О «хирургических» тезисах Токаева. Как хуситы нам помогли. Кошмар юных хоккеистов в Канаде

Обзор Telegram и Youtube каналов

Пожалуй, никогда прежде так вдохновенно не обсуждались выступления президента страны. Речь Касым-Жомарта Токаева на Курултае растащили на цитаты почти все медийные Telegram и Youtube-каналы. Там все — как будем жить в ближайшем будущем, и почему так, а не иначе. Ответ президента на выпады критиков: «Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров». Про новый Герб: «В нём признаки советской эпохи». «Вопиющее мракобесие» — про кражу невест. «Средневековье» — об унижении женщин. Словом, у политологов и экспертов есть над чем поработать.



Фото/Orda

Трудоустроить всех бастующих в Мангистауской области обещают в Минтруда, цитируют ТГ вице-министра Олжаса Ордабаева. Ажар Гиният получила новую должность — экс-глава минздрава будет руководить Национальным центром детской реабилитации.

Всегда найдутся и новости из разряда: «удивительное рядом». Хорошо поработал антимонопольный департамент. Его специалисты обнаружили, что АО «Астана-Теплотранзит» наживалось на клиентах, увеличивая объёмы своих услуг и неправомерно используя средства тарифной сметы. Астанчанам теперь вернут более 3 (!) млрд тенге за отопление, да еще и тариф на тепло снизят на 8%.

Гибель горняка на шахте «Саранская» в Карагандинской области из-за отвалившегося болта и упавшей следом балки, стала поводом вновь говорить о техническом оснащении шахт.

«Телеги» взорвала новость о том, что в Алматы найден мертвым бизнесмен Бахыт Ибрагим — это бывший зять экс-премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Он снял квартиру и сообщил родственнику о решении уйти из жизни из-за нового уголовного дела. Полиция завела дело по статье «Доведение до самоубийства».

Телеграмеры сообщают, что в поселке Майкаин, где провалился автобус со спасателями, теперь уже земля под частными домами оказалась под угрозой обвала. В поселке объявили ЧС.

А в Алматы прошла третья, писательская резиденция Almaty Writing Residency. Ее называют ««форум для творческой богемы», не имеющий отношения к реальной жизни». Авторы ТГ пишут, что в этот раз «обсуждали стыки жанров нон-фикшн: документальную литературу, авто-фикшн, трэвелог».



Ну, а политологи, повторимся, объясняют нам — как правильно понять программное выступление президента страны.

Свежие штрихи к большому плану

«ABISHEV ANALYTICS» — 9 703 подписчика на этой неделе

Ну вот, еще раз определен стратегический курс страны. Тезисы и акценты в речи Касым-Жомарта Токаева 15 марта на третьем заседании Национального Курултая политолог Газиз Абишев назвал «хирургически выверенными». Что главное?

Во-первых, Казахстан в долгосрочном обозрении собственной истории должен опираться на Золотую Орду.

«…Тут замах на непрерывную политическую историю на территории современного государства, историческую преемственность, на которую никто не сможет покуситься конъюнктурными измышлениями, …укрепление идеи суверенитета Казахстана…», — отмечает автор ТГ.

Во-вторых, Казахстан не намерен отказываться от всей полноты своего прошлого, комментирует далее президента ТГ. Уже начинается работа по подготовке к празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы.

«Совместной победы народов Советского государства, одним из которых был и казахский народ тоже. Казахстан отдаёт должное героям Победы и продолжит чтить их память. Токаев отправляет чёткий сигнал: никакая конъюнктура не заставит Казахстан отказаться от памяти великих героев 20 века», — отмечает телеграмер.

В-третьих, «Казахстан должен бороться с тлетворным влиянием радикальных идеологий. Национальная казахская культура, ценная сама по себе, в большей степени соответствует современной гуманитарной повестке. И должна иметь приоритет над пришлыми радикальными идеологиями»

И никакого блокового мышления, только миролюбивый прагматизм, опирающийся на международное право: «В основе всех решений нашего государственного аппарата… должны находиться фундаментальные общенациональные интересы, а не популизм и конъюнктурные соображения», — цитирует главу государства ТГ.

Политолог предлагает идею смены Герба рассматривать не в негативном ключе отрицания старого, а в позитивном – как продолжении строительства нового.

«Вопрос в другом. Каким именно должен быть новый Герб. …Принимать нужно только то, что приведет к широкому национальному консенсусу».

И цитаты с «заметками на полях», которые понравились. Телеграмер приводит пять грехов социальных недугов Казахстана по версии президента Токаева: наркотики, лудомания, семейно-бытовая агрессия, вандализм и расточительство. Президент также упрекнул некоторых записывающихся на аудиенцию бизнесменов — начинают лоббировать личные интересы, выпрашивают покровительство и льготные условия.

«Им бы посмотреть, как Билл Гейтс, Уоррен Баффет и прочие предлагают сложные общенациональные стратегии, тратя собственные миллиарды на благотворительность», — добавляет политолог.

Бой с менталитетом, он трудный самый

«Данияр Ашимбаев» — 9 366 подписчика на этой неделе

Пожалуй, никогда прежде политологи с таким интересом и воодушевлением не разбирали выступления президента страны. Курс Токаева очень понятен, пишет политолог, но, как уже отмечалось, интеллигенция его или не понимает, или не хочет понимать. Например, бизнес свой вклад в духовность видит в строительстве мечетей или памятников. А Токаев заметил: «не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов».

«Токаеву явно надоедает уговаривать всех хоть немного модернизироваться. Президент ведет сейчас борьбу по нескольким направлениям — с госаппаратом, крупным бизнесом, внешним воздействием, но вот бой с менталитетом — это, пожалуй, наиболее сложный вызов», — замечает автор ТГ.

При обсуждении выступления Касым-Жомарта Токаева, пишет политолог, большинство сделали упор на герб и «черные одежды». Но «фишка» президентских текстов в необходимости их целостного восприятия, а также увязки с предыдущими.

«Президент вновь обрушился с критикой на творческую интеллигенцию, которая явно не прониклась необходимостью нового курса. И на религиозный фанатизм, даже не радикализм, а на нарастающую архаизацию общественных отношений. Им президент хочет противопоставить традиционный ислам, который мыслится как стратегический союзник светским устоям государства и часть национальной духовной традиции», — объясняет политолог.

Президент также поддержал идею учреждения Национального дня книги, как элемент общей политики по возрождению в стране культуры чтения. И еще Токаев, в своем выступлении пытается собрать общественный менталитет в нечто целостное и направить его на курс модернизации и развития.

«То есть, светскость, но без атеизма; религиозность, но без фанатизма; глобализация, но без западных ценностей; тюркскость, но без пантюркизма. Президент призвал перестать противопоставлять «Алаш-Орду» и советский период. Это новаторский подход, который был аккуратно сбалансирован критикой советского символизма в государственном гербе», — комментирует Ашимбаев.

…А в целом, по мнению автора ТГ, общественно-идеологический модернизационный курс, который предлагает президент страны, подхватывает забытую уже повестку «общества всеобщего труда» и социальной модернизации эпохи Назарбаева, но несколько в ином ключе.

«Токаев не стал развивать тезисы о необходимости развития среднего класса, а перешел к понятию национальной буржуазии, возложив на нее социальную ответственность — в духе известного высказывания Кенннеди», — отмечает политолог.

Кошмар в Канаде

«PRESS.KZ» – 4 938 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры рассказывают возмутительную историю, как казахстанских детей «кинули» в Канаде. Тренер даже поселил казахстанских детей у наркоманки. Авторы пишут, что участником событий оказалась журналист Тамара Вааль и ее сын. Юные хоккеисты в возрасте 12-13 лет отправились на турнир в Канаду. Поездку организовал известный тренер Сергей Шавернев. Обошлась она почти в 1,5 млн тенге с человека.

Фото/PRESS.KZ

«Детям и их родителям обещали, что несколько дней они проживут в Монреале, далее их ждет турнир в Гатино, а затем — обратно в Монреаль. В оплаченную сумму входили гостиница, трансфер, питание детей, турнирные взносы и различные активности. А еще детей обещали отвезти на матч НХЛ — мечта любого юного хоккеиста», — сообщает ТГ.

Но в Канаде детям пришлось жить в неподобающих условиях и питаться лапшой быстрого приготовления. Как рассказала на своей странице в Facebook Вааль, за поездку сына-хоккеиста ей пришлось выложить около трех миллионов тенге — задаток, агентские, аванс, проживание ребенка и родителя, плюс визы, билеты и т.д.. Каково же было удивление родителей, когда водитель сказал, что едут они не в обещанный Монреаль, до которого 30 минут езды, а в город Saint Agathe, который в полутора часах езды. Именно в городке на 10 тысяч жителей, а не в большом городе, предстояло им жить ближайшие три дня. Детям обещали, что 2-3 ночи они будут жить в семьях волонтеров, но основную часть поездки — в гостинице, за которую оплатили родители. Но детей сразу расселили по семьям, которые, как оказалось, деньги за это и не брали. Один ребенок в первую же ночь в Гатино позвонил родителям и попросил его забрать, потому что оказался в неблагополучной семье. Как сказал ребенок, похоже было, что «они под чем-то», — в Канаде разрешены некоторые виды наркотиков.

Позже в Монреале дети жили в гостинице: кто-то с родителями, а кто-то в паре друг с другом. Обещанного питания не было. Взрослым приходилось закупаться в местных магазинах и кормить детей бутербродами и лапшой быстрого приготовления.

Телеграмеры пишут, что журналист Тамара Вааль обратилась в министерство спорта в лице Ермека Маржикпаева, МВД и в министерство финансов, в частности, налоговые органы, чтобы они обратили внимание на эту дикую историю с казахстанскими хоккеистами в Канаде, а также провели расследование: кто, как и почему зарабатывает на детях и подвергает их жизнь и здоровье опасности?

А шила в мешке не утаишь

«PROTENGE» — 29 029 подписчиков на этой неделе.

Авторы ТГ опять что-то «нарыли». Похоже, хотят спрятать ответы именно на те вопросы, которые по-настоящему волнуют казахстанцев, сами удивились телеграмеры.

«От нас решили прятать информацию о приватизации электрических сетей, о том, как будут тратить бюджетные деньги на теплоэнергетику, о проектах ядерно-топливного цикла и даже о сооружениях монументального искусства», — перечислил ТГ.

Авторы напоминают, что с 2024 года правительство расширило список документов с пометкой «Для служебного пользования» (ДСП). И вот каких «новичков» нашли в этом списке журналисты ТГ:

— документы по вопросам приватизации объектов энергетических сетей;

— о финансировании сфер теплоэнергетики из республиканского бюджета;

— по вопросам тарифообразования (в электроэнергетике),

— информация по проектам ядерно-топливного цикла (неужели речь об АЭС?);

— документы по вопросам реализации проекта строительства Балхашской ТЭС;

— о госконтроле и надзоре в области промышленной безопасности;

— по сопровождению информации по крупным объектам нефтяной промышленности, включающие вопросы по возмещению затрат индекса объективности и доли РК в части сведений о контрактной деятельности по трем крупным проектам. Каким именно — не уточняется, но авторы ТГ предполагают, что речь идет о месторождениях Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.

— документы по вопросам установления сооружений монументального искусства, историко-культурного наследия, содержащие информацию ограниченного распространения.

«Мы правильно понимаем, что от нас будут скрывать судьбу Золотого человека и планы по строительству какого-нибудь нового Пантеона?», — невесело шутят телеграмеры.

Их удивило, что в списке документов, которые можно прятать «за семью печатями», присутствуют также данные о полезных ископаемых, по вопросам ценообразования на товарный газ и информация о государственном долге.

Кредиты потеряли доверие

«Kozachkov offside» — 96 267 подписчиков на этой неделе.

После того как Займер.КЗ допустил утечку персональных данных двух миллионов казахстанцев, тема МФО вновь возвращается в повестку дня ТГ. Автор сообщает, что в мажилисе все еще идет работа над поправками в законы, связанными с минимизацией рисков при кредитовании. По данным ТГ, «благодаря» МФО за короткий период произошел резкий скачок проблемных заемщиков. Сегодня в работе коллекторов почти 900 (!)тысяч человек, неспособных расплатиться с долгами, а их общая задолженность превышает 359 (!) млрд тенге.

Парламентарии предложили вообще прекратить практику продажи долгов коллекторам. В Правительстве не согласились, рассказывает автор. Чиновники считают, что достаточно ввести двухлетний запрет на переуступку долга. Депутаты ввели мораторий на продажу проблемных займов до 1 января 2026 года.

Еще одна важная поправка, о которой уже писали «телеги»: полный запрет на выдачу кредитов тем, у кого уже есть проблемный займ. Депутаты хотят остановить колесо Сансары в мире микрозаймов, пишет автор: «многие берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, а из-за бешеных процентов МФО, долговая нагрузка увеличивается в геометрической прогрессии». И ограничить — если человек не может платить по счетам 90 дней, то новый кредит ему не дадут. Эти вопросы мажилисмены обсуждали вместе с руководителем Агентства по регулированию и развитию финрынка Мадиной Абылкасымовой. Ее позиция — выдачу займов нужно ужесточить. Но этого недостаточно.

«В мире МФО царит анархия — там спокойно работают организации без лицензий, решения о взысканиях долгов с огромной пеней и штрафами выносят частные арбитражные суды», — пишет журналист.

Вопросы, которые ставит ТГ, в общем-то, простые, но на них нет ответов. Например, почему депутаты, предлагая защитить граждан от недобросовестных кредиторов, до сих пор не обсудили сильно завышенные ставки МФО? И почему бы не сделать единый потолок для всех участников финансового рынка, чтобы и банки, и МФО выдавали потребительские займы по одной цене? Ведь это самый простой способ навести порядок.

Как хуситы нам помогли, а мы еще — нет

«Ахметов» – 1 778 подписчиков на этой неделе

Международные события меняют нашу действительность иногда покруче самых продвинутых программ. Вот, например телеграмер сообщает, как хуситы дали шанс Казахстану поднять транзитные железнодорожные перевозки на самый высокий мировой уровень.

«Нападения хуситов в Красном море поменяли спрос с морского на железнодорожный транспорт. Сейчас большинство грузов из Азии в Европу перевозятся по железной дороге через Казахстан в Россию и далее в Европу. Запрос на ж/д перевозки вырос на 40% с начала действий хуситов», — пишет автор ТГ. Фото 4

Железнодорожные грузоперевозчики, по мнению телеграмера, «делают все возможное, чтобы обеспечить своевременную доставку и минимизировать сбои в цепочках поставок. Это позволяет бизнесу лучше управлять логистикой, снижая риски задержек и неопределенности, характерные для морского транспорта». А Казахстан в этом процессе весьма важное звено.

Но у нас без проблем-то не бывает. Чтобы участвовать полновесно в перевозках нужен хороший парк современных и мощных локомотивов, а с их наличием, по данным автора, у нас дела обстоят не совсем благополучно. Нужна также отлаженная система безопасности грузов, который нередко бывает очень дорогостоящим и нуждается в особой охране. Еще бизнесу важны твёрдые тарифы на транзитную перевозку, которые у нас пересматриваются постоянно, замечает телеграмер.

««КТЖ» должна работать на опережение, предугадывая события, которые могут повлиять на транзитный объем через страну. Но компания не дотягивает до мирового уровня — слишком там большой бардак», — заключает автор ТГ.

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