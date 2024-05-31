Госслужащих готовят к переселению на юг. Полицейские «спустили» в казино 1 млрд. Старые мультфильмы назвали опасными для нации. Кто-то стирает данные в сети

Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и Youtube-каналах набирает обороты тема предстоящего «саммита мира» в Швейцарии. Кто-то предрекает этой конференции провал, другие эксперты пишут, что саммит призван легитимизировать Владимира Зеленского и сделать невозможными мирные переговоры вокруг Украины. Поедут ли туда лидеры стран Центральной Азии?

А внутри страны интрига раскручивается вокруг Туркестана — город станет духовно-культурным и историческим центром страны. Каналы сообщили, что премьер Олжас Бектенов подписал соответствующее постановление. В 2021 году Туркестан был признан духовной столицей тюркского мира. Идея сделать город историческим и культурным центром страны принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.

Между тем, в регионах новая беда. Жители Уральска и сел Западно-Казахстанской области страдают от невиданного нашествия мошек. «Дышать невозможно. Скотина страдает…», — каналы выложили отчаянное видео чабана из села Акжайык. Люди обвиняют в нерасторопности власти – из-за паводка обработку территорий от гнуса не провели. С облегчением телеграмеры сообщают о завершении паводка — уровень воды в Атырауской области начал спадать по всем населенным пунктам.

Но есть причины не уводить все вопросы безопасности на второй план. Касым-Жомарт Токаев поручил КНБ усилить работу в сфере антитеррора, об этом ТГ сообщила пресс-служба Акорды. С начала года в Казахстане предотвращены два теракта, 139 иностранцев не пустили в страну, а более 280 депортировали по причине экстремистских взглядов.

Скандалов в каналах на этой неделе хватало. Например, заявление Антикора о вскрытии системных коррупционных рисков в сфере казахстанского спорта. С 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в два раза и составил Т1,4 трлн. На следующие три года запланировано влить туда еще Т1,3 трлн. Но Казахстан все равно имеет низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге. Более того, признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей.

Золотая лихорадка охватила Акмолинскую область, пишут авторы. Там свыше 400 «черных старателей» задержали с начала 2024 года – информация МВД РК. Работают они бригадами, а золото из руды «вытаскивают» в подпольных цехах. У них изъято 26 мешков золотосодержащего материала, весом более 600 кг.

Как гром прозвучало сообщение о задержании ректора Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова Асета Калиева. Он подозревается в получении взятки 12 млн тенге.

Куандык Бишимбаев подал апелляционную жалобу — просит оправдать его по статье «умышленное убийство с особой жестокостью» и по статье «истязания». Решение коллегии судей Астаны, станет известно в середине июня, пишут ТГ.

Столица на чемоданах

Злобная татешка — 66 930 подписчиков на этой неделе

Новость телеграмеров о том, что Туркестану присвоят особый статус — город должен стать духовно-культурным и историческим центром страны.

Telegram-канал «Злобная татешка» пишет, о «любопытных слухах, которые доносятся из столицы».

«Поговаривают, что законопроект об особом статусе Туркестан разработан не просто так. Госслужащие потихоньку готовятся к «великому переселению» на юг….», — сообщают авторы канала.

Они изучили карту недвижимости Казахстана и обратили внимание на темпы роста цен на уютные новостройки Туркестана, куда, «как говорят, и устремлены надежды и кошельки чиновничьей орды».

И то верно, не зря же Туркестан видоизменяется в нечто «столицеобразное». Согласно кулуарным разговорам, продолжают авторы ТГ, перенос столицы в Туркестан очень даже вероятен.

«Причем Туркестан призван стать не просто административным центром Казахстана, а еще и реальной платформой для центральноазиатской интеграции», — добавляют интриги авторы ТГ.

Но и Астана свой статус полностью не потеряет. Телеграмеры предполагают, что власти применят вариант деления — законодательная власть останется здесь, а исполнительная откочует в Туркестан.

Остается добавить, что если все так и есть, то третье великое переселение столицы Казахстана, вероятно, станет и последним. Где же быть столице Казахстана, как не в Туркестане — сердце и колыбели туркского мира.

Сайгу — под прицел

Фонд-бюро расследования коррупции — 21 984 подписчика на этой неделе

Telegram-канал комментирует огромную сумму компенсации, которую власти могут выдать фермерам, чьи хозяйства пострадали от нашествия краснокнижных сайгаков –100 млрд тенге. Основатель ФБРК и аграрный эксперт Кирилл Павлов рассказал, что в кулуарах министерства сельского хозяйства вновь поднимают вопрос отстрела сайгаков и компенсации за ущерб агропромышленным комплексам (АПК).

Журналист, ссылаясь на свои источники пишет в ТГ: «…минсельхоз запрашивает 100 млрд тенге на компенсацию фермерам, земли которых, якобы, пострадали от сайгаков. По некоторым сведениям, возможно и возобновление так называемой «регуляции численности» степной антилопы».

Но агроэксперт утверждает, что земли, на которые ссылается минсельхоз, — это пастбища сайгаков и издревле они считаются домом степной антилопы. Животных просто вытесняют из привычной среды обитания.

«В ЗКО «нарисовали» ущерб 3000 га пашни, остальное — пастбища, которые всегда были сайгачьими. И лишь последние 30 лет мы решили отобрать у них землю и отстрелять нашу священную степную антилопу», — возмущается эксперт.

Он отмечает, что сайгаков «обвиняют» в том, что они потребляют много воды, и это может даже быть причиной … засухи.

«Неспокойно опять в степи — суета вокруг денег, увидели «тему» и качают. Но главный вопрос — если возобновить отстрел сайгаков, то как это скажется на имидже президента, который ввел мораторий на это непотребство», — задает вопрос Павлов.

Канал напомнил хронику событий вокруг степной антилопы. В июле 2023 года аграрно-технический университет им. Жангир Хана представил минэкологии научное обоснование «управления популяциями сайгаков». В октябре 2023 года минэкологии приступило к найму охотников для отстрела сайгаков в ЗКО — государство платило по 4 тыс. тенге за голову убитой сайги. В начале ноября того же года министерство установило период разрешенной охоты на сайгаков с 1 октября по 15 ноября. А в ЗКО фиксировали массовый падеж скота. От инфекционной болезни тогда погибли сотни животных. В апреле 2024 года Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отменит решение минэкологии отстреливать сайгаков и запретит так называемое «изъятие» популяции сайги. Сайгаков он назвал их символами казахской степи.

Telegram-канал также пишет об вопиющем случае, когда заведующие детсадами Астаны похитили 35 млн тенге. Со ссылкой на пресс-службы судов, ТГ сообщает, что заведующие подавали заявки на продукты питания, которые не закупали и выписывали электронные счета-фактуры, накладные, акты сверок с недостоверно указанным объектом. Перечисляли деньги на счет директора ТОО. Подсудимые не признали вину и попросили оправдательный приговор. Но суд назначил заведующим по 3 года лишения свободы. Одному срок заменили на ограничение свободы. Директор ТОО получил 4 года лишения свободы. Все пожизненного лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Так воруют у детей

Kozachkov offside – 101 661 подписчик на этой неделе

ТГ продолжает тему воровства в детских садах. Тут уже подробности истории о том, как бизнесмен из ТОО воровал деньги на поставках продуктов в детские сады. Как оказалось, сел в тюрьму он только с третьей «попытки».

«Зовут предпринимателя Аскеров Гылман Аскер-Оглы. Он выигрывал тендеры в управлении образования Астаны, после чего возил продукты питания дошкольным учреждения. А еще договаривался с заведующими детсадами об откатах. Часть товара «терялась» по дороге, а они получали деньги на карточки», — пишет журналист.

Как утверждает телеграмер, Аскерова судили трижды — в мае 2023 года его оштрафовали, а в сентябре того же года он получил ограничение свободы.

«Это были разные уголовные дела», — отмечает автор ТГ.

И вот на прошлой неделе огласили приговор по «третьему пакету» детских садов – «там Гылман Аскер-Оглы украл около 10 миллионов тенге вместе с заведующими».

«… ему дали 4 года лишения свободы, хотя не удивлюсь, если в горсуде Астаны наказание заменят. Один раз там уже снизили штраф по первому приговору. Уж очень Фемида благосклонна к господину Аскерову…», — пишет автор.

Как вылечить систему?

PRO КАДРЫ KZ – 53 823 подписчика на этой неделе

Чиновники стали проигрывать много бюджетных (и не только) денег, констатирует Telegram-канал. Проблема для Казахстане настолько серьезная, пишут телеграмеры, что общественники запустили петицию о запретите на азартные игры для госслужащих. Обращение сразу набрало более 440 подписей на epetition. Как сообщает ТГ, 2023 году Агентство по делам государственной службы рекомендовало чиновникам воздерживаться от посещения казино. А годом раньше появилась статистика — более 300 госслужащих оставили в игорных заведения кругленькую сумму — 507 млн тенге.

«Среди чиновников были замечены представители МВД, минобороны, минфина. И это далеко не единственный случай. За несколько лет десяток полицейских спустили в казино почти 1 млрд тенге (не своих) бюджетных денег», — пишут авторы ТГ со ссылкой на издание Kursivm.

Впрочем, добавим — запрет уже внесен в новый законопроект о лудомании. Но вылечит ли это игроманов из числа госслужащих – большой вопрос. Возможно, новая петиция подвигнет законотворцев к открытию новых механизмов борьбы с этой социальной болезнью.

И опять коррупционный скандал в системе образования. Финансовый скандал, о котором пишет ТГ, случился в школах Туркестанской области.

«Масштабную схему хищений в системе образования региона раскрыли прокуроры. Бухгалтеры отдела образования подозреваются в присвоении колоссальной суммы — 2,8 млрд тенге! Возбуждено уголовное дело, удалось вернуть 309 млн», — пишет ТГ

Но это еще не все. Проверка школ области вскрыла целый клубок нарушений: липовые дипломы у учителей, купленные категории и даже сокрытие преступлений, перечисляют авторы канала. Интересна цитата начальника управления по надзору в социальной сфере прокуратуры Туркестанской области Булата Жумагалиева, которую приводят телеграмеры:

«Сфера образования долгое время не была в поле зрения и там все пошло на самотек. Проверок не было вообще, и даже были официальные запреты. А сейчас такие факты выявляем, начиная с детской половой неприкосновенности и дальше. По «мертвым душам» нарушения в частных школах. По качеству питания тоже зачастую в частных школах. Владелец школы сам себе хозяин, и мы не знаем, чем он кормит детей. В государственных четко соблюдаются СНИПы, потому что их постоянно проверяют органы санэпиднадзора. Качество условий, помещений, количества детей и допустимость площади — постоянный контроль. В частных не так. Официально могут указать, что посещают 20 детей, а фактически там 40».

H5N1 new release in China

Казахский чуваш — 15 018 подписчиков на этой неделе

H5N1 new release in China – и, возможно, станет реальностью и у нас, предупреждает автор ТГ.

«Птичий грипп добрался до Китая, там зафиксировали 275 случаев заражения. А ранее в США вывели обнаружили новый штамм птичьего гриппа H5N1, который переносят все животные — от бурундуков до бегемотов. Так же вирус передается через некипячёное молоко от коров», — пишет агроэксперт.

Телеграмер полагает, что «есть большая вероятность, что причина гибели тюленей и морских котиков по всему миру именно в этом вирусе». В Казахстане, напомнил он, тоже регистрировали гибель тюленей, но определить наличие вируса не смогли, отмечает автор.

У него есть опасения, что к осени страну могут закрыть на карантин.

«Ну, погоди!»

Данияр Ашимбаев — 10 205 подписчиков на этой неделе

Когда государство подходит к каким-либо вещам с точки зрения планирования, идеологии и финансирования, то обычно ничего толкового не получается, пишет политолог рассказывая, как Парламент озаботился мультиками.

«На минувшей неделе, с разницей в день появились депутатские запросы по поводу развития анимационной отрасли. Запрос на имя Тамары Дуйсеновой обнародовал депутат Исабеков (плюс девять подписей коллег), а на имя премьера запрос подписал сенатор Рустемов», — сообщает Динияр Ашимбаев.

Оба запроса очень похожи друг на друга, подчеркивает он, приводя для убедительности цитаты:

«Наши дети становятся жертвами идеологии чужой страны и потребляют продукты, чуждые их национальной идентичности, не соответствующие их сознанию» (Рустемов).

«Идеологического содержания, соответствующего нашему национальному сознанию, очень мало, как в анимационных продуктах, так и книгах… У детей появляется другой язык, формируется мышление, чуждое нашей нации. Это очень опасное явление для будущего нации» (Исабеков).

Депутаты просят разработать концепцию и увеличить финансирование на развитие отрасли, а сенатор — еще и «обязать отечественные телеканалы независимо от форм собственности уделять особое время показу национальных анимационных фильмов для детской аудитории до 12 лет».

Вот это политолога и смутило – он считает, что к теме «подъехали» неправильно.

Зачем стирают данные в сети

АХМЕТОВ – 1 955 подписчиков на этой неделе

Телеграмер, ссылаясь на некое исследование, сообщает: «из интернета исчезают данные, а ИИ все больше врет».

«Эксперты выяснили, что 38% веб-страниц, существовавших в 2013 году, в настоящее время потеряны. Исчезают и относительно новые страницы — 8% веб-страниц, существовавших в 2023 году, уже недоступны в первой половине 2024-го», — пишет автор канала.

Исследуя таинственные исчезновения в интернете, аналитики выяснили, что у 21% сайтов Правительства существуют ссылки, которые никуда не ведут. В 54% статьях «Википедии» есть ссылки, которых больше не существует. В 23% новостных сайтов есть «мертвые» ссылки, перечисляет ТГ.

Это касается и соцсетей, пишет далее автор. Каждый пятый пост в X(Twitter) исчезает в течение нескольких месяцев после публикации. Почти 60% новых приватных аккаунтов в соцсетях удаляются в течение года.

«Другое исследование, проведенное в этом году, доказало, что 46,9% всего интернет-трафика принадлежит ботам, которые могут генерировать и продвигать всевозможную вымышленную информацию. ИИ-алгоритмы и нейросети, которым нужно учиться, поглощают огромные объемы данных. Так как ложных данных в сети становится все больше, ИИ могут врать, глючить и выдумывать несуществующие факты», — рассказывает об исследовании телеграмер.

Примеры? Пожалуйста: зафиксирован факт, когда ИИ-поиск от Google рекомендовал людям добавлять клей в пиццу. ТГ объяснят, что «ИИ принял сарказм человека за реальный совет и продвинул его в первые строчки поисковика».

«Будьте осторожны с советами из интернета, и вообще с информацией, которую там встречаете», — советует автор.

Но кто и зачем стирает информацию из сети?

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