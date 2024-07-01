Турки купят корабельный завод «Зенит». План Масимова. Как казахстанцы убегали из Греции. Кто скупал земли КазНУ

Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и Youtube-каналах, кажется, наступает летнее затишье. Депутаты сената и мажилиса Парламента ушли на каникулы, стартовал сезон отпусков. Только в рядах Народной партии – дым коромыслом. Ее члены требуют отставки своего председателя Ертысбаева.

Но и предстоящие международные мероприятия в Казахстане обещают волну интересных политических и экономических новостей и экспертных суждений. Председатель КНР прибудет в Астану по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Визит Си Цзиньпина связан с 24-м заседанием совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Столица готова принять гостей 3–4 июля. Телеграмеры со ссылкой на минобороны сообщают, что во время проведения саммита ШОС, в Астане будет усилена даже охрана воздушных рубежей над столицей.

Авторы каналов, помимо прочего, комментируют главную тему авторитетных западных СМИ — Джо Байдена пытаются убедить отказаться от президентской гонки. У 81-летнего кандидата плохие шансы на выборах – возраст.

Каналы также обсуждали визит основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Казахстан. Впрочем, глава минцифры Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса весьма туманно объяснил СМИ — пригласили бизнесмена, чтобы показать «технологичность страны… и обменяться мнениями о продуктах, которые можно выводить на экспорт».

Несладко пришлось в Китае сотрудникам КНБ. Ведомство сообщило о «жёсткой посадке своего вертолёта». Ранним утром, в среду прошлой недели при заходе на посадку вертолёт КНБ РК «опрокинуло порывом ветра, на борту находились 17 человек». ТГ пишут, что обошлось без серьёзных травм и людей доставили в Казахстан. А вертолёт оставили на территории Китая.

Тревожные новости с Алматы и Актюбинской области — там нашли оружейные схроны. В доме одного из местных жителей изъяли 21 единицу огнестрельного оружия — два автомата Калашникова, восемь пистолетов, 11 ружей, а также светошумовую гранату, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра. А в Алматы изъяты гранатомёт, автомат Калашникова, винтовка, четыре ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра.

И еще один плохой пример разлетелся по каналам. Бывший КВН-щик — симпатяга Турсунбек Кабатов, снова «влип» в скандал — в этот раз «зазвездил» в самолете. И был совсем не симпатичен – пребывал в алкогольном опьянении, выражался нецензурно.

Турсунбек Кабатов. (© Photo : Пресс-служба управления культуры и спорта города Астаны)

Он просто был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников, пишут авторы. Приходить в себя его отправили в ИВС — на пять суток «за дебош на борту самолета».

Окружной суд США в Нью-Йорке вынес положительное решение относительно сбежавшего олигарха Мухтара Аблязова, экс-акима Алматы Виктора Храпунова и их партнеров. Телеграмеры обсуждают, сколько миллионов подсудимые теперь обязаны вернуть Казахстану.

Эксперты каналов также гадают, что происходит с тенге — американская валюта за месяц подорожала на 28,88 пункта. Будет ли казахстанская валюта и дальше терять в цене?

Подробнее расскажем, почему кораблестроительный завод «Зенит» выставили на торги, что стоит за прошением о помиловании Карима Масимова. И о пожаре в Греции – там разворачивается настоящий детектив.

Свистать всех наверх!

KazTAG — 42 302 подписчика на этой неделе

В поддержку уральского завода «Зенит», западноказахстанские общественники готовят петицию. О том, что казахстанский судостроительный завод все-таки выставили на приватизацию, первым в конце прошлой недели сообщил ТГ KazTAG.

«В перечне дочерних, зависимых организаций акционерных обществ, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду: раздел «Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» дополнить строкой …следующего содержания: «16-1. 9. Акционерное общество «Уральский завод «Зенит»», — цитируют авторы канала Постановление Правительства.

ТГ пишут, как в июле 2023 года было сообщено о «договоренности с управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Турции о строительстве боевых кораблей для казахстанского флота».

«Соглашение включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для казахстанского флота», – телеграмеры цитируют турецкое издание Defense Turk.

Соглашение подписано между METEKSAN и Казахстанским центром инженерных исследований и разработок на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023, уточняют авторы канала.

Фото/wikipedia.org

Уральский завод «Зенит» создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Сегодня предприятие считается лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Завод награжден Орденом Отечественной войны I степени. Производит патрульные, ракетно-артиллерийские и противодиверсионные катера, сообщает канал. В составе АО «НК «Казахстан инжиниринг» завод входит в число структур предприятий оборонно-промышленного комплекса, «основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счет выполнения государственных оборонных заказов и выпуска конкурентоспособной продукции специального назначения».

Напомним, тогда это соглашение вызвало много шума и протест заводчан. Инженеры и рабочие обратились к Президенту страны с просьбой не продавать завод иностранным инвесторам.

Пакистанцы выдохнули

Время – 681 подписчик на этой неделе

Веселенькая история получается с пожаром на греческом острове. Telegram-канал сообщает, что восьми казахстанцам, все-таки предъявили уголовное обвинение. Пакистанский «след» не найден, как и не найдет тот, кто запустил эту «утку», что граждане именно этой страны чуть не спалили греческий остров.

Фото/protothema.com

Телеграмеры пишут, что не все из 17 граждан Казахстана, развлекавшихся на туристическом катере «Персефони» смогут избежать ответственности. Уголовные обвинения предъявлены восьми казахстанцам, в том числе олигарху Абулгазину.

«Прокуратура города Пирея предъявила уголовные обвинения за подстрекательство к поджогу восьми казахстанцам, в том числе и одному из 75 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes Данияру Абулгазину, чье состояние оценивается в 380 млн долларов», — пишут авторы канала.

ТГ ссылается на греческое издание Рrotothema, которое сообщило, что решение было принято после того, как стало известно, что «группа казахстанских туристов находилась в момент возникновения пожара не на борту катера, а непосредственно на пляже Агиос-Николаос. На пляже при проведении следственных действий 26 июня были обнаружены остатки и фрагменты петард».

Имена других семерых граждан Казахстана, которым прокуратура Пирея предъявила обвинения, пока неизвестны, пишет ТГ.

«По данным греческого центра OCCRP Inside Story, на борту «Персефони» помимо Данияра Абулгазина находились его сын с супругой и ее заместитель, а также председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова с супругом и дочерью», — сообщили авторы ТГ.

Рrotothema отмечает, что «все казахстанские туристы, зафрахтовавшие катер, спокойно вернулись на родину, даже не дав показания полиции».

Происшествие произошло 21 июня, когда элитный катер «Персефони» бросил якорь неподалеку от пляжа Агиос-Николаос, сообщают телеграмеры. Предполагается, что с борта катера были запущены фейерверки, которые стали причиной возгорания уникального реликтового леса на острове Гидра.

«Это было сделано, несмотря на строжайший запрет, действующий в Греции из-за высокой температуры воздуха, на использование пожароопасных предметов. Туристы сначала попытались потушить пожар собственными силами, но, осознав тщетность своих действий позвонили в пожарную охрану и уехали», — цитирует издание ТГ.

Когда об инциденте стало известно в Казахстане, официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что «среди задержанных и виновных в пожаре казахстанцев нет и никаких претензий гражданам Казахстана не выдвигалось».

Между тем, капитан судна и его помощник были заключены под стражу, остальные члены экипажа отпущены под залог. Согласно новому Уголовному кодексу Греции за поджог, причинивший экологический ущерб, предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, пишут ТГ.

Греческие власти обратились за помощью к Казахстану, поскольку арендаторы яхты покинули Грецию без допроса. Также выясняется, как подозреваемые смогли покинуть территорию Греции.

Ни казнить, ни помиловать

Elmedia — 3 391 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал оппозиционного журналиста Гульжан Ергалиевой разворачивает интригу — что последует за отказом в помиловании Карима Масимова?

«…Даже если учитывать, что само помилование в юридическом плане совсем не означало выход на свободу доверенного лица Нурсултана Назарбаева, ему могли «скостить срок», перевести на более легкий способ отбывания наказания. Сейчас он содержится в СИЗО ДКНБ Астаны в ожидании нового дела», — пишет автор канала.

Телеграмер считает, что отказ в удовлетворении прошения о помиловании «может быть использован Масимовым и теми, кто за ним стоит для создания образа «жертвы режима».

«Сейчас, как известно, этим усердно и за хорошие гонорары занимаются западные лоббисты. Возможно, следует ждать и подачи жалобы в Комитет ООН по правам человека, но, опять-таки, для этого нужно пройти все инстанции в национальной судебной системе», — рассуждает автор.

Он предполагает, что «в течение месяца-двух кассационная жалоба в Верховный суд РК все-таки появится, и об этом мы узнаем не от коллег, которые усердно следят за обновлениями «судебного кабинета», а из других источников».

«…Отказ Комиссии в помиловании и последнее слово Президента должен сыграть в пользу последнего. Токаев будет в роли решительного лидера, который не собирается идти ни на какие компромиссы со «староказахстанцами». В таком случае, это может быть некой игрой, и тогда подача «кассационки» в ВС будет лишь формальностью, либо ее не будет вообще. Но нужно помнить, что это дело засекречено, …не говоря уже о «подковерных» делах, намек на которые мы увидим до конца года в рамках проекта возврата государству незаконно приобретенных активах», — завершает свой прогноз развития этой истории автор ТГ.

Обезвоживание жизни

KZ Insider — 14 575 подписчиков на этой неделе

Центральная Азия теряет 55% воды, сообщает Telegram-канал.

«По данным Евразийского банка развития, объём потребления воды в Центральной Азии вырос вдвое с 1990-х годов. При этом значительные инвестиции в водный сектор отсутствуют», — пишут авторы.

По данным, на которые ссылается канал, около 55% воды теряется из-за устаревшей инфраструктуры.

«В некоторых странах региона потери достигают 80%. Кроме того, 14% населения – а это 10 млн человек, не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Например, в Узбекистане треть населения употребляет некачественную воду», — цитирует канал.

И проблема дефицита воды в Центральной Азии будет только усугубляться, заявляют авторы канала. Из-за быстрого роста населения и изменения климата.

ТГ публикует еще одну новость, содержание которой, возможно, будет иметь продолжение и повлияет на казахстанский рынок и цены. Коммерческий успех буквально свалился на головы предпринимателей Восточно-Казахстанской области. Руководители местных маслозаводов на межрегиональном форуме «Казахстан — Китай» подписали контракты на поставку в КНР растительного масла на 5 млрд тенге – это $10,7 млн. О сделке сообщает областной акимат. Казахстанские поставщики договорились также об экспорте в Китай 30 000 тонн шрота — побочного продукта маслоэкстракционного производства.

Исключительные земли

Shishkin_like — 21 256 подписчиков на этой неделе

Редакция казахстанского журналиста Дмитрия Шишкина рассказывает, как продавались земли Казахского Национального университета им. Аль-Фараби – кто и с кем за них судился. Еще в 2022 году суд признал, что участки вуза были отчуждены незаконно, а их владельцы пытались опротестовать эти решения и подавали апелляции. Историю о том, как растаскивали земли крупнейшего вуза страны, авторы ТГ начали писать с лета прошлого года. Всё это время вокруг земель продолжались судебные разбирательства.

Фото: baigenews.kz

«На днях Алматинский городской суд отклонил очередную апелляционную жалобу ответчиков: как сообщил Комитет по управлению земельными ресурсами, «незаконно отчужденные части территории земель КазНУ им. аль-Фараби вернули в собственность государства»», — эпопея с землями, похоже, завершается, пишут авторы.

Истцом выступал Департамент по управлению земельными ресурсами. Телеграмеры сообщают, что в ответчики призвали акимат Алматы, управление земельных отношений и целый ряд частных предприятий. Это ТОО «Sky Engineering» — учредитель Владимир Володин, а с 2016 по 2019 годы компанией владели Раушан Сагдиева и Тимур Кулибаев через ТОО «Omirex». ТОО «Omirex» — учредители Шынар Елимесова, Раушан Сагдиева и Тимур Кулибаев через ТОО «Joint Technologies». «БЕН Плюс» — учредители Зайят Курганбаев и Гаухар Упушева. И «Atlas Development», который принадлежит Тимуру Кулибаеву через ТОО «Кипрос».

ТГ отмечает, что территория КазНУ им. аль-Фараби за последние полвека уменьшилась почти на 29 гектаров земли. Покупали ее не только компании Тимура Кулибаева, но и других известных бизнесменов. Больше всего земель — 6,7 га, находится в собственности Кайрата Боранбаева и Сержана Жумашова — через ТОО «Кэпитал Тауэр Девелопмент» и ряд других компаний.

«На бывшей спортивной зоне КазНУ располагаются Бизнес центры «Esentai Tower», The Ritz-Carlton Almaty, генеральное консульство Австралии и другие организации. 4,5 гектарами владеет Павел Белович, а еще 2,4 гектара находятся в собственности «Народного банка Казахстана» через ТОО «Халык Актив»», — сообщают авторы канала.

Тимуру Кулибаеву через ТОО «Atlas Development» и ТОО «Кипрос» принадлежит пять участков общей площадью 3,4 гектара, уточняют телеграмеры.

«Три из них были выделены компании акиматом во временную краткосрочную аренду для благоустройства и строительства паркинга. Они и стали предметом судебного иска.

Сейчас компания Atlas development возводит бизнес-центр рядом с проспектом аль-Фараби, на территории, которая ранее принадлежала КазНУ», — объясняют они.

Как случилось так, что все эти земли госвуза стали предметом купли-продажи? Авторы расследования ссылаются на решение суда, где приводится объяснение акимата Алматы. Оказалось, что участки изъяли для госнадобностей, а потом продавали частным компаниям. ТГ пишет, что акиматом города было издано постановление от 30 января 2007 года «О выкупе (изъятии) земельных участков для государственных надобностей», на основании которого участки были выкуплены с целью строительства подземной подстанции и многоэтажного бизнес-центра.

«В последующем на основании положительного заключения Земельной комиссии акиматом города было вынесено постановление от 2 октября 2007 года «О продаже земельного участка ТОО «Sky engineering» в Бостандыкском районе», где кадастровая оценочная стоимость составляла чуть более 55 млн тенге. Сделки по каким участкам признали недействительными», — сообщают далее авторы

Суд установил, что земельный участок с кадастровым номером 20-313-009-029 изъят с нарушением требований Земельного Кодекса РК, и цель изъятия не попадает в исключительные случаи пункта 2 статьи 84 Кодекса, цитирует документ ТГ.

«В итоге постановление акимата Алматы от 30 января 2007 года о выкупе (изъятии) земельных участков и, как следствие, последующие договора купли-продажи, заключенные на его основе, были признаны недействительными. Речь идет об участках для эксплуатации и облуживания электроподстанции № 55 (западнее реки Есентай, площадь — 0,7168 га) и для строительства многоэтажного бизнес-центра с подземным паркингом (севернее проспекта аль-Фараби, западнее реки Есентай, площадь — 0,7168 га)», — завершают свое исследование авторы канала.

Рассчитайся по-новому!

Азиатский Экспресс – 4 407 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает о новой платёжной системе для расчётов без Запада — BRICS Bridge.

«Россия совместно с центральными банками стран БРИКС работает над созданием новой расчетно-платежной инфраструктуры, которая позволит проводить платежи в национальных валютах, включая цифровые», — сообщает ТГ.

Авторы ссылаются на члена генсовета «Деловой России», сопредседателя комитета по строительству «Деловой России» Алексея Долматова. Он пояснил: «единая платформа позволит добавить платежам обезличенности и, как следствие, независимости».

Это поможет снизить влияние третьих стран на международные расчеты».

По словам спикера, создание такой инфраструктуры также «повысит конкурентные преимущества стран БРИКС, так как Россия использует передовые финансовые технологии».

«В настоящее время международные операции из России по SWIFT занимают недели. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В начале этого года к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. В настоящее время к объединению также стремятся присоединиться еще 29 стран, среди которых Азербайджан, Алжир, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан и Турция», — поясняют авторы ТГ.

Канал также сообщает о трагедии в Пакистане. Там от чудовищной жары погибло около 600 человек.

«…больницы и морги переполнены. Температура воздуха в городе Карачи превысила 40°C, но из-за высокой влажности по ощущениям жара чувствовалась как 49-50°C», — сообщает ТГ.

Власти открыли специальные центры в надежде оказать помощь страдающим от жары людям, пишут авторы. «Ситуацию усугубляют перебои с подачей электроэнергии в Карачи, что приводит к регулярным отключениям кондиционеров и вентиляторов — единственной возможности спастись от жары».

А в Грузии в первом чтении депутаты приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола.

««ЗА» проголосовало 78 депутатов. Поправки предусматривают запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами. А также запрет на хирургические операции по смене пола, на пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях. А вещателям запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены, либо рекламу подобного содержания», — уточняют телеграмеры.

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