковые часы и пониженного ночью коэффициента.

1.7 Стабилизация тарифной политики

Субъекты хозяйственной деятельности, отнесенные к сфере естественной монополии, не могут использоваться для извлечения из них частной прибыли, в частности, через выплату дивидендов акционерам или выплату банковского процента по заемным средствам.

Устанавливаемый государством-Регулятором тариф включает в себя исключительно оплату эксплуатационной деятельности, в том числе достойную оплату труда и возможность начисления премий за улучшение заложенных в тарифную смету технико-экономических показателей. Нераспределенная прибыль в тариф не закладывается.

При этом набор и величина закладываемых в смету технико-экономических показателей определяется постоянным заказом на нормирование, выдаваемым регулирующим органом Национальной палате предпринимателей, а через нее — сертифицированным экспертам и организациям. Одновременно выдается и заказ на мониторинг основных показателей эксплуатационной и инвестиционной деятельности регулируемого субъекта.

Соответственно, заявляемый регулируемым субъектом проект тарифной сметы, перед его утверждением, сопровождается обязательным экспертным заключением аудитора.

Реновация, модернизация и наращивание мощностей хозяйствующих субъектов, находящихся под государственным тарифным контролем, финансируется исключительно государством, за счет целевых кредитов Национального банка, выдаваемых на частично или полностью невозвратной основе и за счет целевых траншей из Национального фонда.

Что касается частных инвестиций, таковыми могут быть, и широко использоваться в этом качестве, накопления граждан в системе медицинского и пенсионного страхования. При этом инвестируемые в инфраструктуру средства Народного ЕНПФ-банка изымаются, за счет тарифов, только в объеме запланированных выплат в текущем году и с выплатой на них накопленной доходности, надежно превышающей накопленную инфляцию.

1.8 Стабилизация отношений собственности

Компания по возвращению незаконно приобретенных активов, столь естественная после Кантара и ввиду инвестиционного дефицита у правительства, на самом деле расшатывает устои государства. Особенно вкупе с тезисом о минимизации участия государства в экономике.

Новое и справедливое государство обязано, в первую очередь, обеспечить естественное, определяющее биопсихологию и социальное поведение человека стремление к накоплению и передаче накопленного детям и потомкам. Это в равной степени относится как к внуку чабана, так и к главе государства и его родственникам.

Ситуация, когда с меняющимися каждые полтора-два года акимами, министрами, руководителями госхолдингов, национальных компаний, их «дочек» и «внучек» меняются распределения финансовых потоков и всей той собственности, до которой могут дотянуться очередные назначенцы, изначально порождает системную коррупцию.

Ситуация, когда правящая верхушка, выстроим себе дворцы и поместья по месту рождения и властвования, большую часть «заработанного» отправляет за границу, демонстративно покупает там престижную собственность, открывает банковские счета и беззастенчиво осуществляет трансакции, как раз и образует фундамент массовой коррупции в госаппарате, подрывает веру людей во власть и в саму национальную государственность.

Самый же большой риск для президента, для всего его политического наследия и для всех страны, это уже объявленное им намерение покинуть пост после 2029 года. Если ничего не менять в идеологической и практической постановке вопроса о роли государства в экономике и в устройстве общества, такое намерение отводит четкий срок для компании «отжима» собственности у старой «семьи» в пользу новой. То есть, до окончания срока президентских полномочий новые «приватизаторы» тоже должны увести активы куда-нибудь подальше от Казахстана, куда не дотянется следующая властная команда.

Отсюда стратегический вывод для Национального плана до 2029 год: недвусмысленно обозначить состав государственной собственности, закрепляя ее не за сменяющимися должностными лицами, а за неизменными государственными институтами. Это, прежде всего, предприятия, деятельность которых непосредственно связана с принадлежащими народу Казахстана запасами недр, земельными, водными, растительными и животными ресурсами. Это субъекты естественной монополии и это устойчивые рыночные доминанты. И это все те субъекты хозяйственной деятельности, в которых участие государства на правах ГЧП или непосредственно необходимо с социальных или экономических позиций.

Таким же образом должны быть сформулированы критерии институализированной государственной собственности в области образования и здравоохранения, науки и культуры.

Что касается частной собственности: государство гарантирует ее сохранение как свой главный принцип конституционного уровня. Включая те случаи, когда собственность приобретена, на взгляд новой власти, незаконно. Следует ужесточить уголовное наказание должностным лицам, оформляющим незаконные сделки, однако собственник может быть лишен приобретенного только по доказанному в суде участию в организации и осуществлении незаконной сделки.

1.9 Новая коллективизация

Поскольку государство остается основным собственником земельных и водных ресурсов, поскольку коммерческий банковский кредит в агропроизводстве отсутствует и государство фактически в одиночку финансирует сельских производителей, оно обязано выступить ответственным организатором и одновременно участником возрождения крупно-товарного аграрного производства, выстраиваемого на решении следующих задач:

— обеспечение полной занятости всего сельского населения, с запасом;

— оптимальное использование земельных и водных ресурсов на основе современных технологий;

— развитие перерабатывающих производств и городской фирменной торговли;

— создание современной сельской жилой и социальной инфраструктуры.

Для этого правительство в инициативном порядке учреждает колхозы – коллективные хозяйства, в форме ПК или ТОО, с государственным участием на правах ГЧП. Колхозы учреждаются в опорных районных и сельских населенных пунктах и с таким расчетом, чтобы менее крупные сельские поселения стали бы их отделениями и из расчета полного охвата коллективизацией всех пригородных зон и всей сельской местности.

Вступление в колхозы – дело исключительно добровольное, но после их организации государственная поддержка аграрного производства, все виды субсидий и льготного кредитования осуществляется исключительно через них. Распределение государственной поддержки между участниками колхоза осуществляется решением правления.

Государство устанавливает правила образования и деятельности правления колхоза, контролирует их исполнение, а более не вмешивается в его работу.

К дислокации колхозов привязывается размещение территориальных пунктов ветеринарии, службы фито- и биоконтроля.

При колхозах создаются пункты потребительской кооперации, складские, заготовительные и перерабатывающие пункты, транспортные предприятия, станции обеспечение сельскохозяйственной техникой, центры обеспечения удобрениями и гербицидами.

В городах колхозам безвозмездно выделяются торговые площади для фирменной реализации их продукции.

Колхозы составляют планы весенних посевных и осенних уборочных компаний, планы комплексного развития, учитывающие использование незадействованных сельхозземель и развитие производственной кооперации участников колхозного объединения, планы обустройства центральных усадеб и отделений, планы создания перерабатывающих, складских и фирменных торговых центров в городах.

Утвержденные планы финансируются через районные отделения ГосАгробанка. Финансирование осуществляется не на коммерческой основе, процентная ставка устанавливается из расчета компенсации инфляции. Применяется кредитование на частично возвратной или полностью невозвратной основе. Средства, получаемые колхозами на невозвратной основе, засчитываются в счет увеличения государственной доли в них, включая право голоса.

Участники колхоза вправе выйти из него со своей долей или увеличить свою долю за счет приобретения части государственной доли.

При Министерстве сельского хозяйства создается институт «Сельхозпроект», разрабатывающий планы размещения и развития колхозов, их центральных усадеб и отделений, планы создания и территориального размещения семеноводческих и селекционных хозяйств. Создание и деятельность таких хозяйств также финансируется через систему ГосАгробанка.

1.10 Земельный сертификат и собственность народа на землю

На основании дополненной на референдуме Конституции вносятся поправки в Земельный Кодекс, дающие гражданам конкретные механизмы приобретения для жилищного строительства, садово-огородной и иной полезной деятельности земельных участков из расчета не менее 10 соток на заявителя и на каждого члена его семьи. Обеспечение этого права будет осуществляться через Земельный сертификат, выдаваемым каждому гражданину, включая детей с момента получения свидетельства о рождении. Сертификат может быть реализован как по месту жительства, так и в любом другом регионе Казахстана. При этом местные власти, в зависимости от ландшафта и природно-климатических условий, могут применять повышающие коэффициенты к гарантированным 10 соткам.

Для реализации права народа на землю местные власти будут обязаны выделять на такие цели наиболее подходящие земельные массивы, обеспечивать разработку для них Генеральный планов обустройства и планов детальной планировки, после чего, в соответствие с такими планами, прокладывать к таким участкам дороги, сети электроснабжения, водоснабжения и газификации.

Продолжение следует (части 2-4)

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