Сетевые СМИ о новом правительстве Казахстана

Рената ЛАЧИНА – «Выполнима ли миссия нового премьера Алихана Смаилова?» — Новому премьеру и его практически старому правительству предстоит исправить ими же допущенные ошибки до 2025 года. То есть за три года перестроить то, что создавалось в течение тридцати лет. Сможет ли это сделать молодой премьер, чья карьера ковалась в комфортной тиши чиновничьих кабинетов?

Алихан СМАИЛОВ. (Фото: tele1.com.tr)

Резюме у Алихана СМАИЛОВА весьма солидное. Он коренной алматинец, представитель Старшего жуза, и еще молодой (по министерским меркам) – ему нет и 50. Человек он образованный – в 1996 он получил степень магистра государственного управления в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования, а базовое высшее образование он получил по специальности «прикладная математика». Так что есть все основания полагать, что государственные деньги он считать хорошо умеет.

Что примечательно – ни на одной работе Смаилов надолго не задерживался, он менял должности каждые 2-3 года, и лишь один раз продержался на посту Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике почти пять лет. Кроме того, Смаилов был членом Совета директоров АО «Холдинг «Самрук», АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Продовольственная контрактная корпорация», АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», представителем президента в Правлении Национального Банка, Представителем Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии и даже президентом Союза Федерации по президентским тестам и президентским многоборьям.

При этом Смаилов поручил не только разработать проект Программы действий Правительства на 2022 год, но и выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ, пересмотреть систему госзакупок АО «Самрук-Казына», усилить меры по борьбе с инфляцией, укрепить спецподразделения МВД и Нацгвардии. Кроме того, он велел разработать проекты реформирования армии и повышения доходов населения, проработать вопросы создания общественного социального Фонда «Қазақстан халқына» и многое другое. Сроки он поставил довольно жесткие – от двух недель до месяца. Похоже, что подрабатывать чиновникам в ближайшее время будет некогда.

Если все поручения будут исполняться четко и быстро, то кто знает, может быть новому правительству во главе с новым премьер-министром удастся построить новый Казахстан, а в 2025 году мы проснемся уже совсем в другой стране, и никто тогда не скажет, что миссия была невыполнима.

Алмас ЧУКИН – «Инфляция, доходы людей и рост экономики — почему я ненавижу «ручное управление» экономикой» — В целом, я не завидую правительству, которому поставили задачу, похожую на «Mission Impossible» (миссия невыполнима). Чтобы было понятно, приведу один простой пример из реальной экономики. Он про несовместимость одновременного роста рентабельности (прибыль/продажи) и роста продаж…

Самое простое и быстрое решение – ограничить государственные расходы и зажать кредиты для населения и бизнеса через повышение ставок кредита и другие ограничения. Меньше денег, меньше давление на цены, меньше инфляции. Но есть и нежелательный другой результат – замедление роста экономики, удорожание производственных затрат и никакого роста доходов населения. Как видите, как в старой шутке – трудно быть и красивой, и умной.

Более сложное решение, которое не быстрое. Через мягкий кредитный режим, налоговые льготы, грамотную экономическую политику помогать росту отечественного производства. Производство вырастет условно говоря «завтра», а количество денег увеличится в экономике «сегодня» – результат рост инфляции. Доходы трудящихся может немного и вырастут, однако инфляция «съест» бóльшую часть этого прироста…

Секретный рецепт роста благосостояния людей – это рост экономики при одновременном росте производительности труда. Понятно, что добиться роста в 9% практически не очень реально. Но рост в 5% и, грубо говоря, рост производительности труда на 4% даёт искомые 9%. Производительность труда очень важна. Если человек не будет в час производить больше продукции, то повышение его зарплаты станет просто ростом затрат, а рост затрат это рост цен, а рост цен это инфляция.

Вывод. Без роста экономики – доходы населения и инфляция не балансируются, и решения этой проблеме нет. Я тут предельно всё упрощаю для общего понимания, но кто хочет, посмотрите вокруг в мире на опыт других стран. Вся планета усеяна «трупами» от неудачных экономических экспериментов – от Венесуэлы до Северной Кореи, выбирайте на вкус.

Данияр АШИМБАЕВ – «О новом правительстве» — Говоря о правительстве, скажем так: правительство без сюрпризов. У государства достаточно небольшая кадровая скамейка запасных. Точнее так — скамейка-то большая, но хороших, эффективных и ответственных кадров мало.

Большинство министров традиционно сохранили свои посты. Роман Скляр стал первым вице-премьером с тем же функционалом (оперативное управление). Экономика досталась Бахыту Султанову с сохранением кресла главы МТИ. Тлеуберди и Тугжанов сохранили посты.

Глазами и ушами президента в правительстве остался шеф КПМ Галымжан Койшибаев.

Бывший первый замрук АП Даурен Абаев сменил в МКС Актоты Раимкулову, которая не справилась ни с ним одним направлением работы министерства.

Экс-депутат и судья ВС Канат Мусин возглавил Минюст вместо Бекетаева.

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният (в прошлом — глава Мангистауского облздрава) пошла на повышение.

МИОР и МНЭ возглавили прежние замы — Аскар Умаров и Алибек Куантыров. Первый, профессиональный журналист, ранее руководил «Казинформом». Второй работает в экономических министерствах, АП и Канцелярии Елбасы.

Еще один зам, пошедший на повышение — Каирбек Ускенбаев, возглавивший МИИР. Как вице-министр он курировал строительство. Считается выдвиженцем Аскара Мамина.

Новый глава Минэнерго Болат Акчулаков последнее время работал управляющим директором «Самрук-Казыны», долгое время работал в нефтяном бизнесе и структурах Тимура Кулибаева.

Маленький нюанс — Ускенбаева в свое время снимали с работы за «земельные митинги», а Акчулакова — за Жанаозен. Люди, так сказать, уже битые, но опытные работники. Но это и к лучшему: будут ценить силу общественного мнения.

Таким образом, правительство покинули Балаева, Раимкулова, Бекетаев, Мирзагалиев, Атамкулов.

Остальные члены правительства остались на своих местах. В принципе, комбинация достаточно неплохая. Посмотрим, как они себя покажут. В общем, и ребята неплохие, и уволить не жалко…

Алексей ВЬЮГИН – «Новое правительство: победители и проигравшие» — Общественного мейнстрима уныния и разочарования по поводу нового кабинета министров Казахстана мы не разделяем. Разумеется, правительство во главе с Алиханом СМАИЛОВЫМ – это переходный вариант и по ходу работы в нем будут производиться перестановки. Однако новый вселяющий оптимизм курс уже прослеживается достаточно внятно.

Кадровые расклады января 2022 года своими корнями уходят в середину «нулевых» годов, когда государственный аппарат республики стал клониться в сторону упадка и деградации. Нормой бюрократической жизни стали склоки, интриги, подсиживание, вражда министерств, борьба кланов, заполнение должностных позиций людьми из своего чиновничьего табора.

Все вышеперечисленное отбило желание у очень многих нормальных людей работать чиновником и строить карьеру на государственной службе. Примечательно, что очень выгодной формулой стало находиться при власти, но не в самой власти, поскольку административный аппарат стал крайне токсичным местом.

До последних дней вменяемые чиновники задавали себе вопрос «зачем ты здесь?» почти в гамлетовском духе. Из-за перечисленных «эффектов» к моменту перезагрузки системы и развороту на здоровые рельсы кадровый ресурс оказался объективно скудным. На момент формирования нового состава правительства высший госаппарат оказался в состоянии барона Мюнхгаузена, которому пришлось тянуть самого себя за волосы из болота. Само торфяное болото еще и подожгли…

Государственный аппарат остается сложнее самогонного. Многие люди, не знакомые с требованиями бюрократической работы, часто воспринимают административные процедуры в качестве вещей излишних и бессмысленных. Вместе с тем, они неизбежны, ведь государство – это организация, причем гигантская, поэтому обязательны документооборот, иерархия, инструкции, приказы и контрольные механизмы.

Если взять яркого специалиста со стороны и посадить его в министерское кресло или на руководство агентством, департаментом, то обязательно нужен толковый заместитель-аппаратчик. В противном случае никакой талантливый назначенец не сможет работать в резонансе со всей бюрократической машиной и приносить ту пользу и отдачу, на которые от него рассчитывают. В общем, направление должны задавать одни, а осуществлять их организационно-техническое сопровождение другие…

Новый премьер-министр Алихан Смаилов олицетворяет собой шанс на построение экономики, где во главу угла будут поставлены интересы страны и общества. До последнего момента императивом управленческих практик было обогащение конкретных персоналий, кланов и групп, а также срощенной с ними бизнес-среды. Как корысть исполнителей влияет на провал поставленных задач, в Казахстане знают не понаслышке. Теперь хотелось бы увидеть работу в кардинально ином ключе.

«Андрей Чеботарев: Уничтожив оппозицию, власть сама себе оказала медвежью услугу» — Политолог — о массовых погромах в Казахстане, новом составе правительства и готовности главы государства в продвижении новых политических реформ.

— Если попытаться дать определение произошедшему, то я бы пока остановился на «антиправительственных вооруженных выступлениях», — сказал Андрей Чеботарев. — Говоря о том, что же послужило причиной столь массовых волнений, то здесь нужно говорить о трех факторах. Во-первых, ухудшение социального самочувствия населения, в особенности на волне пандемии. Многие казахстанцы за прошедшие месяцы потеряли своих близких, они в этот период также возлагали надежды на государство, на то, что оно им как-то поможет, но эти надежды не совсем оправдались. Уже тогда стало ясно, что не все у нас в порядке, в частности, когда не все службы, например, в здравоохранении у нас сработали так, как было необходимо, — подчеркнул спикер.

Также он отметил, что причинами массовых волнений стали отсутствие социальной справедливости и вытекающее отсюда растущее социальное неравенство.

— Оно у нас всегда было, начиная с момента обретения независимости, но с годами только нарастало. В итоге вышло так, что наша элита оказалась один на один с этой социально недовольной массой. И больше всего это проявилось в Алматы, — добавил Андрей Чеботарев.

Говоря об оппозиции, которая могла бы через своих лидеров донести до властей осмысленные требования протестующей массы, гость программы отметил, что по сути такого политического института в Казахстане нет.

— Оппозиции в том виде, в каком она есть в развитых зарубежных странах, у нас нет. Вся оппозиционность тех партий, которые у нас официально существуют, заключается в критических выступлениях нескольких депутатов в парламенте. Власть сознательно зачистила политическое поле от оппозиции, особенно жестко этот процесс начался после событий в Жанаозене в 2011 году, когда лидеров различных движений подвергали репрессиям, а некоторые партии были запрещены. Этим самым власть сама себе оказала медвежью услугу, думая, что если не будет оппозиции, тогда и не будет протестов. Это было ошибкой. И теперь властям не с кем вести диалог, — отметил политолог.

Разговор коснулся и темы нового состава правительства под руководством Алихана Смаилова, госаппарата, который должен более активно продвигать решения президента Токаева по улучшению социально-экономической сферы жизни граждан РК, а также оздоровлению политического поля.

— Учитывая, что новый кабинет министров обновился только на треть, конечно, хотелось бы видеть в нем больше новых лиц. Но здесь можно понять и главу государства, который в текущих условиях сделал ставку не столько на компетентность чиновников, сколько на лояльные для себя фигуры. Токаеву важно, чтобы исполняли его поручения. Потому что пока у нас был, как говорят, дуумвират, или «Библиотека» и Акорда, многие высокопоставленные чиновники были дезориентированы. Они не знали, что делать, или все делали с оглядкой. Например, бывший министр юстиции Бекетаев не дал минимальных шансов инициативным группам, заявившим о себе как о политических силах, для того чтобы они могли зарегистрироваться в качестве партий. И когда я у него спрашивал, почему это происходит, он ничего внятно объяснить не мог. То же самое касается и Карима Масимова. Я не буду говорить сейчас о каких-то теориях заговора или иных конспирологических темах, но невооруженным взглядом было видно, что он если и не игнорировал президента, то не совсем охотно шел на контакт. За все время, пока Токаев находится на посту президента, они провели только одну официальную встречу — на прошлогоднем расширенном заседании коллегии КНБ РК. Поэтому президент Казахстана пытается окружить себя теми людьми, которым он может доверять, — подчеркнул Андрей Чеботарев.

Говоря о том, почему наши спецслужбы и правоохранительные структуры не сумели оказать должного сопротивления мародерам и экстремистам, эксперт отметил, что силовые ведомства попросту не имеют опыта и знаний того, как бороться при столкновениях с вооруженным сопротивлением.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.