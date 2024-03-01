Горнолыжный «Шымбулак» продадут по «дешевке». Как реанимировать геологоразведку. Война в Украине основана на лжи

Обзор Telegram и Youtube каналов

В первый день весны большая часть страны смогла поспать на час больше – время уже перевели назад, а за этим последует и перезагрузка всех систем. Телеграмеры опасаются — а вдруг сбои и коллапс? Но в Kaspi, например, предупредили — сбои возможны, но банковских карт, переводов и работы Kaspi QR это не коснётся. Сегодня могут возникнуть перебои в работе некоторых сервисов в мобильных приложениях, банкоматов, терминалов и картоматов.

Telegram и Youtube-каналы вновь сообщают о пожарах. То снегом и буранами накрывало страну, то теперь огнем – почти каждый день крупные пожары. 28 февраля более 50 человек тушили пожар в одноэтажном боксе в Астане. До этого страху на пассажиров навел пожар в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны — была эвакуация.

Не все «золото», что депутаты говорят, предупреждают телеграмеры. Строительная фирма RAMS предъявила атыраускому изданию «Ак Жайык» претензии за слова депутата мажилиса Ерлана Саирова – обвинила в распространении сведений, порочащих деловую репутацию. Мол, она не возвращает студентам землю на территории национального аграрного исследовательского университета. А в компания утверждают, что не имеют отношения к этому земельному участку.

В Актобе — дикий случай. В ночь на 29 марта 2023 года на «112» поступили звонки от 13-летней Софии Игнатьевой. Девочка была ранена, истекала кровью и между звонками теряла сознание. Но успела сообщить, что её брата убили, а у неё «в шее дырка». Дежурный решил, что эти звонки — детская шалость. Спасатель осужден на 6 месяцев ограничения свободы и выплату пострадавшей 1 млн тенге.

Продолжаются скандалы на Атырауском НПЗ, сообщают авторы ТГ. Один руководитель снят с должности, а предыдущий гендиректор — Мурат Досмуратов, задержан. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб оценивается, примерно, в 2 млрд тенге. В поле зрения контролирующих органов вновь попала Алия Назарбаева – на нее написали заявление о рейдерстве, которое рассмотрит Комитет по возврату активов.

В эти дни Telegram-каналы дружно публиковали фото подавшегося в бега бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и бывшего политического деятеля Аслана Мусина. Кадр сделан на фоне люксового магазина в Лондоне.

Прокомментировал фото зам генерального прокурора Асет Чиндалиев. «… С Лондоном нет соглашений о выдаче или передаче. …Наши правоохранительные органы ничего не могут сделать…», — признался он журналистам.

В Мангистауской области идет к завершению длительная забастовка водителей. Westoil Software, где они работают, уволило 50 бастующих. В Акмолинской области беда — фермеры просят объявить режим ЧС из-за массовой гибели лошадей от голода.

А на улицах Алматы опять одиночные пикеты.

Фото/ORDA

Теперь уже родители выступают с критикой «пропаганды ЛГБТ». Акции планируют проводить до 10 марта.

«ВЫХОД К ПРАВДЕ» — 51 609 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал цитирует бывшего министра геологии Казахстана Серикбека Даукеева.

Коллаж/Выход к правде

За круглым столом, НПП «Атамекен», он предупредил: «дальнейшее бездействие властей может ввергнуть страну в экономический кризис». Геолог жёстко раскритиковал именно правительство страны — за провалы в геологической сфере. «Запасы скоро закончатся и будет катастрофа!».

Не секрет, что львиную долю казахстанского ВВП составляет горнодобывающая промышленность, замечает ТГ. Казахстан насчитывает более 8 тысяч месторождений, которые обеспечивают стране место в первой мировой десятке по запасам природных ископаемых. Однако в связи с интенсивной добычей запасы стремительно сокращаются и могут закончиться уже в ближайшие 10-15 лет – цитируют телеграмеры Серикбека Даукеева.

Геология, как направление экономики, в Казахстане находится в ступоре многие годы. Об этом все чаще заявляют и предприниматели. Кадровый потенциал почти утерян – специалисты или на пенсии, или уехали в соседнюю Россию. Да и оборудование для разведки и его транспортировка стоят огромных денег. Судя по дискуссии, которая идет на эту тему, все смутно понимают с чего, собственно, начинать — вкладывать ли свои деньги в реанимированное сложной отрасли и в подготовку кадров, или уговаривать зарубежных инвесторов?

«Только наличка!»

«PRO КАДРЫ KZ» — 47 612подписчиков на этой неделе

Кстати, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов не поддержал предложение депутатов создать Министерство геологии и охраны недр, сообщает ТГ.

«Новая реорганизация в стратегии централизованного управления приведет к превышению сроков реализации общенациональных планов, увеличению штатной численности госслужащих и дополнительным финансовым затратам из госбюджета», — ответил Бектенов на запрос депутатов мажилиса.

Раз уж о депутатах зашла речь, то расскажем, как депутаты встали на защиту интересов большинства. Переводы до миллиона тенге в месяц предложил не трогать Азат Перуашев, сообщает далее ТГ. И отказаться от тотального контроля мобильных платежей.

По мнению депутата, пишут телеграмеры, «вводимыми новшествами систему мобильных переводов просто-напросто душат». Он предлагает ввести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.

В Нацбанке, судя по всему, слова депутата поддержат, отмечают авторы ТГ:

«Буквально на днях глава финрегулятора заявлял, что налоговые органы запугали казахстанцев до такой степени, что количество мобильных переводов сократилось на 30% и местами в даже пришлось осуществлять подкрепление наличкой, чего в стране уже давно не происходило».

Бог плутов метит

«PRESS.KZ» – 4 802 подписчика на этой неделе

В Восточно-Казахстанской области начали расследование из-за слитой в сеть коррупционной инструкции, сообщает ТГ. «Прокололись» чиновники случайно — выложив инструкцию, как выиграть конкурс в госзакупках. Она оказалась вложенной в файл технической спецификации. Готовили конкурс сотрудники коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Самар-Вет» — по страхованию девяти автомобилей на 270 тысяч тенге.

«Когда увидите номер лота, сообщаете его мне. Я передаю его своим, и вы выходите на портал, и наши должны вас поймать. Если все сделаем так, как я написала, у нас все получится…», — цитируют тайную записочку телеграмеры.

Коррупционной инструкцией с сайта госзакупок заинтересовался «Антикор». После скандала лот отменили, но с портала госзакупок не удалили.

А в Акмолинской области в районе «Биржан сал» вообще провели госзакупки услуг по ликвидации …придуманных последствий ЧС. Об этом Telegram-каналам сообщила пресс-служба прокуратуры области. Местные исполнительные органы заключили три договора на проведение ремонтных работ служебных автомобилей и зданий на сумму более трех млн тенге для ликвидации последствий ЧС из одного источника без проведения конкурса. Но прокуроры выяснили, что на территории района чрезвычайные ситуации не объявлялись. Но вот, что интересно – правонарушение совершено, однако только одно должностное лицо привлечено к административной ответственности и то в виде штрафа.

«Мама все решит!»

«ABISHEV ANALYTICS» — 9 724 подписчика на этой неделе

А вот предложение депутатов мажилиса Ермурата Бапи и Аманжол Әлтая на этой неделе о повышении роли мужчин, отцов в обществе даже завирусилось, и не только в Telegram-каналах. Да еще и вызвало целую дискуссию среди мажилисменов: кто в доме хозяин, и как права главы семьи закрепить законодательно? Мужчины, по мнению мажилисменов, должны занимать особенное место.

Аманжол Алтай, к примеру, сказал, что национальные традиции и ценности всегда призывали уважать родителей и матерей.

«Но есть не только женщины, которые страдают от гнёта мужчин, но и мужчины, которых притесняют женщины. В том числе есть пожилые родители, которые испытывают давление от своих детей. Если раньше дети шли к отцу, спрашивали совета и разрешения, то сейчас все говорят: «Пойду к маме, посоветуюсь с мамой, мама решит».

Словом, озаботились защитой прав мужчин в Казахстане не на шутку — после дискуссии о правах женщин и их защиты от домашнего тиранства.

Автор ТГ — политолог Газиз Абишев, считает, что это перебор.

«Даже предложено подумать над законопроектом «О главе семьи». В этом смысле логичным было бы инициировать также законы о защите людей среднего возраста, натуралов, здоровых людей, людей с высшим образованием, высоким доходом, мультилингвов и прочих privileged-групп», — с иронией замечает телеграмер.

Шымбулак чей?

«ФБРК» -19 334 подписчиков на этой неделе

Авторы Telegram-канала опасаются, что горнолыжный курорт «Шымбулак» могут продать, и продать по «дешевке».

Фото/sportishka.com

«По данным наших источников, группа крупных бизнесменов намерена выкупить горнолыжный курорт «Шымбулак». Опасения вызывают сведения о том, что сделку планируют осуществить без соблюдения соответствующих законов и по заниженной цене», — пишут телеграмеры.

Все началось с того, пишут авторы, что более 15 лет назад руководство «Шымбулака» намеревалось реализовать масштабный проект — на «Медеу» планировалось строительство отеля Radisson и «альпийской деревни» с ресторанами и кафе, а на «Шымбулаке» — новой восьмиэтажной гостиницы и апартаменты с обслуживанием. Ожидалось привлечь инвестиции в размере $1,37 млрд. Период строительства рассчитывался на четыре года — с 2007 по 2010.

По сведениям, авторов ТГ, «для реализации проекта администрация «Шымбулака» получила два крупных кредита. Одним из кредиторов выступил ликвидированный на сегодняшний день «Казкоммерцбанк» («QAZKOM»), который успел частично профинансировать первый этап работ, вложив порядка $100 млн. Еще один кредит на $100 млн предоставил «Банк развития Казахстана» («БРК»)».

«Однако все амбиции ограничились строительством гондольной дороги от «Медеу» до «Шымбулака», перепрофилированием склонов и установкой новых канатных дорог на самом курорте. Но не новые канатки, а именно коммерческая недвижимость, которую так и не построили, должна была генерировать большую часть денежного потока — из этих денег и предполагалось выплачивать кредит», — объясняют телеграмеры.

Параллельно этому в Казахстане приступили к подготовке к VII зимним Азиатским играм, которые прошли в 2011 году, и все работы по реконструкции и строительству на горнолыжных объектах к «Азиаде» фактически были осуществлены за счет государства, пишут далее авторы ТГ. Есть сведения, что в рамках программы «30 корпоративных лидеров Казахстана» «БРК» через АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» выделил на развитие горнолыжного курорта еще один заем — в $260 млн.

Инициатором проекта реконструкции «Медеу» и «Шымбулака» в преддверии Азиады 2011 года был собственник горнолыжного курорта — компания «Capital Partners». «Мажоритарным владельцем девелоперской компании Capital Partners является Сержан Жумашов, ему принадлежит 60% компании, еще 40% акций находятся во владении турецкого бизнесмена Бурака Оймена. Рассчитываться по кредиту никто не спешил, и с 2017 года права требования по нему перешли к «Фонду проблемных кредитов»», — сообщает ТГ.

В 2022 году Фонд оказался готов уступить потенциальному инвестору права требования к заемщикам ТОО «Chimbulak Development» и ТОО «Алатау Холдинг» и неоднократно публиковал объявления о поиске потенциальных инвесторов для «Шымбулака». Однако желающих вкладываться в горнолыжный курорт не нашлось. Имущественный комплекс курорта «Шымбулак» выступает залоговым обеспечением обязательств этих двух компаний.

Убийственные санкции

«АХМЕТОВ» — 1 754 подписчика на этой неделе

Телеграмер сообщает, что Казахстан падает в рейтинге дружественных стран России.

«Понятие дружественность, по мнению авторов исследования, предполагает отношения стран, основанные на взаимном уважении, общих интересах и добрососедстве», — цитирует ТГ авторов рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК).

Наиболее дружественные отношения с РФ сейчас с Южной Осетией, Беларусью и Абхазией. Эти страны вошли в тройку лидеров. За ними идут Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Казахстан — на восьмой строчке. Завершают список Туркменистан и Армения.

Причину этой автор ТГ видит в «антироссийских выпадах, которые участились в последнее время в нашей стране, в том числе переименование населенных пунктов, сокращение телевещания на русском языке»

«Всё это и приводит к столь печальным последствиям. Хотя с таким мощным соседом, как Россия, лучше жить дружно», — отмечает телеграмер.

Telegram-канал также цитирует вице-премьера Серика Жумангарина: «Казахстан не поддерживает односторонние санкции, но соблюдать будет».

Астана придерживается прагматического подхода к вопросу санкций: экономика республики не выдержит длительной торговой изоляции — торговля вместе с транспортом и складированием дает 20% ВВП Казахстана. Сказал вице-премьер в интервью forbes.kz.

«Мы свою позицию донесли до всех наших партнеров. Всё объяснили господину О′Салливану, представителям американских и европейских ведомств, ответственных за введение санкций. Никто не требует от нас невозможного. Но они говорят, вы начали потреблять большое количество бытовой техники — стиральных машин, холодильников», — цитирует спикера ТГ.

По его данным сегодня Казахстан импортирует товаров из третьих стран на $45 млрд. Из санкционного списка — на $35 млрд, в том числе приоритетных товаров, по 45 кодам ТН ВЭД — на $1,3 млрд. Причём из этих $1,3 млрд примерно половина товаров поступает из стран, которые сами же и ввели санкции.

Политик добавил, что у казахстанской стороны есть давние партнёрские договоры с зарубежными поставщиками, чья продукция попадает в категорию товаров двойного назначения, и никто менять эти отношения не собирается. Жумангарин привёл в пример приобретение турбин у компании «Siemens» и закупку микросхем для узбекского завода «Artel» в Карагандинской области.

Войну остановит правда

«Айдархан Кусаинов. Размышления» — 915 подписчиков на этой неделе

В Telegram-канале экономиста Айдархана Кусаинова мы нашли размышления о войне в Украине его коллеги — известного американского экономиста Джеффри Дэвид Сакса. Пост интересный в том смысле, что полезен для баланса мнений, и с учетом статуса автора поста. К слову, его прокомментировал Илон Маск. Правда, одним только словом: «Точно».

«Война в Украине основана на лжи — лжи о том, как она началась, как она продолжается и как она закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, когда на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она его истощает. Нам говорят, что самой большой проблемой Украины является нехватка средств у Конгресса США, в то время как на самом деле Запад не может производить достаточное количество боеприпасов — проблема, на решение которой уйдут годы. Нам говорят, что Россия несет большие потери, в то время как на самом деле у Украины заканчиваются солдаты — еще одна проблема, которую не решить деньгами.

Нам говорят, что мир с нами, когда на самом деле мировое большинство считает политику США верхом глупости. Нам говорят, что нет возможности заключить мир, когда на самом деле мы отвергли множество возможностей для урегулирования путем переговоров. Нам говорят: если Украина продолжит воевать, это улучшит ее переговорную позицию, хотя на самом деле условия станут только намного хуже, чем те, которые уже были доступны и отвергнуты.

Тем не менее, лжи удастся затянуть войну. Конгресс выделит больше средств. Украина мобилизует больше молодых мужчин и женщин, чтобы отправить их в мясорубку. В конечном итоге в Киеве разразится кризис, и правительство Зеленского будет свергнуто.

А потом, когда война будет окончательно проиграна, когда вся страна будет лежать в тлеющих руинах на погребальном костре, который они сами же и соорудили, лжецы скажут: «Что ж, мы пытались». Предотвратив любую альтернативу, выставив любого, кто говорил правду, марионетками врага, лжецы скажут: «Мы сделали все, что могли». .. Затем, переложив вину и похлопав себя по плечу, они беспечно перейдут к следующей войне, как они перешли на Украину после своих катастроф в Афганистане и Ираке».

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