Что волнует душу казаха в первой декаде апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

DIALOG.KZ. «При Байбеке появилось огромное количество ботоферм» — такого мнения придерживается PR –специалист, журналист и предприниматель Назым Жангазинова. По ее мнению, современное общество теряется в информационном потоке. И, если раньше в информационной войне участвовали определенные внутренние силы, то сейчас туда включаются внешние силы.

Свой рассказ Назым Жангазинова начала с истории журналиста Данияра Адилбекова. Первого апреля в социальных сетях распространили информацию, согласно которой, столичные полицейские установили источник «Дикой орды» и арестовали на 2 месяца некого Данияра Адильбекова за распространение ложной информации. По словам Назым Жангазиновой, массово фейки распространять стали, когда экс-аким Алматы Бауыржан Байбек пришел руководить президентской партией «Нур Отан».

«На мой субъективный взгляд, информационная война в этой сфере получила широкий размах в 2018-2020 годах, когда Байбек был назначен заместителем главы партии «Нур Отан». Если оглянуться назад, именно в те годы произошло появление анонимных каналов», — сказала журналист.

По ее словам, в новом Казахстане таких каналов становится меньше, но меняются игроки. Если раньше этим занимались внутренние силы, то сейчас в эту информационную войну подключаются игроки России, Украины, США,Турции.

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«Еще три жены Кайрата Сатыбалды лишились заграничного имущества», — материал с таким названием опубликовали на странице Nege.kz. Издание, ссылаясь на определенные источники, сообщает, что жены племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды лишаются дорогих апартаментов зарубежом.

В материале описывается жизнь Кайрата Сатыбалды, который до января 2022 года имел четырех жен, огромное количество денег, на которые он покупал элитную недвижимость, машины, ценные бумаги в Казахстане и зарубежом. Теперь он и его законная жена за решеткой, а токалки лишаются дорогого жилья.

«Не только Кайрат, но избалованные токалки, которые любят отдыхать на свежем воздухе Средиземного моря могут лишиться жилья. Например, у россиянки Марселы Нурсултан, самой молодой жены Сатыбалды, отобрали апартаменты в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи» стоимостью 1 млрд тенге. Квартира, которой владела бывшая парикмахерша из Калмыкии Марсела, оказалась в перечне недвижимости, опубликованном Антикоррупционной службой. В этом же ролике фигурировал и некий дом на полуострове Антиб на юге Франции. «Выход к морю» без труда нашел этот «дом», который на самом деле оказался элитным жилым комплексом Parc du Cap’s. По данным антикора, общая стоимость конфискованной у Сатыбалды недвижимости в Parc du Cap’s составляет почти €8,5 млн, или 4,2 млрд тенге», — говорится в материале.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Зачем Казахстан отказался от парада ко Дню Победы» — «Потому что военный парад в честь Дня Победы превратился в шоу, пропагандирующий армию Путина», — пишут в Mezgil.kz.

Да, Казахстан не будет проводить военные парады в этом году. Минобороны объяснило свое решение расчётом на экономию бюджетных средств и тем, что нет такого регламента, требующего проводить парад каждый год.

Казахстан не проводит военные парады с 2019 года. Как отмечает издание, «в Москве парад проходит каждый год. Но эти военные парады и следующие за ними акции «Бессмертный полк» превратились в смесь советской идеологии с нынешней российской, которую Россия не прочь насаждать на другие постсоветские страны».

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Матч казахстанской премьер-лиги между клубами «Астана» и «Елимай» вызвал вопросы в футбольной прессе.

В стартовых составах и столичного и семейского клубов не оказалось ни одного казаха. И другой парадокс в том, что игравшая составом полностью из легионеров, за исключением лишь Романа МУРТАЗАЕВА, «Астана» проиграла. В «Елимае» в этом матче среди сплошь легионеров еле нашли место лишь двум казахстанским футболистам, Сергею КЕЙЛЕРУ и Дмитрию ШМИДТУ.

«А, где футболисты казахи?», — спрашивают участники подкаста.

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Строят автобан и берут плату за проезд автомобилей. Разрешили ездить со скоростью до 140 км/час. «Но непонятно, с какого «рожна» посреди пути, вне населенных пунктов, устанавливают ограничение 60 км/час и вешают штрафующие камеры», — вопрошает экономист Сабит РЫСБАЕВ.

— По трассе между Шымкентом и Сарыагашем стоят 10 камер с ограничением «60», три из них даже «50».

— Дороги Алматы-Кызылорда, Алматы-Талдыкорган, Алматы-Хоргос платные, и там тоже стоят знаки «60» посреди пустырей. Платная дорога не должна заставлять водителей плестись со скоростью 60 км/час.

— Это «пизнес по казахский», — реагируют на пост пользователи в сети.

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«После паводков начнется грызня» — Наши казахи имеют обыкновение: всё таскать в дом. Могут не есть, не пить или не сходить куда-нибудь, но мебель выбирают шикарную, если берут люстру, то часто дорогую. Мы всегда готовы тратить последние деньги на ремонт своих домов.

«Теперь все смыло водой. Как все это будут возмещать, как вообще собираются считать причиненный паводками ущерб? Самое главное, как доказать», — вопрошает журналист гостелеканала Qazaqstan Гүлбану ӘНИЯТҚЫЗЫ.

По ее мнению, жители аулов обычно не оформляют документы даже на собственный дом, не говоря о хозяйственных пристройках. Пойди теперь докажи!

«Недавно, когда массово гибли лошади, сильно разнились отчеты акимата с цифрами на руках населения. Простые люди не просто не чипируют скот в своем подворье, они никогда не заморачивались страхованием скота.

Когда придет время возмещать ущерб, как государство собирается определять, у кого было сколько скота, сколько кур?

Сейчас народ и так в обозленном состоянии. И в данной ситуации процесс выплаты возмещений, строительства и предоставления любой другой помощи требует полной и бескомпромиссной справедливости. Если государство не справится и с этим, то начнется большая волна народного недовольства», — говорит она.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Наследие Кунаева»: почему в течение 30 лет Казахстану удавалось выдерживать паводки и чрезвычайные ситуации» — На портале Аdyrna.kz вышел материал с высказыванием Өміра Шыныбекұлы о том, почему казахстанскому президенту важно лично контролировать исполнение данных им поручений.

Өмір Шыныбекұлы считает, что если Казахстан в течение 30 лет и выдерживал различные экстремальные испытания, то это благодаря Дінмұхамеду Қонаеву.

«Однако сейчас здания, построенные при Қонаеве изношены, арыки и каналы забиты. И землепользование, и строительство зданий осталось без контроля», — считает автор.

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На портале Zhasalash.kz опубликовали статью Турсынбека Башара о том, какие ценности несут казахстанские фильмы и сериалы. Автор отмечает, что в последние годы в Казахстане появляются такие медиапродукты как Sheker. Учитывая, что большая часть зрителей сериала подростки, помимо употребления грубого лексикона возникает вопрос об обилии сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и откровенных сцен. Несмотря на то, что создатели заявляют, что хотели показать социальную реальность, это может иметь свои последствия.

О качестве и о психологическом влиянии таких сериалов рассказал психолог Балабек Кеніштайұлы.

«Не могу сказать, что киноиндустрия Казахстана сильно развита. В ней не пропагандируются человеческие, национальные ценности. В зарубежных фильмах для сравнения обязательно работают психолингвисты, нейропсихологи. Даже в российских фильмах на это сильно обращают внимание. А у нас я не вижу, чтобы отечественные режиссеры консультировались с психологами и обращались за помощью. Они даже не считают это необходимым. По этой причине в попытках борьбы с общественными проблемами, такими как лудомания, алкоголизм, наркомания, они, напротив, рекламируют это», ― высказался эксперт.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Имам написал заявление в полицию на блогера-трансгендера» — Популярная блогерша и трансгендер под псевдонимом Niko Nett сменила имя по мусульманскому обычаю, пишет Sadaqmedia.kz.

Издание пишет, что имам думал, что перед ним девушка, прочитал азан и поменял ей имя.

«Альхамдулиллях, теперь я мусульманка, в нашей религии нельзя с двумя именами. Дед когда-то назвал меня Наиль, на арабском означает «достичь цели», «достойный подарок». Все меня сейчас зовут Ника, с греческого переводится «победа». Это имя древнегреческой богини победы. Это действительно то, через что мне пришлось пройти. Понимаю, что совершила грех, но искренне буду просить у Всевышнего прощения», — написала блогер.

На видео, выложенном в соцсетях, видно, что имам читает азан и называет имя.

Пользователи раскритиковали блогера за то, что она убедила имама, а последнего, что не различил, что перед ним мужчина, а не женщина.

«Ты обманул имама», «Издеваешься этим обрядом над религией», «Разве это правильно в исламе идти мужчине в мечеть, прикинувшись женщиной и менять свое имя», «Насколько это соответствует шариату», «Имам тоже странный, как он читает азан?», «Побойся Аллаха», «Ужас», — написали они.

Позже Ника сообщила, что после публикации видео в соцсетях имам связался с ней и попросил удалить видео.

«Он сказал, что ему звонили люди и осуждали его. Мы ему объяснили, что люди бывают разные и мнения у них разные», — рассказывает блогерша на видео.

По словам Niko Nett, звонили также из прокуратуры и сообщили, что имам подал на нее заявление в УП Бостандыкского района.

«Я в шоке! Представляете, вы сами слышали, что он меня узнал и спросил меня: «Ты Niko Nett?» Мы предоставили видео прокуратуре, пока тишина», — рассказала блогерша.

Напомним, настоящее имя блогера-трансгендера Наиль Турганов, он получил известность после того, как начал гормонотерапию. Сама блогерша себя называет в женском роде, она стала популярной, делясь с подписчиками историями из жизни, секретами макияжа и кадрами с фотосессий. В одном из своих интервью в прошлом году она говорила, что готовится к операции по смене пола.

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В интервью Oinet.kz главный имам Сайрамского района Туркестанской области Арыстан Оспанов заявил, что причиной множественных разводов становятся злые духи, сатана, которые вселяются в супругов.

«Многие казахские традиции соответствуют шариату. Если мужчина и женщина не знают своего места, в семьях начинаются скандалы. В наших традициях у них всегда была своя роль и место, но сейчас многое изменилось. Муж приходит пьяным, жена кричит на него, все скандалы происходят на глазах у детей», — говорит имам.

Кроме того, он считает, что именно дьявол показывает супругов плохими друг другу.

«У казахов говорят, если женишься на девушке из благородной семьи, очаг твой не погаснет, слово твое не перебьет. А если наоборот, на голову тебе сядет. Это говорит о том, что от женщины многое зависит в семье, сколько бы не зарабатывал муж, нужно умение сохранять мир в доме. Женщины друг перед другом хвастаются: мой муж то купил, это купил, но не видят, что есть семьи, живущие хуже их. Когда спрашиваешь у семейных пар, почему они развелись: говорят, вот она или он мне видится плохим. А это шайтан их так показывает в глазах друг перед другом», — убежден имам.

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На фоне судебного процесса по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева портал Nege.kz провел опрос артистов на тему насилия против женщин.

Певица Женис Искакова рассказала, что среди ее знакомых женщин немало таких, кто подвергался насилию.

«Одну из знакомых женщин муж чуть не убил, ударив табуреткой, когда она спала. Она говорит, что если бы она не развелась, то, возможно, не осталась в живых. Недавно узнала, что одна моя землячка повесилась. Это была сомнительная смерть, она вызвала много вопросов у сельчан, многие знали, что муж бьет ее», — говорит артистка.

Актер Болат Абдилманов говорит, что никогда не поднимал руку на женщину.

«Никогда не бил женщин, но у меня язык длинный. Моя жена говорит: по мне лучше ударить один раз. Однако сколько бы я ни был в гневе, на жену не поднимал руку. Могу ударить стену, удариться обо что-то головой, но бить женщину считаю мужской слабостью», — сказал он.

По мнению участника музыкальной группы «МузАрт» Кенжебека Жанабилова, всякие коучи по женским проблемам вносят раздрай в семьи своими лекциями.

«Они говорят, не надо зависеть от мужей, будьте независимы, сами зарабатывайте. Все это сбивает с толку женщин, наставляя их на неверный путь. Если жена подчиняется мужу, а он ей, в семье будет гармония», — полагает он.

В свою очередь Ермек Бектасов, актер театра имени Мухтара Ауэзова, отметил, что «если раньше казахи запрещали дочерям, вышедшим замуж возвращаться домой, прогоняли их, и они не уходили к родителям, то сейчас, по его словам, девушки из-за всяких мелочей уходят домой».

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«Зятя Назарбаева вывели из-под удара, а США будут «давить» на Казахстан» — Генеральная прокуратура Казахстана прекратила уголовное дело по бизнес-центру, которое связывают с бывшим главой АО «НК QazaqGaz» Кайратом Шарипбаевым, пишет «Жас Алаш».

«В производстве антикоррупицонной службы с 13 ноября 2023 года находилось досудебное расследование в отношении руководства АО «НК QazaqGaz» по факту злоупотребления должностными полномочиями в интересах ТОО «Байтерек SA». 3 апреля 2024 года генеральной прокуратурой по результатам изучения материалов производство по уголовному делу прекращено за отсутствием состава преступления», — говорится в ответе Генпрокуратуры работникам ТОО «QazaqGaz Onimderi».

Летом 2022 года в компании QazaqGaz, которую возглавлял Кайрат Шарипбаев, обнаружили нарушения почти на 1 триллион тенге. Он покинул должность после январских событий 2022 года.

Шарипбаева считают мужем Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Издание также пишет, что полиция Алматы отказалась возбуждать уголовное дело о рейдерстве со стороны Алии Назарбаевой, младшей дочери Нурсултана Назарбаева. С заявлением в полицию на нее и Валентину Рогову, жену бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова, обращался бизнесмен Нурлан Бимурзин.

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Посольство США в РК и ЦРУ приняли решение начать новые правила игры в борьбе за месторождение Тенгиз, пишет телеграм-канал Dala Inside.

Белый дом, по мнению источника, будет вести работу против России в Казахстане через ограничение параллельного импорта и требования выполнения санкций.

«Будет оказываться давление по двум направлениям. С одной стороны, частые встречи на высоком уровне. С другой – общественное давление через НПО и медиа, получающие американские гранты.

В этой связи ЦРУ собрало и собирает информацию о зарубежных счетах и транзакциях казахстанских высокопоставленных чиновников, чтобы в любой момент заблокировать их и другие зарубежные активы, США включат эту опцию против властей любой страны, когда надо».

ТШО – основной экономический рычаг США в Казахстане, Россия может давить на Казахстан через трубопровод КТК, а Китай через урановые и транзитные проекты, отмечается в публикации.

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