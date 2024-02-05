Берут ли СМИ «откаты», о «черной трансплантологии», и почему нужны журналисты «Азаттыка»

Обзор Telegram и Youtube каналов

Под занавес прошлой недели Telegram и Youtube-каналы «хором» распространяли поздравление Президента страны. Впервые Казахстан отмечал Национальный День печати 2 февраля, с чем журналистов и поздравил Касым-Жомарт Токаев. Праздника, правда, не получилось, потому что большинство узнали о нем из поздравления Главы государства, как, похоже, и власти в регионах. Неделя, в целом, прошла под знаком социальных проблем. Телеграмеры пишут, что почти 1,4 млн казахстанцев приходится работать сверхурочно. А согласно трудовому законодательству РК максимальная продолжительность рабочей недели только 40 часов. Но, кто на это смотрит?

«Телеги» отслеживают эпопею с книгой про Кантар, изданной Центром социальных и политических исследований «Стратегия». Вот где свобода выбора! Сначала, как заговоренные, ее отказались печатать все типографии страны, теперь под гипноз попали владельцы книжных магазинов – шарахаются от книги, как черт от ладана. Что скажешь — лучшей рекламы рукописи и не придумаешь. ТГ сообщают, что она написана на основе интервью с 60-тью участниками и очевидцами трагических событий.

А в сенате одобрили поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм запрещает использовать мобильные телефоны на уроках в школах.

Между тем, против отеля «Rixos Актау», наконец, возбудили дела после массовой гибели лебедей, а угрозы терактов добрались и до Павлодара – там в соцсетях неизвестные негодяи сеют страх, угрожая 5 февраля взрывать школы и ТРЦ.

В регионах по-прежнему метели – вчера были закрыты дороги в шести областях страны.

Расскажем, какие темы проигнорировали, а какие обсуждали на прошлой неделе телеграмеры.

Сделка, вымогательство или оговор?

«ORDA» -140 462 подписчиков на этой неделе

Если бы стало известно, сколько тысяч раз в медийной сфере решались вопросы о снятии с полос или эфира неудобных статей и передач, о ценах, которые предлагают за это (во многих СМИ есть даже расценки), сколько раз шли навстречу тем, кого критиковали, а те, в свою очередь оказывали материальную помощь редакциям и авторам, то пересажали бы половину журцеха Казахстана. Договариваются всегда и эта практика существует давно. Но есть Закон и его нормы, а есть догадки. Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в апелляции журналистам Владимиру и Наргиз Северные. Если они не продолжат борьбу в Верховном суде, а затем, возможно, в международных судебных институтах, и приговор вступит в действие, то этих людей отправятся в тюрьму на 7 и 8 лет. Наргиза, правда, с отсрочкой на 5 лет – чтобы детки подросли. Такая вот гуманность. Потому что судьи решили: даже если нет доказательств, то просьба помочь, поступившая именно от журналиста, теперь может расцениваться как шантаж и вымогательство.

Наргиз и Владимир Северные. (Фото/ORDA)

Это важная деталь, которую нужно отметить. И, вероятно, она должна быть вписана отдельной строкой в каких-то законодательных нормах? Какой ущерб нанесли государству эти люди, какой ущерб понесла предпринимательница, которая, если судить по публикациям в СМИ, сама не раз подвергалась критики СМИ, и какую угрозу представляют обществу осужденные – прежде образцовая семья, из приговора тоже не ясно. Так почему они получили такие сроки, будто кого-то убили?

Новость о судебном фиаско четы журналистов не нашла широкого отклика в отечественных «телегах». К судьбе коллег оказались неравнодушны лишь несколько медийных ТГ. Почему приговор журналистам Северным оставили в силе, попытались понять авторы ТГ «ORDA».

Супруги-журналисты утверждали, что просили актаускую предпринимательницу Зарету Фаталиеву помочь им материально в решении квартирного вопроса, напоминает суть дела ТГ. Она является известным меценатом в западном регионе страны, поэтому в последний день священного месяца для мусульман Рамадан обратились к ней с личной просьбой. В доказательство их слов адвокаты назначили в августе 2023 года комплексную психолого-филологическую экспертизу их разговора. Специалисты прослушали смысловое содержание трёхчасовых аудиозаписей переговоров Северных с Фаталиевой. Их вывод: в переговорах не содержалось требований, а было лишь побуждение к передаче денег в виде просьб и предложений.

«Судья специализированного межрайонного суда Еркин Майшинов посчитал, что аудиозаписи содержат завуалированную форму вымогательства. Несмотря на то, что в переговорах между потерпевшей и подсудимыми не звучало угроз, он признал Северных виновными в совершении тяжкого преступления. … Журналисты должны следить за своим языком! Таков посыл апелляционной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда. В противном случае журналисты могут понести уголовное наказание за необдуманные высказывания», — пишут телеграмеры.

ТГ публикует также комментарий адвоката осужденных Елены Жигалёнок.

«Мы уверены, что в действиях Владимира и Наргиз нет состава преступления. Вымогательство – это требование, соединённое с угрозой. А в аудиозаписях переговоров Северных с Фаталиевой нет ни требований, ни угроз. Тем не менее, и специализированный межрайонный суд, и городской суд расценивают тон этих переговоров, как завуалированную форму вымогательства…», – говорит Жигалёнок.

ТГ напоминает также, что до этих событий Владимир Северных писал в газете «Караван» критические статьи о плохом качестве питания военнослужащих актауской бригады морской пехоты, указав предприятие Фаталиевой как недобросовестного поставщика услуг. А его жена Наргиз разместила на своей странице в соцсетях критический пост о кофейне, принадлежащей Дремасову. Оба предпринимателя спустя время заявили о вымогательствах.

Настоящий тектонический сдвиг произошел в Мангистау в проблеме возврата земель –любопытная новость из этого ТГ. Там вернули государству землю у Каспийского моря на 1,1 млрд тенге. Понятно, что за этим скромным сообщением развернулись страсти, а может и драма, но имен и названий компаний не сообщается. В госсобственность вернули три участка в Каракиянском районе, они расположены вдоль побережья Каспия, сообщают авторы ТГ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

«Их площадь — 696,8 га, а кадастровая стоимость 1,1 млрд тенге. Участки не осваивались с 2007 года. Кроме того, прокуратура выявила 61 факт самозахвата участков, находящихся в собственности государства в границах Актау», — пишет ТГ.

Почкам не отказывают

«ФБРК» – 18 932 подписчика на этой неделе

Telegram-канал «Фонд-Бюро расследования коррупции» разбирал историю с несчастным лудоманом, который чуть не продал свою почку за 18 тысяч долларов.

«Согласны с теми, кто считает, что человек — хозяин собственного тела, но уверены, что раз торговля органами объявлена вне закона, не стоит оправдывать нелегальную деятельность тех, кто подталкивает отчаявшихся людей к такому смертельно опасному шагу, как подпольное донорство», — пишут авторы ТГ.

У незаконной трансплантации органов в Казахстане есть своя история. В этот раз, житель Актобе дал объявление в интернете. По данным polisia.kz, на объявление обратили внимание сотрудники УБОП Акмолинской области. Они и договорились о встрече под видом «мнимых клиентов».

«В народе упорно ходят слухи о подпольных организациях, которые покупают человеческие органы, а затем перепродают их за рубеж. Если бы не было повода для таких разговоров, задержанный не решился бы на крайность. Как известно, первое преступление в этой сфере в Казахстане зарегистрировали в 2015 году. Тогда следствие установило, что в Астане стороны договорились о продаже почки для трансплантации на сумму $15 тыс. В 2016 году покупателя осудили на полтора года условно. Также сообщалось, что правоохранители обезвредили преступную группу, которая в разных регионах страны осуществляла куплю-продажу человеческих органов», — пишет ТГ.

Фото/yuanming.ru

Авторы также напоминают о резонансном деле «черной трансплантологии», по которому проходили врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, бывший главврач городской клинической больницы Шымкента Абылай Донбай и гражданка Кыргызстана Бермет Тайсалова. «Роль последней состояла в том, чтобы готовить нужные документы, договариваться с клиниками и сопровождать реципиентов и доноров до и после операции. По данным следствия, на территории Казахстана ОПГ проводила операции по трансплантации почек – органы пересаживали иностранцам, в основном из Израиля. Донорами выступали граждане Узбекистана, Кыргызстана и Украины. За донорство они получали $15 тыс., тогда как реципиенты платили посредникам по $150 тыс.».

«В итоге, гражданка Кыргызстана Тайсалова получила 6 лет лишения свободы. Что примечательно, обоих врачей по обвинению в незаконной пересадке органов оправдали, однако Гани Куттымуратова все же признали виновным по другой статье. Суд решил, что во время одной из операций по трансплантации, которую проводил Куттымуратов, реципиента случайно заразили ВИЧ, пересадив ему орган зараженного донора. Врач получил 2,6 лет заключения в колонии», — сообщает ТГ.

В обвинительном акте прокурора, пишут далее авторы, были также указаны граждане Израиля Шполинске и Вольфман, которые неоднократно упоминаются в статьях иностранных СМИ о незаконной торговле органами. Речь в этих материалах идет о целой преступной сети, раскинувшейся на территории Европы.

«Международные наблюдатели еще в 2019 году оценивали рынок незаконной трансплантологии в $600 млн. Специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности тесно связывают этот бизнес с работорговлей. Проблемными регионами, согласно данным сайта Глобального индекса рабства (ГИР), остаются несколько стран Южной и Центральной Америки, Центральная и Восточная Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия», — пишут телеграмеры.

Еще один штрих к темной картине – «в далеком 2010 году для лечения экс-министра здравоохранения Жаксылыка Доскалиева использовали стволовые клетки, что подтвердил тогдашний гендиректор Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин. Доскалиев, якобы, получил инсульт после того, как финполиция возбудила в отношении него уголовное дело».

«Именно Доскалиев являлся одним из инициаторов исследований стволовых клеток и их использования в лечении. В свое время американцы были настолько впечатлены казахстанскими инициативами, что даже анонсировали «совместный казахстанско-американский проект в области клеточных технологий и их применения в медицине, а также открытие лаборатории и «Мастер Банка стволовых клеток», сертифицированных FDA (США)». По некоторым данным, благодаря исследованию стволовых клеток Доскалиев пользовался покровительством экс-президента Назарбаева, который надеялся, что это может стать прорывным проектом в вопросе продления человеческой жизни», — рассказывают авторы ТГ.

В публикациях тех лет неоднократно упоминалось, что источником стволовых клеток для лечения нередко становились человеческие эмбрионы. Возможно, беременных женщин принуждали избавляться от плода на разных сроках, без медицинских показаний, добавляют телеграмеры.

Для чего ТГ собрал все эти истории? Чтобы отрезвить тех, кто испытывает мнимую жалость к тем, кто идет на крайний шаг и тех, кто «помогает» отчаявшимся людям.

На то и щука, чтобы карась не дремал

«PROTENGE» — 26 995 подписчиков на этой неделе

В «телегах» продолжается дискуссия о запрете аккредитации журналистов зарубежных СМИ. 36 журналистов Радио «Азаттык» не получили аккредитацию, без которой не они не могут работать, напомнил ТГ.

«… МИД может отказывать в аккредитации иностранным СМИ и их журналистам «в случае угрозы национальной безопасности РК». Кроме того, без аккредитации предусматривается запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов. Почему так важно, чтобы у журналистов «Азаттыка» была возможность законно работать? У «Азаттыка» одна из самых сильных команд, которая делает важные расследования», — пишут авторы ТГ.

Например, расследование строительства самого длинного моста в Казахстане, стоимость которого выросла вдвое. Журналисты рассказали, как мост через Бухтарминское водохранилище за 60 млрд тенге должны были строить бизнесмены хорошо знакомые с семьей Даниала Ахметова. Или расследование, в котором редакция рассказала про то, как связаны бывший президент Н.Назарбаев и самый известный иностранный бизнесмен Феттах Таминдже. Он, по данным расследования, получал многомиллиардные кредиты и контракты на строительство Rixos Aktau, «Керуен-сарай» и Rixos в Туркестане, здания Назарбаев Университета, сферы «Нур Алем» и др., перечисляют телеграмеры.

«Благодаря журналистам «Азаттыка» мы знаем о роскошных домах Назарбаевых, которые члены семьи приобрели за последние два десятилетия. В списке шикарные дома за сотни миллионов долларов в Европе и Соединенных Штатах, недвижимость на роскошных побережьях озер и среди небоскребов Манхэттена, в лондонских пригородах и курортном местечке Коста Брава в Испании», — отмечают авторы.

Если у журналистов не будет возможности работать, то качественных расследований в Казахстане станет гораздо меньше.

«Мы выражаем поддержку коллегам из «Азаттыка», которые делают очень важную работу для нашей страны», — заявил коллектив ТГ.

Telegram-канал не отстаёт от коллег и публикует очередную находку: «КазМунайГаз» разместил заявку на услуги чартерных рейсов за …1,6 млрд тенге, сообщают телеграмеры.

А прежде все было проще — летали рейсами Air Astana.

Автор уже в студии

«Шаталканал» – 3 889 подписчиков на этой неделе

После шума с аккредитацией объясниться поспешил и мажилисмен Никита Шаталов.

Он и депутат Анас Баккожаев, напомним, стали авторами поправок в законопроект «О масс-медиа».

«Говорят о том, что мы хотим запретить деятельность иностранных изданий, у которых нет аккредитации. Нюанс в том, что данные нормы и компетенции МИД уже предусмотрены в правилах аккредитации, то есть в подзаконном акте, а мы их поднимаем на уровень закона. Единственная новая норма касается угрозы национальной безопасности, которая может быть основанием для отказа в аккредитации. Здесь тоже есть недопонимание, основной аргумент противников этой нормы в том, что основание слишком расплывчатое. Однако мы основывались на законе «О национальной безопасности», где у этого понятия есть четкая дефиниция и ряд важных уточнений как в понятийном аппарате, так и в тексте закона. Эта норма будет работать только в отношении тех СМИ, которые будут призывать к нарушению конституционного строя, беспорядкам и иным формам угрозы национальной безопасности», — заявил депутат в своем ТГ.

Он замечает, что у журналистов остаётся право в судебном порядке опротестовать решение об отказе в аккредитации. И что поправки мажилисменов должны «сыграть прежде всего предупреждающую роль, профилактическую. Мы выставляем четкую границу, что можно делать, а что — нельзя. Эта норма будет работать для всех иностранных изданий и журналистов без исключения.

«Мы защищаем казахстанское инфополе от лжи, провокации и манипуляций. Но мы также заинтересованы в том, чтобы публиковались качественные материалы, в том числе расследования о коррупции, где есть обоснованные доказательства. Ни мне, ни многим моим коллегам не хочется, чтобы наше инфополе было «полем войны», где сталкиваются различные пропагандистские нарративы, где наших граждан провоцируют и манипулируют их мнением. Если кто-то может предложить другие, более эффективные меры, которые позволят отстаивать наши национальные интересы, то всегда готов к диалогу. К сожалению, пока таких предложений не поступало», — заявляет мажилисмен.

Вы что там прячете?

«Данияр Ашимбаев» – 8 741 подписчик на этой неделе

В чем журналисты согласятся с нашими экспертами точно, так это в оценке доступности к общественно-значимой информации.

«Информационная работа наших министерств и акиматов — та еще песня. Аналитические материалы, комментарии к принимаемым решениям, отчеты о проделанной работе или о реализации программ и бюджетов найти очень сложно. Не лучше дело обстоит и с текущими новостями. На вопрос: а где ваша новостная лента, пресс-службы с пеной у рта доказывают, что они все выкладывают в Фейсбук, Телеграм, Инстраграм или куда-нибудь еще, но при этом не дублируют материалы на официальных сайтах или делают это очень редко», — пишет политолог Данияр Ашимбаев.

Раньше экспертов выручали сайты местных официальных газет, сообщает автор, но и те «куда-то тихо пропадают». При этом, если посмотреть на сайты ряда акиматов областей и мегаполисов, то там друга картина. Политолог сообщает, что регулярно дают материалы акиматы Алматы, Астаны, Карагандинской, и Туркестанской областей. Реже появляются материалы на сайтах акиматов Абайской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областей. И совсем плохо обстоят дела в этом плане в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской областях и города Шымкента.

Анализ политолога показывает, что «ассортимент» новостной картины у каждой области достаточно широкий. Например, в ВКО власти увлекаются анонсами мероприятий и не любят публиковать новости о назначениях. В СКО не любят публиковать данные о новых назначенцах – только ФИО. А в Туркестане и Таразе любят своих акимов и их выступления. В Караганда информируют о всех событиях, которые только можно найти, пишет телеграмер. Интересно, что мероприятия зам акимов или маслихатов в новостную картину регионов не входят нигде.

«Про маслихаты, впрочем, могут упомянуть, если там аким выступал, но не более того. Искать и смотреть сайты маслихатов — конечно, то еще удовольствие. Но вернемся к акиматам. Полнота, регулярность освещения работы местной власти и важных событий в регионе — это не те критерии, которые стоят на повестке дня», — еще раз подчеркивает эксперт.

В пример автор берет сайт акимата Акмолинской области. Новость «Более 520 тысяч деревьев будет высажено в национальном парке Бурабай в 2024 году» взята с сайта Управления делами президента. Сюжет «Соглашение о взаимном сотрудничестве подписал Акмолинский колледж с Национальной Академией образования им. Ы. Алтынсарина» вообще не в тему. Новость «Новорожденного ребенка назвали в честь спасателя» немного не в тему, но хотя бы добрая. Новости «Акцию «Безопасный район» провели в Целиноградском районе», «В Акмолинской области прошло торжественное открытие нового здания отдела полиции Атбасарского района» — это из прежней сферы деятельности акима. В заголовке новости о том то, что «АО «Самрук-Энерго» будет строить ТЭЦ в Акмолинской области», не хватает детали о том, что ТЭЦ в Кокшетау будет строить РАО ЕЭС и т.п.

«Я не критикую работу акима Ахметжанова. Акмолинской области вообще с сильными акимами в последние годы везло. Бывший глава МВД хорошо себя показал в прежней должности, думаю и в новой себя еще покажет. А вот идеологический аппарат и информационную работу надо бы «подкрутить», — пишет автор.

Что касается идеологической работы, то по мнению политолога, ее бойцы на местах больше «работают в режиме протокола».

«Пресс-службы и управления внутренней политики и так достаточно малахольные структуры, и с годами, увы, они лучше не становятся», — с сожалением заключает эксперт.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.