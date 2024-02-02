Гольф-клуб в Щучинске – в народ! В провале ОСМС крайний Биртанов. Как правительство разгоняет инфляцию

Обзор Telegram и Youtube каналов

Пока метели заносят снегом Казахстан – вчера были закрыты 14 республиканских трасс, в Telegram и Youtube-каналах опять жарко.

По 100 нефтяных долларов, наконец, упали на счета казахстанских детей, но теперь в «телегах» разбираются — а почему не обещанные 150?

А вот сенсация — клинические испытания лекарства от редкого типа рака проводят профессор Дос Сарбасов с учеными и онкологами КазНИИ онкологии и радиологии.

В это время из армии Казахстана уволились более 17 тысяч военнослужащих – уходят из-за низкой зарплаты, пишут телеграмеры. Следом взбунтовались спасатели. Депутаты за них и просят снизить возраст их выхода на пенсию, повысить зарплату и ввести другие социальные льготы.

12 радикалов строили план свергнуть светский строй, цитируют сообщение КНБ авторы. Но их поймали — в основном это молодые безработные люди от 18-ти лет.

Ну и для понимания масштабов экономических процессов — в 2023 году в Казахстане добыли 89,9 млн тонн нефти. Правда, нашей доли там совсем немного.

Фото/сайт LSМ.kz

В регионах все по-прежнему. Очередного районного акима – из сельского округа СКО, арестовали на 15 суток за пьяную езду. Житель Кокшетау – лудоман, пытался продать в интернете свою почку за 18 тыс. долларов, но был задержан, когда деньги были почти в его руках.

ТГ публикуют видео и фото невероятной аварии в Жамбылской области с участием 26 автомашин.

Фото/El.kz

Жертв, к счастью, нет. 400 тысяч жителей областей незаконно встали в очередь на жилье, сообщил СМИ министр цифрового развития Багдат Мусин.

На стаи голодных собак по-прежнему жалуются жители провинций. Между тем, сообщают телеграмеры, в Казахстане готовы новые поправки для решения проблемы бродячих животных. Массовый отлов и эвтаназия бродячих животных не решают проблему: на места обитания отловленных животных быстро приходят другие, поняли чиновники. Пакет поправок уже в мажилисе.

Но народ может помечтать об отдыхе в Сент-Китс и Невис. Эти страны стали 40-ми в списке стран, куда владельцы казахстанских паспортов могут ехать без визы. Это, кто не знает, карибское государство, расположенное на двух небольших островах – всего-то 220 кв. км.. Но природа этих островов, пишут телеграмеры, представляет собой настоящий тропический рай.

Следующие новости не райские, но тоже не соскучитесь.

Любое дело можно «запороть»

«Выход к правде» — 37 068 подписчиков на этой неделе

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подключился к спору об эффективности системы медстрахования. Реализация первого этапа ОСМС практически провалена, цитирует его Telegram-канал.

А спор разгорелся в социальных сетях с зампредседателя Народной партии Рахимом Ошакбаевым. Он обвинил Биртанова в лоббировании продвижения ОСМС, будучи на посту министра и заявил, что «медстрахование стало причиной задолженностей медучреждений, а также ограничило доступ к здравоохранению миллионам казахстанцев», — пишут телеграмеры.

Биртанов «мяч» в свои ворота отбил, заявив, что реализация первого этапа внедрения ОСМС практически провалена — он по-прежнему уверен в правильности внедрения системы. А также признает право экспертов на альтернативное мнение.

Спор в обществе о последствиях внедрения системы медицинского страхования в Казахстане, набирает обороты. Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему медицинского страхования, пишут авторы ТГ. Высказывался и депутат Ринат Заитов — что фонд и медстрахование в Казахстане не работают должным образом. Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев также заявил: обязательное медицинское страхование — «это проект, сопровождающийся бесконечными проблемными вопросами».

В 2022 году президент Токаев констатировал неэффективность системы медстрахования в Казахстане, напомнили телеграмеры. В 2023 году на содержание Фонда медстрахования из бюджета потратили 8,5 млрд тенге.

ТГ также сообщает, что 31 января стало известно об окончательном завершении расследования дела Бишимбаева, сообщает также ТГ. Со дня на день дело поступит в суд, сообщил СМИ глава МВД Ержан Саденов. По его словам, стороны знакомятся с материалами — процесс на завершающей стадии. Решение, будет ли суд проходить в открытом режиме, примет судья во время процесса. Бишимбаев находится под стражей «со всеми вместе, на общих основаниях» и на здоровье не жалуется.

В ноябре 2023 года в столичном ресторане «Бау» произошла трагедия – от тяжелых телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова. По предварительной информации, её супруг Куандык Бишимбаев нанёс ей телесные повреждения, которые привели к гибели. 9 января следственный суд продлил арест Бишимбаева до 9 марта. Позже стало известно, что следствие добавило ему статью об истязании.

Почему Фонд трясет?

«Данияр Ашимбаев» – 8 735 подписчиков на этой неделе

Политолог тоже не обошел тему неудачного опыта внедрения системы медстрахования. Он цитирует председателя Комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Асхата Аймагамбетова, который соглашается — возмущение общества справедливо.

«До сих пор не решены системные проблемы – это отсутствие прозрачности и цифровизации, низких тарифов, методологические недоработки, не охваченные ОСМС несколько миллионов граждан и путаница в пакетах ГОБМП и ОСМС», — пишет он в своем ТГ.

Он объясняет, что первоначальная сбалансированная модель финансирования была изменена, ставки взносов государства были уменьшены в разы. Республиканский бюджет не доплачивает в Фонд по своим обязательствам за отдельные категории граждан. В результате, вместо уменьшения затрат граждан на платное лечение, сегодня они растут. За последние два года расходы казахстанцев на медуслуги увеличились с 27,7% до 31,1%.

«Медицинским организациям не хватает средств, растет кредиторская задолженность больниц, увеличивается время ожидания получения медпомощи гражданами, снижается ее доступность. Фонд не стал классической страховой организацией, а превратился во внебюджетный фонд», — сказал он.

Так насколько справедливо взваливать теперь все на граждан, увеличивая взносы? – это тоже вопрос Аймагамбетова.

Политолог Ашимбаев тему продолжает и добавляет вопросы.

«Минздрав собирается увеличить размер взносов на медстрахование в пять раз для лиц, чьи доходы превышают 850 тысяч тенге. При этом люди с высокими доходами пользуются, в основном, услугами платной медицины, которую ОСМС не финансирует.

Но чиновники от здравоохранения с таким усердием пытаются увеличить поступления в этот, далеко не самый уважаемый и эффективный Фонд, что возникают серьезные подозрения по поводу состояния дел в Минздраве и ФСМС», — предлагает задуматься автор ТГ.

Кому гольф-клуб? Недорого!

«PROTENGE» — 26 997 подписчиков на этой неделе

Большинство экспертов пока осторожно комментируют продажу «Байтереком» облигаций ЕНПФ на 173 млрд тенге. Но есть исключение. Интересное мнение высказал экономический аналитик Данияр Темирбаев. ТГ публикует пост с его страницы в Фейсбуке о покупке на деньги ЕНПФ бондов «Самрук-Казына» и «Байтерек».

На фондовом рынке важна не сама доходность, а что за ней стоит, цитируют эксперта телеграмеры.

«Пенсионные деньги – марафон. В этом марафоне одно из главных – риск/доходность. Мне, как вкладчику не хочется, чтобы доходность радовала на один глаз, а риски зашкаливали – на другой глаз», — пишет Темирбаев.

На рынке облигаций (бондов) риски оценивают по рейтингу (хорошо, если он есть) от международных рейтинговых агентств, объясняет эксперт. «Этот рейтинг – не гарантия, что эмитент точно погасит долг. Но они сокращают риски».

«Самрук-Казына» и «Байтерек» контролируются государством. У государства кредитный рейтинг, например, от S&P — BBB-/А-3. Это рейтинг инвестиционного уровня. Означает «умеренный кредитный риск».

«Что уже неплохо, если сравнить с рейтингом близкой к нам Турции — «B» (спекулятивный, повышенный кредитный риск). Текущий кредитный рейтинг «Байтерека» от Moody’s — Baa2/Prime-2 также говорит об умеренном риске. За НУХ ответит государство, если что», — рассуждает далее аналитик.

Что касается доходности, то он сообщает: «Байтерек» продал ЕНПФ облигаций на 173 млрд тенге, срок погашения – 15 лет, доходность — 13% годовых. Она меньше, чем базовая ставка (15.25%) и ставки по депозитам в банках. Однако эксперт советует учесть, что доходность по бондам «Байтерека» зафиксирована на 15 лет, по депозитам (с возможностью досрочного изъятия) – не более 12 месяцев. А базовую ставку могут и дальше снижать.

«Неслучайно «длинные» бонды «Байтерека», помимо ЕНПФ, купили на 17 млрд тенге другие инвесторы. Они спят и видят: инфляция снижается, базовая ставка будет и дальше сокращаться, а мы – красавчики, зафиксировали доходность 13% годовых на годы вперед.

Если инфляция в Казахстане достигнет 5%, как хочет Нацбанк, в шоколаде будут не только эти инвесторы, но и вкладчики ЕНПФ. А если — нет?», — ставит вопрос спикер.

Экономист замечает: здесь бы тщательно поработать правительству, у которого «появилась вредная привычка все вопросы решать за счет бюджетных расходов, разгоняя инфляцию».

Telegram-канал публикует любопытную историю с гольф-клубом в Щучинске – он перешел в собственность государства и, возможно, навсегда.

Гольф-клуб в Щучинске. (Фото/PROTENGE)

Авторы уже рассказывали, как главная нефтегазовая компания страны «КазМунайГаз» «вбухала более 16 млрд тенге в строительство элитного гольф-клуба в Щучинске». Клуб открыли в 2017-м, а уже через год выставили на аукцион как непрофильный актив.

«Его пытались продать, как минимум, восемь раз, то снижая цену до 4 млрд тенге, то задирая до 18 млрд тенге. Но его никто не купил, даже Тимур Кулибаев», — пишут авторы ТГ.

А под занавес прошлого года компанию «КазМунайГаз-сервис NS», которая напрямую владеет гольф-клубом, исключили из плана приватизации. Почему вдруг? Вот что ответили авторам ТГ на запрос в нацкомпании QazaqGaz — это нынешняя «мама» «КазМунайГаз-сервис NS» вместо прежней «КазМунайГаз»:

«Принимая во внимание безуспешные попытки передачи в конкурентную среду 100% акций КМГ-С NS (в 2018-2019 гг.), QazaqGaz по итогам проведенных консультаций с Фондом «Самрук-Казына» и соответствующими госорганами рассмотрены альтернативные варианты вывода актива из группы QazaqGaz».

Одном словом, пишут авторы, убыточный гольф-клуб останется в собственности государственных структур.

«Его попытаются сбыть с рук как-нибудь иначе, не через приватизацию. Надеемся, это будет прозрачная сделка, а деньги от продажи — надеемся, его не подарят просто так, дойдут до госбюджета», — заключают телеграмеры.

Кого «в сад»?

«ЖК Дипломат» — 1 308 подписчиков на этой неделе

«Телеги» ждут 7 февраля – на этот день назначено расширенное заседание правительства под председательством Президента. Социология демонстрирует, что наиболее низкие рейтинги доверия среди населения имеет действующее правительство, сообщают авторы ТГ.

«В составе кабмина «есть довольно толковые и решительные министры, но они теряются на общем фоне безынициативности. Сам премьер Алихан Смаилов появляется на виду только тогда, когда усиливаются слухи об его скорой отставке», — иронизируют телеграмеры.

«Что будет 7 февраля — Алихан Асханович покажет красивый слайд, и красивую инфографику, расскажет об успехах в экономике?» , — спрашивают авторы.

Отправить правительство Смаилова в отставку — самый правильный шаг, пишет ТГ.

«Вместо слайдмейкеров и счетоводов должны прийти люди, знающие реальную экономику изнутри, а не из окна кабинета. …Если правительство уйдет в отставку прямо на расширенном заседании — это будет большой позитивный эффект», — заявляют телеграмеры.

Информационными манипуляциями авторы называют историю с отказом в аккредитации журналистов радио «Азаттык». Телеграмеры сетуют, что официальные или классические СМИ стали читать реже, а на первое место выходит сомнительная информация.

«Уже два дня в What’s App распространяется видео с интригующей надписью: «Вчера в баре, русские из России и русские из Казахстана о чем-то спорили. В итоге закончилось тем что, русские Казахстана спели гимн нашей страны». Даже блогеры и некоторые лица, называющие себя журналистами, начали распространять это видео с рассуждениями про «наших» и «не наших» русских», — приводит пример ТГ.

Авторы проверили информацию и выяснили, что никаких «русских из России» в видео нет.

«Просто ребята во время вечеринки на севере Казахстана решили спеть гимн страны и все вокруг к ним присоединились. Но это относительно безобидный пример манипуляции общественным мнением, когда не был произведён простой фактчекинг. Являются ли манипуляцией стенания редакции радио «Азаттык» о том, что их скоро закроют в Казахстане? Зачем разводить эмоции в социальных сетях? Звонить друзьям и коллегам и просить написать пост в поддержку. …Почему «Азаттык» принял это на свой счёт? Почему, например, собкоры ВВС не «рыдают» в Facebookе? А российский «Спутник» не кричит во всех телеграм-каналах, что в Казахстане запрещают российские СМИ?», — спрашивают телеграмеры.

Авторы советуют «Азаттык» поискать проблему в себе и отнестись с уважением к правилам и законам страны пребывания – например, грамотно оформлять документы.

«К МИД Казахстана пока не обращаются, значит понимают, что где-то допустили ошибки?», — пишет ТГ.

Мнения о запрете в аккредитации иностранных СМИ, надо заметить, разделились и это еще одна из жарких дискуссий, которая только разворачивается на просторах отечественных Telegram-каналов.

Поддали уголька!

«Elmedia» – 3 124 подписчика на этой неделе

Оппозиционный ТГ цитирует депутата мажилиса Сергея Пономарева, который предложил обратить внимание и оценить эффективность госпрограммы индустриально-инновационного развития.

«Многочисленные «братишки-угольщики» раздают своим друзьям прибыльный бизнес», — цитирует депутата редакция ТГ.

Он настаивает на необходимости проверить все предприятия и выявить недобросовестных участников программы — проконтролировать выполнение взятых ими на себя обязательств. А поводов для этого предостаточно.

В своем депутатском запросе Пономарев приводит любопытный случай. Некое ТОО «Актас Комир» в сентябре 2021 года получило лицензию на добычу угля и обязалось построить в Карагандинской области завод по производству кокса специального назначения. Мощность предприятия — 120 тысяч тонн в год, плюс 500 рабочих мест.

На дворе уже 2024-й, а завода так и нет.

Редакция ТГ «Elmedia» о фейковом заводе тоже писала. В частности, авторы утверждают, что «все разрешительные документы на него подписывал бывший министр МИИР, ныне министр транспорта Марат Карабаев».

«В своих расследованиях мы детально рассказывали о букете нарушений нерадивого недропользователя. По следам наших публикаций министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев инициировал проверку, однако ТОО «Актас Комир» продолжает работать», — отмечают журналисты.

Депутат Пономарев, в свою очередь, считает, что проблема, отчасти, кроется в нечистых на руку чиновниках.

«На какие только ухищрения не идут некоторые угольные бизнесмены в поисках легких денег. И им порой содействуют чиновники, при этом, закрывая глаза на то, что обманывают государство», — цитирует ТГ мажилисмена.

Ну, и простой вопрос от депутата и ТГ: почему курирующее министерство не требует с недобросовестного недропользователя построить обещанный завод и не отзывает лицензию?

Кому мажилисмен отправил запрос? Роману Скляру, первому заму премьер-министра и председателю Высшей аудиторской палаты Наталье Годуновой.

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