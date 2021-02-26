И как бы Казахстан ни хотел «похоронить» солидарную систему, выплачивать пенсии из государственной казны ему придется очень долго

Что сокровенного поведал нам известный французский экономист о пенсионной системе

Сегодня, когда в Казахстане принято решение о раздаче «пенсионных излишков» с накопительных счетов и в очередной раз, скрыто, меняется конфигурация пенсионного обеспечения, благодаря именитому французу Томасу Пикетти мы получаем полное представление о том, каким образом самый болезненный социальный вопрос, мучивший нас с незапамятных советских времен и два десятка лет независимости, решается в развитых странах.

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Французский экономист, наш современник, Томас Пикетти, не претендующий на славу Карла Маркса, тем не менее, снискал ее, написав книгу «Капитал в XXI веке».

Томас ПИКЕТТИ/© Ekko von Schwichow

Канва этого бестселлера, конечно, далека от труда знаменитого предшественника, — вся книга построена на изучении вопроса концентрации и распределении богатств в глубокой ретроспективе – за последние 250 лет. Но если Карл Маркс был блестящим теоретиком и зачастую даже не считал нужным пользоваться доступными историческими источниками, то Томас Пикетти, конечно, сильно постарался подкрепить свои выводы прежде всего документальными данными и статистическими выкладками.

Он утверждает, что скорость увеличения капитала в развитых странах стабильно больше, чем темп экономического роста, что это приводит к имущественному неравенству, которое лишь увеличивается со временем. Чтобы решить эту проблему, он предлагает по своей сути утопическую идею: перераспределение богатства через прогрессивный всеобщий налог на имущество (это отдельная тема!).

Впрочем, труд доктора, профессора Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики для вдумчивых правителей может служить компасом – вопрос лишь в том, существует ли вдумчивая власть в принципе. Для нас же «Капитал» Томаса Пикетти – это систематизированная информация во многих экономических вопросах.

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Развитие социального государства в XX веке Томас Пикетти напрямую связывает с количеством взимаемых налогов. «В XIX веке и накануне Первой мировой войны во всех странах налоги составляли менее 10% национального дохода. Это отражает ситуацию, в которой государство было очень слабо вовлечено в экономическую и социальную жизнь. Взимая налоги в размере 7–8% национального дохода, можно финансировать основные государственные институты (полицию, правосудие, армию, внешнюю политику, общую администрацию и т. д.), но не более того», — пишет автор современного «Капитала».

Да, государства в те времена финансировали также строительство некоторых дорог и поддержание минимальной инфраструктуры, а также определенного количества школ, университетов и больниц, однако государственные услуг и в области образования и здравоохранения, доступные остальному населению, оставляли желать лучшего.

Однако с 1930-х до 1980-х годов, всего за полвека во всех развитых странах доля налогов в национальном доходе выросла как минимум в три-четыре раза, а в странах Северной Европы еще больше. Стабилизация произошла на разных уровнях: всего 30% национального дохода в Соединенных Штатах, около 40% в Великобритании и от 45 до 55% национального дохода в странах континентальной Европы (45% в Германии, 50% во Франции и около 55% в Швеции).

«Рост доли отчислений в производимом богатстве позволил государству брать на себя решение все большего объема социальных задач, на которые в разных странах уходит от четверти до трети национального дохода», — отмечает Томас Пикетти.

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Сегодня развитые страны несут государственные расходы на образование и здравоохранение — от 10 до 15%. При этом подход различен. Начальное и среднее образование почти полностью бесплатно для населения во всех странах, а высшее образование может быть платным, как в Соединенных Штатах и, в меньшей степени, в Великобритании. Государственная система медицинского страхования универсальна (т. е. доступна всему населению) повсеместно в Европе. Однако в США она предназначена лишь для бедняков и пожилых людей. Но, главное, доступ к базовым благам обеспечен для всех.

В то же время в большинстве богатых стран замещающие доходы и трансферты обычно составляют от 10 до 15% (иногда почти 20%) национального дохода. Замещающие доходы – что это такое? Пенсии по возрасту, пособия по безработице, семейные пособия, социальные выплаты и т.д.. При этом самая значительная часть расходов приходится на пенсии – от 60 до 75%.

В странах континентальной Европы пенсии по возрасту часто превышают 12-13% национального дохода. Здесь на первом месте Италия и Франция – они опережают даже Германию и Швецию. В США и в Великобритании расходы госбюджета на пенсии составляют всего 6-7% национального дохода, а коэффициент замещения, т.е. размер пенсии, выраженный в пропорции к прежде получаемой зарплате, падает довольно быстро в тех случаях, когда зарплата превышает средний уровень.

«Во всех богатых странах государственная пенсионная система представляет собой основной источник дохода как минимум для двух третей пенсионеров (а обычно для более чем трех четвертей). Несмотря на все свои недостатки и на вызовы, с которыми сегодня им приходится сталкиваться, в богатых странах именно государственные пенсионные системы позволили искоренить бедность среди пожилых людей, которая была широко распространена еще в 1950-1960-е годы. Наряду с доступом к образованию и здравоохранению они стали третьим ключевым аспектом социальной революции, который позволила профинансировать налоговая революция XX века», – убежден автор бестселлера.

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Государственные пенсионные системы в основном исходят из принципа распределения: взносы с зарплат немедленно используются для выплаты пенсий пенсионерам.

Когда в середине XX века, отмечает экономист, были введены распределительные системы, условия для этого были идеальными.

Демографический рост был высоким, рост производительности – еще выше. В общей сложности рост приближался к 5% в год в странах континентальной Европы, а значит, и доходность распределительной системы была такой же. Люди, которые делали взносы с 1940-х по 1980-е годы, затем получали (или получают до сих пор) пенсию на основе несравнимо большего фонда зарплат, чем те, с которых они выплачивали взносы.

«Сегодня ситуация иная. Снижение темпов роста до 1,5% в год в богатых странах – а в будущем, возможно, и на всей планете – настолько же сокращает доходность распределения. Все указывает на то, что в течение XXI века средняя доходность капитала будет заметно превышать темпы экономического роста (около 4–4,5 % в первом случае, всего 1,5 % во втором)», – полагает Томас Пикетти.

Он размышляет о том, насколько хороши могут быть другие варианты пенсионного обеспечения. Например, при переходе на накопительную систему остается за бортом целое поколение пенсионеров, тех, которые продолжительное время оплачивали пенсии предыдущего поколения.

Кроме того, по его убеждению, довольно рискованно вкладывать все пенсионные взносы той или иной страны в мировые финансовые рынки.

Повышение пенсионного возраста, путь – по которому идут все больше стран, тоже не панацея: люди интеллектуального труда могут желать оставаться в строю и до 70 лет, но те, кто начал трудовую деятельность рано, выполнял тяжелую работу, хотят выйти на пенсию как можно раньше.

При этом даже в развитых странах пенсионная система постоянно претерпевает изменения и де-факто представляет собой нагромождение правил и режимов. Например, сложность французской системы, утверждает экономист, ведет к тому, что у многих молодых работников нет ясного понимания своего права на пенсию; у некоторых даже возникает ощущение, что они не получат ничего, несмотря на то что в основе системы лежит очень существенная ставка пенсионных взносов – порядка 25% валовой зарплаты.

Автор «Капитала» все-таки склоняется к мнению, что «распределительная пенсия останется частью идеального социального государства будущего во всех странах».

«Введение единого режима пенсий, основанного на индивидуальных счетах и обеспечивающего равные права каждому вне зависимости от сложности его профессионального пути, является одной из самых важных реформ, с которыми социальное государство сталкивается в XXI веке. Такая система позволила бы каждому лучше понимать, что он может получить от распределительной пенсии, а значит, лучше продумать решения в области сбережений и имущественного накопления, которые в мире низкого роста неизбежно будут играть важную роль наряду с распределительной системой», – резюмирует Томас Пикетти.

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Что касается развивающихся стран, то проблема построения социального государства стоит еще острее. И потому, что в них установлен более низкий уровень отчисления в пользу государства, и то, что они более медленно проходят эволюционный уровень построения налоговых и социальных систем, которые являются процессом построения государства как такового, и то, что развитые страны навязали бедным ультралиберальные ценности и урезание расходов в государственном секторе.

Автор «Капитала» находит, что сейчас мы наблюдаем более широкий феномен, который «заключается в том, что богатые страны склонны использовать менее развитые страны в качестве поля для экспериментов, не пытаясь извлечь уроки из собственного исторического опыта».

Это тот самый случай, когда не нужно читать «между строк». Пенсионная система – настолько деликатная, опыты практически бесполезны. Отказываясь сегодня от «части накопительной системы» в виде отчисления «излишков» на разные нужды, мы ставим большой эксперимент над своими же гражданами.

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