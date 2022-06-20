Очерки этнической истории казахов

Часть 5

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть4

V. Распад Золотой Орды

«Народ- войско» был не просто плавильным котлом для завоеванных монголами степных народов – он стал этническим стержнем монгольской государственности, в котором был воплощен новый принцип военно-государственного устройства. До Чингисхана все многочисленные каганаты, степные империи строились по принципу «союза племен», отражавшему традиционную родоплеменную структуру кочевых народов. Неудивительно, что когда произошел обратный переход, разрушение мощной государственной машины чингизидов произошло во всех частях Монгольской империи практически одновременно: в Китае – в 1368 г., На Ближнем Востоке – в 1353 г., в Чагатайском Улусе – в 1347 г. и в Золотой Орде – в 1357 г.

В Золотой Орде разрушение, начавшееся с «великой замятни» (по определению Л. Гумилева), продолжалось до начала XV века. Со смертью «доброго царя Джанибека» фактически пресеклась джучидская династия хана Батыя, поэтому появились многочисленные претенденты на золотоордынский престол из семей других сыновей Джучи: потомки Орды-Ежена, имевшие свой родовой улус- Белую Орду, потомки Шибана- из Синей Орды и даже потомки Тука-Темира, не имевшие родового улуса, но формально обладавшие правом на ханский титул. Занять место золотоордынского хана было не просто почетно: оно давало его обладателю реальную власть над Степью, над русскими княжествами, обязанными выплачивать Золотой Орде значительную ежегодную дань.

Однако ни один из многочисленных соискателей престола Золотой Орды не добился серьезного успеха и не сумел восстановить былой славы Улуса Джучи. В итоге к концу XIV века осталось всего три человека, в руках которых оказалась судьба Золотой Орды. Ими были : Тохтамыш, хан Белой Орды, сумевший при поддержке эмира Тимура (Тамерлана) в 1380 г. получить золотоордынский трон и занимать его до 1396 г., мурза Едигей, также ставленник эмира Тимура, фактически последний реальный правитель Золотой Орды и, наконец, сам великий эмир Тимур, «железный хромец» Тамерлан, от воли которого в последние годы зависели жизнь и смерть Золотой Орды. Весной 1395 г. в долине реки Терек войска хана Тохтамыша потерпели сокрушительное поражение от армии эмира Тимура, едва не приведшее к гибели Золотой Орды. Однако Тимур ограничился показательным разгромом, грабежом внутренних территорий Орды с получением огромной военной добычи.

Примечательно, что из этих трех человек двое — эмир и мурза — представляют эпоху «союза племен». Это уже не чингизиды, это — новая родовая знать, идущая на смену прежней власти, исповедующей принцип «народ-войско». За новыми вождями стояли государства с иной, чем у чингизидов, системой военно-государственного устройства.

Со смертью этих людей (эмир Тимур умер в 1405 г., накануне похода в Китай; хан Тохтамыш погиб в 1408 г. в случайной военной стычке вблизи современной Тюмени уже после потери ханского трона, мурза Едигей был убит в 1419 г. одним из сыновей хана Тохтамыша у города Сарайчик на реке Урал) окончательный распад Золотой Орды был предрешен.

В течение первой половины XV века на обширной территории Золотой Орды возникли почти одновременно шесть новых государств:

Ногайская Орда (1430 г.) — детище мурзы Едигея и его сыновей Казанское ханство (1439 г.) — основано одним из бывших ханов Золотой Орды – Улуг- Мухаммедом и его сыном — Махмутеком Сибирское ханство (1450 г.) — создано на базе сибирских территорий Синей Орды, семейного улуса шибанидов Крымское ханство (1441 г.) — создано на основе Крымского Юрта; основатель – потомок тука-тимуридов Хаджи Гирей Астраханское ханство (1445 г.) — создано в низовьях Волги, основатели – также представители династии тука-тимуридов Государство кочевых узбеков (1446 г.) — создано на основе степных территорий Синей и Белой Орд; основатель – шибанид Абулхаир-хан

В качестве формальной правопреемницы Золотой Орды, занимая ее столицу и близлежащие земли, оставалась так называемая Большая Орда, которая просуществовала до 1502 г. и исчезла, как мираж, не оставив никаких следов. Последними ханами Большой Орды были потомки Тука-Тимура: Кичик- Мухаммед и его сыновья Махмуд, Ахмед и Шиг-Ахмат.

Добавим к картине распада Улуса Джучи –Золотой Орды ситуацию в Чагатайском Улусе, также имеющую отношение к формированию казахского этноса. Как известно, распад Чагатайского улуса произошел еще в XIV веке путем разделения его на две разнородные части: оседлые, обжитые районы Мавераннахра с крупными мусульманскими городами Бухарой и Самаркандом, ставшие Чагатайским государством, и степные районы с преимущественно кочевым населением – Семиречье, долины реки Сыр- Дарьи, Тянь- Шаньское нагорье, названные все вместе гоударством Моголистан (от слова «могол»- искаженное произношение этнонима «монгол»).

В Чагатайском государстве власть захватили тюркские эмиры – предводители тюркских и тюркизированных монгольских племен, среди которых очень быстро выделился эмир Тимур, превративший Чагатайское государство в мировую империю.

В степной части Улуса – Моголистане — верховодили эмиры монгольских родов, старейшиной которых был эмир рода дулатов Пуладжи. Правда, в Моголистане в определенном виде сохранялась власть монгольских ханов- чингизидов (хотя их теперь называли могольскими ханами), однако решающее слово всегда оставалось за эмирами.

И все же реальная ханская власть еще раз вернулась в пределы Мавераннахра, и принесли ее не потомки Чагатая, которым, казалось, по праву принадлежат эти земли. Новыми ханами в бывшей империи Тимура, свергнув власть его потомков уже в четвертом поколении, стали наследники Джучи-хана из династии шибанидов. Они привели с собой воинственных кочевников из этнического конгломерата «кочевые узбеки», имя которых со временем стало названием нового смешанного этноса, основную массу которого составило местное оседлое население. Кочевники быстро приспособились к новой жизни, ввели привычные для себя кочевые порядки и стали именовать свое государство Узбекским ханством. Основателем нового оседлого государства, которое завоевали и возглавили кочевники, стал внук золотоордынского Абулхаир-хана Шибан, которого на мусульманский манер стали называть Шейбани-ханом.

В результате возникла путаница, которая, без сомнения, сказалась и на предыстории Казахского ханства. Узбеки (имеются в виду современные узбеки) в этой ситуации сориентировались раньше казахов, приняв за начало национальной государственности не образование на своей территории Узбекского ханства во главе с кочевником Шейбани-ханом, а оседлое государство Тимура, привлекательное к тому же мировой славой своего создателя — «железного правителя», великого ревнителя мусульманской веры. Правильно ли поступили узбеки? Кого считать настоящим «отцом» узбекского народа: Шейбани-хана или эмира Тимура?

Казахи же, по причине принадлежности своих ханов к династии урусидов (потомков Орды-Ежена, потомственных белоордынских ханов), истоком своей государственности стали считать Белую Орду, хотя она, будучи удельным улусом одной из ветвей потомков Джучи-хана, не обладала государственным статусом (да и к тому же не занимала полностью территорию, которая исторически относится к исконным казахским землям, т.е. территорию Дешт-и-Кипчак.) Казахская государственность, как и государственность других народов, возникших в результате переформатирования единого «народа-войска» Чингисхана, должна восходить к государственным образованиям, имевшим неоспоримый статус в системе монгольской империи. Для казахов — это Улус Джучи или Золотая Орда. Для узбеков – это Улус Чагатая или Чагатайское государство. Поэтому узбекская государственность должна иметь своим истоком (началом) Чагатайское государство или созданное на его основе государство Тимура. В государственном смысле Узбекское ханство Шейбани-хана является всего лишь «сменой вывески» на фасаде государства тимуридов, завоеванного кочевниками в результате военных действий, имеющих преходящий характер.

У казахов ситуация абсолютно сходная. Государством, образованным на территории Дешт-и-Кипчак в результате распада Золотой Орды, является Государство кочевых узбеков Абулхаир-хана. И это государство, наряду с другими, также выделившимися из Золотой Орды, обладает легитимной государственностью. Именно его мы вправе считать протогосударством казахов, т.е. первоначальным казахским государством, в котором впоследствии произошла смена ханской династии (вместо шибанидов пришли ханы из династии урусидов) и изменилось название государства: в связи с новым наименованием народа государство стало называться Казахским ханством.

Создание ханом Абулхаиром на степных просторах Дешт-и-Кипчак Государства кочевых узбеков, как это совершенно очевидно сейчас, полностью находится в контексте распада Золотой Орды и образования на его территории целого ряда самостоятельных государств и государственных образований. Ни по территории, ни по составу населения (несмотря на его неказахское по нынешним представлениям название – кочевые узбеки) это государство никакого отношения к Узбекистану и к современным узбекам не имеет (об этом мы говорили выше). А к какому современному народу, вышедшему из недр того же «этнического котла» Чингисхана, имеет отношение это степное государство? Ответ очевиден и однозначен — к современным казахам. Позднее Государство кочевых узбеков сменило правящую династию ханов, изменило название, но суть осталась неизменной — это государство является первичным государством (протогосударством) казахов, и создал его хан Абулхаир в 1446 г.

В связи с этим рассмотрим некоторые подробности образования Государства кочевых узбеков. Одним из первых, если не самым первым, осколком Золотой Орды, обретшим независимость, оказался образованный еще при жизни Едигея- мурзы его старшим сыном Нур-ат-дином (Нурадином) Мангытский Юрт. Впоследствии Мангытский Юрт при правнуке Едигея – Мусе был преобразован в так называемую Ногайскую Орду с собственной системой государственного управления без участия в ней ордынской администрации и ханов- чингизидов (последние иногда, в угоду степным традициям, использовались для прикрытия реальной власти ногайских биев, являвшихся единоличными правителями Орды). Ногайская Орда, имея стратегические позиции в низовьях реки Волги, всегда стремилась одновременно владеть заволжскими степями, удобными для ее преимущественно кочевого населения.

В военном отношении Ногайская Орда в те годы (первая половина XV века) не имела «в округе» достойных противников, поэтому реализации ее планов никто всерьез противостоять не мог. Недаром арабские источники называли ногайского бия Мусу, «хакимом Дешт-и-Кипчака». Для того чтобы иметь надежного проводника своих идей в среде наследников Чингисхана, обладавших законным правом на земли Дешт-и-Кипчака, они оказали поддержку молодому султану Абулхаиру из рода Шибана, который исправно прослужил своим покровителям с 1428 по 1446 год, будучи и удельным (улусным) ханом Синей Орды, и ханом стремительно распадавшейся Золотой Орды (к тому времени из нее уже выделились Казанское ханство (1439 г.), и Крымское ханство (1441 г.). В конце концов умудренный опытом и находящийся в зрелом возрасте хан Абулхаир принимает решение создать собственное государство на территории Дешт-и-Кипчак от Волги до Иртыша и от Тюмени до Сыр-Дарьи. На этой земле размещалось довольно многочисленное кочевое население, или «квазинарод», названный «кочевыми узбеками», видимо, по имени известного золотоордынского хана Узбека. Именно этот этноним и дал название новому государству — Государство кочевых узбеков. Внутри государства, тайно или явно, существовало противостояние между правящим ханом из династии шибанидов и влиятельными султанами из другой династии — урусидов. Дело в том, что новое государство объединяло земли двух удельных улусов: Синей орды (шибаниды) и Белой Орды (урусиды). Пока хан Абулхаир был в силе, оппозиция тихо- мирно уживалась с ним. Однако, как только постаревший хан начал терпеть военные поражения в схватках с появившимися тогда в Степи воинственными джунгарами, султаны- урусиды решили, что пробил их час и они могут бороться за престол или, как минимум, отвоевать свой родовой улус.

Для этого на территории соседнего Моголистана (по договоренности с могольским ханом Есен- Бугой) в 1465 году бело-ордынские султаны Керей и Джанибек создали так называемую Киргиз- Кайсацкую Орду (в таком написании она известна из древнерусских летописей), которой, в противоречии с логикой исторических событий и, возможно, в силу определенных недоразумений, казахскими историками присвоены лавры первого казахского государства.

На самом деле, протогосударством казахов следует считать Государство кочевых узбеков, так как оно было создано раньше (в 1446г.), отпочковалось от Золотой Орды, а следовательно, имело государственную легитимность и, наконец, объединяло всю территорию, принадлежащую казахам, а не отдельную ее часть. Бело-ордынская Киргиз-Кайсацкая Орда была мятежным образованием, созданным для борьбы за власть, не обладавшая в момент провозглашения легитимностью, в частности, из-за отсутствия собственной (суверенной) территории.

Так или иначе, но первоначальная борьба султанов с ханом была безрезультатной. Однако в 1468 году хан Абулхаир умер, передав власть по наследству своему сыну. И только после смерти грозного хана (по инициативе, исходившей, скорее всего, из Ногайской Орды) была создана мощная коалиция (по разным причинам желавшая смены власти в Дешт-и-Кипчаке), в которую вошли Ногайская Орда, Большая Орда (так стали к середине XV века называть все то, что осталось от Золотой Орды), Сибирское ханство, в котором правила старшая ветвь династии Шибанидов, и Киргиз-Кайсацкая Орда во главе с султанами Киреем и Джанибеком.

Коалиция в течение двух лет одолела наследников хана Абулхаира, среди которых выделялся молодой султан, будущий хан Шейбани, основатель Узбекского ханства, и таким образом власть в государстве кочевых узбеков перешла к новой династии ханов-чингизидов из Белой Орды. При этом сохранялось территориальное единство Государства кочевых узбеков, достигнутое при хане Абулхаире (собственно, исторической заслугой этого хана как раз и стало объединение в рамках одного государства всей территории Дешт-и Кипчак). Однако, проблемы выживаемости нового государства не были решены ни ханом Абулхаиром, ни первыми ханами-урусидами. Степь не могла развиваться и даже просто выживать в неблагоприятные годы без опоры на оседлые (земледельческие и ремесленные) районы Поволжья, где хозяевами положения были Ногайская Орда, Казанское и Крымское ханства, на Семиречье, занятое моголами, на долины в среднем течении Сыр- Дарьи, находившиеся под контролем Узбекского ханства, где прочно обосновалась враждебная урусидам династия шибанидов. Подобного масштаба стратегическая проблема могла быть разрешена двумя способами: либо завоеванием, либо добровольным присоединением. Именно так она и решалась казахскими ханами: в 1598 году в результате развала Узбекского ханства казахскому хану Тауекелю удалось поставить под свой контроль сырдарьинскую долину со всеми городами, находившимися в этой зоне, включая и большой торговый город Ташкент. А во второй половине XVII века в состав Казахского ханства добровольно вошла значительная часть населения Ногайской Орды и Моголистана, сокрушенных к тому времени новыми степными агрессорами: калмыками — на западе и джунгарами – на востоке.

К сожалению, эти решения были половинчатыми, тем не менее они придали Казахскому ханству определенную устойчивость и позволили выстоять в ожесточенной борьбе за жизненное пространство с возникшим на исторической сцене Джунгарским ханством.

Казахско-джунгарские войны XVII- начала XVIII веков, кроме бед, которые они принесли казахскому народу, примечательны одним обстоятельством: они вызвали к жизни первые политические объединения казахов- жузы и создали этнические предпосылки для формирования казахского народа.

В 1723 г. после жестокого поражения от джунгарских войск казахи потеряли сырдарьинский регион и были вынуждены бежать в степи, на свои исторические кочевья. Это один из самых драматичных периодов в истории казахского народа, оставшийся в его памяти как всенародное бедствие: «Ак 1 табан шубырынды».

В 1758 году джунгарские войска были разгромлены маньчжуро- китайской армией, а Джунгарское ханство уничтожено как территориально- государственное образование. Устранение сильного степного конкурента позволило казахам вернуть свои земли на Сыр-Дарье и в Семиречье. Однако это сопровождалось общим ослаблением казахской государственности, и ее центр тяжести оказался смещенным на жузы, которые стали управляться собственными ханами при возросшей роли межродовых биев. Вместе с тем сохранилась общая координация жузов, которую осуществлял один из ханов: как правило, таким старшим ханом становился хан Старшего жуза. Старший жуз дольше других сохранял свою независимость, ведя практически непрерывную борьбу с окружавшими его соседями, прежде всего, с Кокандским ханством, до завоевания последнего Россией в конце 1860-ых годов. Тогда же и Старший жуз, по примеру Младшего и Среднего жузов, вошел в состав Российской империи.

Окончание следует

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