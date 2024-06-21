Покушение на Айдоса Садыкова? Декриминализация педерастии и педофилии — стратегический приоритет западных элит. Поддержка Украины слабеет в Европе

Обзор Telegram и Youtube каналов

Лето в разгаре, и несмотря на сильное желание отдохнуть и информационный спад – авторы тоже люди, жизнь в Казахстане кипит и событий меньше не становится.

Нурлан Ногаев назначен послом в Туркменистане. Токаев подписал закон «О масс-медиа». 3-4 июля в Астане готовы открыть саммит Шанхайской организации сотрудничества. Госучреждения и квазигоссектор временно уйдут на «дистанционку», и даже детские сады в эти дни не будут работать.

Основателя Telegram Павла Дурова ждут в Казахстане по приглашению нового министра цифрового развития Жаслана Мадиева.

Жаслан Мадиев и Павел Дуров. (Коллаж: KazTAG)

Он сообщил об этом на брифинге в Правительстве во вторник. С Дуровым ему «есть что обсудить». «Недавно Telegram объявил ряд инициатив по интеграции с компаниями из блокчейн-технологий, в криптоиндустрии запускают платформу для приложений в сфере блокчейна. … Поэтому есть, что обсуждать…», — цитируют авторы Мадиева.



Сезон пожаров начался в Казахстане, а точнее, продолжается — с зимы. Горит сейчас каждый день и по всей стране — от сухих уже полей, до цехов заводов.

А все-таки не зря шутил наш министр сельского хозяйства Жумангарин. Есть у нас «саранчовый» потенциал! В Казахстане придумали таки, куда девать саранчу — решили начать ее переработку и экспорт. Как сообщают каналы, это как-то поможет решить проблему нашествия насекомых. Оказывается, «по оценке ООН, более двух миллиардов человек в мире употребляет саранчу в пищу: в Африке, Южной Америке, Азии, некоторых исламских странах (Индонезия, Малайзия). … А в Нидерландах выделяются гранты на развитие исследований и внедрение предприятий по производству продукции из насекомых», — слова председателя Национального аграрного научно-образовательного центра Бауржана Касенова.

И совсем плохо со сферой образования. Общий ущерб от коррупции в сфере образования превысил 15 млрд тенге! По данным авторов каналов, только в этом году там заведено больше 200 уголовных дел по фактам коррупции. Например, в Актюбинской области главу отдела образования Шалкарского района подозревают в получении 18,5 млн тенге за покровительство.

О «горячих» темах Telegram и Youtube-каналов расскажем подробнее.

Кому-то это выгодно?

PROTENGE – 27 349 подписчиков на этой неделе

Авторы Telegram- канала публикуют данные британской коалиции Tax Justice Network. Согласно заявлению коалиции, Казахстан ежегодно может недополучать $183 млн в виде налогов из-за разного вида нарушений налогового законодательства. Из них $118 млн — из-за деятельности компаний, зарегистрированных в офшорах.

«И это, считают в Tax Justice Network, может быть лишь верхушкой айсберга», — пишут телеграмеры.

Недра Казахстана разрабатывают компании из офшоров, продолжает ТГ, цитируя исследования издания «Азаттык», журналисты которого изучили 264 нефтегазовые компании, которые добывают в Казахстане полезные ископаемые: уголь, золото, редкоземельные металлы и др.. Как пишут авторы канала, журналисты выяснили, что «40% этих компаний прямо или косвенно принадлежат структурам, зарегистрированным в офшорах или в похожих на офшоры местах». Офшоры, напоминают они, предлагают низкие или нулевые налоги и анонимность для владельцев фирм. А недра Казахстана разрабатывают компании, зарегистрированные, например, на Британских Виргинских или Каймановых островах. Есть компания из Независимого Государства Самоа. Это небольшой архипелаг в Тихом океане, который находится ну ооочень далеко от Казахстана, перечисляют авторы.

«Допустим, торгово-промышленная компания «БАС» зарегистрирована в Карагандинской области, имеет лицензию на добычу угля и эксклюзивное право на его экспорт. Единственный акционер — кипрская компания CIGARDES LIMITED. В открытых источниках собственников CIGARDES LIMITED журналисты не смогли найти. Чтобы узнать владельцев, нужно написать запрос правительству Кипра или раскошелиться на сайты-посредники», — рассказывает ТГ.

Личности конечных бенефициаров значительного числа добывающих фирм, работающих в стране, установить либо очень сложно, либо невозможно, отмечают телеграмеры.

Пустить «в расход»

SAYASAT.KZ – 4 039 подписчиков на этой неделе

Elmedia – 3 339 подписчиков на этой неделе

DTM — 3 309 подписчиков на этой неделе

Споры вокруг покушения на жизнь оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве – вышла на первое место топ-новостей каналов. Оппозиционный журналист Гульжан Ергалиева упрекнула коллег в недостаточном внимании к происшествию – мол, лишь после комментария самого Токаева, СМИ стали писать о попытке убийства журналиста. Именно убийства потому, что на Youtube-канале Ергалиевой Elmedia сообщается о «выстреле в висок», что, как правило, не оставляет шансов на жизнь. Напомним, на Украине чета Садыковых — авторы телепроекта «Басе», который потерял популярность, проживают с 2014 года в статусе беженцев. На родине жертва покушения находится в розыске по статье о разжигании розни. Супруга Садыкова сразу обвинила в происшедшем власти Казахстана.

Айдос Садыков. (Фото: smi24.kz)

Тут позицию «над схваткой» показал Касым-Жомарт Токаев, который неожиданно в ходе награждения участников противопаводковых мероприятий прокомментировал это нападение.

«В Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона. … Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле… Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту…», – в частности сказал Президент.

Телеграмеры следом пишут о заявлении депутата мажилиса Ермурата Бапи:

«Третьи силы хотят поссорить Казахстан с другими странами».

ТГ SAYASAT.KZ в свою очередь пишет, что в настоящее время Киев – «это столица с повышенным значением для всего западного мира. Эпицентр конфликта с Россией. Там фактически введено военное положение, улицы патрулируются от диверсантов, город заполнен представителями западных разведуправлений, его периодически посещают западные лидеры. Все службы в режиме постоянной боевой готовности. В таких условиях планировать убийство оппозиционного журналиста, не представляющего большой угрозы для политического строя, не являющегося лидером протестного электората, не имеющего никакого влияния на гражданские массы, не находящегося в стране более 10 лет, — как минимум, глупо и нелепо, как максимум, требует колоссальных ресурсов и подготовки. Кому выгодно это покушение?».

Вернись пострадавший на родину, пишут авторы этого ТГ, он бы «стопроцентно предстал перед законом за свои деяния из-за границы. Но отвечал бы исключительно в правовых рамках, а не так подло и по-бандитски».

Телеграмеры считают, что если нынешней власти это покушение не выгодно, то выгодно силам, чья задача дискредитировать команду Токаева, ослабить внутриполитическую стабильность в стране. «Либо те, кто годами спонсировал семью Садыковых, но, не увидев желаемого результата, решил избавиться от неликвидного политического актива, а заодно создать образ мученика для будущей протестной мифологии».

Telegram- канал DTM предлагает свою версию.

«Наблюдатели отмечают искусственную политизацию неудавшегося убийства. … предполагают дальнейшие поиски Киевом «рук Астаны» в этом кровавом деле. Эдакое дополнительное внешнее давление на многовекторный Казахстан, после отказа республики ехать на проукраинский саммит в Швейцарии и совпавшее с визитом в Астану спецпредставителя ЕС по санкциям», — пишут авторы ТГ.

Про передачу, которую выпускал пострадавший журналист, пишут: ««БАСЕ» гнал проукраинскую пропаганду, постил военные фейки, сливал компромат на казахстанские ФПГ и политиков, а также поддерживал протесты в республике (в том числе погромы в Алмате в 2022 году). Канал враждебно настроен не только по отношению к России, но и ко всем, кого относит к ее союзникам. По одной из версий Садыковы сотрудничали с 83-м центром информационно-психологических операций ВСУ в Одессе (в/ч А2455)….».

Но у ТГ есть и другая версия — нападение на Садыкова это «следствие разборок между группировками в казахстанской власти».

Телеграмеры также пишут, что в каком-то смысле «БАСЕ» был даже полезен Акорде, которая всегда могла показать Москве, что «подвергается нападкам» со стороны проукраинских соотечественников, засевших в Киеве.

«Погубить Садыкова могла именно работа «БАСЕ» в качестве вентилятора, через который властные группировки РК регулярно забрасывали друг друга компроматом».

Нам «это» не надо

Данияр Ашимбаев – 10 281 подписчик на этой неделе

Политолог объяснил, что нужно знать про ЛГБТ-пропаганду. Ее обычно считают идеологией, направленной на подрыв традиционных и семейных ценностей. Но есть еще три элемента, пишет автор Telegram-канала.

«Во-первых, это бизнес. Помимо огромной индустрии товаров и услуг для разнообразных Л, Г, Б и т.д., нужно отметить огромные расходы на операции по смене пола, гормональные терапии, психиатрическую поддержку и т.д., обогащающие фарминдустрию и врачебный бизнес. А если заставить разные страны включить эти расходы в медстраховку или госпакет медпомощи, то доходы биг-фармы не только вырастут, но и станут гарантированными», — пишет политолог.

К этому списку автор добавляет интересы многочисленных фондов помощи и НПО, «которые снимают хорошую комиссию с рынка». Еще один важный момент — стремительное вовлечение в оборот молодежи, нонкомформизм и инфантилизм которых можно направить в жернова ЛГБТ-индустрии.

«А это создает хорошо управляемую социальную прослойку с уже готовым «ценностным набором». Попутно решается и вопрос управления демографическими процессами», — пишет Ашимбаев.

И в-третьих, продвижение ЛГБТ-«ценностей» «направлено на защиту интересов и глобальную декриминализацию педерастии и педофилии, что для части западных элит является одним из стратегических приоритетов».

И еще одна реплика политолога.

«Интересно, что «постколониальный синдром» западная пропаганда пропихивает только на территории бывшего СССР, направляя его сугубо против современной России и одновременно против советских ценностей — куда, кстати, входят интернационализм, комплексное социальное развитие и борьба с эксплуататорами», — отмечает автор ТГ.

Фото/dzen.ru

Политолог предлагает задуматься и над тем, что этот «рецепт» невозможно впихнуть ни в Африке, ни в Азии, ни в Латинской Америке.

«По той простой причине, что экономическое развитие Западной Европы было основано не на частной собственности, правах человека и демократических процедурах, как это любят «втирать» западные интеллектуалы и консультанты, а на колониальной эксплуатации населения и природных ресурсов английских, немецких, испанских, итальянских, французских, португальских, бельгийских, голландских колоний. Причем с элементами системного геноцида местного населения», — напомнил при этом эксперт.

Даешь новые правила игры!

Всемирное шежіре – 19 076 подписчиков на этой неделе

Целый детектив развернулся вокруг расширения полномочий суда присяжных. Зачем народным заседателям расширяют полномочия? Авторы ТГ взялись разобраться в вопросе.

«Оказывается, с 2025 года присяжным хотят в пилотном режиме дать полномочия рассматривать дела об УДО заключенных и замене на более мягкий вид наказания, а также о пытках и жестоком обращении за колючей проволокой», — сообщает ТГ со ссылкой на офис уполномоченного по правам человека Артура Ластаева.

В соцсетях новость прокомментировали предсказуемо, пишут авторы.

«Под Бишимбаева что ли норму вводят?», — цитируют телеграмеры читателей, добавляя: казахстанцы не верят, что остаток предпенсионной жизни осужденный экс-чиновник проведет в условиях строгого содержания. «Это говорит об уровне доверия к нашей юстиции».

Авторы пишут, что «государство намерено перейти от гибридной к классической модели института присяжных заседателей, когда судья не участвует в вынесении ими вердикта и голосовании». Именно этот момент и вызывает споры среди практикующих юристов.

Вопрос в том, продолжают телеграмеры, готовы ли народные заседатели-неюристы к тому, чтобы решать судьбы подсудимых самостоятельно? Под влиянием социальных сетей, ставших в последнее время едва ли не главным двигателем общественного мнения, процессы с участием присяжных могут превратиться в общественные суды. Повлиять на «общественность», в том числе присяжных, через истерику в соцсетях нетрудно.

Во-вторых, пишет ТГ, сам по себе обвинительный уклон любого уголовного процесса — уже во многом решающий для коллегии присяжных. Оправдательных приговоров в Казахстане всё еще ничтожно мало. Авторы приводят комментарий известного адвоката Джохара Утебекова, который был опубликован им в Facebook и собрал много комментариев коллег и неравнодушных граждан.

«Это важнейшая конкуренция судьям. Те повязаны с силовиками и сажают всех без разбору. Присяжные оправдывают в десятки раз чаще 100%. Но судье нельзя давать влиять на присяжных. Хорошо, что мы все увидели этот кошмар (суд по делу Бишимбаева). Нам нужны новые правила игры. Я жду, чтобы власти изменили закон: 1) исключить судью из голосования присяжных; 2) прямо запретить очернение потерпевших! Я не верю нашим судьям. Зато я верю в свой народ. Верю в его лучшие качества. И поэтому верю в этих присяжных».

Если отбросить в сторону теорию заговора, то реформировать систему УДО, как и вопросы помилования осужденных нужно давно, заключают авторы ТГ — Бишимбаев из положенных ему 10 лет за коррупцию отсидел всего два года. А сидел бы непомилованным, не убил бы Салтанат.

Для народа не жалко!

ORDA — 154 927 подписчиков на этой неделе

Невозможно обойти историю, о которой пишет ТГ – ее смело можно записывать в аналы коррупционной летописи Казахстана или положить в сюжет социального ролика.

В области Абай посреди степи построили туалет. Да не простой, а «золотой» — мечта народа!

ТГ сообщает, со ссылкой на официальные источники, что в стоимость объекта включены работы по установке и подведению воды и электричества. Площадь использования — 36,92 кв. м. «Объект содержит торговый зал, санузел для лиц с инвалидностью, мужской и женский, а также комнату для персонала и техническое помещение, где предусмотрено электрическое отопление».

Фото/orda.kz

Осмотрел объект директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.

«Мои коллеги поехали туда и были в шоке. Стоит он дороже, чем один дом. Если проверка не состоится, то я готов её организовать за свой счёт», — заявил общественник СМИ.

На строительство народного клозета местные власти не поскупились – бюджету он обошелся в …30 млн тенге.

Как пишут авторы ТГ, объект в информационном поле появляется не впервые. 27 февраля житель области Абай пожаловался на невозможность воспользоваться санузлом – он был закрыт. Самое интересно, что и сейчас двери этого «образца» архитектурной мысли всё еще закрыты. А Смагулов ждёт результатов проверки фактов необоснованного расходования бюджетных средств от департамента внутреннего аудита области Абай.

Прежде каналы рассказывал о строительстве общественного туалета за восемь миллионов тенге, наивно полагая, что это рекорд по дороговизне вложения.

Условия невыполнимы

ИноСМИ – 141 790 подписчиков на этой неделе

«Невыполнимы» — так на Западе назвали условия Зеленского для начала мирных переговоров с Россией пишет издание Responsible Statecraft. Время играет против Киева, отмечает автор статьи, вспоминая подробности о переговорах по прекращению огня в 2022 году.

«.. Хотя те условия стали бы для Украины тягостной необходимостью, но их принятие предотвратило бы безвозвратную потерю значительной части территории, серьезный ущерб, который никогда не удастся ликвидировать, и гибель огромного количества людей. Кроме того, требование Украины о полном выводе российских войск в качестве условия для переговоров потребовало бы полной победы над российской армией, чего ВСУ не достичь не сможет — ни в настоящее время, ни в сколь-либо обозримом будущем», — пишет автор статьи.

ТГ канал цитирует издание iROZHLAS, которое заявило, что «чехи не хотят воевать против России».

«Приблизительно две трети чехов поддержали скорейшее завершение конфликта на Украине, пусть даже ценой территориальных потерь. Кроме того, 82% опрошенных высказались против прямого участия сил НАТО в боях против России», — сообщает издание.

Меняются настроения и в Германии. Как сообщает канал, «немцы освистали популярного английского рок-музыканта, певца и композитора Рода Стюарта из-за поддержки Киева. А британцы их поддержали».

По данным авторов, произошло это на концерте в Лейпциге. Певец попытался высказаться в пользу Зеленского, пишет издание UnHerd.

«Поддержка Украины в Германии слабеет — особенно на Востоке», — констатирует автор статьи.

Американское издание Responsible Statecraft комментирует почему ключевые средние державы Глобального Юга — Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, отказались подписать совместное коммюнике на саммите в Швейцарии по поиску мирного решения украинского конфликта. А Бразилия, изначально согласилась присутствовать на мероприятии, но лишь в качестве наблюдателя.

«Эти державы не поддержали коммюнике даже при том, что в тексте подчеркивается важность «суверенитета, независимости и территориальной целостности» и продовольственной безопасности, а это ключевые вопросы для развивающихся стран Латинской Америки, Африки и Азии», — отмечает автор статьи.

По его мнению, державы скептически отнеслись к тому, что саммит без участия России, ключевой стороны конфликта, сможет достичь мирного соглашения, которое положит конец боевым действиям. У многих из этих держав прочные отношения с Россией в экономике и/или области безопасности, рисковать которыми им бы не хотелось.

«Многие на Глобальном Юге … не хотят становиться инструментом для сведения счетов Запада с Россией», — говорится также в тексте.

Например, контраст между подходом США к нарушениям международного права на Украине и в секторе Газа слишком разительный, чтобы на него можно было закрывать глаза.

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