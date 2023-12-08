Прокурор запросил 15 лет для блогера Айки, о скандальном сайте и как пограничникам дают «на лапу»

Обзор Telegram и Youtube каналов

Не сказать, что в казахстанских Telegram-канал и YouTube-каналах царит предновогоднее настроение – его там вообще нет. Новые скандалы, старые нерешенные проблемы, которые в «шкаф» уже не спрячешь – каналы-трудяги выдают «на гора» новые темы и комментарии.

Телеграмеры сообщают: на фоне усиления антиизраильских настроений, власти Израиля поменяли оценку уровня безопасности для своих граждан в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Рекомендуют отложить сюда поездки – мол, небезопасно.

«Телеги» сообщают о дате выборов президента России — 17 марта 2024 года.

А в политической жизни Казахстана затишье — надолго ли? Глава государства утвердил бюджет Казахстана на 2024 – 2026 годы.

Петиция против бытового насилия, которая набрала 150 тысяч голосов казахстанцев, не будет рассмотрена в рамках закона «Об общественном контроле». Специальная платформа для подачи онлайн-петиций заработает только в апреле 2024 года.

В Казахстане по решению специализированного экономического суда Атырауской области ликвидирован благотворительный фонд «Слава Украине». Фонд оказывал помощь жертвам военных действий.

Телеграмеры также обсуждают новость о том, что лидер «НеМолчиKZ» Дина Смаилова (Тансари) оказалась под следствием по факту мошенничества. Арестованы все банковские счета фонда. Полицейские вызывают на допросы сотни казахстанцев, которые жертвовали фонду деньги. Смаилова выехала за пределы Казахстана — находится в Грузии.

А до Нового года осталось всего 23 дня….

На границе тучи ходят хмуро

«ФБРК» -17 725 подписчиков на этой неделе.

Telegram-канал рассказывает любопытную историю о коррупции в погранвойсках, которая отчасти дает ответы на многочисленные жалобы дальнобойщиков. Но в этой истории, осужденные оказались чуть ли не в роли жертв. Хотя, как объекты, судя по всему, были выбраны не случайно – многие-то не отказались собирать дань с предпринимателей на границе.

Итак, 19 июля 2022 года Верховный суд полностью реабилитировал 13 военнослужащих пограничного контроля «Сартобе» — их осудили по коррупционному делу еще в 2020 году. Пограничников восстановили на службе, но четверо написали рапорт об увольнении.

С журналистами связались двое из оправданных пограничников — Ильяс и Юрий (имена изменены). Они рассказали, как под видом борьбы с коррупцией в погранвойсках, было состряпано уголовное дело против 27 военнослужащих отделения «Сартобе» кордайского погранотряда. По версии следствия, они брали деньги с водителей, перевозивших ГСМ через границу Казахстана с Кыргызстаном в Жамбылской области, и табунщиков, перегонявших лошадей из одного государства в другое. Военный суд алматинского гарнизона признал их виновными в многократном получении взяток и назначил наказание в виде 7-8 лет лишения свободы. А также лишил воинских званий и права занимать госдолжности на всю жизнь. Пограничники обжаловали приговор и им заменили реальные сроки на штрафы — от 7 млн до 32 млн тенге. Но после задержаний руководства КНБ вслед за «январскими событиями» 2022 года, Верховный суд пересмотрел дело и полностью оправдал 13 осужденных пограничников, и частично — 14.

Ильяс рассказал журналистам, что несколько пограничников обращались в Генпрокуратуру и Антикор с заявлением о пытках сотрудниками КНБ. И только после этого года прокуроры возбудили дело в отношении отдельных сотрудников следственно-оперативной группы. Журналисты также изучили копию постановления судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. ТГ сообщает, что в материалах дела говорится, что в 2018 году органам военной контрразведки (ОВКР) КНБ стало известно о системных коррупционных нарушениях в двух отделениях кордайского пограничного отряда — «Сартобе» и «Аухатты», сообщают телеграмеры. Например, начальник погранотделения «Сартобе» с двумя подельниками собирали деньги с водителей, у которых не было сопроводительных документов на груз.

«С каждой грузовой ГАЗели кассиры брали по 7 тыс. тенге. В день через казахстанско-кыргызстанскую границу проходило минимум 30 ГАЗелей. Накануне праздников эта цифра увеличивалась в разы, и тогда поток грузовых автомобилей мог достигать и 70 единиц. Отдельная «такса» существовала для перегонщиков табунов. Они платили 2 тыс. тенге за то, чтобы перегнать одну лошадь. В итоге в день у предприимчивых кассиров набегало от 300 тыс. до 640 тыс. тенге. Деньги распределяли между собой», — рассказывает Ильяс.

5 декабря 2018 года нач погранподразделения Абикешова задержали, и он обязался сотрудничать с ОВКР путем «негласного внедрения и имитации преступной деятельности». Ему дали скрытую аудио и видеоаппаратуру, и через кассиров «он стал провоцировать подчиненных на получение взяток, отправляя отснятый компромат кураторам из контрразведки».

«В материалах уголовного дела говорится: пограничники «Сартобе» брали взятки с водителей, пересекавших границу с проблемными документами, а затем делились друг с другом. Со слов Абикешова и двух его доверенных лиц, минимальная сумма левого дохода за суточное дежурство одного контролера составляла 20 тыс. тенге, а максимальная 200 тысяч», — пишут авторы.

По данным журналистов, начальник пограничного отделения «Аухатты» Исмаилов также подписал документ о добровольном сотрудничестве с КНБ и также вместе с двумя подельниками-кассирами провоцировал своих подчиненных нарушать закон.

Пограничники рассказали, что оба начальника погранотделений избежали уголовной ответственности благодаря активному сотрудничеству с КНБ. Дела были закрыты с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием». Впоследствии оба уволились из погранслужбы КНБ.

Пограничник Ильяс говорит, что «комитетчики» не имели право внедрять «провокаторов» в отделения погранконтроля, поэтому Верховный суд признал собранные ими доказательства недопустимыми и исключил их из дела. Так как Абикешов подписал документ о сотрудничестве с КНБ 6 декабря 2018 года, суд автоматически не признал доказательствами все указанные в деле факты взяток, датированных позже этого числа. В результате 13 пограничников, чьи эпизоды фигурируют в деле после 6 декабря, были полностью оправданы.

Такая история. И все-таки интересно — сколько у нас громких судебных процессов «состряпано» в результате подстрекательства к преступлению?

Нацфонд в стагнации

«PROTENGE» -21531 подписчик на этой неделе.

Журналисты Telegram-канала, изучив «Экономическое обозрение», подготовленное Нацбанком и анализ коллег из ТГ «Tengenomica» назвали работу по инвестированию денег Нацфонда провальной.

«Провальная стратегия – это еще мягко сказано», — заявляют они.

Авторы сообщают: в «Экономическом обозрении» Нацбанка, помимо прочего, сообщается о работе Нацфонда, из этого анализа телеграмеры делают два неутешительных вывода. Стратегия Нацбанка по инвестированию средств Нацфонда такова, что не позволяет увеличить его доходность.

«Политика привлечения средств Нацфонда правительством в последние годы приняла масштабный и системный характер, в результате сберегательная функция фонда просто исчезла!» — делает вывод автор ТГ «Tengenomica».

Правительство активно вытаскивает деньги из Нацфонда, из-за дефицита бюджета и фонд не успевает накапливать «жирок» – сберегать деньги. Но что в итоге?

«Нацфонд Казахстана в последние годы стал выполнять роль запасного резерва правительства, который теперь доступен для использования еще и квазигоссектору», — заключают авторы ТГ.

Для тех, кто пропустил информацию о квазигосударственных компаниях, авторы ТГ объясняют:

«Нацфонд получил новые полномочия. Теперь он может покупать облигации (читай: давать в долг деньги) квазигосударственной компании «Самрук-Казына» и акции (читай: давать деньги) квазигосударственной компании «КазМунайГаз» со скидкой к рыночной стоимости. Всё это можно делать без одобрения парламента, потому что это одобрение просто не нужно. Другие траты из Нацфонда все-таки проходят утверждение в парламенте, то есть это достаточно прозрачно».

«Если взглянуть на динамику активов Нацфонда Казахстана, то можно с большой тревогой констатировать стагнацию и отсутствие значимого роста нашей кубышки с 2014 года. Например, среднегодовой прирост средств Нацфонда Казахстана с 2014 года по октябрь 2023 года составил отрицательные — 2,7%. Для сравнения за десять лет до этого (с 2004 по 2014 годы) среднегодовой рост составлял 33,4%. Понятно, что есть фактор нефтяного бума, но даже после мирового финансового кризиса с 2010 по 2014 годы активы росли двузначными темпами ежегодно», — пишут экономические аналитики.

Это и привело к тому, что Нацфонд Казахстана в последние годы стал выполнять роль дополнительных резервов правительства.

Вода камень точит

«SAYASAT. KZ» – 5 309 подписчиков на это неделе.

Мажилисмены вновь вынесли на обсуждение одну из острых проблем страны. Telegram-канал цитирует депутата Сергея Пономарева. Он приводит прогноз ООН: в ближайшие 15 лет Казахстан испытает жесточайший водный голод, а к 2050 году дефицит воды возрастет в три раза. Мажилисмен заявляет: «эффективность использования и управления водными ресурсами в стране остаются на «первобытном уровне», отсутствуют стимулирующие механизмы для бизнеса в области внедрения водосберегающих технологий, предварительный проект «Водного Кодекса» не содержит инструментов эффективного водопользования».

Река Урал. (Фото/inbusiness.kz)

Депутат напомнил: более чем на 90% Казахстан зависит от вод сопредельных государств, но граждане все еще используют и тратят воду нерационально. Между тем, уже давно острейший дефицит воды испытывают жители Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областей. В Мангистау ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров воды.

И тема земли вновь на острие обсуждений. Премьер Алихан Смаилов заявил, что руководящие чиновник будут лишаться своих кресел если казахстанцы не смогут получать землю, сообщает ТГ.

В Правительстве обсудили вопросы функционирования Единого государственного кадастра недвижимости. Он должен обеспечивать оперативную и прозрачную выдачу свободных земельных участков, и полный доступ граждан к информации о земельном фонде республики. Весь процесс предоставления земельных участков уже переведен в электронный формат.

Но загруженные акиматами цифровые данные не всегда соответствуют требованиям: нужна корректировка действующих генпланов и проектов детальной планировки, еще и заявки подаются несвоевременно, есть необоснованные отказы. Все это чиновники на местах должны привести в порядок к 1 января. Премьер-министр подчеркнул — каждый регион мониторит инвестиционный штаб.

«Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, будем наказывать вплоть до увольнения ответственных лиц в регионах. Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, но генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. И автоматически выдаются отказы. Хочу специально подчеркнуть: мы откатываться назад не будем. Тех, кто тормозит процесс, просто будем увольнять», — пообещал премьер Смаилов.

О воде нужно по-другому, пацаны

«Казахский чуваш» – 13 877 подписчиков на этой неделе.

А вот этот Telegram-канал развернул тему дефицита воды в другое русло.

«Сергей Пономарев поднял вопрос правильно. Очень надеюсь, что другие депутаты хотя бы поверхностно начнут вникать в проблему и тоже подключатся. Но, есть один нюанс. Сергей сказал, что европейцы падают в обморок от того, как мы чистим зубы и сколько тратим воды. Но я крайне рекомендую не пускать европейцев на наше производство, ведь на промышленность у нас уходит в семь раз больше воды, чем на личные потребности», — пишет журналист Кирилл Павлов в своем авторском ТГ.

А к Кызылорде европейцам вообще не стоит приближаться, советует телеграмер. Там при потребности на рис 350-380 млн м3, ещё около 700 млн теряется из-за разрушенных каналов.

«Просто поливаем пустыню. Рис нам обходится около миллиарда кубов. На нужды АПК мы тратим в 16 раз больше воды, чем питьевой на людей. Давайте правильные вопросы поднимать правильно и сразу акцентироваться на том, что действительно важно», — пишет автор.

Ну и про сериал «Слово пацана». Почти ни один ТГ не обошел обсуждение нашумевшего российского сериала — как оказалось его смотрит почти вся страна. В «телегах» опять звучат окрики: «Запретить!», «Нам такая романтика не нужна!» и т.п.

«Сериал, конечно, не идеально правдоподобный, особенно радуют «страшилки Джамили» на пачках сигарет в 80-х или наличие винилового проигрывателя у «они же нищая семья». Но, доля правды в этом кино есть и ею пропитаны многие серии — боль, предательство, страх, кровь и грязь, мерзость и подлость», — не стал исключением и ТГ «Казахский чуваш».

Автор пишет: «.. калька «Бригады» прослеживается невооруженным взглядом — парень вернулся из армии и встраивается в криминальный мир. Скрипачка и бандит. Одинокая мать. Убийство, вроде как из благих побуждений, но устроившее проблемы всем.

Набор тезисов сильно перетасовали. Разве что, в бригаде не показывали, как старшаки ломали районских. Ждём, когда главный герой встретит сослуживца-азиата. Даже не знаю, какую тут можно увидать романтику. Мне показалось, совсем наоборот — показывают отвратительную изнанку криминальной маргинализации общества.

Чуть незадолго до этого смотрел «Вокзал для двоих» (именно смотрел, первый раз) и там была прекрасная сцена, когда герои пошли в ресторан и Вера просит, чтобы котлету пожарили на хорошем масле, а коньяк не разбавляли водой и что-то ещё там, потому что она своя и не надо как обычно. А ещё чуть незадолго до этого впервые смотрел «Гостью из будущего». Там тезисы вообще классные: советский кефир — лучший не только в мире, но и во Вселенной, за ним аж инопланетяне прилетают. Портал для перемещения по всем мировым городам находится на проспекте Мира в Москве. Человеческий язык равно русский».

К чему эти рассуждения автора? Все фильмы, примерно про одно и тоже время, но с очень разной идеологической подачей, пишет он. И вопрос: какое кино будут снимать через десять-двадцать-сорок лет про наше время? Жизнь, ведь, лучшая в мире сценаристка. Наверное, экранизация судьбы жетысайского Капаша – «самого богатого мента за всю историю мира, была бы шикарным кейсом». Павлов и название придумал: «Взятка пацана. От тележичника до олигарха».

«Здесь, наверное, должен быть какой-то вывод, мол, надеюсь мы поборем коррупцию, как прожили девяностые, но что-то мне подсказывает — нет, не будет быстрых побед в этих соревнованиях», — завершает свою рецензию телеграмер.

… и список Айки

«Elmedia» – 2 875 подписчиков на этой неделе.

Одной из самых обсуждаемых темы минувших выходных стал «Список Айки» сотрудниц сети элитных проституток и их клиентов. История приобрела скандальный характер и чуть ли не политическую окраску – в списке оказались известные имена политиков и общественных деятелей. Тема не только не сходит с лент «телег», но и обещает остаться в топе обновляемых новостей.

Между тем, оппозиционный ТГ Гульжан Ергалиевой сообщает, что адвокаты опасаются за жизнь молодой сутенерши (она задержана) из-за утечки списка VIP клиентов. Между тем, в каналах появилась информация о том, что этот список — фейк. Но оппозиционный ТГ утверждает, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах: не фейк, а слив.

Скандальчику ТГ посвятил передачу в своем YouTube-канале. Информационный повод — прокурор запросил за своднические услуги для дамы, внимание – 15 лет лишения свободы(!).

Авторы ТГ удивлены: например, Карим Масимов получил 18 лет. А педофилы и убийцы, на этом фоне, вообще получают символические сроки изоляции от общества.

Что стало причиной такого жесткого запроса прокуроров, приходится только догадывается, рассуждают ютуберы.

«Но может все банально: кого-то задушила жаба, что за год девушка заработала более 200 млн тенге и ни с кем не поделилась. А может не угодила одному из крутых чиновников. 15 лет тюрьмы! И это в стране, где экскорт-услугами всегда пользовались на уровне первых руководителей страны», — восклицает ведущий.

Авторы подкрепляют свои слова аудиозаписями Рахата Алиева, сделанными им тайно, во время личных разговоров известных политиков со своими любовницами.

А еще Телеграм-канал «Qumash» связался с адвокатом LoveAika Нуржаном Советовым. Он заявил, что его подзащитная не имеет отношения к документу «Клиентская база» и к его появлению в интернете.

«Он предполагает, что за «утечкой» могут стоять правоохранительные органы. Поскольку ранее, по его словам, имели место фейк-вбросы, касающиеся Айганым (LoveAika)», — пишут авторы, уточняя, что защитник опасается за жизнь и здоровье своей клиентки, которая находится в СИЗО.

Такие скандалы появляются нечасто, поэтому интерес к ним велик и сопоставим с взорвавшейся бомбой, объясняют общественный интерес к теме «плотских утех» телеграмеры.

«Это же трагедия!»

«Besh» – 8 174 подписчиков на этой неделе.

Телеграмеры ТГ уверены: что Бог не делает – все к лучшему. Есть причина заняться властям решением проблемы. Оказалось, на «Кыздарнет» работают тысячи казахстанцев.

«Масштабы трагедии, которая разворачивается в нашем обществе, просто колоссальны. На скандальном сайте «Кыздарнет» в одной только Алматы работает более двух тысяч девушек, 888 парней и 72 транссексуала. В Астане более 1,5 тысяч «фей», 480 парней и 59 транссексуалов», — сообщают телеграмеры.

Неизвестно, какая часть из этих людей болеет ЗПП. Часть работников секс-индустрии продает клиентам наркотики и систематически употребляют их сами, замечают авторы.

«Проституция повсеместна практически во всех странах, но у нас она не контролируется. Люди заражаются от шлюх венерическими заболеваниями, болеют и умирают. Проституция очень сильно бьет по моральному облику общества, обесценивает семью, нормальные здоровые отношения. Зачем добиваться девушку, если можно снять её за условные 10-20к?», — пишут телеграмеры.

Огромной проблемой, по их данным, стали и ЛГБТ-услуги: «Извращения входят в жизнь мужчин, что также разрушает души и семьи. Представьте сколько по стране людей работает проститутками — большая часть из них явно пошли туда не из-за хорошей жизни. А могли стать учителями, врачами, успешными матерями и отцами».

Тут же свеженькая информация. За три дня полицейские Мангистау задержали 66 проституток. В ходе ОПМ «Стоп трафик», которое проводилось с 1 по 3 декабря, в Мангистау задержали 58 девушек и 8 мужчин (проститутки, транссексуалы и боди-массажисты), которые оказывали интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности по статьям 449, 492 КоАП РК.

С миру по нитке

«ИноСМИ» – 127 823 подписчика на этой неделе.

Telegram-канал объясняет, почему эксперты назвали самым выгодным и желаемым активом для хранения сбережений активом 2024 года – золото. Об этом пишет Donya-e-Eqtesad.

Золото показывает лучшие результаты в периоды экономических спадов и в условиях геополитических рисков, — а они сохранятся в следующем году из-за продолжающихся конфликтов и выборов президентов ряда крупных стран. Кроме того, центральные банки стремятся увеличить долю золота в своих резервах, т.к. желтый металл — это стабильный и относительно ликвидный актив, который можно использовать вне международных платежных систем, таких как SWIFT.

Италия сдалась. Русофобские идеи больше не в моде, пишет главный редактор FQ Марко Травальо.

«Ещё совсем недавно в Риме отменяли всё русское: оперный театр Ла Скала выгнал русского дирижера и отменил выступления Нетребко, другие площадки отменили балеты Чайковского, русская литература была не в почете, а русским кошкам запретили участвовать в выставках. Однако культура-отмены продлилась недолго. Недавно оперную певицу Анну Нетребко вновь пригласили выступить в Ла Скала, а газету, опубликовавшую интервью с ней, не заклеймили «слугой российской пропаганды».

Французское СМИ Ouest-France публикует статью своего главного международного обозревателя. Он задается вопросом: правда ли госпожа фон дер Ляйен намерена расширять восточные границы ЕС до России, принимая в союз новые страны?

Некоторые философы и эксперты считают, что для ЕС присоединение Украины и Молдавии — это «элементарная безопасность». Однако на практике для фермеров ЕС появление украинского фермера и его продукции воспринимается как угроза.

Между тем, Генсек НАТО Йенс Стотенберг заявил, что Украина находится в критической ситуации, и нужно быть готовыми к плохим новостям. По сути, он говорит о победе России, считает автор статьи из dikGAZETE. Возможно, что после Нового года Киеву укажут на необходимость переговоров.

А эта маленькая страна шокирует Евросоюз и НАТО своим отношением к России.

После победы на выборах премьер Словакии Роберт Фицо первым делом заявил, что его страна против дальнейшей военной поддержки Украины, пишет The European Conservative. Кроме того, стратегию Брюсселя и Вашингтона в отношении Киева в Братиславе считают неудачной и готовятся к нормализации отношений с Москвой.

Тут еще и министр обороны Германии Борис Писториус заявил: «Украина нам не союзник».

Запад активно дистанцируется от Киева следует из статьи eXXpress.

«Мы (Германия) не союзник Украины», — сообщил он в недавнем интервью ZDF, объясняя, почему Германия больше не поставляет ВСУ боеприпасы и оружие.

Америка стала настоящей золотой жилой для Украины, но сейчас лавочка закрывается, иронизирует автор статьи The American Conservative.

«Мы не намерены выписывать чеки на предъявителя этой стране-чемпиону мира по коррупции ради хорошего настроения демократов и республиканцев…» — говорит член Палаты представителей Скотт Перри.

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