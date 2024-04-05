«Этот суд покажет, куда к чёртовой матери мы все катимся». Казахстанский след в атаке Татарстана. ЧС в Каспийском море

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы по-прежнему переполнены репортажами с судебного процесса над Бишимбаевым и поводковыми сводками со всего Казахстана. Эти два событие невероятным образом объединили всю страну. Политическая и экономическая повестка ушла в сторону — ее отрабатывают только официальные и чисто новостные каналы.

Касым-Жомарт Токаев вчера неожиданно прилетел в Западно-Казахстанскую область, а не в Костанайскую, как прежде анонсировала пресс-служба президента.

Фото/Аkorda.kz

Хотя смена маршрута понятна. Как сообщают ТГ, обстановка в ЗКО накалилась: МЧС перебрасывает дополнительные силы в Уральск. Место дислокации меняют силы оперативной группы Мангистауской области, актюбинские спасатели тоже переброшены в ЗКО. Уральск может залить сразу с трех сторон – в черте города протекают три реки: Чаган, Деркул и Урал. С Ириклинского водохранилища Оренбургской области РФ, которое расположено в верховьях реки Урал, идет огромный сброс своды – водохранилище переполнено. В прошлом году сбрасывали 15 кубометров воды/сек, в этом году — до 2430 кубометров в секунду. Сейчас подтоплено шесть районов и город Уральск. Паводком повреждены 552 жилых дома, 427 дач, эвакуированы около 7 тысяч человек.

Помимо суда над Бишимбаевы и паводка телеграмеры и ютуберы рассказывали, что министр финансов Мади Такиев объявил, что 6 млрд тенге направят на помощь пострадавшим от наводнения.

Неожиданно прозвучала новость о том, что министерство обороны, ради экономии бюджетных средств, решило не проводить в 2024 году парады в честь Дня защитника Отечества 7 мая и 79-й День Победы 9 мая. Последний военный парад в Казахстане проходил 7 мая в 2018 году в Жамбылской области, в котором приняли участие около 3 тысяч военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники и до 40 летательных аппаратов. Совсем недавно, напомним, президент пообещал, что Казахстан обязательно отметит 80-летний юбилей Великой Победы.

Бурно обсуждали в Telegram и Youtube-каналах атаку на Татарстан. Впервые эта страна подверглась атаке дронов. Летательные аппараты ударили по Елабуге и Нижнекамску, сообщают «телеги». 12 человек получили травмы.

Между тем, Казахстан готовит договора к запуску прямых авиарейсов в США.

А вот прокуратура Шымкента выявила факты предоставления иностранным гражданам поддельных медицинских справок и страховых полисов, сообщает телеграм-канал «Қазақстан Бас прокуратурасы». Более 800 мигрантов пришлось выдворить из страны.

На этой неделе по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержан самый упоминаемый автоводителями и дальнобойщиками бывший председатель правления АО «НК КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, сообщают телеграмеры.

ТГ SAYASAT.KZ, со ссылкой на Антикор, рассказывает, как за три года футбольные клубы Казахстана выплатили игрокам 30 млрд тенге сверх лимита. По данным главы Агентства Аскара Жумагали, бюджет спортивной отрасли за 6 лет вырос в 2 раза — до 1,4 трлн тенге, при этом рейтинг Казахстана в мировом спорте падает. В основном деньги тратят на легионеров.

А ТГ PRESS.KZ выяснил в Нацбанке, что после замены герба в Казахстане нужно будет заменить, отпечатав порядка 4,2 трлн новой бумажной наличности. Затраты на изготовление бумажных купюр и монет не превышают их номинальную стоимость, на всякий случай заверили в Нацбанке телеграмеров.

Про деньги пишут и другие ТГ – точнее про ущерб после затопления страны.

Столько стоит «пофигизм»

«TENGENOMIKA» – 73 319 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что по предварительным оценкам ущерб только населению от паводков-2024 может достигать 6 млрд тенге. Эта цифра увеличится в разы при общей оценке ущерба. В оценке авторы ссылаются на издание Kapital. Более половины ущерба приходится на Актюбинскую область, где в зону подтопления попали 1,8% всех частных жилых домов в селах. Расчеты сделаны на основании данных МЧС.

Фото/aktobetimes.kz

Оценка ущерба включает недвижимость, утерянное и поврежденное имущество, предметы быта, транспорт и сельхозтехнику, падший скот. К 6 млрд прибавится и стоимость нового жилья — аварийное, полностью не пригодное либо опасное для проживания, а также другие постройки подлежат сносу. Отдельную оценку ущерба госорганам, пишет ТГ, еще предстоит произвести поврежденным объектам инфраструктуры: автодорогам, мостам, железнодорожным путям, линиям связи, электропередачи и водоснабжения, а также объектам госимущества.

Впрочем, и эту оценку телеграмеры называют «крайне оптимистичной» — по факту цена «пофигизма» на местах будет значительно выше.

«Все это говорит о том, что государство будет вынуждено пойти на незапланированные траты, что вновь окажет давление на расходную часть бюджета», — завершили свою реплику эксперты.

Сегодня спасатели ДЧС работают в режиме спасения и предотвращения ущерба жизни и здоровью людей во время паводка. Уже известно от двух пострадавших – спасатель погиб после сердечного приступа, в ЗКО при эвакуации пьяный сельчанин нанес сотруднику ДЧС два удара ножом в грудь. К счастью, парень выжил.

О забытом опыте и провокациях

«Данияр Ашимбаев» – 9 653 подписчика на этой неделе

«В советское время в начале года регулярно создавалась республиканская комиссия по борьбе с паводками. Был накоплен огромный опыт. Можно прочитать в мемуарах Кунаева как он в годы войны работал в такой комиссии. Работали институты, метеослужба, шла постоянная превентивная подготовка. К началу паводкового сезона были мобилизованы все необходимые ресурсы, включая военных», — пишет о катастрофическом для Казахстана паводке политолог Ашимбаев.

Автор Telegram-канала отмечает, что сейчас мы наблюдаем лишь «буйство «эффективных менеджеров», специалистов по корпоративному управлению и стратегическому планированию. И нарастание кризисов в энергетической и коммунальной инфраструктуре, управлении водными ресурсами, борьбе с оползнями, наводнениями, пожарами, землетрясениями.

«Не стал бы все валить на коррупцию и непотизм, кадровый голод и ошибки предшественников, мировые тенденции и ретроградный Меркурий. Главная причина — безответственность, бесконтрольность и в целом бессистемность государственного управления в стране», — заключает автор ТГ.

В ленте политолог также комментирует историю о, якобы, казахстанском следе при атаке украинского беспилотника в дружеском Татарстане. Это происшествие бурно обсуждается в сети.

Эксперт сообщает, что его «коллеги провели расследование и выявили, что изначальный вброс информации был сделан украинским телеграм-каналом «Легитимный», откуда «информация» была подхвачена различными «военными специалистами». В итоге некоторые российские патриотические каналы начали «наезжать» на Казахстан. В свою очередь, казахстанцы начали обвинять Москву в распространении фейков. Тут — откуда не возьмись — появляется вброс, что в Казахстане, якобы, открыто вербуют россиян-релокантов в украинские вооруженные силы». Последнее, к слову, уже проверяет полиция Астаны.

«Можно констатировать рост провокаций со стороны украинских (и шире — западных) спецслужб и информационных ресурсов, нацеленных на создание конфликтов между Казахстаном и Россией, а также рост межнациональной напряженности в нашей стране», — подчеркивает автор ТГ.

Он также напоминает, что уже «не раз констатировался рост интернет- и телефонного мошенничества со стороны Киева в отношении казахстанских граждан, а также постоянная активность украинских и проукраинских провокаторов. Сейчас мы наблюдаем, как эта работа выходит на новый уровень».

«Вместе с тем, нельзя отрицать риск использования Киевом и его покровителями в своей террористической деятельности казахстанских граждан из числа тех, кто воюет на украинской стороны или состоит в рядах радикальных религиозных группировок, используемых в интересах американской геополитики», — предостерегает политолог.

Телеграмер предлагает вспомнить, что у пропагандируемой ныне группировки «Вилаят Хорасан» (филиал ИГИЛ) очень специфический набор целей — Иран, Россия, Китай.

«Это лишний раз напоминает, что «Талибан» и «Аль-Каида» создавались при поддержке американских спецслужб, а ХАМАС при помощи Моссада — для борьбы с ныне уже забытым Ясиром Арафатом», — заключает политолог.

Опасные разливы

«КазТАГ» — 40 581 подписчик на этой неделе

Telegram-канал одним из первых сообщил о новом экологическом ЧП в Каспийском море – там произошел разлив нефти у месторождения Кашаган. Обнаружили это благодаря космическому мониторингу, но компания-недропользователь отрицает факт разлива нефти в море.

Журналисты приводят заявление исполнительного директора Центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галины Черновой, в котором говорится, что «на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган».

Фото/КазТАГ

Возможными причинами называют случайную или аварийную утечку нефти при добыче, сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации, или аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.

Площадь разлива составляет около 7 кв. км, сообщает ТГ. Пятно дрейфовало на север Каспийского моря. Месторождение принадлежит North Caspian Operating Company N.V. (NCOC ). А у эколога Черновой есть вопросы к компании и к департаменту экологии Атырауской области, на которые, впрочем, ответов она пока не получила.

«29 марта компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. … В докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к «нулевым» выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом», – заключает Чернова.

Редакция «КазТАГ» тоже ждет ответ на свой запрос в два министерства — энергетики и экологии.

«Уважаемый господин подсудимый…»

«ORDA» — 149 749 подписчиков на этой неделе

«KazTAG»

Telegram-канал «ORDA» сделала обзор постов в Казнете и комментариев юристов и общественных деятелей после выступления в суде подсудимого Бишимбаева — оно буквально взорвало соцсети. Телеграмеры пишут, что «циничный рассказ о семейной жизни, в ходе которого Бишимбаев постарался создать образ Салтанат Нукеновой, как выпивающей содержанки состоятельных мужчин, вызвал острую реакцию в обществе». С подачи главы фонда «НеМолчи» Дины Тансари тут же стартовал флешмоб с хештегом #ЗаСалтанат. Женщины начали выкладывали себя с бокалами вина и подписью: «Если вы видите меня с бокалом вина, это не значит, что меня можно убивать!».

Фото/orda.kz

Флешмоб поддержали мужчины и тоже выкладывали фото. Казахстанцы писали, что если приговор Бишимбаеву покажется им недостаточно суровым, они готовы покинуть страну, т.к. опасаются за жизнь и здоровье дочерей.

Известный адвокат Джохар Утебеков уверен, что председательствующая судья дала адвокатам Бишимбаева карт-бланш: им позволено задавать неудобные вопросы брату Салтанат, которые превращают его сестру в «гулящую алкоголичку». Он считает действия судьи незаконными.

«Судья ругала брата Салтанат, чтобы он не упоминал судимость Бишимбаева. УПК действительно запрещает это, чтобы не воздействовать на присяжных. Конституция гарантирует всем равенство перед судом. Поэтому правило работает в обе стороны. Точно так же при присяжных нельзя выяснять и характеристики погибшей» — возмущен Утебеков.

Адвокат Алия Омарова часто ведёт процессы по изнасилованиям и не удивляясь стратегии защиты Бишимбаева.

«По всем делам, которые я провела на стороне потерпевших, в суде со стороны подсудимого всегда идут «обвинения» жертвы. «Сколько и зачем ты выпила? Зачем ты надела такую юбку? Для чего ты пошла в это заведение?». … Дальше — смещение внимания с действий подсудимого на прошлое потерпевшей. Иногда в суде она «узнаёт» о своей жизни много шокирующих обстоятельств, которые ранее ей самой не были известны», — пишет юрист в Instagram.

За судебным процессом над экс-министром нацэкономики следят не только в Казахстане, но и за границей, в странах ближнего и дальнего зарубежья, отмечают телеграмеры. По их мнению, суд станет своего рода визитной карточной казахстанской судебной системы.

ТГ «KazTAG» также цитирует юристов.

«Суд присяжных — это важнейшая конкуренция судьям. …Присяжные оправдывают в десятки раз чаще. Но судье нельзя давать влиять на присяжных. Хорошо, что мы все увидели этот кошмар! Нам нужны новые правила игры», – цитируют авторы адвоката Джохара Утебекова.

Он отметил, что для оправдания Бишимбаеву достаточно 6 голосов из 11 присяжных. Юрист призывает исключить судью из голосования присяжных и строго запретить очернение потерпевших. Информационный ТГ вытащил еще несколько комментариев, на которые стоит обратить внимание. Брат погибшей Салтанат сообщил, что их семья располагает информацией о, якобы, ДТП, в ходе которого подсудимый стал причиной гибели ребенка.

«Думаю, если мы об этом заявим, мы об этом заявим с непосредственными ссылками, именами. И дальше уже можно будет копать, доставать дело из архива и смотреть кто, как после этого случая зажил…», – ответил Айтбек Амангельды журналисту КазТАГ после судебного заседания, в ходе которого о неизвестной трагедии заявила мама погибшей.

Второй подсудимый — Бахытжан Байжанов, обратился к судье с просьбой отсадить его от Бишимбаева, который оказывал на давление просьбами отвечать суду определённым образом. Следом в соцсетях выступила бывшая жена Куандыка Бишимбаева — Назым Кахарман. Она заявила, что и на нее тоже пытаются оказать давление.

«…На меня пытаются оказать давление! Это так страшно…», – написала Кахарман в соцсетях.

Художественный руководитель, продюсер, сценарист и режиссёр театра Interius Разия Хасанова тоже высказалась: «…говорят, мы будем жить как в Эмиратах: мужчины будут решать, а мы будем ходить по магазинам. В государстве, где так работают законы, вы (женщины) будете жить не как в Арабских Эмиратах, а как в Сирии или Афганистане. Женщина — вещь, женщину можно убить, потому что она не соответствует ожиданиям мужчины. Этот суд покажет, куда к чёртовой матери мы все сейчас катимся…».

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