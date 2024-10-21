Тишина вокруг АЭС настораживает. ФМС опять «вляпался». «Тенгизшевройл» возглавит казахстанец. Власть: «торговых войн» с Россией нет

Обзор Telegram и Youtube каналов

Калейдоскоп новостей в казахстанских Telegram и Youtube-каналах, как осенний листопад – всех цветов и оттенков.

Талгарское дело держит всех в «тонусе» — авторы обсуждают очередные отставки в прокуратуре Алматинской области.

Темы «очагов социального напряжения» сменяют мирные темы. Главы минсельхоза Айдарбек Сапаров и глава China Grain Reserves Group Ltd. Дэн Иу договорились о поставке зерна в Китай. В Казахстане намолочено почти 26 млн тонн зерна, и аграрии планируют собрать еще 3 млн тонн масличных культур. Объем экспорта зерна в Китай обещают не только «догнать» до 2 млн тонн, но и увеличить до 3-4 млн тонн в год. Правда, пока договорились об экспорте первых 100 тысяч тонн зерна.

Легендарному Рахимжану Кошкарбаеву, который поднял Советский флаг над Рейхстагом исполнилось 100 лет. Телеграмеры сообщают, что по стране организуют тематические круглые столы и классные часы для школьников – чтобы помнили.

Кукольные театры 11 стран соберутся в Алматы на фестиваль Мастера кукольного искусства. В программе II Международного фестиваля Almaty puppet festival проведут также творческие встречи и мастер-классы.

А эксперты каналов делают свои акценты — пора бы подвести итоги всенародного референдума по АЭС и дать им политическую оценку.

Казахстанские и российские ученые сели за круглый стол, чтобы понять, как интерпретировать общую историю.

Приговор журналисту Данияру Адилбекову вызвал возмущение медиа-сообщества. Его история усугубит атмосферу страха среди журналистов, считают эксперты.

А в ФМС новая волна скандалов. Телеграмеры расскажут также зачем руководители национальных компаний уезжают на многолетние стажировки в Европу.

Подозрительно тихо

Данияр Ашимбаев — 10 587 подписчиков на этой неделе

Политолог попытался понять, что осталось в «сухом остатке» после референдума по АЭС и почему не подведены итоги всенародного голосования. Понятно, что строить будут «долго-дорого» и с международным консорциумом. Компоненты, конечно, могут быть приобретены в разных странах и у разных компаний, пишет эксперт, но на понятие «консорциум» это все равно не тянет.

«МНЭ также заявило, что однозначно нужен и «консорциум международных финансовых институтов» — для финансирования. А Нацбанк предположил, что часть расходов Казахстан сам потянет, а часть привлечет на рынке. «Самрук» дистанцировался – заявил, что — этот вопрос не в их компетенции», — напоминает телеграмер.

Торопиться никто не хочет по причине сильного внешнего давления и организационно-финансовой запутанности, но затянувшаяся тишина настораживает, пишет автор Telegram-канала.

В ходе агитационной кампании была продемонстрирована хорошая мобилизация ресурсов и мощная информационно-пропагандистская работа. Была разъяснена важность атомной энергетики, развеяны многие фобии и разъяснены меры по преодолению рисков. Но эта политическая победа повисла в воздухе, заключает политолог.

«Было бы неплохо подвести итоги всенародного волеизъявления, дать им политическую оценку и обозначить этапы последующей работы», — предлагает автор ТГ.

Ближе к правде

Sputnik Казахстан — 48 189 подписчиков на этой неделе

Горячие споры вокруг истории России и Казахстана, наконец-то, вылились в цивилизованное обсуждение на научной площадке. Об этом пишет ТГ Sputnik Казахстан.

В Алматы прошел круглый стол «Общая история Казахстана и России и дискурс «деколонизации»», сообщает канал со ссылкой на российского учёного-востоковеда и публициста Александра Князева.

«Этот круглый стол станет частью большого проекта «Интерпретации общей истории России и стран Центральной Азии: поиск единого знаменателя», реализуемого МГИМО», — пишут авторы ТГ.

В обсуждении участвовали историки, ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби и МГИМО. Задача проекта – на основе фактов найти общий язык, выработать общее мнение по тем вопросам общей истории, которые являются спорными, сообщают телеграмеры.

Кстати, в проект включились и ученые Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана — в этих странах также прошли дискуссии.

Несправедливость восторжествовала

BES.media – 20 211 подписчиков на этой неделе

Telegram-канала сообщает, что «приговор журналисту Данияру Адилбекову усугубит атмосферу страха среди журналистов», и это в очередной раз снизит количество расследований, особенно в сфере бюджета и правоохранительных органов — так считает казахстанское медиа–сообщество.

«Журналисты работают как на минном поле… но важно продолжать расследования на темы коррупции, бюджета и политики, поскольку без этого журналистика теряет смысл…», — цитирует ТГ возмущённую реакцию казахстанских медиа-экспертов.

Напомним, как сообщали СМИ, автор Telegram-канала «Дикая орда» выступая с последним словом в суде заявил, что «дело в отношении него сфабриковали сотрудники КНБ», которые предложили «сидеть тихо и признать вину». Журналист заявил, что «взамен ему пообещали условный срок» и что «в отношении него происходит незаконное уголовное преследование».

Адилбекова приговорили к 4,5 года лишения свободы за публикации в Telegram. Дело против него завели в марте 2024 года, после заявлений сразу трех человек — журналистки Гульжан Ергалиевой, арабского инвестора — директора столичного аэропорта Юсуфа Рашед Альджаудер и вице-министр энергетики Ерлана Аккенженова. Поводом для исков стали публикации Адилбекова в анонимном ТГ «Дикая орда». О Гульжан Ергалиевой осужденный журналист написал, что «она взяла деньги за интервью с адвокатами Куандыка Бишимбаева. О Юсуфе Рашед Альджаудере — что он незаконно даёт распоряжения и поручения в обход настоящего правления аэропорта». Журналист не смог доказать в суде правдивость своих обвинений. Суд также обязал Данияра Адилбекова выплатить Ергалиевой 2,2 млн тенге.

Берегись анонимных «телег»

Казахстан и все-все-все — 11 803 подписчика на этой неделе

Стал ли приговор Адибекову поводом для поста политолога Марата Шибутова — неизвестно, но он предложил игнорировать анонимные каналы, как «необходимое условие информационной гигиены для уважающих и берегущих свое душевное здоровье людей».

«…анонимность снижает ответственность админа канала, а само техническое устройство мессенджера позволяет быстро распространяться информации . …У большинства Telegram на телефоне, поэтому доступ к человеку есть все время, пока он не спит. В итоге фэйки и вранье распространяются с неимоверной скоростью, за пару-тройку часов обходя всю страну», — объясняет свою позицию автор канала.

Шибутов отмечает, что уже не раз писал про «иностранные каналы, которые маскируются под казахстанские и в нужный им момент запускают дезинформацию в наше информационное пространство».

«Плюс анонимные телеграм-каналы стали местом для шантажа, распространения компромата и слухов про чиновников. Тут они сводят счеты и стараются подставить соперников. Смысла и реальных фактов в этом очень мало, зато мозги людям выносит только так», — добавляет политолог.

Словом, «проходите мимо» таких каналов, советует он.

«Есть исследования о том, что постоянный думскроллинг (нездоровое влечение к чтению плохих новостей – авт.) приводит к сумасшествию. Так что берегите себя, читайте только те Telegram-каналы, авторы которых известны», — заключает телеграмер.

Не война, но безопасность

АХМЕТОВ – 2 979 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал цитирует российский канал «ЕЖ», который сообщает, что «власти Казахстана не считают торговой войной решение РФ ограничить ввоз в страну казахстанских пшеницы, чечевицы, дынь, томатов и перцев».

«Источники, близкие к руководству страны, говорят, «в этом решении не стоит искать какой-либо политической подоплеки». Между Астаной и Москвой сейчас «нет особенных трений и проблем в отношениях». «Некоторые казахские СМИ и оппозиционеры пытаются раскачивать ситуацию и говорить о том, что Казахстан якобы «вот-вот повторит судьбу Украины», однако никаких таких предпосылок нет в помине. Между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым сложились прекрасные личные и рабочие отношения», — цитирует канал инсайдеров ТГ @informkazax.

Следом за зерновыми и овощами Россия ограничила еще ввоз цветов из Казахстана. Казахстанский ТГ «KZ Insider» сообщает: «буквально спустя сутки после запрета на ввоз цветов с территории Казахстана в Россию, таможня развернула крупную партию саженцев хризантем обратно в Нидерланды». Партия из 160 тысяч саженцев оказалась зараженной «белой ржавчиной хризантемы», пишут телеграмеры со ссылкой на госинспектора по карантину г Алматы. Опасное заболевание выявили в лаборатории южной столицы.

Кто стоит за «медстрахованием»?

Всемирное шежіре — 22 479 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал комментирует депутатский запрос на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой от депутата Гульдары Нурумовой, которая «в очередной раз потребовала Правительство вмешаться в деятельность Фонда медицинского страхования».

Как пишут авторы канала, из депутатского запроса следует, что не только пациенты не могут месяцами дождаться оказания медуслуг, но и медорганизации месяцами ждут из ФМС оплату за проделанную работу.

«Всё начинается с договора, который содержит кабальные условия для медорганизаций. Документ носит односторонний характер и не подлежит корректировке со стороны поставщика. У медорганизаций 40 обязанностей, а у заказчика всего шесть. В 2022 году начисление неустойки происходило по пяти позициям, а в этом году уже по 25», — цитируют запрос Нурумовой телеграмеры.

Разбираться есть в чем, согласны телеграмеры. Чего только стоят некоторые пункты договора. Например, «поставщик услуг имеет право на получение оплаты, но не имеет права выразить несогласие с актом выполненных работ фонда» и «Фонд берет на себя функции экспертизы качества медицинской помощи».

«В договорах также не указываются конкретные сроки по оплате поставщику, что противоречит Гражданскому кодексу», — уточняет ТГ.

Авторы канала, помимо ряда скандалов с ФМС, вспомнили и результаты проверки Высшей аудиторской палаты летом 2024 года. Аудиторы тогда обнаружили миллиардные нарушения в деятельности ФМС. На скамью подсудимых никто не сел, но 11 лиц из руководящего состава ФМС и его региональных филиалов привлекли к дисциплинарной ответственности.

«… когда кому-то долго не перечисляют деньги, возникают подозрения, что контрагент где-то крутит это «бабло», чтобы получить дополнительную прибыль. Оправдаются ли такие подозрения после этого запроса депутата?», — то ли надеются, то ли сомневаются авторы ТГ.

Зачем топ-менеджерам Европа

PRO КАДРЫ KZ — 60 365 подписчиков на этой неделе

Мало кто знает, что руководители национальных компаний проходят многолетние стажировки в Европе. Этот пробел закрывает ТГ «PRO КАДРЫ KZ» — авторам канала «стало известно, что недавно пятый казахстанец Даулетжан ХАСАНОВ — экс-зам председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз», выехал на пятилетнюю стажировку в Chevron (США и Великобритания)».

Телеграмеры раздобыли список тех топ-менеджеров, которые уже прошли стажировку в Европе. Это Даурен Карабаев — экс-зам председателя Правления по финансам АО «НК «КазМунайГаз». Орын Султанов — экс-генеральный менеджер NCOC по внешним связям, Замзагуль Бекова — экс-генеральный менеджер по финансам компании ТШО и Калибек Муханов — экс-генеральный менеджер по стратегическому планированию ТШО.

«Ожидается, что по итогам пятилетней стажировки один из них возглавит компанию «Тенгизшевройл» и станет первым казахстанцем-руководителем крупнейшего предприятия республики – Petrocouncil», — раскрывают «карты» авторы ТГ.

Стакан наполовину полон?

САЕАС ФОКУС – 2 876 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал свободного Альянса Евро-Азиатских Социологов «Фокус» — это международное сетевое объединение социологов-волонтеров, публикует результаты опроса о том, насколько богаты жители Казахстана. По их данным у 75% граждан основным источником дохода является зарплата.

«27,9% получают социальные пособия, пенсии и стипендии, а 8,4% живут, в основном, на помощь близких, родственников и алименты», — сообщает ТГ.

О доходах казахстанцев тоже есть что почитать:

«33,5% опрошенных указали доход их семьи от 150 тыс. тенге до 500 тыс. тенге. 25% имеют свыше 300 тыс. тенге, но не более 500 тыс. И только 10,5% имеют в месяц свыше 0,5 млн тенге», — сообщает ТГ.

О том, что их материальное положение за год улучшилось, заявили 24,6%, пишет далее ТГ. «Ничего не изменилось» у 50,9%. «Материальное положение скорее ухудшилось» у 21,4% опрошенных.

И еще показательные цифры. Авторы пишут, что «40,5% респондентов верят в улучшение своего финансового положения в ближайшие 12 месяцев. Но 36,1% считают, что изменений не будет, и 14% вообще настроены пессимистично».

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