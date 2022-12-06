Европа в эту зиму не замёрзнет

Её спасут «грязные технологии» и дорогой американский газ

Александр Рар – немецкий политолог, сотрудник Института мировых трендов в международной политике (Потсдам).

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– Александр Глебович, давайте на этот раз поговорим о проблемах энергетики. Помогите разобраться – переживёт ли Европа нынешнюю зиму. Российские СМИ сначала дружно говорили «Европа замёрзнет». Теперь говорят «какие глупые, накупили дорогого газа, а зима будет тёплая». Из чего можно сделать осторожный вывод, что зиму Европа скорее всего переживёт. При этом мои знакомые немцы сильно ругают новые счета за электричество и за газ. Очень сильно ругают.

– Европа в эту зиму точно не замёрзнет. У нас на дворе декабрь, а температуры в Средней Европе осенние – самая теплая осень за 150 лет. Газовые хранилища удалось плотно заполнить, правда, за очень высокую цену. Надежды на то, что американцы и арабы, продавая нам сжиженный газ, из жалости или солидарности снизят цену, не оправдались. Немцы и другие европейцы стали экономить энергию, меньше топят квартиры, меньше принимают горячие ванны. Также повсюду строятся терминалы для приема сжиженного газа в будущем. Нехватка ресурсов, последствия разрушения производственных и транспортных цепочек «с Азией» негативно ощущаются во всей Европе.

Высокие цены создали энергетический кризис, который больно бьёт по карману и население, и владельцев бизнеса. Пока европейские правительства находят достаточные средства для того, чтобы затыкать финансовые дыры громадными субсидиями. Эксперты предсказывают, что главный вызов Европе предстоит пережить зимой 2023-24 года. К тому времени энергоносители могут еще больше подорожать, и объёмы поставок могут оказаться недостаточными для снабжения населения и промышленности. Вот почему европейцы надеются, что в 2023 году война в Украине закончится и не будет новой войны, например, на Тайване.

– Отдельная интересная тема – европейская зелёная энергетика. Я давно слежу за её динамикой, много раз делал интервью с экспертами. Те из них, которые не вовлечены в пропаганду, осторожно говорят, что пока зелёная энергетика развивается в целом поступательно, хотя и не без проблем. С понятными сроками замены «грязных» источников и так далее. Пропаганда же называет планы по переходу на ветряки безумием. При этом зеленеющая Европа расконсервирует угольные станции и продлевает работу АЭС. В общем, пёстрая получается картина. У вас есть цельное, объемное представление о том, что происходит в этой сфере?

– От зелёной сделки политики в Европе не хотят отказываться. Евросоюз придерживается Парижского Соглашения по климату, которое обязало Европу к 2050 году полностью отказаться от традиционных энергоносителей и перейти на обновляемые источники. Но на практике получается по-другому. Например, такая страна, как Германия, возвращается, из-за нехватки газа, к «грязным» энергоносителям, таким, как уголь. Продолжают работать атомные электростанции.

– Причём, насколько я знаю, уголь у немцев будет привозной. Свои месторождения они давно выработали. Придется везти уголь из Польши. Но польский уголь бедный, он даже не чёрный, а бурый. Придётся его смешивать с годным австралийским углём. Доставлять этот годный уголь с другой стороны земного шара. На этом основании делаются выводы, что Европа со своей зелёной повесткой действительно, как бы это сказать аккуратно, перемудрила.

Но есть другая логика. Немцы, которые в качестве временной, тактической меры собираются расконсервировать свои угольные станции, может быть и не так уж глупо поступают. Например, потому, что китайцы тоже пока ведь эксплуатируют угольные станции и даже строят новые. Почему бы и немцам не запустить свои, раз такое дело. Раз Европа поссорилась с Россией. А везти уголь издалека на огромных сухогрузах – не очень дорого. Когда на борту десятки тысяч тонн, удельная себестоимость морской перевозки копеечная. И если на выходе цена электричества на немецких угольных станциях не будет сильно отличаться от той цены, которая получалась при работе на российском газе, то, может, и ничего страшного. Уголёк поможет немцам скоротать время до той поры, пока не расцветёт должным образом безуглеродная энергетика. Правда, неопределённостей со сроками этого расцвета в последнее время значительно прибавилось.

– Да, нас уверяют, что уголь будут использовать временно. Много разговоров ведется по поводу скорого перехода с угля на водородное производства, но на практике пока ничего не происходит. При этом консервативная часть местного населения протестует против сооружения всё новых и новых ветряных генераторов, которые портят ландшафт и природу.

Главный вопрос, сколько денег понадобится, чтобы перестроить всю европейскую промышленность на зелёные рельсы? В Германии усиливается движение «экологистов» – активисты этих движений устраивают протестные акции, призывают радикально бороться против загрязнения окружающей среды. Надо понимать, что вынужденное восстановление «грязной» генерации энергии, возврат к углеводородам, может покачнуть политический авторитет зелёных в Германии. Они будут делать всё, чтобы свалить вину за провал «зелёной сделки» на Россию.

Немцы надеялись, что их «зелёные» технологии станут востребованными во всем мире, но тут американцы приняли закон о «зелёном протекционизме» собственной промышленности и закрывают свой рынок для европейцев. Ключевым положением этого закона являются налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Согласно новым формулировкам, такие льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до 7,5 тыс. долларов, будут распространяться лишь на покупателей авто, которые собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских компонентов.

Короче – всюду переполох.

– Как, по-вашему, будет дальше развиваться ситуация вокруг Северного потока — 2 и других газопроводов из России в Европу? Какие перспективы у турецкого направления?

– Когда война в Украине закончится, то оба Северных потока могут опять заработать. На это надеются энергетические кампании в Европе. Но останется ли Германия «хабом» для российского газа в Европе – под большим вопросом. Нынешние власти Германии от этой традиционной роли отказались. Турки готовы в будущем исполнить эту роль, так что можно предположить, что газовые потоки с востока на запад будут реализовываться больше по южным, нежели по северным транзитным путям. Многое будет зависеть от того, как долго продлится конфликт с Россией. Промышленники в Германии требуют, чтобы газ и дальше покупался бы у русских, поскольку он дешевле.

– Что можете сказать о сегодняшнем отношении немцев к России и её союзникам? Есть ли какая-то динамика в настроениях за последнее время?

– Россия в Германии больше не рассматривается партнером, в какой-то степени рассматривается врагом. Лидеры Германии открыто говорят о том, что цель санкций – разрушение российской экономики. Германия полностью встала на сторону Украины, снабжая Киев немецким оружием. Российских граждан в Европу перестали пускать, банковские счета российских бизнесменов закрывают. Канцлер Шольц объявил политику «смены эпох» – будущая Европа должна будет строиться не вместе с Россией, а против России. Бывшей оси Берлин-Москва уже нет. Немецкие правящие круги уповают на то, что Россия войну проиграет. Но в немецком обществе чувствуется сильная усталость от конфликта, тем более, что санкции против России бумерангом бьют по западной экономике.

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