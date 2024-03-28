Что волнует душу казаха в конце марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Как Дарига Назарбаева «отмазывала» Дикого Армана от тюрьмы» — Экс-чиновник и бывший депутат мажилиса нескольких созывов Амалбек ТШАНОВ рассказал, как в свое время cтаршая дочь первого президента помогала избежать наказания криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, пишет Bugin.kz.

Амалбек Тшанов вспомнил события почти 20-летней давности.

«Тогда я был депутатом, кажется, это был 2005 год. Знал про Дикого Армана, про его всякие дела. И даже столкнулся с ним лично. Моего родного племянника он вместе со своими людьми избил до полусмерти, их было 4–5 человек. Племянник мой поехал на авторынок, который они контролировали, хотел продать машину, там что-то произошло, была драка. Тогда нам удалось добиться, чтобы Дикого Армана задержали, я обращался в прокуратуру.

Но помню, как прибежал прокурор того района и потребовал отпустить Дикого Армана. Так коррупция пронизала наши власти, особенно правоохранительные органы. Прокурором Южно-Казахстанской области тогда был Мухтар Жургенбаев, я связался с ним, он опять арестовал Дикого Армана. Но через некоторое время узнал, что при прямом вмешательстве Дариги Назарбаевой он был освобожден», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Демократиялық Қазақстан».

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19 марта 2019 года, ровно пять лет назад Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о том, что покидает пост президента и уходит из власти. В связи с этим портал Adyrna.kz проанализировал эти прошедшие пять лет и спросил мнение политолога и общественного деятеля Доса КУШИМА.

Политолог считает, что с апреля 2019 года за все в стране отвечает Токаев.

«Не согласен с мнением, что «Назарбаев до сих пор наблюдает со стороны, держит власть в своих руках». Все это попытки оправдать деятельность Токаева. Это такая государственная идеология. Это миф, что «Токаев хочет сделать все возможное, но якобы ему мешает Назарбаев». Токаев с 2019 года несет ответственность за все, за Кантар, за хорошее и плохое. Для меня Назарбаев с 2019 года не существует», — заявил Дос Кушим журналисту издания.

Вместе с тем, он убежден, что Назарбаев имеет право вмешиваться в государственные дела в некоторых случаях.

«Как пенсионер он, конечно, должен вести себя как пенсионер. Если куда-то пригласят, придет. Мы все прекрасно знаем, чем Назарбаев занимался, когда был президентом. Но сейчас не та ситуация, чтобы была создана комиссия, которая будет проводить расследование и предъявит ему обвинение. Потому что в предвыборной программе Токаева говорится, что он «за преемственность и продолжит курс Назарбаева». Поэтому Назарбаев имеет моральное право вмешаться в некоторых случаях», — заключил Дос Кушим.

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Nege.kz провел опрос, в котором спросил своих респондентов: «Что изменилось с тех пор, как Назарбаев ушел из власти?». Отвечая на вопрос, писатель Дулат ИСАБЕКОВ заявил, что ему нравится политика Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

Исабеков считает, что Токаев меняет страну медленно, но верно.

«Все будет, но постепенно. Политика Токаева – это постепенное изменение подлинно демократическим путем. Мне нравится такая его политика. Когда он пришел к власти, я тоже думал: «Когда же будут перемены в обществе, сколько еще ждать?». Но сейчас понимаю, что лучше все делать медленно, но верно. Например, если кто-нибудь сейчас скажет: «давайте все станем казахами с сегодняшнего дня», обязательно найдутся те, кто будет против».

Отвечая на вопрос издания, писатель упомянул и про Назарбаева. На его взгляд, первый президент сделал три главные вещи: закрепил границы, перенес столицу в Астану и сделал многое для роста экономики Казахстана.

«Если бы он не дал очень много власти своему клану из родственников и приближенных, то был бы хорошим президентом. Также все знают, сколько они украли народных богатств».

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««Не женитесь на апашках»: ответ имама-тиктокера возмутил пользователей соцсетей» — На днях он, известный в социальных сетях как имам-тиктокер, во время прямого эфира ответил на вопрос пользователя, спросившего совет насчет женитьбы на девушке старше его на восемь лет. Его высказывание вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, пишет паблик Qara.news.

«Сейчас стало модно жениться на «апашках». Не надо брать в жены девушек-«пенсионерок». Сейчас нехорошая тенденция пошла, что мужчины женятся на женщинах старше. Оставьте вы их в покое. Пусть спокойно состарятся, выйдут на пенсию. Какая бы ни была любовь, это неправильно. Все равно она не будет тебе нормальной женой, а ты не сможешь быть ей мужем. Каждому свое, как говорится. Поэтому не надо ранить сердца этих взрослых девушек. Через 10-15 лет будет сильно заметна разница в возрасте. Так что надо жениться на девушках младше себя», — посоветовал имам.

По этому поводу мнения пользователей разделились. Одни поддержали имама, другие считают, что он унижает девушек, насмехается над ними.

«Неправильно, что он назвал их «пенсионерками», «Если имам так говорит, то чего ждать от других», «Вы так не унижайте «старых дев», «Такие муллы оскорбляют религию», — написали они в комментариях.

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Нурлан Байжигитулы, являющийся главным имамом мечети имени Ырыскельды в Астане, высказался насчет того, как люди устраивают ауызашар, пишет Егемен Қазақстан.

По словам имама, приглашать на ауызашар (разговение) в последнее время превратилось в бессмысленное подражательство, расточительство и хвастовство.

«Пост — это долг мусульманина, поклонение верующего перед Аллахом. Давать ауызашар (ужин на разговение) — это один из добрых обычаев, связанных с нашими традициями. Но в последнее время это превратилось в какое-то глупое подражание друг другу, в некоторых случаях люди заставляют себя это делать. Влезают в долги и накрывают столы, лишь бы потом о них говорили. Основная цель поста — объединить близких, примирить тех, кто в ссоре, забыть обиды. Но в последние годы ауызашар превратили в какие-то шоу и концерты», — говорит Нурлан Байжигитулы.

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55-летняя жительница Шымкента Улдана Есенова убеждена, что ее беременность уже длится 12 месяцев, об этом она рассказала в эфире ток-шоу «Көреміз».

По ее словам, у нее есть все признаки беременности, хотя УЗИ не показывает, что она беременна.

«Все, как обычно, при беременности. У меня был токсикоз, в мае я почувствовала, что ребенок шевелится, живот начал расти. Стала прибавлять в весе, ноги начали отекать, когда было 6-7 месяцев беременности. Я рассчитала, что примерно в октябре я должна была родить. В ноябре у меня были схватки, ночью начинаются, днем прекращаются. Так продолжалось месяц. Не смогла естественным путем родить, ходила к врачам, просила сделать кесарево сечение, но они говорят, что я не беременна, и отправляли меня. Говорят, что не слышно сердцебиения, не видно на УЗИ», — рассказала женщина в студии.

Во время эфира ее также проверили на аппарате КТГ, который определяет сердцебиение плода, и выяснили, что она не беременна. Но женщина убеждена в своей беременности, считает, что аппарат ошибается.

Эксперты в студии пытались сказать Улдане, что она просто убеждена в своей беременности, посоветовали обратиться за психологической помощью.

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В сети распространилось видео, на котором мужчина ругается матом и оскорбляет бармена в ресторане, предположительно, это может быть бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, пишет Dalanews.kz.

Мужчина на видеозаписи, находящийся в баре или ресторане, требует спиртное и всячески оскорбляет сотрудника заведения.

«Налей мне виски, никогда не встревай в разговор. Ты кто такой? Ты бармен! Хочешь, чтобы я тебя от…л? Я сейчас же позвоню…», — говорит мужчина на видео.

Голос на видеозаписи действительно похож на голос Куандыка Бишимбаева и другой мужчина на видео называет его Куандыком, отмечается в публикации.

Видео предположительно было снято в феврале 2022 года.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Бишимбаев в двух разных мечетях заключил брак с Нукеновой» — Как пишет kaz.caravan.kz в судьбе Салтанат НУКЕНОВОЙ, жестоко убитой Куандыком БИШИМБАЕВЫМ, была еще одна загадочная деталь.

«Бишимбаев, будучи официально разведенным, обряд бракосочетания с Салтанат провел в одной из мечетей Астаны. А 17 октября 2022 года сделал это во второй раз, но уже в мечети в Павлодаре. Возможно, второй имам не знал, что этот брак уже заключен предыдущим имамом. Потому что у мечетей нет единой базы по регистрации гражданского состояния, один имам не в курсе, что сделал второй имам. То есть один мужчина может оформить брак в мечети с десятью женщинами. Мечетям ДУМКа, порождающим таким образом произвол и сексизм в казахском обществе, пора запретить проводить обряд бракосочетания. А те двое имамов, оформившие брак между Куандыком и Салтанат, должны быть вызваны в суд и допрошены в качестве свидетелей.

Открытая летом 2022 года в Астане «главная мечеть» в конце 2023 года распространяла радостную новость о регистрации пятитысячного брака. Сколько мечетей по республике проводят обряд бракосочетания и сколько миллионов получают за это, стоило бы посчитать. Имамы не платят ни копейки налогов за подобные «левые доходы», — говорится в материале.

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«В Кызылорде верблюдов больше, чем людей…» Как бы ни звучало бредово, но мы вынуждены молча принимать. Потому что эти слова принадлежат поигравшему за кызылординский «Кайсар» легионеру из Беларуси. Чего только не рассказывает теперь про нашу страну вернувшийся на свою родину белорусский футболист Антон МАТВЕЕНКО.

«Там были ужасные условия. В Кызылорде верблюдов больше, чем людей. Я прилетел туда и увидел треснувший асфальт. В аэропорту забирал багаж, и там все чемоданы скидывали в одну кучу. У «Кайсара» была неплохая база, я бы назвал ее даже хорошей. Тренировочное и игровое поле были в ужасном состоянии. В тот год были собраны качественные легионеры, а вот казахи не очень», — сказал Матвеенко в интервью.

«Самое грустное, таких высказываний о нашей стране теперь мы будем слышать еще чаще. Потому что с этого года в казахстанском футболе сняты все лимиты на легионеров. То есть двери наших футбольных клубов открыты для любого футболиста из любой страны. Очевидно, среди них не будет ни РОНАЛДУ, ни МЕССИ, МБАППЕ или ХОЛЛАНДА. Нет. Будут только такие фантазеры, не способные ни на игру, ни на результат. Таковы реалии уничиженного казахстанского футбола», — резюмирует Аслан КАЖЕНОВ.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Нынешняя история Казахстана имеет мало общего с казахским народом»: как так получилось» — На портале Abai.kz была опубликована статья Зікірии Жандарбека о проблеме описания истории казахского народа. По словам автора, народ, не сформировавший самостоятельного исторического познания, никогда не сможет познать себя, не будет достаточно осведомлен о своем прошлом. Зікірия Жандарбек считает, что, опираясь на псевдоисторические факты, люди оказываются на поводу у истории, написанной чужими руками. Он отметил, что сейчас казахский народ переживает подобную трагедию.

«Мало кто из казахов осознает и понимает, что то, что мы называем современной казахской историей, особо не имеет отношения к казахскому народу. Дело в том, что оно было написано на основе исторических источников чужеземцев. Что писали в истории Китая о казахском народе, что говорили персы, арабы, итальянцы и византийцы? То, что мы называем современной казахской историей, ― это просто серия исторических данных, составленных и записанных на основе этих данных. В этой истории нет казахского духа, это мертвая история. Поэтому трудно сказать, что это история казахов», ― пишет автор.

По его словам, история любого народа должна быть написана на основе исторической памяти народа. История, не написанная на основе исторической памяти казахского народа, не является казахской историей.

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На портале Adyrna.kz опубликовали материал Ерлана Төлеутая о первом курултае казахских шаманов, который прошел в Алматы. Он состоялся на уровне международной научной конференции, поскольку большинство ораторов, выступавших с докладами, были учеными-исследователями. В качестве подтверждения автор перечислил имена докладчиков и поднятые ими темы.

«Арман Нұрмұханбетов, организатор курултая, тема: «Святыня — источник цивилизации Великой Степи». Берік Аташ, философ, тема: «Казахские шаманские обряды». Меруерт Құрманғалиева, музыковед, тема: «Казахскость в музыкальном искусстве». В этих докладах не было ядовитых проповедей, которые отягощают уши народа. Ни один докладчик не говорил: «Становитесь тенгрианцами!». Были высказаны различные научные взгляды, идеи и личные мнения в контексте национального мировоззрения и культурологии. Одним словом, те, кого мы называем шаманами, – это ученые, артисты (кобызисты, куйши, певцы) носители национального кода и сознания. Меня порадовало их народолюбие и патриотизм», ― заключил Ерлан Төлеутай.

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На портале Skifnews.kz вышел материал Алуа Арман о влиянии президентских выборов в России на Казахстан. Накануне в России с 15 по 17 марта в течение трёх дней проходили президентские выборы. В результате выборов победил Владимир Путин.

Эксперт в области международных отношений Жанат Момынқұлов высказался: «Сохранения Путина у власти хотят граждане политической и военной элиты нашего государства. Конечно, это не в интересах народа. Но олигархи в нашей элите, экономически связанные с Россией, могут желать этого. Потому что, во-первых, есть проблема гарантии. Путин также внес свой вклад в стабилизацию ситуации в Казахстане во время январских событий. Думаю, что после такой ситуации Россия оказывает большое влияние в Казахстане».

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На портале Qamshy.kz опубликовали статью Бағлана Тұрғанбека о проблемах в казахстанских семьях.

«Мужчины дистанцировались от быта. Это необходимо заложить на эмоциональном уровне. Например, мужчина должен быть в курсе домашних дел, где лежат макароны и картошка, что в холодильнике, где зимняя и летняя одежда. Это хорошо и для него самого, жизнь не остановится, если жена заболеет. В большинстве случаев девушки и парни гуляют, женятся, заводят троих-четверых детей. Парни могут иногда выпивать, ходить с друзьями на футбол, работу, всячески стараются избегать дома. Таким образом, они хотят держаться подальше от домашнего быта. Затем жена и дети дома становятся одной командой, а муж остается в стороне», ― рассказала психоаналитик Миргүл Бимағамбетова.

По ее словам, дети близки к своим матерям, а муж остается вне дома. Хотя отец официально является заочным главой семьи, он не знает, что происходит внутри дома.

«Так дети растут против своих отцов. Однако поскольку дети не могут проявить сопротивление, агрессию по отношению к отцу, позже, когда они создают собственную семью, они начинают избивать детей и женщин. Мы должны сформировать общество, в котором женщина и мужчина вместе создают одну команду, вместе поддерживают быт, воспитание детей. Я думаю, что тогда эта проблема будет решена», ― рассказала эксперт.

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