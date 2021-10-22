Кто получит больше эффектов от главного нацпроекта страны в виде зарплат и бонусов?

Что стоит за громким обещанием обогатить соотечественников

Главная скрипка в оркестре нашего правительства – национальный проект с довольно длинным и почти вычурным названием: «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев». Уж очень хотелось его разработчику – министерству национальной экономики – отразить в «номинации» все, и даже больше.

Мы очень старались: за 30 лет построили государственный недокапитализм

Цель нацпроекта – диверсификация экономики. Наконец вспомнили о главной партии, которую должны были разучить и исполнить, радуя народ прогрессивными решениями, государственным подходом и вообще – рациональным отношением к бюджетным средствам. Это непростая и, конечно, масштабная задача. И здесь неважно – сколько раз торжественно разрезали яркие ленты, открывая новые заводы. Важно другое – работают ли эти предприятия, вносят ли свой вклад в диверсификацию экономики, появился ли новый и надежный источник дохода для местного населения, пополняется ли казна за счет налогов с этих инвестиционных проектов.

С первым – помпезными стартами у нас все было в порядке. Со вторым – реальными делами – швах. Конечно, не все стартапы могут быть успешны. Но в нашем случае, напротив, лишь отдельные проекты «выстреливали». Бизнес-ангелы в таких случаях извлекают уроки, быстро перестраиваются и их чутье неизменно ведет к успеху. У нас долгие годы таким «бизнес-ангелом» было государство – благо, цены на сырье были высокими. Но чиновники создали такую модель экономики, где малому и среднему бизнесу нет не только почетного (как в цивилизованных странах), но и места вообще.

За 30 лет построили государственный недокапитализм. Потому что настоящий капитализм – это инвестиции, прирост капитала, здоровый расчет, рост уровня жизни населения, а не отдельной кучки, считающей себя элитой…

И вот наконец в профильном министерстве вспомнили и про диверсификацию, и про повышение благосостояния народа.

Однако, радоваться рано. Внимательно прочитав многостраничный труд (73 стр.), вы поймете, что обещают нам богатства в глобальном смысле, а благая весть долетит до домов только отдельных людей.

Сюр… приз!

Но обо всем по порядку. Нам обещают массу экономических эффектов: создание 127,8 тыс. рабочих мест, рост производительности труда на 20,6% к уровню 2019 года, увеличение экспорта несырьевых товаров и услуг до $41 млрд., в том числе несырьевых товаров – $29,5 млрд., услуг – $11,5 млрд.

Правда, экспорт несырьевых товаров и услуг в этом году составит $29,2 млрд., и прибавка за все годы не такая уж и значительная.

Еще нам обещают увеличить экспорт нефтегазохимической продукции до $1,3 млрд. а объем производства экспортоориентированной продукции в обрабатывающей промышленности до $9,1 млрд. Правда, в обоих случаях подсчитано хитро – с накоплением за пятилетку, что очень упрощает задачу достижения таких впечатляющих результатов.

Честно сказать, если сопоставить эти цифры с реалиями, то там нет каких-то особенных прорывов. Это реальные цели даже без нацпроекта как такового.

Но что больше всего удивляет: лицам, возглавляющим брутальное ведомство, по идее, нужно сосредоточиться на реальных проектах, а им по-прежнему приходит в голову заниматься какими-то совершенно ненужными вещами и тратить на это немало бюджетных средств.

Так, на «формирование и развитие базы знаний в области Индустрии 4.0» заложено 615 млн. тенге. А на «информационно-аналитическое сопровождение (консультационные услуги) в области индустриально-инновационного развития» министерство готово потратить аж 6,350 млрд. тенге! Стоп, господа хорошие! Если вы написали национальный проект, но не знаете, как управляться с экономикой, вам ничего не поможет. Надо уходить в отставку, а не спонсировать (или отмывать, как это случается в нашей реальности) миллиарды на неясные цели.

Более того, есть такая статья расходов как «анализ и оценка индустриального развития в стране». 300 миллионов тенге в кассу квазикомпании, пожалуйста. На «формирование подходов к проекту методики оценки уровня передела товара и перечню приоритетных товаров обрабатывающей промышленности» еще 139,448 млн.!

Более 14 млрд. тенге будет потрачено на привлечение иностранных инвесторов в несырьевые сектора. Немало, скажем так.

А какое отношение к диверсификации имеют, например, замена изношенного турбоагрегата или установка нового котлоагрегата? Или реконструкция кабельных сетей? Еще в рамках этого проекта зачем-то будут приобретать «автобусные средства» (грамотность зашкаливает) – на них поедут в светлое будущее? Настоящий сюр…

Птица счастья завтрашнего дня

Социальных эффектов будет всего четыре. Пожалуйста, внимательно с ними ознакомьтесь, чтобы не было излишних ожиданий — народ же будет ждать реальных действий: экономика – в гору, денежка – в кошелек. Но так будет не у всех.

Первое, что нам обещают государственные экономисты: рост реальных денежных доходов населения на 27,1% от уровня 2019 года в ценах 2019 года. Почему не взяли за основу 2020 год – понятно, был спад в экономике из-за коронавируса. И на том спасибо.

Однако это голые цифры, они словно с потолка свалились – нет ни единого расчета и подтверждения, что этот сценарий реальный. Вероятность исполнения этого прогноза может быть как 100%, так и 1%.

Но дальше следуют конкретные планы по росту заработной платы, правда, всего лишь в трех отраслях: работники обрабатывающей промышленности станут получать на треть больше к уровню 2020 года, энергетики – на 50% больше, а нефтяники – на четверть.

Интересная арифметика получается: нам обещают рост благосостояния казахстанцев, и подразумеваются всех без исключения, а повышение зарплаты состоится только в «избранных» отраслях. Да и то не все работники получат такую прибавку, ведь речь идет лишь о средней заработной плате.

При этом ведомство обязательно выполнит эти планы – к бабке не ходи. Потому что собственников компаний обяжут это сделать, и те даже не пикнут.

Ну и последний социальный эффект – «охват социально-уязвимых бытовых потребителей компенсацией разницы повышения тарифов на электрическую энергию составит 40%». На-те, получите с барского стола! Как это будет выглядеть, непонятно. Поэтому надейтесь только на себя.

***

Так что в сухом остатке от устойчивого экономического роста, направленного на повышение благосостояния казахстанцев? Сложный вопрос. Но ответственное ведомство, конечно, хвалят в правительстве, поскольку объем частных инвестиций не сопоставим с государственными ассигнованиями и увеличится до 15,5 трлн. тенге до 2025 года. Наверное, увеличится…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.