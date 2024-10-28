Обзор Telegram и Youtube каналов

Страна отметила День Республики и праздничные выходные определили новостную повестку Telegram и Youtube-каналов — одни репортажи великолепного шоу дронов в столице чего стоят! Но политика все равно первична – «тема «Казахстана и БРИКС» подняла нешуточную «медиа-волну» в СМИ и экспертном сообществе», сообщают телеграмеры. Отказ от вступления Казахстана в БРИКС стал в каналах самой обсуждаемой темой.

Что еще обсуждали в эти дни? Евросоюз собирается ужесточить санкции против России, и они грозят коснуться Казахстана. Европейские дипломаты опасаются, что если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп, то он снизит санкционное давление на Москву.

Кстати, в Евросоюзе предлагают отказаться от перехода на зимнее и летнее время, пишут авторы. 66 депутатов Европарламента направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен требование выполнить решение об отмене регулярного перевода времени.

Все чаще в лентах появляются новости экологии. Правда, не всегда хорошие. На границе Казахстана и Китая вновь пресекли крупную партию контрабанды из 991 рога сайги. По подсчетам охотинспекторов, ущерб государству превысил $4 млн. А на берегу Каспийского моря опять обнаружили мёртвых тюленей.

Но посмотрим почему эксперты каналов считают, что БРИКС — это хорошо.

БРИКС — центр притяжения

Данияр Ашимбаев – 10 545 подписчиков на этой неделе

Политолог подводит краткие итоги участия Казахстана в саммите БРИКС Плюс.

Он отмечает, что Президент Токаев высоко оценил деятельность и потенциал этой организации. «БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству», цитирует автор канала.

«Он не стал противопоставлять БРИКС и ООН, тем более, что в работе саммита участвовал ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, а в принятой накануне резолюции БРИКС было уделено большое внимание реформе ООН, ВТО и МВФ …»», — обращает внимание политолог.

Еще ряд тезисов Токаева привлек внимание эксперта:

«Принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности», «голоса стран Глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности», а «БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе…».

О символичности:

«Владимир Путин отметил, что саммит прошел в день, когда вступил в силу Устав ООН, принципы которого на протяжении восьми десятилетий составляют фундамент межгосударственных отношений и международного права».

Политолог отмечает, что Президент Казахстана «с одобрением отозвался о российской концепции по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии и китайской инициативе в области глобальной безопасности».

Автор также напомнил, что на саммите решено отложить дальнейшее расширение БРИКС — в организации уже 9 стран. 13 стран мира, претендовавших на вступление в ее состав, получили статус стран-партнеров. В том числе — Казахстан, Беларусь, Турция, Боливия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Останемся друзьями?

Злобная татешка — 61 237 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал Злобная татешка отмечает: «тема «Казахстан и БРИКС» подняла нешуточную «медиа-волну» в отечественных СМИ и экспертном сообществе».

«Кто-то ставит вопрос, зачем нам участие в организации где не предусмотрены даже устав и постоянно действующие органы? Как говорили герои фильма «День радио»: «у нее дома даже посуды нет». Другие грозят Астане «страшной местью» со стороны России и Китая, припоминая ограничительные меры, которые недавно ввел в отношении некоторых видов продукции из Казахстана Россельхознадзор», — пишут эксперт канала.

Чего ждать от этой «Санта-Барбары» с БРИКС?

«Давить на Казахстан любой ценой добиваясь ее участия в БРИКС ни России, ни, тем более, Китаю нет никакого смысла», — считают авторы канала.

Ак орда не будет менять своей официальной позиции по БРИКС в ближайшие месяцы, уверены авторы ТГ. В 2025 году председательство в объединении переходит к Бразилии.

«А для Китая БРИКС — лишь один из многих инструментов для лоббирования собственных интересов», — продолжают эксперты.

По их мнению, расширение БРИКС «делает еще менее вероятным его превращение в «антизападный фронт».

«Опасаться, что «в рядах БРИКС» новых участников и тех, кто оказался рядом, куда-то «стройными рядами поведут» (в некоторых СМИ промелькнули аналогии даже про «окопы»), нет оснований», — ТГ с иронией успокаивает особо «горячие» головы экспертов.

Но авторы канала также убеждены, что «Астане не обязательно любой ценой спешить в объединение именно сейчас».

«Принять участие в саммите БРИКС, не вступая в саму организацию, для руководства Казахстана — вполне здравая идея», — пишут телеграмеры.

Эксперты ТГ сравнил БРИКС с вечеринкой, куда ходят «не только ради выпивки и возможности заводить романы, но и ради таких знакомств, которые могут сыграть свою роль через много лет и в самых неожиданных ситуациях».

На прицеле — Грузия

Sputnik Казахстан – 48 122 подписчика на этой неделе

Telegram-канал рассказывает, как «Запад подстрекает Грузию начать войну с Россией после начала СВО».

«Первый год мы ничем другим не занимались во время различных визитов, кроме как объясняли, почему мы не можем, почему это (введение санкций) представляет для нас риск. Некоторые либо думали, что мы дураки, либо прикидывались дураками», — авторы цитируют спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили, со ссылкой на Sputnik Грузия.

Телеграмеры напоминают: правящая партия «Грузинская мечта» «пытается удержать Грузию от втягивания в военный конфликт».

Telegram-канал также приводит мнение грузинских политиков. Об уговорах Запада сообщил другой политик — основатель партии «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. «Начать войну с Россией, повоевать 3-4 дня, а затем вести партизанскую борьбу в лесах предложил высокопоставленный западный чиновник экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили», — цитируют авторы Иванишвили.

Все это подавалось под соусом «Россия не сможет убить 3 миллиона грузин за несколько дней, а Запад поможет и всем обеспечит», передает канал.

«Позже он сообщает в интервью, что сейчас нет права на ошибку: «Речь не о том, хорошее правительство или плохое. Вопрос в том, будем мы существовать или не будем», — пишут авторы ТГ.

Также канал сообщает, что «оппозиция пыталась поднять «неприятную волну» среди грузин, живущих в России». Об этом сообщил глава диаспоры — Давид Цецхладзе.

Куда атомная многовекторность заведет?

Байдильдинов. Нефть – 2 373 подписчика на этой неделе

Автор Telegram-канала подозревает, что решение по строительству АЭС затягивают. Экономист пишет: «с момента проведения референдума минэнерго Казахстана уже провело встречи с представителями компаний из Франции и Кореи, а с Росатом до сих пор нет…». Но, возможно, о встрече с руководством госкорпорации просто не сообщалось в СМИ?

Автор отследил и опубликовал подборку новостей по теме.

17 октября минэнерго и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» провели переговоры с французской компанией Assystem, которая заключала контракт с «Аккую Нуклеар» по надзору за строительством АЭС, сообщает ТГ.

Далее 23-24 октября вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек поучаствовал в третьей министерской энергетической конференции «Один пояс, один путь» в Китае, где состоялись встречи с CNPC, Power China, China Energy.

«Китайская атомная госкомпания не присутствовала на этой конференции, которая проходила в их же стране? Или с ними не встречались? А может, заявленные темы не соответствовали их профилю?», — автор показывает, что читателям явно не хватает информации.

22-25 октября состоялся официальный визит казахстанской делегации в Корею во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым. Он провел ряд встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Кореи и государственными органами.

«На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Корея г-ном Ан Док Кыном обсуждены вопросы сотрудничества в атомной отрасли»,- цитирует канал официальные сообщения.

Корейская сторона, отмечает автор, готова оказать поддержку в проведении консультаций с корейскими компаниями по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает также телеграмер. Еще были встречи Саткалиева с представителями крупнейших корейских компаний – Doosan Enerbility, Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea National Oil Corporation (KNOC), Samsung C&T.

А 25 октября автор Youtube-канала Гиперборей — Вадим Борейко, выпустил очередную видео-страшилку — «Шокирующие кадры: Казахстанец на строительстве АЭС в Бангладеш». Автор сообщает, что там «некий казахстанский работник на видео рассказывает о «многочисленных нарушениях» при строительстве АЭС «Росатомом» в этой стране, предрекая Казахстану катастрофу».

«Есть стойкое ощущение, что решение по строительству АЭС затягивают. Возможно, дожидаясь новых пакетов санкций в отношении самой госкорпорации и дочерних компаний», — предполагает эксперт.

Тем временем, по его данным, например, в Актау – «некогда атомном городе — продолжаются перебои с подачей отопления, электроэнергии и воды».

А кто мошенники?

Всемирное шежіре -22 520 подписчиков на этой неделе

Казахстан буквально захлестнула «пандемия» мошенничества и кибермошенничества — к этой теме все чаще обращаются и телеграмеры. Авторы ТГ пишут о гениальных идеях борьбы с кибермошенничеством, которые рождаются в Парламенте. Например, в феврале 2024 года депутаты предлагали обязать банки и сотовых операторов возмещать ущерб жертвам мошенников. В начале октября — запретить электронное кредитование. И недавнее — установить контроль за количеством SIM-карт у населения и целями их использования. А недавно «на пленарном заседании в мажилисе было еще веселее», пишут авторы.

«Сегодня гибермошенничество развито не только онлайн, но и в самих банках, которые владеют полной информацией о наших гражданах. Очень много вопросов к ЦОНу, порталу egov, операторам сотовой связи в части конфиденциальности данных. Отдельно хочу отметить пассивность сотрудников полиции, которые практически не предпринимают никаких действий по поиску мошенников», — цитирует ТГ заявление депутата от ОСДП Асхата Рахимжанова.

Хорошо, конечно, что поднят вопрос об ответственности, пишут авторы. Ведь никакие технологии «Казпочты», egov или центра трудовых ресурсов enbek.kz не взломаны. Значит, мошенники просто делают рассылки на случайные номера о начислении, например, пособия по рождению ребенка всем подряд в надежде попасть «в яблочко», то есть в недавно родившую женщину, рассуждают они:

«Прикрываться при таких раскладах «доверием людей» очень странно, потому что рассылки по узким целевым группам — это уже не спам и не случайность. Это скорее утечка очень персональных данных».

Поэтому давно пора «начать проверки на чистоплотность тех, в чьих руках вся конфиденциальная информация о казахстанцах», заявляют телеграмеры.

За гранью…

Свидетель.kz – 5 168 подписчиков на этой неделе

У нас воровство в сфере образования почти регулярно чередуется со скандалим с в сфере здравоохранения. А теперь списочек пополняется еще и Фондами, которые занимаются сбором средств на лечение казахстанцев. Об одном таком скандале — со ссылкой на Telegram-канал CMN.kz, пишут авторы канала Свидетель.kz.

В Актобе директор общественного фонда «More Life» присвоила 43,9 млн тенге, собранные на лечение тяжелобольных детей. Деньги поступали в качестве пожертвований в течении 2022 -2024 годов, сообщают телеграмеры.

«Суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к 6,5 годам лишения свободы. Ей запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение 10 лет», — пишут телеграмеры.

Подсудимая, правда, вину не признала и даже отказалась давать показания, сообщает также ТГ. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании суммы причинённого материального ущерба.

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