Президент Токаев был в бешенстве. Суд над Бишимбаевым может закончиться скандалом. Прилет Скляра в зону бедствия на «бизнес-джете» назвали вызывающим

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы затопило катастрофическим паводком: репортажи и видео бушующей стихии и эвакуации людей с из сел областей Казахстана потрясают. У всех один вопрос – как случилось, что вода застигла врасплох сразу все области страны?

Паводкового апокалипсиса никто не ждал, отмечают телеграмеры. Эксперты Telegram- каналов пишут, что президент Токаев вернувшись из Китая был в бешенстве. Несмотря на многократные напоминания с его стороны и со стороны его администрации, «вопрос с паводковой угрозой правительство и акиматы дружно прозевали».

Фото/YouTube

Президенту пришлось в очередной раз извинятся перед казахстанцами за действия властей, теперь уже во время паводка. Самая тяжелая ситуация в Актюбинской области, где 30 марта в 21.40 прорвало еще и плотину в Айтекебийском районе. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Местных жителей и домашний скот, эвакуировали.

Не меньше внимания Telegram и Youtube-каналы уделили резонансному судебному процессу по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, онлайн-трансляция которого организована в интернете. Эксперты уже выступили с резкой критикой, как ведется судебное расследование.

За этими событиями незаметно проскочило напоминание «телег», что с 2025 года в Казахстане вводится единый энергетический рынок ЕАЭС. Это значит, что цены на топливо у нас вырастут и сравняются с российскими ценами, отмечают телеграмеры.

В топе новостей и призыв к Казахстанцам покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины. Причина – «растущая напряженность» в этих областях Украины.

Обсуждали «телеги» и заседание Общественной палаты при мажилисе, где предложили запретить участие в азартных играх госслужащим, менеджерам квазигоссектора, депутатам, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам семей, получающих АСП.

А с Каспия опять невеселые новости. Там обнаружили 40 мёртвых тюленей. Как сообщает местное издание «Лада» животных нашли на берегу моря в Тупкараганском районе. Журналисты обратили внимание, что у тюленей не было глаз.

На какие темы еще сделали акцент «телеги», расскажем подробнее.

У кого паводковый джекпот

«Shishkin_like» – 20252 подписчика на этой неделе

Авторский телеграм-канал журналиста Дмитрия Шишкина на прошлой неделе цитировали особенно часто. Редакция ТГ потрудилась собрать для читателей всю информацию по госзакупкам услуг по борьбе с паводком-2024. Какие компании в регионах взяли тендеры на противопаводковые мероприятия, и сколько получили бюджетных средств, цитировали и антикоровцы ТГ «ФБРК».

В первых строчках — Уральск, где местная власть не успев выйти из зимней спячки, затянула работы по предупреждению паводка настолько, что вода затопила цокольный этаж городского акимата. 26 марта здесь объявили ЧС, а аким города Сатканов получил «строгача». Откачкой воды в городе занимается ТОО «Жайық Таза Қала». Компания выиграла тендер на содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку города на 2023-2024 годы. Планируемая сумма договора — 5,9 млрд тенге, фактическая – 1,8 млрд тенге, сообщает ТГ. Учредитель ТОО — экс-депутат Уральского городского маслихата Турарбек Тлемисов, который сегодня заседает уже в областном маслихате.

Помимо этого, департамент ЧС по ЗКО заключил договор с костанайской компанией «ЭРА БВР» на взрывные работы на реках. Это еще 35 млн тенге. И за космический мониторинг паводков и пожаров — 5,8 млн. Его проводит национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». Кстати, авторы ТГ «ФБРК», проанализировав деятельность компании, предложили вернуть в казну все перечисленные предприятию деньги – и-за бессмысленности ее работы.

Интересно, что и в Аркалыке Костанайской области, где режим ЧС объявили 28 марта, ввозом снега занимается ТОО «Тазарту – Аркалык», где соучредителем является тоже экс-депутат, но Костанайского областного маслихата — Абай Муканов. У «Тазарту – Аркалык» свыше 50-ти контрактов по благоустройству, уборке, вывозу мусора на 54 млн тенге. Из них 8,8 млн тенге в этом году на вывоз снега.

Но снег тут в полной конкурентной среде. Есть еще компании, которые отвечают за его вывоз. Это «KomJolStroy» — у нее два контракта на 27 млн и 18 млн тенге. У ИП «Аман» — контракт на 4,8 млн тенге, и у ИП «Баракат» — на 2,6 млн тенге. Но ситуации это, как известно, не помогло.

В Семее на уборку снега, как и в Уральске, не жадничали. Акимат заключил договор с ТОО «Семей тазалык» на 1,2 млрд тенге. В самой тяжелой ситуации оказались жители Актобе. Тут тоже режим ЧС и с паводковой стихией борются сразу несколько поставщиков. Но траты по сравнению с ЗКО гораздо скромнее. В районе области «Алматы» выделили 107 млн тенге, а в районе «Астана» — 71 млн тенге. Победитель тендеров – компания ZNS Group. Журналисты ТГ «Shishkin_like» обнаружили еще два тендера — на откачку сточных и атмосферных вод на 25 млн тенге. Их выиграла компания MN Construction.

Одним словом, огромные бюджеты и отсутствие результатов. Как выполняли госзаказ предприниматели, узнаем позже – снег, хоть и вода, но «разбор полетов», понятно, будет.

«Среди всех последних катастроф и бедствий нынешние потопы — что-то из ряда вон выходящее. Абсолютно непонятно, как можно было прошляпить такие базовые хозяйственные вопросы», — написал в своем ТГ «Selteyev’s View» политолог Уразгали Сельтеев.

«Скляр не вписался в «Новый Казахстан»»

«Нурсултанский соловей» – 58 933 подписчика на этой неделе.

То, что паводковая волна смоет ряд акимов и даже первого зама премьер-министра Скляра, уверено заявляет ТГ «Нурсултанский соловей», ссылаясь на анонимный источник.

Уже известно, что катастрофический паводок закончится проверкой Генпрокуратуры — ей поручено найти лица, причастные к нецелевому использованию и растрате 7 млрд. противопаводковых тенге.

«Это, по всей видимости, выльется в целую череду уголовных дел и станет причиной для ряда кадровых перестановок», — пишет ТГ.

В казахстанском правительстве появится новый вице-премьерский пост — его займет Канат Бозумбаев. Он покинет президентскую администрацию, где, как сообщает ТГ, «вел работу по дискредитации Романа Скляра».

«Бозумбаев возьмет на себя весь объем работы, который Скляр провалил. А именно вопросы, связанные с контролем деятельности исполнительной власти в регионах, неэффективностью сферы жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов, получив под свой контроль все возможности министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана…», — сообщают авторы ТГ.

Но Скляр не покинет пост вице-премьера, но передаст часть своих полномочий. Своего поста, в ближайшее время лишится только министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. Вслед за отставкой Нуржигитова, кадровые перестановки затронут исполнительную власть в регионах – акиматы, сообщает ТГ.

О Скляре авторы пишут резко и с возмущением: «он не желает и не способен справляться с возложенными на него обязательствами, не способен работать в «режиме ЧС».

Фото/bizmedia.kz

А его прибытие в зону бедствия частном «бизнес-джете», ТГ назвал вызывающим.

«Этот поступок наглядно демонстрируют, что первый вице зам неадекватно оценивает текущую общественно-политическую обстановку в «Новом Казахстане», — заявил ТГ.

Дело Бишимбаева: «Боюсь, всё кончится скандалом».

«Ratel.kz» — 6 197 подписчиков на этой неделе.

На прошлой неделе все медийные телеграм-каналы, как и большинство казахстанцев, были прикованы к судебному процессу по делу экс-министра Бишимбаева. Верховный суд организовал прямую трансляцию резонансного процесса. От репортажей и оценок телеграм-каналы воздержались – передавали отрывки видеозаписи из зала суда с кратким описание того или иного момента. Один из редких комментариев можно почитать в ТГ «Ratel.kz»: «Почему в суде унижают брата убитой Салтанат Нукеновой».

«В целом процесс производит самое удручающее впечатление. Судья поплыла и потеряла его управление. Были бесконечные повторы одного и того же», — цитирует издание известного юриста, адвоката Джохара Утебекова, который написал реплику о суде на своей странице в Facebook.

29 марта в суде допрашивали потерпевшего Айтыма — брата убитой Салтанат, пишет юрист. Адвокат Бишимбаева задал Айтыму людоедский вопрос: «На теле Салтанат были пробоины мозга? Вытек глаз?».

«Как можно выяснять у человека такое о трупе его сестры? А самое главное, вопрос не имеет к делу никакого отношения. Поэтому судья Кульбаева обязана была сразу же снять его! Вместо этого она отчитала Айтыма. Типа, что это он так нервничает. По-моему, она повела себя некрасиво и бесчеловечно», — возмущен адвокат.

В целом процесс произвел самое удручающее впечатление, заключает он. «Судья поплыла и потеряла его управление. Были бесконечные повторы одного и того же. Судья допустила массу других бесцеремонных вопросов. И наоборот, снимала вопросы, не мотивируя свое решение».

Он подверг критике прокуроров и адвокатов.

«Боюсь, при таком непрофессионализме всё кончится скандалом», — написал Утебеков.

Заметим, что в ходе судебного процесса выяснились почти сенсационные детали. Например, в день, когда погибшая девушка подвергалась садистским избиениям на втором этаже ресторана «БАУ», на первом этаже с ночи и весь последующий день дежурили сотрудники Службы государственной охраны. Они проводил проверку ресторана BAU в Гастроцентре, потому что 9 ноября в здании напротив — в «Talan Towers» была запланирована встреча двух президентов двух государств – Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Сотрудники СГО беспокоило то, что ночью они наблюдали включенный свет в ресторане «Бау». Но попасть внутрь им так и не удалось – сотрудники тщательно охраняли отдых своего хозяина.

Сегодня, 1 апреля в 10 утра суд продолжит свою работу.

Деньги не пахнут?

«Фонд-бюро расследования коррупции» – 22 908 подписчиков на этой неделе.

«Всемирное шежіре» — 21 368 подписчиков на этой неделе.

Телеграм-канал сообщает о возмутительном случае, когда частная поликлиника Астаны получила 100 млн за умерших детей. Схему выявили эксперты Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Руководители медучреждения прикрепили к себе на обслуживание 16 тысяч псевдопациентов, из которых 13 тысяч — это дети. Прикрепляли без ведома пациентов или их родителей и получали на каждого по 1800 тенге в месяц. Проверка показала, что к поликлинике прикрепляли людей, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также врачи «оказывали» медуслуги детям, дата смерти которых была зафиксирована 5-10 лет назад. По документам ушлых медработников, поликлиника, якобы, оказала свыше 33 тыс. услуг на сумму более 100 млн тенге.

Как наказали и кого за приписки, история умалчивает. В телеграм-канале можно только найти информацию, что сейчас, в специализированном экономическом суде Астаны идет судебное разбирательство между ФСМС и поликлиникой. С медучреждения требуют вернуть деньги обратно в Фонд.

Новость не сразу разлетелась по ТГ. На прошлой неделе телеграм-канал «Всемирное шежіре» поставил новые вопросы – а почему нет фамилий и уголовного расследования? Со ссылкой на ФБРК, телеграмеры пишут, что речь идет о ТОО Tumar Clinic, которое специализируется на стоматологической деятельности, но имеет широкий спектр медуслуг.

Интересно, что в рамках госзаказа поликлиника не ограничивалась исключительно частной практикой, а работала с медцентром управления делами президента, а также с управлением специализированной службы охраны Астаны МВД, и со столичным инфекционным центром. Телеграмеры приводят имя главврача, но без ссылок на источники.

Впрочем, пишут авторы, не так неважно, кто стоит за приписками на 100 млн тенге.

А вот откуда у медучреждения персональные данные на 16 тысяч человек, которые уехали из страны или вовсе, умерли?

Красиво жить, кто запретит?

«PROTENGE» – 28 932 подписчика на этой неделе.

Между тем, авторы ТГ продолжают раскапывать новые истории про бюджетные тенге. В этот раз речь идет о служебных автомобилях депутатов мажилиса и о любви чиновников к роскоши. Тема любви чиновников к дорогим авто известна, а по весне вновь стала актуальной.

«Новый Казахстан» предполагает, что стиль жизни госслужащих будет меняться на более скромный. Слуги народа, тему уловили – ТГ сообщает, что неожиданно обнаружили, как из открытых источников пропали договоры Парламента на автообслуживание для депутатов. Пропажа оказалась странной, и авторы решили об этом написать.

«По последним данным, эта статья расходов обходилась в 1,2 млрд тенге в год. Но обновленных цифр нет за 2022 и 2023 года», — пишет ТГ.

При этом бюджет на обеспечение Парламента, по данным телеграмеров, вырос до 27 млрд тенге в год. Авторы рискнули предположить, что депутаты отказались от служебных автомашин, чтобы экономить деньги налогоплательщиков.

Телеграм-канал публикует также фотоснимки.

Фото Данияра Мусирова

С июня 2022 года центром новой Алматинской области стал город Конаев, а для областной администрации приобрели бывшее здание казино Royal Plaza за …3,2 млрд тенге.

Фото Данияра Мусирова

Выглядит здание акимата Алматинской области, как дворец: огромные люстры плавательный бассейн…, словом, не работа, а рай.

Владельцам бывшего казино с покупателем, конечно, повезло. Но вот вопрос: почему бы не приобрести здание попроще, а бывшее казино продать с торгов, или отдать под центры для инвалидов или детского творчества?

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