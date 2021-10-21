Закончилась эпоха госпрограмм – пришло время нацпроектов

Сетевые СМИ о новой системе планирования в РК

Игорь ПРОХОРОВ – «Эксперты высказались о 10 новых нацпроектах, которые недавно утвердил Токаев» — Президент в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года отметил необходимость перехода на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом, – говорит Ермек ТОКТАРОВ, ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

По его словам, переход от формата государственных программ к национальным проектам означает изменение подхода к решению актуальных вопросов. Раньше государственные органы ориентировались на продолжительные интервенции. И зачастую госпрограммы содержали меры административного характера, что уже входит в функциональные обязанности государственных органов. Кроме этого, госпрограммы носили цикличный характер, то есть возобновлялись по истечении срока.

Принципиальное отличие национальных проектов заключается в том, что они представляют собой изначально краткосрочные и единовременные интервенции. Их нельзя будет продлить или возобновить без оценки полученного результата.

Все 10 нацпроектов нацелены на получение общественных благ, которые касаются каждого гражданина: образование, здоровье, экология, госуслуги, безопасность, качество жизни и многое другое. Нацпроекты – это прямой ответ государства на текущие системные запросы со стороны общества.

Нацпроекты позволяют, с одной стороны, Правительству четко понимать перечень стоящих перед ним задач и сроки их выполнения, с другой стороны, гражданскому обществу оценивать качество работы центральных и местных государственных органов.

Ержан ЕСИМХАНОВ – «А что вы чувствовали, когда читали про десять новых национальных проектов?» — Я могу сказать, что чувствую я сам. Тоску, недоумение, и острое ощущение дежавю. Чувство, что это все уже с нами было. Причем много раз.

Ведь мы это уже видели. Двадцать-тридцать, двадцать-пятьдесят, программа форсированного индустриального развития, общество всеобщего труда, нурлы жол, третья модернизация Казахстана и прочее рухани жангыру.

Прорывные проекты, инновационные проекты, приоритетные проекты, цифровые проекты. Цифровая экономика, здоровье нации, энергетика будущего, туристская инфраструктура, социальные лифты, передовые технологии, модернизация городской среды. Все это было уже. Было много раз.

Даже когда читаешь названия этих новых, утвержденных президентом проектов, что-то знакомое вязнет в зубах. Вот, к примеру, национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Двадцать с лишним лет назад, готовясь к первой в жизни школьной олимпиаде, я читал стратегию-2030, она была обязательной в школьной программе. И там был «Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике». В чем разница между тогдашним «экономическим ростом» и нынешним «технологическим рывком»?

Нет ее, этой разницы. Зато есть одно колоссальное сходство.

И то, и другое – заклинания, друзья. Заклинания, волшебство такое. Это не проекты.

Мы такие примеры видим постоянно. Что далеко ходить, двадцать раз грозно рычали с левого берега – остановить точечную застройку Алматы! Остановить немедленно! И что же изменилось? Достаточно проехаться по любому предгорному району города – каждые свободные шесть соток застраиваются шестиэтажным ЖК под названием «Royal Grand Luxury Diamond House». Каждый свободный участок земли. И всем наплевать. Всем.

И это Алматы, ребята. Я уже молчу про то, что в аулах происходит. В стране – исполнительский паралич. Импотенция полная. Прикажи президент завтра в 9 утра каждому руководителю каждого города и района страны взять в руку синюю ручку – половина не сделает. Кто-то на больничном. Кто-то в Дубае. Кто-то прочитает послезавтра. Кто-то не синюю ручку возьмет, а золотой «Монблан». Кто-то ничего не поймет и срочно в Астану полетит, у шефа получать инструкции. У кого-то ручки в офисе не найдется, отправит без пяти девять водителя на «Лексусе» ее покупать, водитель опоздает, конечно.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Национальны ли национальные проекты?» — В 2021 году активы Нацфонда упали до уровня где-то 2012 или 2017 года. 2020 год исчерпал значительную часть ресурсов государства и, если сейчас ВВП останется на прежнем уровне, Нацфонд достигнет 30% от ВВП, после чего, в теории, нельзя оттуда будет брать средства, даже гарантированный трансферт. Мы останемся лишь с собранными налогами.

На фоне всего этого президент подписал направления 10 национальных проектов – здоровье, образование, развитие регионов, предпринимательство, устойчивый экономический рост, сельское хозяйство и другие.

Касым-Жомарт Кемелевич, как кадровый дипломат, одобрил направления, но ждет деталей этих проектов. Насколько я понимаю тут есть плюс — в Казахстане закончилась эпоха госпрограмм.

Что такое госпрограмма – это когда правительство смутно представляет себе цель прикидывая сроки и бюджет, однако по ходу исполнения госпрограммы – может менять какие-то параметры.

Отличие проекта от программы в том, что в проекте должен быть детально расписан бюджет, deliverables (то есть цели проекта) и – самое главное – ОТВЕТСТВЕННЫЕ за исполнение.

При ближайшем рассмотрении и сравнении направлений – проекты пришли на смену госпрограммам.

Как ни крути, экспертный уровень в Казахстане упал. Виноваты в этом две стороны – госорганы, которые пытаются купить экспертов и сами эксперты – потому что продаются. Поэтому в этот раз с экспертов особый спрос.

Закрыв карманы и положа руку на сердце, надо признать, что уровень доверия к государству у людей нулевой. Любая программа, любой проект воспринимается как попытка кражи госсредств. Выполнение проектов, раз уж мы их пытаемся начать, невозможно без одновременного выстраивания доверия к госструктурам, улучшения коммуникаций.

И есть еще один фактор риска, который мы все должны учитывать – денег в стране, мягко говоря, мало. Реальный уровень ЕНПФ и Нацфонда неуклонно снижается.

Данияр АШИМБАЕВ – «Памяти государственных программ» — В этом году Казахстан перешел на новую систему планирования. Президент утвердил план развития до 2025 года и национальные приоритеты, по которым правительством вместе с агентствами при главе государства разработали национальные планы, заменившие прежние госпрограммы.

Можно сколько угодно нахваливать новые национальные проекты, но нужно помнить, что их разрабатывали те же люди, что писали (и реализуют) нынешние государственные программы.

Для имиджа и тех, и других было бы полезно все-таки подвести итоги реализации госпрограмм, зачастую скандальных, не слишком прозрачных и малоэффективных.

Наиболее оптимальный вариант — провести слушания в Мажилисе с участием Счетного комитета, агентств по финмониторингу и по борьбе с коррупцией, экспертов, СМИ. Обсудить достижения, недостатки, уроки на будущее.

Уходящие в небытие госпрограммы — это не частная лавочка отдельных министерств, это огромные финансовые потоки и многочисленные задачи, которые нужно было бы реализовать.

Нужен конкретный разговор.

Что молодые министры, что опытные акимы — все ведут себя как снежинки, у которых от любых острых вопросов начинается депрессия.

Но, подчеркиваю, по государственным программам нужен обстоятельный отчет и открытое обсуждение.

Иначе никакого смысл принимать и, так сказать, реализовывать новые нацпланы — нет никакого смысла.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ – «Нацпроекты в Казахстане – упорядочивание или новое название для старых мер?» — Очевидно, что глава Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ ожидал, что профильные министерства предоставят ему полноценные и проработанные десять национальных проектов, которые он анонсировал в своем сентябрьском послании, и которые 1 июля были утверждены на Высшем президентском совете. Однако успели подготовиться не все. И это еще одно свидетельство слов Токаева в финале его послания народу Казахстана – о саботаже…

Из истории независимого Казахстана напрашивается еще одно наблюдение, о котором не говорил только ленивый. В Бразилии это называют термином Queima de arquivo (дословно переводится как сжигание архивов) – действительно, каждый новый администратор в правительстве «сжигает» прежние достижения. Так происходит и со всеми госпрограммами, которые замели под ковер, чтобы начать работу с чистого листа с помощью нацпроектов.

Правление первого президента РК прошло под флагами масштабных госпрограмм, которые были на слуху у населения – часть дали плоды, а за неисполнение других кто-то так и не ответил. В пользу нового формата можно сказать, что у нацпроектов есть ответственные лица, руководители и кураторы. С учетом ближнего горизонта в четыре года можно предположить, некоторые из них доведут дело до финала.

Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Казахстан уже больше не стремится в 30-ку конкурентоспособных стран» — «Слышащее государство» вдруг стало «глухим», перестав обсуждать проекты стратегических документов с парламентом и общественностью. Опять нет критического анализа выполнения старых стратегий и госпрограмм, зато много планов, на которых можно будет и дальше «пилить» бюджет.

Один из ключевых нацпроектов имеет довольно показательное название – «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев». Исходя из названия можно было бы предположить, что в данном нацпроекте суммируются меры макроэкономической политики на следующие пять лет. Однако, это оказалось совсем не так.

Ни в НП-2025, ни в одном нацпроекте совсем нет описания мер макроэкономической политики, которые приведут в «выдающимся» цифровым показателям, указанным в этих документах. Напомню, что макроэкономическая политика — это государственные меры, целью которых является ограничение уровней безработицы и инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических кризисов, обеспечение стабильного функционирования экономики. В макроэкономической политике выделяют, в частности, налогово-бюджетную, денежно-кредитную и внешнеэкономическую политики, а также политику вмешательства государства в рыночную экономику.

Без описания этих мер все нацпроекты, связанные с развитием экономики и бизнеса, не имеют смысла. Например, при разных мерах фискальной и монетарной политики, а также при разных уровнях вмешательства государства в рыночные отношения, Казахстан может прийти к результатам, противоположным тому, что описано в нацпроектах. Если же власти не стали описывать текущую макроэкономическую политику, поскольку не собираются её менять, то они должны объяснить, почему за последние десять лет она не принесла ожидаемых результатов, и за счет чего может что-то измениться в новых нацпроектах?

Создаётся впечатление, что, внедряя «новую» систему государственного планирования, власти решили лишь продолжить свою старую игру – «не выполнил старые планы, забудь и начни новые».

В каждой госпрограмме (неважно, плохо или хорошо) всегда делался анализ текущей ситуации в стране и практически всегда описывался лучший мировой опыт в этой сфере государственной политики. Затем ставились определённые цели и задачи. И после этого подробно описывалась государственная политика и правительственные меры по достижению запланированных целей.

В нацпроектах есть только общие лозунги и непонятно откуда взявшиеся плановые цифра. Очень трудно понять логику АСПИР, но агентство вдруг решило, что в новой системе госпланирования можно не делать анализа текущей ситуации и не описывать государственную политику и правительственные меры в сфере действия такой политики.

Однако самой большой проблемой старой и новой системы государственного планирования является отсутствие критического анализа выполнения предыдущих планов. Посмотрите любые старые или новые стратегические документы по развитию экономики и бизнеса в Казахстане. Вы сразу обнаружите, что практически нигде нет описания невыполнения старых планов. Создаётся впечатление, что внедрение новой системы госпланирования было задумано как повод опять начать всё с чистого листа.

В целом переход на новую Систему госпланирования и, в частности, трансформация госпрограмм в нацпроекты выглядит даже не как имитация реформ, а как откат от них. Разработка и внедрение так называемой «новой системы государственного планирования» потребовала больших финансовых и человеческих ресурсов с очень сомнительным результатом.

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