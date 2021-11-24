Тупики президента Токаева

Между вороватыми ушлаганами и вороватыми дебилами

Многовекторность стала приносить Казахстану больше вреда, чем пользы не только во внешней политике, но и во внутренней. В периметре страны Касым-Жомарту Токаеву нужно срочно определяться с кем он. Потому что нельзя быть заодно с ворами и честными людьми одновременно, например. Перед президентом очень сложная дилемма, поскольку приходится выбирать не между хорошим и плохим или наименьшим из зол. Выбор уже лежит между очень плохим и катастрофическим, но делать его все равно надо. Потому что в противном случае предстоит определяться между катастрофическим и катастрофическим-катастрофическим.

Главная – но отнюдь не единственная – проблема современного Казахстана лежит в росте цен на продовольственные товары. В магазинах у дома регулярно приходится видеть одну и ту же картину: покупатели (обычно женщины, ибо на них стандартно лежит семейный бюджет) спрашивают у продавцов, почему тот или иной товар подорожал на 20 тенге, к примеру, ведь его покупали еще вчера. На это измученные торговцы (улыбаться клиентам, как того требуют правила рыночной экономики, они уже не в силах) отвечают, что поставщики поменяли цены прямо сегодня. Потом добавляют, что завтра ценник тоже будет расти (дабы не вгонять покупателей в ненужный оптимизм). Кстати, с 1 декабря кирпичик социального хлеба от «Аксай нан» ожидается по 130 тенге.

Власти с одной стороны пытаются ограничивать рост цен, с другой потребление (не больше 5 кг дешевых овощей в одни руки в торговых сетях, у которых с акиматами специальные договора по субсидированию), а с третьей ничего не делают с цепочкой посредников, из-за которых лук и картофель взлетают в цене по пути от поля к прилавку. Зарплаты в сфере АПК остаются одними из самых низких в экономике республики. Попытки одновременно удержать рост цен и не обидеть «больших мужчин» (и женщин) не дают эффекта успокоения населения и ожидания перемен к лучшему.

Даже если принять за основу, что рост цен на продовольствие носит всемирный характер, поскольку Мировая гибридная война уже началась (а какая война без роста цен на продукты и нарушения логистических цепочек?), это не освобождает от необходимости четко определиться в приоритетах кому помогать в первую очередь.

Вторая проблема – это борьба с коронавирусом. Граждане против принудительной вакцинации не столько из-за мракобесия, сколько в силу опасений за свое здоровье. Все (!) применяемые в Казахстане медицинские средства не прошли полного цикла клинических испытаний. Система «Ашик» при этом никакой гибкости не подразумевает. Поэтому, когда глава государства называет несогласных «упертыми антиваксерами», одновременно говорит о том, что принудительной вакцинации не будет, тут же оговаривается про крупные производственные коллективы (крупные – это сколько?), то никакой последовательной линии не прослеживается.

В соседней России, кстати, ситуация с коронавиурсом очень негативно отразилась на рейтинге Владимира Путина. Из-за этого российского президента его политтехнологии и советники всячески «экранируют» от ковидной темы, переключив всю ответственность на региональные и местные органы власти. А Касым-Жомарт Токаев и здесь в многовекторности – то включается в процесс, то из него выходит.

Глава государства отсылает своим поведением к притче о правителе и засухе. Если вкратце, то после долгой засухи Правитель, по совету Мудреца, через глашатаев запретил пить воду в ходе ожидаемого дождя, поскольку в этом случае люди сойдут с ума. Тем не менее, подданные от «халявы» на почве жажды не удержались и напились. Как положено, все посходили с ума и не слушаются разумных распоряжений Правителя. Он спрашивает у Мудреца что делать. «Если хочешь и дальше править – тоже выпей этой воды», – выдал вариант решения Мудрец.

Когда президент Токаев делает заявление, будто в селе Пиджим никакого межэтнического конфликта не было, а его факт уже успели признать даже со стороны полиции, то вроде как дождевой воды хлебнул. Потом говорит, что за 5 лет на субсидии АПК потратили 2 трлн тенге, а экономического эффекта нет – вроде воду выплюнул. Многовекторность.

С мудрецами, кстати, в Казахстане дела тоже плохи. Если эксперт по широкому кругу вопросов Мухтар Тайжан всегда отличался «оригинальностью», то Берика Абдыгалиулы мы помним еще студентом истфака КазГУ Бериком Абдыгалиевым. Считался умным. Когда выступал в «АйтPARKе» у Нурлана Еримбетова, тоже проявлял вменяемость. А сейчас у него понимание историзма как у Владимира Мединского. На социологические выкладки от Гульмиры Илеуовой власть никак не реагирует (судя по практической деятельности). Китаевед Константин Сыроежкин вообще объявлен китайским шпионом и сидит в тюрьме.

Мы уже обращались к работам итальянского историка экономики Карло Чиполла и его взглядах на проблему дураков в социуме. Главный постулат исходит из того, что дураков, каких мало, на самом деле много и они пропорционально представлены во всех слоях общества. Когда страна на подъеме, то умные деструктив со стороны идиотов блокируют, а в случае спада они перестают справляться с такой задачей и положение дел еще больше ухудшается.

Судя по тому, с какой скоростью тает Нацфонд, Касым-Жомарт Токаев не может решиться на изменение правил игры. Вообще-то через три года в таком темпе деньги все равно закончатся и придется вводить новые правила игры, ибо старые без денег станут бессмысленными. Правда, если президент на второй срок в 2024 году не собирается, тогда и вопросы к нему снимаются.

С другой стороны, если воров не ограничивать в аппетитах, то деньги закончатся еще раньше. Специалист по работе мозга и автор одновременно оригинальных и широко критикуемых концепций Сергей Савельев в своих публичных выступлениях подчеркивает, что нет смысла показательно наказывать чиновников-коррупционеров в надежде на то, что другие это увидят и одумаются. По мнению профессора, у таких людей (ворующих бюджетами областей), просто отсутствуют (или крайне слабо развиты) те участки мозга, которые отвечают за проведение аналогий между собой и наказанными ворами. В общем, они будут до последнего надеяться, что им повезет, а потому от своей преступной деятельности не откажутся. Против таких функционеров нужна исключительно системная работа, а крайние полумеры ничего не решат.

Есть мнение, будто действующий президент не уполномочен решать фундаментальные вопросы, а Елбасы от «текучки» отошел и кроме вопросов мирового ядерного разоружения мало чем интересуется. Но это не снимает с повестки дня тот факт, что перечисленные выше проблемы сами собой не решатся и не рассосутся – не тот масштаб и не тот формат. Если власть не будет ими заниматься, то ситуация продолжит ухудшаться.

Вроде общеизвестный момент, что власть не имеет права мямлить. Она всегда должна давать обществу четкие установки кому и что делать, куда двигаться. В Казахстане кроме проблемы «мямления» есть еще фактор дезориентации. Например, власть не смогла дать четкого ответа, какую нацию она строит – на основе государственно-гражданской идентичности или этнической. Здесь тоже многовекторность. Даже отпетый шизофреник не сможет одновременно построить нацию и на гражданской, и на этнической идентичности. Но в республике даже в таком ключевом вопросе четко прослеживается только «биполярочка».

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