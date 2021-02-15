«Не боясь ни закона, ни бога»

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Сетевые СМИ о коррупции в стране

Лэйла ТАСТАНОВА – «Не боясь ни закона, ни бога» — Антикоррупционная служба зарегистрировала 100 уголовных дел, связанных с хищением денег во время пандемии. О том, каким способом пытались нажиться чиновники, сколько преступлений пресечено, сколько высокопоставленных госслужащих осуждены, рассказал глава Агентства по противодействию коррупции (АПК) Алик ШПЕКБАЕВ на коллегии ведомства.

Пресечены факты приобретения 132 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной стоимости на сумму более 2 млрд тенге. В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки. Обогащение на горе своего народа равносильно предательству и убийству! — красноречиво возмутился Шпекбаев.

По его словам, в 2020 году антикор пресек 25 особо тяжких, 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. К уголовной ответственности привлекли 210 руководителей различного ранга. Осуждены 722 лица, в числе которых один аким области, четыре заместителя областных акимов, два ответственных секретаря министерств, два председателя комитетов, один посол, пять судей, десять районных акимов и их заместителей. Расследуются уголовные дела в отношении пяти вице-министров, пяти председателей комитетов и их заместителей, а также пяти топ-менеджеров квазигосорганизаций. В суде рассматривают четыре дела по фактам создания ОПГ.

Глава АПК назвал госорганы, руководители которых в прошлом году не принимали активных мер по предотвращению коррупции. Это МВД, Минсельхоз и комитет госдоходов (КГД) Минфина.

Назгуль АБЖЕКЕНОВА — «Несун, Берун и Лизун – “герои” нашего времени» — После коллегии Агентства по противодействию коррупции по итогам 2020 года впору издавать сборник цитат его председателя Алика ШПЕКБАЕВА. Что стоит одна только фраза:Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненного”. Он говорил эти слова еще 3 года назад и вот повторил вновь. И добавил – Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе. Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего, кроме раздражения.

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В агентстве приняли решение – за факт коррупции, совершенный сотрудником ведомства, его непосредственный руководитель будет автоматически освобожден от занимаемой должности.

Исключения будут делаться для тех руководителей, кто самостоятельно выявил и пресек коррупционное преступление.

Аутсайдерами по противодействию коррупции Алик Шпекбаев назвал МВД, МСХ и комитет госдоходов минфина. В МВД, например, блокируют открытие проектного офиса “Адалдық алаңы”, несмотря на прямое поручение Елбасы о масштабировании проекта на уровне всех региональных и центральных госорганов. А еще там отказались провести внешний анализ коррупционных рисков.

МСХ по-прежнему остается одним из антилидеров по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга. Ведомство не в полной мере исполняет наши рекомендации, особенно в части совершенствования порядка субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Это создает не только коррупциогенность, но и ставит бизнес в неравные условия. Как говорится, богатые богатеют, бедные беднеют, – заметил Алик Шпекбаев.

Его слова подтвердил уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам ЖУРСУНОВ – По нашим оценкам, теневая экономика в АПК составляет 1,4 триллиона тенге. Сбор налогов со всего АПК – более 60 миллиардов тенге. Мы субсидируем 350 миллиардов тенге.

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У нас вызывает вопросы, куда и как уходят субсидии? По данным наших экспертов и платформы “Колдау”, только 17 процентов фермеров получают их. Нужно пересмотреть подходы к субсидированию сельхозтоваропроизводителей. В Турции, например, формирование цен происходит на бирже, и через нее же идет субсидирование, и никакой коррупции, – поделился бизнес-омбудсмен.

Салават ГВАЛИЯ — «В том, что МВД и комитет по госдоходам провалили борьбу с коррупцией, нет ничего удивительного» — В то время, когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции, казахстанские чиновники и топ-менеджеры разворовывали деньги, выделенные для граждан.

Насколько статистика, озвученная господином ШПЕКБАЕВЫМ, звучит тревожно и удручающе? Неужели громкая бравада верховных руководителей о важности борьбы с коррупцией не стоит и выеденнего яйца? Почему хуже всех в этом плане себя проявили МВД и комитет по госдоходам? На эти и другие вопросы корреспонденту медиа-портала Caravan.kz ответил известный отечественный эксперт и экономист Петр СВОИК.

Это более, чем удручающая статистика, и при этом совсем неудивительная. Коррупция в Казахстане всегда была убийственно велика. И самое неприятное – это то, что коррупционными зонами практически всегда становились самые бедственные и проблемные стороны. Больше всегда воруют на том, что причиняет наибольшие проблемы. Так было всегда, и пандемия – очередное тому подтверждение.

Насчет МВД и комитета по госдоходам – здесь как раз таки нет ничего удивительного. Им и полагается быть ближе всего к коррупции. Комитет по госдоходам – это непосредственно деньги, а вся коррупция осуществляется как раз по этой линии. Что касается полиции, я, пожалуй, отделаюсь анекдотом. Одного молодого сотрудника органов взяли на службу, он служит, а в кассу за зарплатой не является. Ему наконец звонят и спрашивают: «А ты почему за зарплатой не заходишь?», на что он отвечает: «Я думал, если дали пистолет, то дальше вертись как хочешь».

01-ый – это Назарбаев 01-ый – это Назарбаев
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Вообще контролю подлежит все то, где государство принимает важные для граждан решения (тарифы, например). Государство утверждает тарифы, а это более чем важно для всех. Следовательно, государственная тарифная политика подлежит общественному контролю. Второе: те сферы, где государство собирает деньги с граждан. Например, комитет госдоходов, ЕНПФ. Третье: сферы, где государство тратит деньги для тех или иных общественных благ. Например, содержит полицию, содержит школы и больницы. Это все сферы общественного контроля. Они должны быть поименно прописаны. Например, для начала хотя бы прописать о контроле 20-25 сфер.

Александра АЛЕХОВА – «Коррупционный зуд в пандемию проявился особенно остро» — Карантин раскрыл все способности наших чиновников принимать сомнительные решения и безответственность. Что это: проявление некомпетентности или слишком большое рвение к победе над коронавирусом?

Политолог Данияр АШИМБАЕВ на основании происходящего представил своеобразный портрет усредненного чиновника сегодняшнего дня.

В плане бюджетных решений есть своя логика. Но все свелось к воровству. Даже если будет подготовка к концу света или всемирному потопу, не украсть что-то с Ноева ковчега будет святотатством. Коррупционный зуд при выделении любых денег был, есть и будет. Нет сил и средств, способных оторвать чиновника от какой-либо кормушки.

Кроме того, мы все привыкли, что СЭС занимается поборами. Ну, так сложилось. Никто не помнит, чтобы она выполняла свои прямые обязанности. Она всегда штрафовала не заплативших и обходила стороной тех, кто заплатил. В принципе, имея право проверять малый и средний бизнес сферы общепита, СЭС всегда входила в число самых коррумпированных структур. Но культура взаимоотношений с предпринимателями за годы устаканилась. А в условиях моратория на проверки МСБ понятно, что зуд по недостающим средствам распирал. Карантин открыл возможности. Договаривались все со всеми.

Министр, покажи язык! Министр, покажи язык!
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Да и население от государства не отставало. Мы помним, сколько скандалов было с подтасовкой документов на получение АСП. Понятно, что подобное было и при получении всяких социальных льгот, выплат, пропусков, пособий, реструктуризаций в период карантина.

Население играло по тем же правилам, что и государство — используя ситуацию, что-то для себя снять.

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Однако минздрав не собирается от нее отказываться. С чего бы, если его переназначенное новое руководство само принимало участие в этой задумке? По-хорошему, нужен разбор полетов — что вообще делать с медициной? А пока мы видим, что принципиально менять политику никто не собирается.

Усредненный компетентный чиновник понимает, что лучше ничего не делать. Обычный чиновник либо что-то ворует, либо имитирует бурную деятельность. Отсюда и всякие цветные статусы, вечно меняющиеся протоколы диагностики и лечения. Это все для того, чтобы завтра показать — он работал. Самые умные уволились, чтобы не сгореть в системе. Все остальные вводят всевозможные вещи, которые вроде и не запрещены, но и не разрешены, потому что ситуация такая впервые.

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Я не могу сказать, что это тотальная некомпетентность. Но безответственность — да.

Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Клептократическое общество Казахстана» — Раздаточная экономика, которая функционирует в Казахстане, является порождением этой системы «власть-собственность». Взятки стоящим выше в системе служения государству в раздаточной экономике не являются коррупцией — это сдачи за госресуры, социальную помощь. К примеру, мзда гаишнику, работнику акимата, по своему месту в раздаточной экономике не является актом коррупции. Так мы оплачиваем этим людям службу Государству.

Все общество вовлечено в эту систему, наши люди ведь начинают думать только в одном случае – чтобы не упустить своих корыстных интересов в этой схеме. Поэтому коррупцией у нас обычно называется воровство государственных и общественных средств в непропорциональных должности, достаточности размерах. Это называется «канағат білмейды», либо «берет не по чину». А если чинуша ворует в «среднем» объеме и еще при этом занимается благотворительностью («делится с народом»), то такого человека даже хвалят. Такие правила игры везде действуют, в том числе и в науке, неправительственном секторе. Проекты от государства, международных НПО здесь также рассматриваются как «собственность» управляющих чиновников.

Следуя тому, что я показал в статье «В Казахстане нет морали», в нашем безнравственном обществе коррупция, воровство общественных средств не могут не принять гиперболические масштабы. У нас сейчас ничто не имеет ценность, кроме денег, и неважно, как вы их зарабатываете, можете хоть грабить, рейдерством заниматься, главное для наших людей – это деньги, много денег, а все остальное, например, мораль, гуманизм – лирика и чепуха. Кто в нашем обществе не умеет зарабатывать денег – это лохи, ботаны. Им говорят: если ты умный, то почему не богатый? Нашим людям, по большому счету, наплевать, как человек зарабатывает, сколько он дает мзды, скольких людей обошел, обманул: главное – заработал. Более того, таких хвалят, говорят: молодец, жігіт, мужчина.

Сейчас практически все наше общество состязается в наличии связей, «крутых» знакомств, авто и живет в атмосфере таких ценностей. Вот это и является главной питательной средой коррупции. Обсуждение коррупции в нашей стране – это нечто вроде самобичевания флагеллантов после актов онанизма. Чинуши воруют у государства на пару со своими «бизнесменами», а простой люд – у бизнесменов и государства. Замкнутый круг. Чинуши временами флагелланствуют, народ – неодобрительно гудит, требуя все поделить, параллельно воруя все, что плохо лежит.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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