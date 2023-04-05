Израиль: обострение политической конкуренции

Наиболее резонансным событием прошедшей недели стало неожиданное обострение внутриполитической борьбы в Израиле, чуть не спровоцировавшее очередной парламентский кризис

Вялотекущий спор либерального и консервативного флангов в Кнессете с начала января набирал обороты и резко выплеснулся в массовые уличные протесты на прошлой неделе.

Суть проблемы заключается в чрезмерно больших полномочиях Верховного суда Израиля – в частности, праве приостанавливать, а в крайних случаях даже отменять решения Кнессета и правительства. Что, в свою очередь, существенно ограничивает возможности любых парламентских партий и коалиций продвигать сколько-нибудь масштабные системные реформы. Верховный суд может в любой момент «обнулить» принимаемые законодательной и исполнительной властью решения.

По итогам парламентских выборов в декабре 2022 года победу одержала коалиция правых партий, которая и предложила реформу судебной ветви власти:

В соответствии с новым законопроектом предполагается право Кнессета преодолевать вето Верховного суда по принимаемым законам простым большинством голосов. Таким образом, позиция Верховного суда становится несущественной – любая парламентская коалиция сможет ее обойти.

Верховному суду будет запрещено обсуждать так называемые «основные законы» (примерно соответствуют по статусу конституционным законам – с поправкой на то, что как таковой кодифицированной конституции в Израиле до сих пор не принято).

Верховный суд сможет отменять «не основные» законы только полным составом судей (15 человек).

Кроме того, предлагается изменение формирования парламентской Комиссии по отбору судей:

Увеличивается количество членов Комиссии с 9 до 11 человек. Причем парламентское большинство получает право назначить 7 членов Комиссии, а оппозиция – только одного. Три оставшихся члена Комиссии будут выбираться самим Верховным судом.

Выборы судей Верховного суда будут определяться простым большинством голосов. То есть скоординированного голосования 7 членов Комиссии, представляющих парламентскую коалицию, вполне достаточно для формирования «нужного» Верховного суда.

Председатель Верховного суда будет также определяться Комиссией (сейчас порядок другой – председатель суда определяется по старшинству).

Таким образом всем очевидно, что действующая парламентская коалиция хотела бы усилить влияние Кнессета на формирование Верховного Суда, и в целом повысить его подконтрольность законодательной ветви власти.

Либеральная оппозиция усматривает в этом риск слома сложившейся в стране системы сдержек и противовесов – и даже не столько усложнение процедуры отмены законов, сколько изменение механизма выбора судей Верховного суда. Переход к выборам судей простым большинством голосов парламентской Комиссии ставит Верховный суд в зависимость от парламентского большинства, и о независимости последующих судебных решений говорить уже не приходится.

Именно под эту угрозу потери независимости судебной ветви власти и была отмобилизована лево-либеральная массовка для организации уличных протестов.

В итоге премьер-министр Беньямин Нетаньяху был вынужден отложить рассмотрение в парламенте пакета изменений в законы о статусе Верховного суда. Однако окончательно проблема не решена – по согласованию с лидерами партий парламентского большинства просто отложена на несколько месяцев до июня-июля.

Данный вариант не устроил оппозицию: ее лидеры добиваются полного снятия законопроекта с рассмотрения Кнессета. В итоге массовые акции протеста продолжились и в первых числах апреля – так, акция 1 апреля собрала около 400 тысяч митингующих. В конечном счете оппоненты Нетаньяху рассчитывают использовать кризис с судебной ветвью власти для его смещения в премьерского поста, распада действующей правой парламентской коалиции и проведения новых парламентских выборов.

Нужно подчеркнуть, что система представительной власти в Израиле находится в глубоком кризисе: с 2019 по 2022 год парламентские выборы проводились уже пять раз. Ни одна из политических партий не имеет возможности обеспечить устойчивое парламентское большинство без создания коалиции с младшими партнерами. Но сами такие коалиции оказываются предельно краткосрочными из-за чрезмерного количества противоречий, накопившихся в стране.

Громадный политический опыт действующего премьера может оказаться недостаточным для преодоления текущего кризиса – просто в силу диаметрально противоположных ожиданий левого и правого политических флангов. Исполнительная власть в Израиле находится в ситуации классической шахматной «вилки»:

Принятие изменений о статусе Верховного Суда потенциально может привести к государственному перевороту со стороны либеральной оппозиции. Отказ от принятия – заставит праворадикальные партии Кнессета выйти из парламентской коалиции и приведет к очередным внеочередным парламентским выборам (которые премьер Нетаньяху может и проиграть).

Досрочные парламентские выборы могут оказаться наиболее мягким сценарием для Израиля. Вариант жесткого силового захвата власти противниками власти чреват долговременным внутренним расколом общества.

Дело в том, что информационная картинка, формируемая либеральными СМИ, гиперболизирует народную поддержку оппозиции. На самом деле в стране проходят не менее многочисленные митинги и в поддержку судебной реформы. Они организуются правыми политическими организациями – от футбольных фанатов, до радикальных иудейских религиозных группировок.

При этом праворадикальные партнеры Нетаньяху по парламентской коалиции в ультимативной форме требуют, наоборот, как раз принять судебные поправки. Так в частности, министр юстиции Ярив Левин угрожает уйти в отставку, если судебная реформа не будет реализована действующим кабинетом министров. Будучи вторым по популярности функционером правящей партии «Ликуд», он таким шагом может развалить парламентскую коалицию.

Гипотетически возможен сценарий целенаправленного «повышения ставок» во внутриполитическом конфликте как оппозицией, так и парламентским большинством. Политическая элита Израиля объективно устала от Беньямина Нетаньяху – он занимает премьерский пост в совокупности больше 15 лет, а в целом значимые государственные и общественно-политические посты – больше 30 лет. Именно «благодаря» Нетаньяху оппозиция в Кнессете уже несколько лет пытается поставить вопрос о недопустимости нахождения на посту премьер-министра более двух сроков.

Возможно, что разрядить обстановку могла бы отставка именно действующего лидера, и выборы нового премьер-министра из числа более молодых депутатов Кнессета, представляющих парламентское большинство.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.