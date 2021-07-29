Что волнует душу казаха (в третьей декаде июля)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Через 10 лет в Казахстане из русских останутся лишь пенсионеры – ученый» — По данным исследования французского ученого Марлен ЛАРЮЭЛЬ, этнический состав Казахстана за последние десятилетия сильно изменился в сторону казахизации, тогда как многие западные эксперты считают страну до сих пор «обрусевшей», пишет Dalanews.

«В Казахстане день за днем сокращается русскоязычная аудитория. Даже в северных, традиционно «русских» регионах доля русских не больше 50%, и они превращаются в национальное меньшинство. Идет старение русского населения, его средний возраст на сегодня 44 года, молодежь русской национальности стремится уехать из страны. Средний возраст казахов 23 года. Казахское население обогнало русскоязычную аудиторию по возрасту, демографии, и через 10–20 лет в Казахстане могут остаться из русских лишь люди пенсионного возраста. Города в Казахстане казахизируются. Если в 1970-х годах в городах насчитывался один миллион населения страны, то сейчас эта цифра возросла до пяти миллионов, что изменило городской колорит.



Портал Qamshy публикует интервью казахстанки Мадины ЖАНГАЗЫ о жизни и обучении в Турции. В интервью она рассказала об различиях между казахстанскими и турецкими студентами.

«Здесь к студентам предъявляются очень высокие требования. Поэтому турецкая молодежь день и ночь проводит в обнимку с книгами, выполняя задания. Можно вообще забыть, что такое выполнить задание, скопировав его из интернета. Наши студенты, которые приехали учиться на полгода по программе академической мобильности, покупали поддельный сертификат об «обучении» на курсах турецкого языка в Казахстане и потом очень мучились на занятиях. Когда дело доходит до занятий или экзамена, конкуренция очень высокая. Турецкие мальчики и девочки вообще не дают списывать. Очень много казахстанских студентов, которые, не получая помощи, заваливают предметы и с трудом закрывают экзамены. Поэтому, приезжая в Турцию для получения образования, стоит заранее изучить и подготовиться к системе образования, не думая только о путешествиях и гуляниях», — рассказала она.

Древний ритуал жертвоприношения во время засухи с просьбой о дожде до сих пор проводят в некоторых регионах Казахстана, пишет интернет-сайт Stan.

Житель села Киши Каркара Кегенского района Алматинской области рассказал изданию, что после обряда «тасаттык» в селе неделю шел дождь.

По мнению этнографа Талгата ОМАРА, обряд «тасаттык» — наследие тенгрианства, но жертвоприношение в обряд пришло из ислама.

«Дождь дает энергия и небо. Для неба нужна не кровь, а молочные продукты. Молочные продукты, полученные от скота, расплескивали в сторону неба. После введения в ислам обряда жертвоприношения скот стали забивать. На самом деле, это неправильно», — считает ученый.

Для проведения обряда жители аула собрали по три-пять тысяч тенге от каждой семьи, в мероприятии приняли участие около ста человек, говорится в материале.

Виктор МАЙЛИН – «Исправляются ли отбывающие уголовное наказание сограждане?» — Таким вопросом задался главный официоз страны на госязыке газета «Еgemen Qazaqstan». Предварительно надо заметить, что старейшая газета (когда-то, напомним, «Социалистік Қазақстан»), судя по своему сайту, по тематике достаточно обширна и охватывает многие стороны жизни общества и республики в целом… Отличный (подробный) материал про нынешнюю систему исправительных учреждений Акмолинской области написала журналист Маржан ӘБІШ. Небольшая деталь – обычно данный автор пишет добротные материалы, посвященные культурной жизни и событиям из этой сферы. Но, как оказалось жанр репортажа с места ей тоже по плечу…

Как выясняется, человек, даже попав в такие условия, может получить среднее и средне-специальное образование, получить профессию и даже зарабатывать определенные средства, что предполагает более уверенно смотреть в будущее после освобождения — резюмирует Маржан ӘБІШ.

Даже далекий от сельской жизни и быта казахстанец знает, слышал, понимает, что на селе проживает добрая половина казахской нации. И большая половина их занимается так или иначе скотоводством. И с этой специализацией и живет. Сегодня одной из самых острых проблем на селе после известных волн разгосударствления, приватизации и аренды бывшей общенародной собственности в виде пашен, пастбищ, урочищ простым сельчанам стало то, что негде пасти скот и делать заготовки корма для скота.

«Еgemen Qazaqstan» тоже обращает внимание на эту проблему, которая по масштабам огромна и никак не решится в пользу самого многочисленного представителя сельского населения — мелкого собственника… Между тем есть постановления властей, которые должны как кто решать эту и похожие проблемы, но как пишет «Еgemen»: «Қағаз жүзінде көп, іс жүзінде жоқ». Т.е. на бумаге все выглядит хорошо, а в реалиях этого нет, и по-прежнему в вопросах выпаса и заготовки фуража сельчанин чувствует себя неуютно.

Со временем все печатные/бумажные газеты обзавелись интернет-версиями, сайтами независимо от языка вещания. Любопытно, что сейчас почти все сайты казахскоязычных газет стали называться «новостными порталами», хотя некоторые и не тянут на такое пышное название, потому что новостной блок у большинства — это беспощадный рерайт. Прежде всего — русскоязычных источников. Или, скажем, корректнее – иностранных. Понятное дело, что русскоязычные казахстанские рерайтят российские новости, те в свою очередь… В общем, круговорот «воды» в природе.

Была и есть такая газета «Айкын» (теперь AIQYN). Собратом ее был «Литер» — когда эти газет выходили под одной эгидой. Теперь это по-настоящему разные издания, но обе по-прежнему, в строю. И вот днями AIQYN выдал небольшую статью с фактами: «Қазақстан халқының тең жартысы 50 мыңға жетпейтін табысқа өмір сүреді»-«Едва ли не половина народа Казахстана живет на менее 50 тысяч дохода». Речь идет о так называемой медианной зарплате. Напомним, медианная заработная плата – срединная зарплата, при которой половина (50%) работников получает меньше этого уровня, а половина – больше.

Назира ДАРИМБЕТ – «До последнего вздоха буду защищать детей от вакцины — Балгынбек Имашев» — Прекратите вакцинный «геноцид»! С таким призывом к президенту обратился эпатажный акын-айтыскер Балгынбек ИМАШЕВ, в очередной раз выступая против вакцинации, передает интернет-портал Ernur.

«Дорогие мои сограждане! Что это за безволие, насилие и безрассудство? Куда мы катимся? Что это за политика такая? Что за государство? Что за министр здравоохранения у нас? Нельзя посягать на детей, нельзя им делать этот «укол»! Мне все равно, даже если вы смешаете Pfizer с Хаятом или Спутник с Казваком и примете решение семь раз его колоть, я не дам сделать это с моими детьми. Пока буду жив, не дам сделать вакцину, буду до последнего защищать своих семерых детей. Этот министр Цой, что, нас за баранов считает? Касым-Жомарт Кемелевич, прекратите…», — написал поэт на своей странице в Instagram.

Депутат мажилиса Казбек ИСА считает, что национальные творческие союзы в Казахстане приравнены к союзам киноведов, пишет газета «Қазақ үні».

По мнению Казбека Исы, это происходит потому, что в законодательстве много погрешностей — «По закону, союзы писателей, композиторов, театральных деятелей, художников и другие творческие объединения, несущие национально-воспитательные, духовные ценности, приравнены к союзам, которые, к примеру, дрессируют собак. Сейчас у нас 22 творческих союза. Им нужно придать статус стратегического партнера государства», — говорится в заметке.

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Как кыпшаки, найманы и жалайыры помогли туркам создать империю» — На портале Аbai.kz опубликована статья Бейсенгазы УЛЫКБЕКА…

Как пишет американский ученый Хильда ХУКХЕМ, найманские воины к этому периоду объединили все страны Центральной Азии и завоевали Кавказ и Крым. 28 июля 1402 года под Анкарой началась великая война того времени. В целом две трети армии османских турков были воинами дешт-и-кипчакской земли. После того как янычары (пехотинцы), которые в свое время не могли вести войну на лошадях, потерпели поражение от большого количества стран, турецкие султаны отправили своих послов к ханам кочевых кипчаков и вождям племен, не жалея золота и серебра, и взяли в аренду их конницу.

«Таким образом, кыпчаки (в частности, жалайыры) позволили туркам-османам стать империей и основать империю. Силами конных солдат кыпчаки захватили часть Европы и Азии. Турецкие янычары шли только сзади и выполняли роль спонсоров-боевиков», ― написал автор, ссылаясь на историка.

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Косемали САТТИБАЙУЛЫ о массовом переселении казахской молодежи за границу, в частности в Турцию.

«Раньше молодых людей обвиняли в том, что они уходят из деревни в город. Теперь, по сравнению с переездами за границу, поездка в город превратилась в игрушку. В последнее время все больше молодежи отправляется в зарубежные страны в поисках работы с высокой зарплатой», ― посетовал автор.

По его словам, во всех крупных городах Турции очень много казахской молодежи, которая купила жилье и переехала туда. Притом среди них можно встретить всех, начиная от бизнесменов и заканчивая артистами.

«Как много молодежи, которая, помимо Турции, переселяется в Америку, Европу. Кто такими темпами останется в Казахстане? Получается, в стране останутся лишь старики да чиновники, состоящие из министров и акимов», ― подытожил автор.

Досымжан НАУХАНОВ – «Новому казахскому алфавиту не нужны чуждые символы» — Abay.kz опубликовал пост кандидата филологических наук Бижомарта КАПАЛБЕКА. По мнению автора, в алфавите на латинице должны быть только буквы, обозначающие казахские звуки.

«На обсуждение общества поступило около 300 проектов казахского алфавита, основанного на латыни. И эта цифра растет, но результата нет. Мы видим только сырой алфавит. А ведь в любом деле сначала составляется проект и формируются критерии, каким должен быть результат», — отметил он.

Бижомарт Капалбек считает, что каждому из нас необходимо понимать смысл перехода на латиницу.

«Мы переходим на латиницу, чтобы не остаться в стороне. Даже ребенку понятно, что если тюркский язык полностью перейдет на нее, все не заговорят на одном языке. Говорить о том, что так будет проще освоить какие-либо технологии и легче выучить английский язык, тоже пустое. Мы переходим на латиницу только для того, чтобы вернуться на потерянный в советское время путь», — считает филолог.

«Токальство для казахов только во вред» — Публицист Абдрашит БАКИРУЛЫ считает, что институт токал, о котором сейчас много говорится, проблем общества не решит, пишет Аdyrna.kz.

«На самом деле тема токал для общества неактуальна. С помощью токалок демографию страны не поправишь. Напротив, это явление только мешает. Оно подрывает родственные отношения (особенно среди детей, рожденных от разных матерей), уничтожая корни единой традиции. Токальство возможно только в том случае, если в семье случилась трагедия. И только если вдова получила благословение родственников», — пишет он.

Публицист считает, что токальство для казахов — это не то, к чему надо стремиться.

«Взятку требуют с тех, кто находится между жизнью и смертью» — Malim.kz опубликовал пост Торегельди ШАРМАНОВА, в котором академик сетует, что коррупция приобретает все более изощренный характер.

«Мы дошли до того, что просят взятку у человека, который находится между жизнью и смертью. Кто-то по этому поводу оправдывается низкой зарплатой, хлопотами по содержанию семьи. Однако не секрет, что коррупцией страдают и те, кто имеет солидную зарплату, и способен полностью содержать семью», — пишет Торегельди Шарманов.

По его словам, раньше среди казахов не было взяточников — «На самом деле это плохое качество не было свойственно казахам. Я являюсь свидетелям того, что в советское время, если у кого-то видели что-то излишнее, его обсуждали, проверяли, привлекали к ответственности»,- вспоминает он.

Торегельди Шарманов считает, что с коррупцией бороться нужно всем обществом.

«Диплом не гарантия: один язык сокращает возможности трудоустройства» — Stan.kz опубликовал интервью с казахским парнем Арсеном ШАДИ, который владеет восемью языками. Полиглот поделился методами их эффективного изучения.

«На сегодняшний день я владею восемью языками. Сейчас заканчиваю изучать украинский и таджикский. Помимо них говорю на русском, английском, арабском, турецком, японском и иврите», — сказал полиглот.

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