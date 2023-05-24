О чем Димаш витал в облаках с Президентом, почему заблокировали 4 тысячи сайтов и о препарате Mounjaro, который свел с ума Америку

Сетевые обзоры 1298 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

Стоило Президенту страны слетать в Китай, как разлетелись по соцсетям фейки – земли распродают китайцам, и даже в ЦОНах обслуживать будут на китайском языке. Тут бы посмеяться, но что-то всем оказалось не до юмора. Казахстанские Telegram и YouTube-каналы только успевали давать опровержения о теперь китайской угрозе и цитировать официальные разъяснения на китайские темы. Потом выдохнули, по другому поводу – от санкций вроде пронесло.

Но основная тема недели, конечно, долгий визит в КНР Касым-Жомарта Токаева. Не менее эффектным оказалось и возвращение – на борту № 1 с главой государства беседовал Димаш Кудайбергенов.

А в это время новый состав мажилисменов тратился в супермаркетах, а раскусив столичные цены, поставил ультиматум Кабмину — если до конца года министры не справятся с инфляцией, они отправят их в отставку. Экс-председатель КНБ Карим Масимов неожиданно подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. В Алматы попрощались с 74-летним оппозиционным политиком и общественным деятелем Жасаралом Куанышалиным. В горах Алматы погиб австралийский турист. Телеграмеры выяснили, что в областях Казахстана травят не только комаров, но и жителей – применяют опасные препараты, как через Кыргызстан сбежал экс-генерал Серик Кудебаев, что в нашей стране коррупционеров стало больше, чем мест в тюрьмах и зачем государство все время увеличивает пенсионный возраст.

Земли чужим не продаем!

Чиновник – 32 539 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@chinovnik_kz

Китай и Центральная Азия пообщаются тет-а-тет Китай и Центральная Азия пообщаются тет-а-тет
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Этот Telegram-канал, напомним, публикует «некоторые сведения о деятельности госслужащих РК». И жизнь тут буквально кипит – рабочий график Президента страны на неделю, новые назначения, актуальные для казахстанцев новости госструктур.

«В пресс-службе горсуда Астаны подтвердили информацию о том, что экс-председатель КНБ Карим Масимов подал апелляцию», — сообщат телеграмер о продолжении судебной истории.

Агентство по финансовому мониторингу решило опубликовать расширенный перечень организаций, которые подозревают в создании финансовых пирамид, и по которым уже вынесены приговоры суда. Теперь каждый гражданин может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в этом перечне.

«С начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов», — передает ТГ.

Следом председатель Комитета по управлению земельными ресурсами минсельхоза Мурат Темиржанов опровергает распространяемую в соцсетях информацию о продаже земель китайцам:

Уроки турецкого для Путина Уроки турецкого для Путина
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«Заявляем, что информация о продаже земель в Казахстане на китайском сайте, опубликованная в социальной сети, является ложной. По казахстанскому законодательству, предоставление участков иностранцам строго запрещено…».

Любителей сфер экономики наверняка вдохновит фоторепортаж со второго Экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», который прошел в Алматы. А зеленых патриотов южной столицы — о том, что прокуроры выявили более 150 нарушений закона, связанных с застройкой горной местности и намерены их исправить.

«Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с Президентом Казахстана в самолете. Снимок сделан во время возвращения из Китая», — рассказывает телеграмер.

Вместе с фото можно посмотреть и фрагменты видео.

Беседа в облаках

НеХабар – 77 690 (-609) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nehabarобещаетп

Призрачная стабильность налогового режима Призрачная стабильность налогового режима
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Предлагает «правдивые новости Казахстана и мира», но отстаёт от актуальных новостей, хотя почитать есть что. Telegram-канал, как и другие, подхватывает тему авиапутешествия на борту №1 Димаша Кудайбергена, но уже с фрагментами беседы с Касым-Жомартом Токаевым. Они опубликованы в соцсетях.

Узнаете здесь, что благодаря 5G Алматы обогнал Токио: по итогам апреля 2023 южная столица Казахстана обогнала по скорости мобильного интернета Рим, Токио и Барселону.

«Рыбакина — уже 4 ракетка мира! Не прошло и недели. Очередное достижение для Елены наступило на турнире WTA 1000», — поздравляет телеграмер.

Тут же главная тема недели всех Telegram-каналов – обсуждение визита Президента Токаева в КНР. Почему это так важно для Казахстана?

«Как подчеркнул Токаев, регион ЦА должен оставаться пространством созидания, а не ареной геополитического противостояния. …Так что нет ничего удивительного в том, что по итогам госвизита Токаева в Китай было подписано соглашений на 22 млрд долларов», — сообщает телеграмер.

Национал-популисты vs президент Национал-популисты vs президент
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Еще одна новость — мировые бестселлеры бизнес-литературы переведут на казахский язык. Этим обещает заняться казахстанский бизнесмен, руководитель холдинга Choco Рамиль Мухоряпов. Организация YPO с этого года займется переводами.

«Первым детищем данной программы станет книга — «Стратегия голубого океана»», — передает ТГ.

А между тем, серые дома Алматы зацветут-заживут новой жизнью! Новый аким Алматы Ерболат Досаев обещает легализовать муралы. В настоящее время завершается разработка дизайн-кода Алматы, в котором муралы будут отделены, как самостоятельная единица оформления. Тем временем, скандалы с такого рода рекламой нет-нет да и сотрясают южную столицу. Свеженький — с компанией Coca-Cola.

«В городе есть разные муралы: художественные произведения, которые надо беречь, а есть те, которые не являются украшением города. …Необходимо легализовать муралы. Мы будем работать с художниками, чтобы пустые серые стены зданий в нашем городе наполнились жизнью. Я с удовольствием в этом помогу», — цитирует акима Telegram-канал.

Падать же некуда!

Средства экстремального платежа Средства экстремального платежа
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Shishkin_like — 10 501 (- 7) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

Ну вот и приехали в столицу. Депутаты мажилиса жалуются на дороговизну проживания, сообщает авторский ТГ журналиста Дмитрия Шишкина. Хотя, добавим, зарплата мажилисмена позволяет не думать о хлебе насущном. Тем не менее:

«В опросе, проведенном газетой Halyq Uni, депутаты мажилиса заявили — как и все простые казахстанцы ощущают на себе инфляцию и ее последствия. «Хожу на базар, в магазины сама. С каждым днем становится все труднее выживать с нынешней инфляцией. Вчера только была на рынке, цены на продукты и товары растут каждый день. Дорожает все: хлеб, мясо и все остальное», пожаловалась на видео депутат Каракат Абден», — цитирует ТГ.

Как сообщает телеграмер, следом Аян Зейнуллин заявил: депутаты дали Правительству срок до конца года справиться с инфляцией, иначе они намерены принять отставку Кабмина. В его семье из четырех человек на продукты уходит 150 тысяч тенге в месяц. У его коллеги Жанарбека Ашимжанова в семье на продукты тратят около 300 тысяч тенге ежемесячно.

Антисоветчина – это Клондайк Антисоветчина – это Клондайк
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И в Абайской области, по данным института экономических исследований, качество жизни оставляет желать лучшего. По десяткам показателей адмцентр региона – Семей, оказался на последнем месте рейтинга.

«Нам падать некуда. На это не нужно обижаться», — явно не подумав, прокомментировал новость 58-летний аким области Нурлан Уранхаев.

После чего Telegram-канал Shishkin_like решил внимательно присмотреться к семейным активам главы региона и составил впечатления о его собственном уровне жизни, а также выяснил, что главу области связывает с Галымжаном Жакияновым, Виктором Храпуновым и Каримом Масимовым.

Передача по ссылочке: https://youtu.be/b4ea9DM6Jwo

Приятное опровержение слухов: сообщение о нарушениях казахстанскими банками санкционных ограничений со стороны представителей министерства финансов США в адрес агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) не поступало.

Молчание мажлят Молчание мажлят
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ТГ ссылается на издание «Капитал» — ранее в нескольких телеграмм-каналах пролетела информация, что, мол, помощник министра финансов США Элизабет Розенберг во время своего визита в Казахстан в апреле 2023 года упомянула о трех банках, на которые могут наложить санкции до конца мая.

Следом в Минцифре опровергали информацию о китайском языке в ЦОНах.

«Асет Турысов опроверг информацию, что в ЦОНах страны будут оказывать услуги на китайском языке», — пишет ТГ.

ТГ предлагает и другие сюжетики из нашей жизни. Например, в марте прошлого года, входящая в Евросоюз Болгария закрыла программу предоставления гражданства за инвестиции, а в мае этого года лишила гражданства 17 человек, которые ранее получили «золотые паспорта». Среди них четыре гражданина Казахстана. Телеграм-канал «Выход к морю» предположил, что среди них могут быть Каир Рахимов, бывший зам командующего аэромобильными войсками, и близкие родственники бывшего главы администрации президента Аслана Мусина….

Подробности в ТГ.

Будьте вы людьми!

Фонд-Бюро расследований коррупции ФБРК – 10 247 (+331) подписчиков на этой неделе.

Соль в ноль Соль в ноль
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https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr

Telegram-канал, напомним, предлагает журналистские расследования о коррупции, новости и аналитику. Авторы рассказывают, как сбежал из страны экс генерал Серик Кудебаев. — 4 человек, причастных к его побегу задержали в … Кыргызстане. На одном из КПП военнослужащий пограничной службы узаконил нахождение беглеца в Кыргызстане, после чего тот покинул страну через аэропорт «Манас».

«Мы уже писали, чем травят насекомых в Алматы, Шымкенте, Петропавловске, а также на территории Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей и области Жетісу», — напоминает ТГ.

Редакция ФБРК выясняет, какие препараты используются при обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей в регионах Казахстана. Например, в Кызылорде используют препарат Данадим Эксперт КЭ. Он относится к веществам, крайне ядовитым для всех живых организмов — водных обитателей, в том числе дафний и рыб, для птиц и пчел. У человека оно вызывает токсическое воздействие как при вдыхании, так и при попадании на кожу.

ТГ сообщает, что представитель Бюро нацстатистики связалась с редакцией ФБРК и объяснил ситуацию с закупом ручек почти за 4 млн тенге – оказывается закуп подразумевает не только ручки, но и наборы канцелярских товаров для нужд Бюро.

Европейская семья – это не Европейский союз Европейская семья – это не Европейский союз
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«В документации должны быть отражены все закупаемые предметы. Чтобы потом не придумывать сказку о бяках и закаляках», — пишет телеграмер.

Коррупционных историй тут пруд-пруди – одна другой удивительнее.

Например, суд освободил от уголовной ответственности компанию, которая продавала электроэнергию майнинговому дата-центру, в связи с 30-летим Независимости страны.

«Автору идеи надо отлить индивидуальную медаль, а лучше орден. Так еще никто не праздновал ни один государственный юбилей. …Создан, можно сказать, полный цикл безотходного производства: и ТЭЦ, и теплицы, и майнинговый дата-центр… Не хватает только откормочной площадки для КРС. Со своим навозом можно много чего замутить», — иронизирует ТГ.

Дальше — веселее. Телеграмеры сообщают: председатель Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев сообщил СМИ, что составление новой карты Казахстана обошлось налогоплательщикам в … 56 млн тенге. А Антикор ВКО, что матрас и швабру по завышенным ценам хотели закупить в Усть-Каменогорском филиале НАО «Мед университет Семей». Одну единицу швабры за 1,9 млн и 1 комплект матраса за 1,2 млн тенге. А еще были туалетные ершики для акимата Туркестанской области за несколько десятков тысяч тенге за штуку. И о различных коррупционных схемах и воровстве на казахстанских железных дорогах ТГ писал не раз.

«Увы, редакция ФБРК с горечью извещает, что в нашей стране коррупционеров стало больше, чем мест в тюрьмах», — пишет ТГ.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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We’re gonna live forever

Chukin Live – 761 подписчик на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@chukin_live

Авторский ТГ экономиста Алмаса Чукина «Об экономике и политике в Казахстане», раскладывает по полочкам новый пакет санкций США. Пока пронесло – первый вывод. В своих заметках автор анализирует научные достижения в области медицины.

Под экспортные ограничения попали 13 крупных объектов – заводы РФ, НПО, армянская компания Medisar (занимается экспортом товаров химпромышленности) и кыргызская Tro.Ya (поставщик оборудования для промышленных компаний), сообщает телеграмер, ссылаясь на агентство Akipress.org

Ускорение преобразований жизненно необходимо Ускорение преобразований жизненно необходимо
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Дополнительные 1224 промышленные изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии, ссылается ТГ на официальное заявление американского Минторга.

Список запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию из США товаров расширен в том числе на антиквариат, алкоголь, часы. Также США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Кроме того, Штаты ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей РФ на арктическом шельфе.19 мая о расширении антироссийских санкций объявили Великобритания и Австралия.

«Теперь ждём ЕС, но кое-что уже понятно. В режиме соблюдения санкций есть одна большая лазейка… », — автор расскажет свое видение обхода санкций.

Но будем, как в игре Кинга выживать вечно — We’re gonna live forever, философствует телеграмер.

«Как сказал один мудрый человек: если вам кажется, что скорость перемен очень высока, вы ошибаетесь — всё ещё идёт очень медленно, всё только начинается», — пишет автор.

«Длиннорукая» агрессивность США «Длиннорукая» агрессивность США
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Он предлагает порассуждать над фармакологической индустрией. За последние 20 лет западная, прежде всего американская фармакологическая индустрия, совершила несколько прорывных открытий, которые поменяли карту войны с болезнями очень сильно. … Оказалось, что этот наш ChatGPT очень хороший помощник в поиске новых лекарств, пишет ТГ.

«Как работает ИИ ChatGPT? В его базу данных закачали всё, что можно было найти в интернете до 2021 года. Написали программу, которая понимает язык, то есть как он устроен. Применение ИИ в поиске новых препаратов уже дало первые ошеломительные результаты. Оказалось, в подборе вариантов, что и как будет взаимодействовать на клеточном, генном, ДНК уровне, отлично работает тот же метод, как в подборе совместимых по смыслу слов. Теперь учёным не надо сидеть с пробирками годами, и перебирать все возможные комбинации. ИИ в уме перебирает это всё, и подсказывает какие варианты скорее всего сработают», — пишет ТГ.

Но главная революция в медпрепаратах произошла пока без ИИ. Препарат Mounjaro сейчас сводит с ума всех в Америке. Он помогает людям скинуть лишний вес до 15-20% и не набирать его назад как после диет. Вообще-то вначале придумывали средство для борьбы с диабетом 2. На очереди на выход много лекарств, которые справятся со многими проблемами. Есть только одно «но», все эти препараты обходятся в миллиарды долларов, потраченных на исследования, и стоят вначале сумасшедшие деньги — сообщает автор.

Китайский сахарок

Выход к правде – 81 796 ( -1903) подписчиков на этой неделе.

«Длиннорукая» агрессивность США «Длиннорукая» агрессивность США
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https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

Telegram-канал по-прежнему отслеживает громкие судебные расследования и не пропускает мимо не один маломальский скандал. Часть материалов и итоги недели можно просмотреть и на авторском YouTube-канале.

Из свеженького: «Китай нам в помощь или почему в Казахстане сахарную отрасль миллиарды не могут спасти?».

«Президент Токаев пригласил китайских бизнесменов принять активное участие в развитии производства сахара в Казахстане. Ulysmedia.kz решил разобраться, почему Минсельхоз не справился с поставленной задачей и реанимировать отрасль придётся с помощью китайцев», — анонсирует свое исследование вопроса телеграмер.

Или: почему в Казахстане «буксует» институт присяжных заседателей? С января этого года всё смешалось в уголовных судах Казахстана. Законотворцы расширили списки статей уголовного кодекса и число судебных заседаний, которые должны проходить с участием присяжных заседателей, сообщает телеграмер.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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ТГ публикует подробности скандального судебного процесса по делу «Оператора РОП». «Правительство всё знало…».

«Один из свидетелей по делу — экс-председатель наблюдательного совета «Оператора РОП», ныне консультант администрации президента Казахстана Бахыт Кусаинов, рассказал на судебном процессе о новых подробностях по уголовному делу, а также охарактеризовал Алию Назарбаеву», — анонсирует ТГ репортаж из зала суда.

Жители Семея — родные 28 ребят в СИЗО Усть-Каменогорска, вышли на акцию протеста. Они недовольны действиями судьи, сообщает канал. Граждане обратились в администрацию Президента, в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека с заявлением о проведении массовой сухой голодовки, в ходе которой они откажутся от пищи, воды и лекарств.

А с акима Усть-Каменогорска местный активист Леонид Карташев требует через суд более 20 млрд тенге.

«В своем заявлении общественник обвинил акима в многократных нарушениях конституционных прав граждан», — сообщает телеграмер.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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«Топи» за жизнь!

За нами уже выехали – 68 832 (- 452) подписчика на этой недели.

https://web.telegram.org/k/#@Zanamiviehali

Инфографика, мобильные новости, исследование проблем – ТГ предлагает свои темы, вырываясь из общей повестки «Телеги». Например, в Казахстане растет доля пенсионеров и детей – их уже 42 %. Что это значит?

«Сейчас на каждую 1000 трудоспособных граждан в стране приходится 740 пожилых и детей. Пять лет назад было 687 человек. Их государство относит к «экономическим иждивенцам». Сложнее всего ситуация на юге – там на тысячу трудоспособных приходится 886 пенсионеров и детей. Finprom со ссылкой на Бюро нацстатистики сообщает, что основной вклад в эту тенденцию вносят дети, так как рождаемость растет. И это в теории хорошо — скоро они вырастут и начнут вносить свой вклад в экономику», — пишет ТГ.

Комфортным для экономики считается соотношение 4 к 1 – когда на одного пенсионера приходится 4 работающих человека. Если дисбаланс смещается, то государство принимает меры. Например, увеличивает пенсионный возраст, чтобы искусственно снизить долю пенсионеров, объясняет ТГ.

Ну и если говорит про жизнь, то про долгую и здоровую. Но вот вокруг ОСМС опять идет какая-то возня, пишет телеграмер. Фонд медстрахования, медики и минздрав спорят друг с другом — кто виноват в провале системы? Одна из претензий — пациентам приходится отстаивать большие очереди, чтобы получить услугу по медстраховке.

«В минздраве сегодня заявили, что по статистике 90% пациентов получают медуслугу в течение 10 дней. И это прям нормально, потому что в других странах с этим еще хуже. Вот цитата вице-министра Тимура Султангазиева: «Время ожидания, особенно для плановой медпомощи, в нашей стране значительно ниже. В той же Великобритании, чтобы получить МРТ или КТ надо ждать полгода. В Канаде для того, чтобы получить операцию по замене тазобедренного сустава, надо ждать два года. У нас есть критерий в ФСМС, что в течение 10 дней пациент должен получить услугу. Мы проанализировали, что в 90% людей получает в этот период всю необходимую помощь», — сообщает ТГ.

«Вот как у нас все хорошо, а вы и не знали», — иронизирует автор.

Кстати, по данным ТГ в международном рейтинге качества медицины Казахстан занимает 82 место из 89. А Великобритания, например, 10 место, Канада — 23 место.

И, наконец, про заветные часики «Richard Mille», стоимостью почти 400 млн тенге.

«Эти эксклюзивные часы (фото) из лимитированной коллекции выставил на госторги алматинский департамент госимущества. И до сегодняшнего дня госконторы могли подавать заявки на то, чтоб эти часы отошли им. Торги не состоялись — ни одна госконтора не подала заявку на эти часы. Почему так случилось? У чиновников проснулась совесть. И огласка помогла, и часы не удалось «по-тихому» передать госконторам», — пишет ТГ, добавляя: «Теперь наручные часы действительно должны продать, а деньги за них, надеемся, пополнят госбюджет. Но мы могли вообще обойтись без этой ненужной процедуры, если бы Минфин ускорил внесение изменений в правила передачи люксового конфиската».

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Удачной всем недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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