«Прокукарекали…» или «Кто мечтает сместить президента»

Сетевые СМИ о слухах, которые перешли в разговоры о внеочередных выборах президента Казахстана

KZ. EXPERT – «Кто придет на смену Токаеву: думает ли бизнес о преемнике?»

Кто сможет реально претендовать на кресло третьего по счету главы казахстанского государства и какую политику этот человек сможет или будет вынужден проводить?

И если в стране вдруг повторятся январские события 2022 года, то это будет до 2029 года, когда истекут президентские полномочия Касым-Жомарта Токаева, или после?

Под какими лозунгами они начнутся и с каким результатом они завершатся?

Очевидно, что любые прогнозы на эти темы сейчас сродни гаданиям на кофейной гуще, тем не менее кое-что можно предполагать с высокой степенью уверенности…

Как нам стало известно от инсайдеров, некие люди, не будем называть их по фамилии, в общении с широким кругом лиц убеждают их присоединится к некоему неформальному сообществу с целью регулярного обсуждения проблем. Якобы эти люди ставят своей целью продвижения во власть Мухтара Джакишева и его сотоварищей, которые, по их мнению, являются вполне достойными людьми и смогут защищать отечественный бизнес и продвигать его интересы.

Среди лидеров этого еще не движения, но сообщества наши инсайдеры называют мультимиллионеров Нурлана Смагулова, Арманжана Байтасова, Булата Абилова и других персон. Кстати, именно они первыми приветствовали Мухтара Джакишева на свободе после выхода его из колонии.

Жан АБИШЕВ – «Эффект Манделы: кто мечтает сместить президента»

Если кто подзабыл, то напомню, что последние президентские выборы в Казахстане состоялись в ноябре 2022 года. И тогда Касым-Жомарт Токаев был избран на них с подавляющим перевесом голосов. А перед выборами были внесены изменения в Конституцию, установившие новый срок пребывания на посту президента страны в семь лет. Следовательно, президент Токаев всего лишь два года как избран. Кому же надо наводить тень на плетень и вносить раздрай в неокрепшие умы казахстанцев?

И все же, несмотря на недочеты, нельзя не видеть, что огромная махина государственного управления потихоньку сдвигается и все больше появляется примеров, когда положительное перевешивает негатив. Очевидно, именно это обстоятельство и пугает тех, кто привык годами ничего не делать, но получать дивиденды. Расчет на то, что президент Токаев начнет изменять Конституцию, чтобы продлить пребывание на посту президента, не оправдывается. Касым-Жомарт Кемелевич несколько раз твердо заявил, что по истечении срока он не собирается баллотироваться вновь. Об этом он, в частности, заявил на конференции «Устойчивое развитие и безопасность» 30 сентября этого года.

«Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент — это все же нанятый народом государственный управленец», — подчеркнул глава государства.

Учитывая, что явных претендентов на пост президента страны пока не видно, различные группы и взялись наводить тень на плетень. Так, одними из первых прощупать ситуацию взялись журналисты медиа-ресурса, находящегося за границей — respublika.kz…

Есть в публикациях и откровенное вранье. Например: «после событий 2001 года, когда отдельные представители отечественной бизнес-элиты объединились с частью государственных менеджеров и выступили против вседозволенности и произвола первого президента РК и его клики, создав первый «Демократический выбор Казахстана», будущий «лидер нации» не на шутку испугался». Вообще-то знатоки современной истории прекрасно помнят фразу о «киндер-сюрпризах» и о том, как быстро якобы посмевших выступить «против вседозволенности и произвола» призвали к ответу. Можно и дальше приводить примеры подобных «блох», но сейчас не об этом речь, а о том, что авторы публикаций и те, кто стоит за ними, предельно откровенны. Вот цитата: «Как нам стало известно от инсайдеров, некие люди, не будем называть их по фамилии, в общении с широким кругом лиц убеждают их присоединиться к некоему неформальному сообществу с целью регулярного обсуждения проблем. Якобы эти люди ставят своей целью продвижения во власть Мухтара Джакишева и его сотоварищей, которые, по их мнению, являются вполне достойными людьми и смогут защищать отечественный бизнес и продвигать его интересы…

Ну вот, маски и сорваны. Нувориши казахстанского разлива, а именно так можно назвать всех, кого перечислил ресурс, никак не могут успокоиться. Им все неймется, хочется урвать местечко поближе к солнцу, то бишь, президентскому посту. И тот факт, что Мухтар Джакишев никоим образом не похож на Нельсона Манделу и, с учетом его делишек, вряд ли может претендовать на пост президента страны, их не смущает.

В любом случае, вброс или утечка информации — каждый волен понимать, как хочет — сделан не зря. Очевидно, вбросившие надеются на то, что глава государства прижмет вышеназванных персон, и тогда на политической авансцене ближе к истечению срока появится человек, который мечтает, чтобы его на белой кошме внесли в Акорду.

KZ. EXPERT – «Появились слухи о внеочередных президентских выборах в Казахстане. Кто и зачем их распространяет?»

«Волна» в общественном настроении, поднятая республиканским референдумом по вопросу строительства в стране атомной электростанции, спала. Но уже поднимается новая, спровоцированная на этот раз трагическими событиями в городе Талгаре. И на этом фоне в Казахстане появились слухи, что выборы президента в стране будут внеочередными и уже в следующем году.

Установить источники этих слухов хотя бы приблизительно, невозможно – об этом говорят многие. При этом непонятно, что стало поводом. Пусть второй президент РК не демонстрирует отличного физического состояния, но Касым-Жомарт Токаев часто ездит за рубеж, встречается с визитерами, выступает на форумах, принимает подчиненных. То есть точно жив и здоров!

В связи с этим напрашиваются три версии.

Версия первая

Согласно первой, президент Токаев по каким-то причинам начал рассматривать вариант своей досрочной отставки.

Мы сразу отбрасываем критические проблемы со здоровьем. Если бы они действительно были, то с учетом того, что информация из Акорды «утекает» сейчас достаточно быстро, о них уже знали бы многие.

Маловероятна, по нашему мнению, моральная усталость Касым-Жомарта Токаева, поскольку он и в прошлом отличался чрезмерной амбициозностью. (Правда тщательно скрываемой от Назарбаева).

Что касается давления иных государств, то оно вполне вероятно. Но в условиях нарастающего противостояния России и ее союзников с коллективным Западом, вряд ли оно будет критично для Акорды и лично Токаева.

В результате остается вариант давления со стороны «Старого Казахстана». Но, по нашему мнению, Назарбаева вполне устраивает его преемник на посту главы государства. Если же у него и есть какие-то претензии к Токаеву, то он гарантированно предпочтет решать проблемы кулуарно, а не через публичные политические акции. И уже тем более бывший «лидер нации» не рискнет расшатывать нынешнюю внутриполитическую стабильность.

Версия вторая

Согласно второй версии, разговоры о том, что в 2025 году в Казахстане состоятся досрочные президентские выборы, начались с подачи неких лиц, организаций, структур или даже государств, желающих оказать морально-политическое давление на второго президента РК и Акорду в целом.

По нашему мнению, такое не просто возможно, но и неизбежно в нынешних внешне и внутриполитических условиях. При этом установить, кто конкретно стал генератором данных слухов, невозможно в принципе. Это могут быть и российские спецслужбы, и их западные «коллеги», и «Старый Казахстан», и отечественные элитные кланы, и влиятельные представители «Нового Казахстана», и личные враги и недоброжелатели Токаева.

Версия третья

Что касается третьей версии, то при всей своей экзотичности, она вполне работоспособная. Согласно ей слухи о том, что в республике на следующий год будут досрочные президентские выборы распространяют люди, близкие к самому Касым-Жомарту Токаеву.

Не для того, чтобы подставить своего шефа или навредить ему, а для того, чтобы спровоцировать его врагов и оппонентов на активизацию.

Чтобы определить потенциально самых опасных и затем принудить их сделать то, за что их можно будет взять под руки и отвести в суд, нужно их как-то спровоцировать. В данном случае это и делается — слухами о досрочных выборах.

Амиржан КОСАНОВ – «Прокукарекали…» — Кому выгодны слухи о внеочередных президентских выборах в Казахстане.

«Зри в корень», — говорил незабвенный Козьма Прутков. Применительно к сегодняшней теме его фразу можно расшифровать так: «Читая ту или иную тенденциозную утечку в СМИ, в первую очередь, узнай кто хозяин (учредитель, редактор), в каких отношениях он находится с героем публикации. Если речь идет о ссылке на кого-то или что-то, уточни что за источник, ибо и они могут быть тенденциозными и не всегда надежными, главное – объективен ли источник и пользуется ли доверием аудитории».

Именно эти мысли посетили меня, когда ознакомился с материалом одного достаточно известного Интернет-ресурса, зачисленного в партнерские СМИ беглого экс-банкира Мухтара Аблязова, в котором говорится о возможных внеочередных президентских выборах в Казахстане (последние президентские выборы состоялись два года тому назад, а предстоящие ожидаются аж в 2029). В статье приводятся несколько, скажем прямо, неожиданных для Казахстана, версий…

Следуя наказу Козьмы Пруткова, можно было ограничиться контртезисом относительно экзальтированной поведенческой линии экс-банкира Мухтара Аблязова (и его партнерских СМИ и персон), который еще со времен ДВК привык манипулировать общественным мнением. Помню, как в свое время в подконтрольных ему изданиях использовались обороты типа «согласно информации от источников, заслуживающих доверия» или «мы не можем ручаться за достоверность этой информации, но…», где публиковалась утечка нужной для него якобы инсайдерской информации о делах во властных структурах. Надо признать, что в условиях абсолютной закрытости старого Казахстана такой примитивный ход, в определенной мере, приносил свои плоды, временами будоража так называемую правящую элиту и создавая Аблязову имидж сверхинформированного деятеля, сведущего во внутривластных делах: создавалось ощущение, что в Акорде сидят его сторонники, и он как бы в курсе всего, что там творится (или планируется!) и даже, попивая кофе в Лондоне (он тогда обитал в тех краях), может влиять на их ход.

Для человека, которому «чем хуже Казахстану, тем лучше ему», распространение таких тенденциозных политизированных, задевающих основы системы, слухов весьма кстати: дискредитируя власть, намекая на ее слабость, он интригуя, таким образом, провоцирует всех, кто хотел бы занять властный Олимп. Не удивлюсь, если в подконтрольных Аблязову инфоресурсах появятся статьи о необходимости прихода к власти самого экс-банкира или же аффилированных ему персон (есть у нас такие и в стране, и за ее пределами).

Что касается вышеназванных версий, надо признать, что политологически любой из этих вариантов, включая и самые экзотические, имеют право на жизнь: такие же лекала можно применить к любой постсоветской президентской системе управления, и в силу известных обстоятельств транзитный Казахстан не может быть исключением из этих правил. Подобные утечки были, есть и будут…

Похоже, недоброжелатели президента тонко чувствуют протестные настроения в различных сегментах плюралистического и пробудившегося после кровавого Кантара, не желающего жить по опостылевшим понятиям старого Казахстана, общества и хотели бы подлить масла в огонь народного недовольства. Вот и рождаются такие инсинуации, отнюдь не способствующие восприятию гражданами действующей власти, как устойчивого, отлаженного и эффективно работающего механизма.

Скажу одну, возможно, крамольную для многолетнего демократа, мысль: даже такая супердемократическая идея президента Токаева, как нежелание (и, тем более, закрепление этого положения в Конституции) идти на второй срок после 2029 года, не совсем позитивно влияет на умонастроения как общества в целом, так и различных кланов, уже сейчас живущими планами на посттокаевский период. Не зря, видимо, как раз в эти дни в сети появились вбросы о потенциальных преемниках президента. Среди них называются имена многих действующих чиновников высокого ранга, которых принято считать приближенными Токаева.

KZ. EXPERT – «Преемники Токаева. У кого больше шансов и кто их поддержит?»

Тем не менее, разговоры про внеочередные выборы, даже если они начались без серьезной на то причины, затронули тему, которая практически не поднимается в отечественном информационном пространстве. Сформулировать ее можно так: кто хочет и потенциально способен стать преемником второго президента РК Касым-Жомарта Токаева? Не важно, в каком году – 2025-м или 2029-м.

«Святая троица»

Один вариант ответа на него сформулирован в статье 48 Конституции РК. Это председатели Сената и Мажилиса Парламента РК, а также премьер-министр РК. То есть Маулен Ашимбаев, Ерлан Кошанов и Олжас Бектенов…

Мы вполне допускаем, что если Бектенову удастся удержаться в кресле главы правительства еще пару лет, то он наберется опыта, сможет добиться определенных успехов и сформировать свою команду. И тогда у него появятся карьерные амбиции. Но пока он точно не кандидат в президенты.

Двое других, Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов, куда более опытные чиновники и уже поэтому вполне могут претендовать на кресло главы государства. Более того, они вполне могут занять его и исполнять служебные обязанности президента республики, как это сделал в 2019 году Касым-Жомарт Токаев. Просто потому, что они все «птенцы гнезда Назарбаева».

Однако это случится только в том случае, если «Старый Казахстан» и «Новый Казахстан» позволят им взлететь вверх. Мы пока оставляем в покое «Старый», поскольку он практически исчез из публичного пространства. Что же касается «Нового», то тут есть над чем поразмышлять.

Группы влияния «нового Казахстана»

Дело в том, что сейчас внутри «Нового Казахстана» продолжают формироваться и укрупняться группы влияния, причем каждая из них «сидит» на определенной отрасли (сфере). Таких групп несколько, но пока самыми успешными на наш взгляд являются те, что негласно возглавляются вице-премьерами РК Муратом Нуртлеу и Канатом Бозумбаевым, а также акимом Алматы Ерболом Досаевым.

У каждого из вышеназванных персон есть свои преимущества.

У двух первых, например, то, что они очень близки к нынешнему главе казахстанского государства и пользуются его личным и очень высоким доверием.

Тогда как Ерболат Досаев вольно или невольно стал тем, в ком крупный казахстанский бизнес видит своего человека, и очень хочет, чтобы он стал следующим президентом РК…

Даже самый формально защищенный от подозрений человек (мы имеем в виду Досаева, ставшего мультимиллионером еще до прихода на государственную службу) в этом смысле крайне уязвим.

К примеру, сейчас в Алматы ходят упорные слухи, что аким города «зарабатывает» в день три миллиона долларов с помощью ручки, которой он подписывает документы. Якобы в последнее время количество таких бумаг, включая разрешения на строительство, исчисляется тысячами.

У кого какие шансы

Как бы то ни было, по нашей оценке, именно Мурат Нуртлеу и Канат Бозумбаев являются самыми вероятными кандидатами в преемники Касым-Жомарта Токаева, если решение по этому вопросу будет принимать он сам.

Что касается Ерболата Досаева, то он может включиться в гонку, если за него проголосует не только крупный бизнес, но и «Старый Казахстан». Этот союз вполне может оказаться более влиятельным, чем второй президент РК.

Именно поэтому мы внимательно отнеслись к недавним слухам про то, что:

Мурат Нуртлеу хочет перейти с позиции вице-премьера и министра иностранных дел РК в кресло председателя Сената Парламента РК. И что якобы такая перестановка планируется в скором времени.

Канат Бозумбаев и Ерболат Досаев мечтают занять кресло премьер-министра страны. Правда при этом Бозумбаев якобы допускает вариант, когда премьером становится Досаев, а он приходит на его место в акимат Алматы.

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