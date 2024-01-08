Аблязов призывает к захвату акиматов, откуда у Минфина премии в четыре оклада, и что такое реестр позора

Обзор Telegram и Youtube каналов

В последние дни старого года жизнь будто экзаменовала казахстанцев на выносливость и выдержку. Telegram и YouTube-каналы были полны сводок с дорог. Новый год страна встречала в экстремальном режиме — разгар буранов, затем оттепель и гололед, спасение людей в автомашинах на трассах…

На Морском терминале КТК полностью остановили перевалку нефти из-за погодных условий.

Десятки отмененных авиарейсов – столичные аэропорты были практические закрыты.

Телеграмерам сообщали: первое заседание 1 января в Правительстве посвятили чистке казахстанских дорог.

Смертельное, невероятное по абсурдности ДТП с автобусом в Астане. А 4 января взрыв кафе в Уральске и упавший автобус со спасателями в огромную воронку рудника в Павлодарской области – эти трагедии вновь поставили вопросы общественной безопасности и низкого контроля за дорогами.

Новогодних, добрых новостей в «телегах» было не густо. В новостную повестку прорвались, пожалуй, только альпинисты в костюмах Дедов Морозов.

Фото Telegram-канала ORDA

Через окно поздравлял маленьких павлодарцев 22-летний профессиональный альпинист. Правда и тут не без ложки дегтя – парень стоит на учете службы пробации, поэтому и попал в новости. Экстремальная услуга, кстати, стала популярна и в Астане. Журналисты инспектировали города – стоят ли новогодние «наряды» городов тех миллионов и миллиардов, которые были на это потрачены: на то и щука, чтобы карась не дремал.

В дни праздников «телеги» сообщали о принятии решения исключить движение Талибан из списка запрещенных экстремистских организаций — движение не входит в списки организаций, признанных Совбезом ООН террористическими.

О том, что осужденный за вымогательство журналист Владимир Северный объявил в тюрьме бессрочную голодовку и пьет только воду.

Петицию по вопросу отмены утильсбора и первичной регистрации автомобилей в Казахстане уже разместили на платформе ALASH online.

Болат Журабаев освобожден от должности командующего силами специальных операций вооруженных сил РК.

В 2024 году в Казахстане отпустят цены на социально значимые продукты.

Бывшего президента аэропорта Алматы Айболу Бекмухамбетова осудили на восемь лет за хищение авиатоплива.

Otau TV отключил 10 российских каналов с 1 января.

Но главные темы «телег» сегодня — переосмысление трагических событий кровавого января 2022 года и откровенное интервью Касым-Жомарта Токаева газете Egemen Qazaqstan. Президент опроверг слухи о своем участии в президентских выборах в 2026 году. Эксперты уже назвали интервью программным и отметили: Токаев — первый президент Казахстана, который разговаривает с экспертным сообществом и прислушивается к его оценкам.

О других событиях расскажем подробнее.

По чем нынче воздух?

«Besh» – 7 935 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал напоминает, что в Казахстане продолжается расследование в отношении сотовых операторов. Авторы ссылаются на Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК, которое инициировало его после обращений абонентов о повышении цен в 2023 году. Фискалы проанализировали условия тарифных планов и динамику изменения цен на услуги сотовой связи и установили: в текущем году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%. Поэтому начаты расследования в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ-С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) по ст. 170 «Предпринимательского кодекса», сообщают телеграмеры.

Расследование выявит обоснованность повышения тарифов – операторы могут повышать его не более одного раза в год. Они также обязаны предупреждать абонентов за 30 календарных дней до внесения изменений в тариф через SMS-рассылку. При этом, ранее Агентство уже фиксировало антиконкурентные действия операторов и выносило предупреждения. Новость обнадеживающая — всех интересует вопрос: почему растут тарифы на сотовую связь? Абонентов-то становится все больше, потребление интернета увеличивается в стократ, а качество остается прежним. Аргументы операторов об инвестициях в современные технологии и новую инфраструктуру не очень убедительны – эксперты говорят, что огромные сборы за сотовую связь могут покрыть любые проекты. Но посмотрим, к каким выводам придет АЗРК.

Телеграмеры рассказывают также об усилиях опального политика Мухтара Аблязова в попытках «свержения режима» в Казахстане – он вновь призывает казахстанцев выходить на новые митинги.

Мухтар Аблязов. (Фото/ Оrda.kz)

«Самое крупное фиаско «революционера» произошло 25 октября 2023 года. Тогда Аблязов на протяжении нескольких месяцев в своих соцсетях называл День Республики — днём, когда «режим Токаева» содрогнется и миллионы людей выйдут на улицы. Но реальность оказалась прозаична — в крупных городах на площади вышло не более 3-4 человека, а в регионах вообще не было замечено ни одного протестующего», — пишут авторы.

По их данным и в новом 2024 году Аблязов снова попытается разжечь народный бунт.

Оппозиционер призывает казахстанцев вступать в ячейки, которые координируют специальные кураторы. Они и будут руководить всеми протестами.

«Аблязов пишет, что протестующие должны захватить 17 акиматов по всей стране, а после официально заявить о «падении режима». А после взятия под контроль акиматов и Ак Орды (в Астане), основная масса протестующих должна взять под контроль аэропорты. Оппозиционер предлагает перекрыть взлётно-посадочные полосы автомобилями, чтобы «ни один нежелательный самолёт ОДКБ или кого угодно, не приземлится в наших городах без нашего разрешения», — сообщают телеграмеры.

В декабре 2023 года бывший президент Нурсултан Назарбаев рассказал о том, что январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, добавляют авторы. «Созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию», — цитирует ТГ слова экс-президента Н. Назарбаева.

Таким вот курсом

«Данияр Ашимбаев» – 8 279 подписчиков на этой неделе.

Данияр Ашимбаев предлагает свой авторский рейтинг известных политических фигур — подводя итоги уходящего года, он отметил тех, кто, на его взгляд, от души поработал на благо Отечества.

Говоря о Сенате, наиболее эффективным в работе эксперт назвал председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Андрея Лукина. В Мажилисе — председателя Комитета по социально-культурному развитию Асхата Аймагамбетова. В правительстве — первого вице-премьера Романа Скляра. В АП — замруководителя (до сентября) Аиду Балаеву. В региональном блоке — акима Астаны Жениса Касымбека. В президентском блоке — председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. В госсекторе — председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева.

«Говоря о частном бизнесе, на ум приходит только Тимур Турлов (потому что о нем весь год трубили из всех «чайников») или Андрей Лаврентьев, который, так сказать, получил уголь от Санты Клауса. Но тут фактор известности больше. Про эффективность пока помолчим», — добавил автор ТГ.

Политолог полагает, что 2023 год, как и предыдущие, значительно изменил Казахстан. «Речь не только о реформах, изменивших общий дизайн политической системы и заложивших основу новой экономической модели. Но и о событиях, переживая которые, мы осознавали необходимость перемен, изменения общественных ценностей и норм», — пишет телеграмер.

Например, первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали еще в 2022 году. Начал работу Конституционный суд, состоялись выборы в Сенат Парламента, были избраны по новым правилам депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, усилен статус Уполномоченного по правам человека.

«Таким образом, итогом первого полугодия стало завершение сложного процесса институциональной перезагрузки политической системы», — заключает он.

А во втором полугодии 2023 года, пишет эксперт, основной фокус госполитики переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей. Начало этой работе положила Туркестанская речь Президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая (17 июня), в которой он обозначил перечень основных идеологем: Независимость и Патриотизм, Единство и Стабильность, Справедливость и Солидарность, Закон и Порядок, Доверие и Ответственность, Культ знаний и Профессионализм, Бережливость и Трудолюбие.

Касым-Жомарт Токаев. (фото/rudnyi-altai.kz)

И эта постановка вопроса оказалась актуальной. Общественные дискуссии разворачивались вокруг необходимости соблюдения законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом, бескультурьем и т.п.

«В обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры. Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации – формированию нового качества нации», — констатирует политолог.

Но тут недостаточно только изменения законодательства или учреждения новых институтов, считает эксперт, — эволюцию общественного сознания ускорить невозможно. Но его нужно направлять и модерировать, и тогда новая общественная этика станет основой обновленного национального менталитета. Вот это и может стать основным содержанием общественной повестки наступившего 2024 года.

Телеграмер обращает внимание и на изменения медийного рынка страны.

«В ноябре окончательно закрылся «Qmonitor» (преемник «Central Asia Monitor»). Коллектив, впрочем, перебрался в Spik.kz. Зато в сентябре вернулось «Новое поколение», которое возглавил Александр Губерт (он также является главредом «МК в Казахстане»).

По слухам, с 1 января прекратили свое существование еще несколько проектов; подробности будут известны на днях», — сообщил политолог.

Позорный реестр

«Черный лебедь рак и щука» – 3 271 подписчик на этой неделе.

В Telegram-канале можно узнать подробности о реестре коррупционеров — документ уже направлен в мажилис. Туда будут вносить сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Реестр будет общедоступным, сообщают телеграмеры, — можно будет проверить кого угодно: родственников или новых знакомых. А при приеме на работу новых сотрудников работодатель может заглянуть на egov.kz – в онлайн-услугу «Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления».

Основанием для включения в реестр станет вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, сообщает ТГ. Но имена в позорный реестр будут включены не «на века». То есть посмотреть, кто и когда свернул на «кривую дорожку», будет невозможно. Данные из реестра можно и удалить. Для этого нужен вступивший в силу оправдательный приговор или погашение судимости в соответствии с Уголовным кодексом. Судимость в этом случае погашается по тяжким преступлениям через 6 лет после отбытия наказания и по особо тяжким — через 8 лет после отбытия наказания, объясняют авторы ТГ.

Впрочем, условно-досрочное освобождение уже не применяется к лицам, осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление, отмечают телеграмеры. То есть «висеть» на позорном столбе и смущать родных и знакомых коррупционер все равно будет достаточно долго.

Телеграмеры также предлагают анализ численности рабочей силы Казахстана. К 2050 году она вырастет на 28%. Авторы сообщают, что Центр развития трудовых ресурсов подготовил прогноз, согласно которому, к середине 21-го века численность рабочей силы в Казахстане превысит 12 миллионов человек. К 2026 году количество трудоспособного населения страны стабилизируется на уровне 9,5 млн человек, а активно начнет расти с 2028 года.

До 2027 года численность рабочей силы будет иметь небольшой прирост или вообще отсутствовать. А уже к 2031 году Казахстан сможет рассчитывать примерно на 10 млн человек рабочей силы, и к 2040 – на 11 млн. Рабочая сила будет прирастать примерно на 100 тыс. человек в год, достигнув планки в 12 млн человек к 2050 году, что означает прирост в 28%. В уходящем году, напомним, по данным официальной статистики, этот показатель зафиксирован на отметке 9,558 млн человек (в третьем квартале).

Рост численности рабочей силы ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте. В столице через 27 лет прирост может составить в 2,4 раза. Почти удвоится рабочая сила в Алматы, на 80% вырастет ее количество в Шымкенте и Мангистауской области.

Дело осталось за рабочими местами.

В рамках прогноза отмечено также, что к 2050 году незначительно снизится доля населения трудоспособного возраста (с 59% сегодня до 57%). В целом к 2050 году ожидается, что население республики составит порядка 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах.

«Вертолетный» обзор

«Chukin live» – 855 подписчиков на этой неделе.

Посмотрим итоги 2023-го от популярного сегодня экономиста Алмаса Чукина.

Первым положительным фактором он называет стабильность.

«Сам факт, что страна сохранила стабильное экономическое развитие после тяжёлого во всех отношениях 2022-го – огромный плюс. Кантар, СВО, вал санкций, взрыв инфляции в мире в первый постковидный год… Поводов для больших проблем было достаточно», — отмечает автор.

Второе — общий рост экономики. В реальных цифрах (минус инфляция) страна выросла на 4,9%. Это очень хорошо, утверждает экономист. Но не отлично, учитывая, что население выросло на 1+%.

Третье — доходы населения. Рост экономики, по его мнению, перетёк и в карманы населения.

«Инфляция привела к падению реальных доходов людей в конце 2022-го и в первых двух кварталах этого года, но с третьего квартала мы видим реальный рост на 3+%. В тенге рост достигает 16%, но инфляция съедает большую часть этого прироста», — пишет телеграмер.

Далее — торговля. В физическом объёме (без влияния роста цен) объём розничной торговли вырос почти на 8% и оптовой почти на 13%. Больше покупаем, значит у людей есть деньги на покупки.

Пятое — население. После ковидной просадки продолжительность жизни и численность населения продолжила здоровый рост и в 2023 году мы преодолели планку 20 млн человек. В среднем, по данным автора, в ковидный год умирало и вновь умирает немногим больше 130 тысяч человек. В 2020-21 годах мы получили всплеск в 30 и 50 тысяч соответственно, таким образом напрямую Ковид унёс жизни 80 тысяч человек.

Далее об упущенных возможностях. Это, во-первых, инвестиции.

«Если хотите понять любую компанию или страну – начните с анализа инвестиций. Какие были инвестиции, какие есть и что запланировано и приходит. Всё остальное — бла-бла-бла и разговоры в пользу бедных», — пишет Чукин.

Производство любое состоит из трёх компонентов – инструменты, люди и сырьё. Если не вкладывать в каждый из этих ресурсов, ровным счётом ничего не будет, рассуждает он. И надо помнить, что инвестиции, как и всё в жизни, не дают быстрой отдачи.

«Мы часто слышим про общий объём инвестиций, и он то растёт быстро, то не очень.

Большая проблема Казахстана в том, что инвестиции существенно падают. Проблемы тут две: нефть и текущая ситуация. Львиная доля инвестиций у нас до сих пор уходила в нефть и горную промышленность. Этот суперцикл явно пошёл на убыль. И непонятно, чем заместить такие объёмы», — продолжает эксперт

Вторая проблема — чистые инвестиции. Считая инвестиции, надо не только прибавлять, но и отнимать уходящие из страны деньги инвесторов. Цитируем: «К примеру, уход Арселора это чистый отток инвестиций. Может будут новые, но пока отток. Во-вторых, важен источник инвестиций, по сути, и по форме. Например, по сути Шеврон взял прибыль и закопал её в новый проект в Казахстане. Хорошо, но это ре-инвестиция, это не новые деньги в стране. А по форме, если он вложил это как капитал в бизнес, было бы хорошо, а если забрал деньги, а потом дал в долг своей казахской дочке, не совсем nice».

Особо любознательным автор ТГ предлагает полистать небольшой доклад Нацбанка на эту тему – он вышел летом и, как утверждает экономист, это весьма интересный доклад.

Далее — Реформы. Их почти нет. Пока можно назвать только одну отрасль – энергетику. Там начата и неплохо стартовала реформа в виде перехода к единому закупщику. Эффективно работает заложенный механизм аукционов по ВИЭ. Совершенствуются тарифы.

«Во всём остальном вместо реформ – проекты, которые объявляются решением. Но проект — это не стратегия. Куда идём, как будем меняться – до сих пор вопрос. Модель богатого за счёт природной ренты государства, которое субсидирует всё подряд и решает наболевшие проблемы госденьгами, а не через рынок – путь в тупик. Перекладывание денег из одного кармана в другой не увеличивает ВВП. Единственный путь вперёд через инвестиции, а их в стране ограниченное количество, следовательно нужны иностранные деньги», — делает вывод автор ТГ.

И, наконец, сельское хозяйство. В этой отрасли все беды собрались в кучу. Плюс год был ужасным из-за погодных условий. Из трех факторов производства в этой отрасли нет толком условий для развития ни для одного, считает эксперт.

«Землю мы фактически закрыли для инвесторов из-за рубежа и одного этого уже достаточно. Денег фермерам кроме государства никто не даёт и отсюда отсутствие техники и технологий. Люди с села активно уезжают. Колоссальный ресурс у нас скорее проблема, чем ресурс», — пишет телеграмер, впрочем, отмечая: «год, в целом, был хороший».

Свой небольшой обзор автор назвал «вертолетным» — хотя тематика, пишет он, тут необъятная.

За чей счет праздничек?

«Злобная татешка» – 70 351 подписчик на этой неделе.

В канун Нового года «Злобная татешка» обрушилась с критикой на мажилисменов — «Зачем нам такие депутаты?».

«Депутат Аманжол Алтай, до этого тихо сидевший в депутатском кресле и не издававший ни звука, решил-таки напомнить избирателям о своем существовании — призвал запретить концерты зарубежных звезд. Поводом для возмущения народного избранника стало поведение фанаток во время приезда рэпера Akon – девушки забросали певца нижним бельем. Похоже, в стране больше других проблем нет!», — возмущаются авторы ТГ.

Некоторые фракции словно безрукие античные статуи все так же взирают на нас сквозь года знакомыми лицами, даже после тюнинга бывшего Nur Otanа, пишет ТГ. «Уже который созыв картинка из зала заседаний мажилиса не меняется. Уже и не знаешь, это вчера снимали, или десять лет назад? Время от времени от них следуют какие-то запросы, которые в подавляющем большинстве либо вообще оторваны от реальности, либо являются копипастом озвученных журналистами и общественностью вопросов».

«Содержание парламентариев обходится государственному бюджету недешево. Про зарплату сейчас говорить не будем… А это ведь мы не только депутатскую зарплату не считаем, но и, например, служебные квартиры, положенные по статусу нашим баловням судьбы», — судя по всему тему эффективности работы избранников народа авторы Telegram-каналов оставлять не собираются.

Депутаты (фото /parlam.kz)

Ну и пара слов об антиэкономии – о новогодних премиях «чтобы все так жили». ТГ цитируют заместителя премьер-министра Ерулана Жамаубаева: он пообещал, что к концу года сотрудники Министерства финансов получат премии в пределах трёх-четырёх (!) окладов, сообщил глава ведомства. Вот это мы понимаем — мотивация на экономию.

«Конкретную сумму сказать невозможно… После всех закупочных мероприятий и выплаты зарплаты, понятно, что остаётся какая-то экономия у каждого госоргана. Законом предусмотрено, что они эту экономию могут выдать в виде премий», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Телеграмеры замечают: месячный оклад министра составляет около 1,5 млн тенге. И мы добавим вопросик: на чем столько сэкономили и кому польза от такой экономии и таких законов? Шутка ли – три -четыре оклада, да еще в минфине!

А хорошо жить – еще лучше!

«Выход к морю» – 11 716 подписчиков на этой неделе.

Telegram-канал тоже подвел итоги, но своих публикаций — о срочной и текущей распродаже недвижимости казахстанской элитой. В 2023 году этот процесс стал главной темой ТГ — особняки и дворцы срочно выставлялись на продажу, а покупателям предлагались хорошие скидки.

Итак, свой мега-терем в Подмосковье, трехэтажный особняк в коттеджном поселке Пестово, выставил на продажу Кайрат Боранбаев. За него просили 1 млрд тенге. В Казахстане бывший сват Дариги Назарбаевой в сентябре получил 6 лет лишения свободы, но уже в ноябре его выпустили из колонии. Кроме особняка на продажу, «Выход к морю» обнаружил, что Боранбаев владеет целым этажом в самой дорогой высотке России — башне «Федерация».

Высотка России — башня «Федерация» (фото /yaplakal.com)



Еще одним особняком в Подмосковье — он пока не выставлен на продажу, пользуется брат Кайрата Боранбаева Талгат. Трехэтажный дом расположен в закрытом поселке «Газпрома» в деревне Городище.

Дарига Назарбаева, дочь экс-елбасы, тоже избавлялась от недвижимости, утверждают авторы ТГ. Ей удалось продать свои обширные владения в Лондоне на Бейкер-стрит. Этот комплекс зданий включает в себя легендарный адрес Бейкер-стрит, 221б, где «жили» Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Недвижимость купил фонд, представляющий интересы американских пенсионеров. Владения на Бейкер-стрит Дарига Назарбаева продала на £30 млн дешевле цены покупки. Кроме того, старшая дочь президента выставила на продажу один из своих особняков в Лондоне.

По данным ТГ, свой особняк в Лондоне продал за 4 млрд тенге и брат экс-сенатора Мурат Сафин — ему удалось избавиться от недвижимости с прибылью. Но без недвижимости за границей он не остался: у члена влиятельного клана нефтяников из Западного Казахстана есть особняк в Монако.

От виллы на Лазурном берегу избавился близкий семье Нурсултана Назарбаева олигарх Сержан Жумашов. И даже замгенпрокурора Казахстана и член комиссии по возврату активов Улан Байжанов выставил на продажу дом во Франции за $2 млн, пишут авторы ТГ.

Покойный брат бывшего президента Казахстана Болат Назарбаев мог бы оставить своим наследникам особняки по всему Казахстану, но у прокуратуры появились вопросы к тому, как он получил землю под этими домами.

Красота в глазах смотрящих

«PROTENGE» — 24 596 подписчиков на этой неделе.

Telegram-канал рассказывает, как иностранные блогеры отработали 67 млн тенге, выделенные из бюджета Алматы на рекламу города. В предновогодних обзорах мы рассказывали об этой традиции южной столицы, которая нет-нет да сопровождается разного рода конфузами. Например, как сообщают авторы ТГ, в 2021 году группа блогеров должна была приехать в Казахстан за 28,5 млн тенге. Но не всем удалось доехать до нашей страны. Одна из блогеров акиматовского списка не долетела до Казахстана, другая сама оплатила себе билеты из Катара, хотя они были включены в расходы. Более того, охваты далеко не всех блогеров соответствовали требованиям акимата.

В этот раз в Алматы вновь привезли блогеров, чтобы показать им красоты города, а те в свою очередь должны рассказать об этом в соцсетях, объясняют авторы.

Журналисты ТГ запросили у управления туризма полный список блогеров, чтобы казахстанцы сами могли проследить за тем, как будут рекламировать Алматы. Первая группа из девяти авторов из ОАЭ, Турции, Китая и Сингапура уже опубликовала часть материалов. Вторая группа блогеров из 21 человека из ОАЭ, Турции, Испании, Кипра и США, прибыла в Алматы 20 декабря, поэтому посты про Алматы уже можно найти в их аккаунтах, сообщает ТГ.

«Мы посчитали важным, чтобы у казахстанцев была возможность проследить за тем, как блог-тур пройдет в этом году — не повторятся ли старые ошибки. Поэтому мы больше трех месяцев писали в акимат Алматы, чтобы получить полный список блогеров и оценить результат работы за 67 млн тенге. И наконец получили его! В списке есть блогеры-миллионники и блогеры поменьше с 300 тысячью подписчиков», — пишут авторы ТГ.

На видео в сториз, которое они выложили, видно, что блогеров встречали в аэропорту девушки в национальных костюмах и дарили яблоки. На Шымбулаке — Эйфелевой башне Алматы, они тоже побывали и опубликовали оттуда довольно милые видео.

Можно оценить результат работы иностранных блогеров — ТГ публикует полный их список — даже вшили ссылки на их аккаунты в текст.

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