Что волнует душу казаха в начале сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – ««Ты терпила или черт?» — экс-депутат поэту» — Так ответил экс-депутат Бекболат ТЛЕУХАН, активизировавшийся в социальных сетях на вопрос акына Рината Заитова о январских событиях, пишет Qazaquni.kz. В интервью YouTube-каналу портала Ulysmedia Ринат ЗАИТОВ, айтыскер и директор театра традиционного искусства «Алатау» в Алматы, выразил сожаление, что Бекболат Тлеухан, якобы зная о предстоящих кровавых событиях, промолчал об этом.

«Казахи говорят: можно обижаться, но смерти нельзя желать. Ринат-брат получается считает, что я хотел смерти. Он оклеветал, меня, говорит, что я знал о январской трагедии заранее и не сказал, не предупредил. Мы вроде с уважением относились друг к другу, ты относился ко мне, как к старшему брату, советовался. И вот так теперь поступаешь исподтишка. Что это, лицемерие или невоспитанность? Или как говорят в народе: ты терпила или черт? Как можно понять твои слова? Можно разве до такой степени быть популистом, рабом популярности? Я ушел из политики, хватит цепляться ко мне», — заявил он на видео, которое опубликовал в Facebook.

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В казахской литературной среде разразился скандал после первого заседания комиссии государственной премии им. Абая в области литературы и искусства, пишет сайт Malim.kz.

После того как стали известны победители первого тура, в адрес членов комиссии посыпались обвинения в трайбализме, непотизме, предвзятости, а сами писатели и поэты разделились на два лагеря. К примеру, после того как из конкурса выбыла писательница Сауле ДОСЖАН, написавшая роман про Семипалатинский полигон, литературовед Анар КАБДУЛЛИНА заявила, что «комиссия не смогла преодолеть трайбализм и землячество».

В свою очередь поэт-прозаик и драматург Маржан ЕРШУ также обвинила членов комиссии в трайбализме – «Такое ощущение, что найманы-писатели хорошо поддерживают друг друга», — написала она на своей странице в Facebook.

После того как стало известно, что конкурс «провалила» еще одна женщина-писательница Магира Кожахмет, появились обвинения в дискриминации по гендерному признаку.

Отметим, что в своем комментарии редакции писатель-литературовед новой волны Куат Киыкбай выразил мнение, что нужно полностью реформировать принципы присуждения госпремий. К примеру, он считает, что почтенные аксакалы и молодые писатели должны иметь равные права.

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Портал Alashainasy.kz публикует мнение журналистки Айгуль Болатханкызы, которая считает, что большинство рекламы на казахстанском ТВ оскорбляет и унижает казахов.

«Реклама чая «Пиала» на «31 канале» отбивает желание пить чай. Это очень неудачный ролик, потому что, когда наливают чай в этой рекламе, ассоциации совсем другие… Реклама «Хоумбанка» — то же самое, она вообще, можно сказать, оскорбляет казахов. Собрались какие-то непонятные люди, старики, мужчина, переодетый в женщину, и хотят доказать, что их лучший друг — это банк, который выдает кредиты.

Вообще, настало время очистить эфир от такой рекламы, которая оскорбляет, унижает казахов, не соответствует их духу и менталитету. Должна же быть у вас национальная гордость, не все же измеряется деньгами», — обратилась она к руководителям телеканалов со своей страницы в Facebook.

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Газета «Қазақ Үні» опубликовала статью правоведа-публициста Накыпбека Садуакастеги, в которой он поднимает проблему привлечения легионеров по различным видам спорта. Упомянув недавние победы теннисистки Елены Рыбакиной и легкоатлетки Норы Джеруто, автор приходит к выводу, что, сколько бы мы ни гордились их достижениями, на их исторических родинах все равно будут всегда считать их «своими» спортсменами.

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Виктор МАЙЛИН – ««Безмозглые министры» и казахский язык» — Например, многие издания, интернет-ресурсы обильно пишут («Жас Алаш» прежде всего) о соотношении «Старого Казахстана» и «Нового Казахстан» («Жаңа Қазақстан»). И ставят это соотношение в таком ракурсе, что очень мало на самом деле этого самого «Жаңа Қазақстан». Гораздо много «старого», поскольку, несмотря, на то, что некоторые персонажи, как Масимов, хотя и находятся под арестом, но зато многие остальные яркие представители этого прежнего Казахстана, вполне себе при делах и жирном довольствии.

Сравнительно недавно был освобожден от должности посла РК в Великобритании Ерлан Идрисов. В разные годы он возглавлял МИД, был послом в США и по праву считается одним из видных дипломатов современного Казахстана. Однако после его отставки ряд казахскоязычных медиа – «Qazaq uni», «Жас Алаш», Аdyrna.kz очень жестко припомнили ему тот факт, что 20 лет тому назад – в стенах парламента – он заявил следующее; «Егер сіздер менің миымды ауыстырмасаңдар, қазақ тілін үйрене алмаймын» («Если вы мне не поменяйте мои мозги, мне казахский язык не выучить!»). Грамматика и орфография сохранены…

Он был заклеймен как человек, как гражданин, как госслужащий высокого ранга, пренебрегший и по сию пору пренебрегающий государственным языком. Хотя он считается полиглотом и знает даже такие экзотические языки как иврит! – но только не казахский. Ирония судьбы заключается в том, что его отец – Абильфаиз Идрисов (в русскоязычной транскрипции – Ред.) был очень известным и неординарным казахским писателем, журналистом, филологом.

Так вот тогда, 20 лет тому назад никто в парламенте его не одернул за такие по сути дела «безмозглые заявления». И тут удивляться нечему – тогда почти весь парламент был таким русскоязычным, в котором многие депутаты, к тому же казахи, не знали государственного языка. По этому поводу Казыбек Иса, имеющий отношение к такому изданию как Qazaq uni и являющийся сегодня депутатом Мажилиса (!) двадцать лет тому назад написал острую статью, в которой отпинал тогдашний «антиказахский» парламент. И вот наконец 20 лет спустя справедливость восторжествовала (?!). В том смысле, что нельзя таким «безмозглым» соотечественникам возглавлять МИД и быть послами.

Но помимо воспоминаний о той статье на «языковой» шампур, как и было указано выше, были нанизаны и другие темы-вопросы. Как, например, такие утверждение, что надо в принципе оказывается беспощадно «избавляться от таких кадров во всех ведомствах и министерствах, тех самых, которые верой и правдой служили… назарбаевскому режиму». Ни больше, ни меньше! На полном серьезе бывшему министру и послу ставят в вину, что он «приложил на дипломатическом поприще много усилий для вступления Казахстана в Евразийский Союз». В тот самый, который сегодня якобы абсолютно не нужен Казахстану и токсично вреден как внешнеполитически, так и экономически.

А ведь еще в недалеком в историческом плане 2019 году казахская печать делала книксены Ерлану Идрисову, причем вполне оправданные… Так три года тому назад в еженедельной газете TÚRKİSTAN вышла статья «Дипломатия білгірі – Ерлан ЫДЫРЫСОВ» – «Знаток дипломатической службы – Ерлан Идрисов» за авторством Олжаса БЕРКІНБАЕВА.

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Также на орехи досталось небезызвестному Арыстанбеку Мұхамедиұлы, некогда колоритнейшему министру культуры. В рубрике «Сен тұр – Мен айтамын» на порталое «Алаш айнасы» была продублирована заметка мэтра казахской журналистики (как газетной, так и теле-журналистики) Кайнара Олжая. Начал он с того, что антикоррупционное ведомство сообщило об огромных хищениях, в которых подозревается А. Мұхамедиұлы. Однако, по мнению г-на Олжая, следует обратить внимание на то, какой вред нанес духовности, национальному самосознанию, культуре как таковой этот человек в бытность своего министерского взлета. И приводит свой старый текст по этому поводу пятилетней давности!

Текст, надо признать, убийственный и очень едкий. В нем идет описание давнего торжественного собрания в столице страны, на котором должен был присутствовать сам министр. На нем он должен был вручать госнаграды, звания, в том числе и зарубежным деятелям культуры, главным образом россиянам. Ну, для начала министр опоздал, по сути дела на свое же пышное мероприятие на совершенно неприличное количество часов и минут. Затем он терзал слух собравшихся совершенно негодной, бессвязной речью, да и поведением тоже. Самое жуткое, что он ошибался фактически на казахском языке, в тональности, в политесе на русском.

А ведь при таком же стечении публики на предыдущих торжественных собраниях, посвященных государственному празднику (День Независимости) она слышала таких ораторов как Еркегали Рахмадиев, Абиш Кекильбаев, Алтынбек Сарсенбаев, Мухтар Кул-Мухаммед, по сравнению с которыми этому конкретному министру культуры не стоило бы открывать рот, да еще на государственном языке. Мы не даем прямого перевода – но суть этого ироничного «памфлета» о том, «воляпюки» явно указывали на очень низкую культурную квалификацию Арыстанбека Мухамедиулы… При этом автор пишет: все это есть — сохранено на диктофоне.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Прославлять Чингисхана это то же самое, что прославлять Гитлера и Сталина» — На портале Аbai.kz была опубликована статья Дархана АБДЫКА о современных писателях Казахстана.

По словам автора, если человек прославляет Чингисхана, то и Гитлер, по его мнению, также должен быть великолепен. То же касается Наполеона, и Сталина. Он подчеркнул, что, если измерять величие человека не его разумом, добродетелью, а только силой завоевания, то, соответственно, люди и будут поклоняться Чингисхану. Но общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом.

«Писатели, которые хотят сделать Чингисхана казахом, прозорливые депутаты и сенаторы, которые вмешиваются в историю, ― аферисты, которые хотят прославить свой ру и стать вождями для небольшой толпы ― являются болезнью общества», ― подытожил Дархан Абдык.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Жараса КЕМЕЛЖАНА об участившихся смертельных случаях среди солдат в казахстанской армии.

Автор начал с того, что за прошедшую неделю Казахстан потерял четверых солдат. С такими тенденциями для казахстанцев отдавать детей в армию превращается в трагедию.

Жарас Кемелжан задается вопросом, сколько же казахстанских сыновей погибли в мирные дни. Из тех, кто ушел защищать Родину, некоторые «застрелились», другие «повесились» из-за ссоры с девушкой. Самое интересное в том, что во всех инцидентах есть схожее обстоятельство, которое не было признано ни судом, ни компетентными органами.

«Каждая семья, которая отправила сына в армию, а позже получила назад лишь его тело, рассказывает, как их сыновья постоянно просили деньги, говорили о том, что устали и хотят умереть. Сначала брали деньги у друзей и одноклассников, позже у братьев и родителей. Просили переводить на непонятные номера. А что потом? Разве легко ежедневно выпрашивать у кого-то деньги? В конечном итоге они вешаются, либо «застреливаются» после ссоры с невестой», ― посетовал автор.

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Досымжан НАУХАНОВ – «На домбре должен играть каждый ребенок» — На форуме науки и высшего образования заместитель премьер-министра Ералы ТУГЖАНОВ высказал свое мнение о способах развития в стране человеческого капитала, пишет Baq.kz.

«Ранее я уже говорил, что во всех школах нужно ввести домбру. И не следует их делить на казахские и русские, это должно быть реализовано во всех школах. Как известно, если на этом инструменте играет ребенок другой национальности, меняется и его внутренний мир», — сказал он.

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«Хиджаб в школах: нельзя забывать, что мы казахи» — В Казахстане давно поднимается вопрос о возможности носить платок в школе. А недавно министерство просвещения объявило, что скорее всего смягчит правила для учащихся из религиозных семей, пишет Skifnews.kz.

Своим мнением по этому вопросу, а заодно и об идее раздельного обучения девочек в платках поделилась педагог-ветеран Куаныш РАКИШЕВА. Портал опубликовал ее пост:

«Школьная форма должна строго соблюдаться. Форма — это не просто одежда, а элемент воспитания, главный фактор, предотвращающий социальное неравенство в школе. Поэтому к этому вопросу нельзя относиться равнодушно.

Раздельное обучение учениц в платках сформирует неправильное отношение в обществе. Казахи никогда не закутывали своих дочерей, девочки заплетали косы с двух сторон и надевали тюбетейку. Я считаю, что раздельное обучение должно быть отменено».

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