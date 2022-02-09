Получите закон о банкротстве физических лиц, распишитесь…

Ждать ли избавление от обременительных долгов тем, кто в них погряз?

На удивление, закон о банкротстве физических лиц был разработан в сжатые сроки, как того требовал глава государства. И что же? Каким будет механизм банкротства физлиц? Понравится ли он тем, кто так долго ждал его?

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Проект концепции проекта Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» опубликован на портале «Открытые НПА» и любой желающий может поучаствовать в обсуждении да 15 февраля с.г..

Первый и главный месседж: процедура банкротства физических лиц будет зависеть в первую очередь от суммы долга. Но в любом случае все завязано на то, насколько человек готов восстановить свою платежеспособность. Списать старый долг, чтобы набрать много новых, вероятно, не получится.

Законопроект предусматривает два вида банкротства: внесудебное и судебное. Даже сама постановка вопроса понятна.

Стать банкротом без суда и следствия

А вот и подробности. Процедуру внесудебного банкротства планируется применять к тем гражданам, которые, во-первых, имеют долг перед банками или микрокредитными организациями, в размере до 1600 месячных расчетных показателей – в 2022 году это 4 900 800 тенге, а, во-вторых, если в отношении заемщика имеется исполнительный документ, возвращенный взыскателю в связи с отсутствием имущества. То есть, если человек вообще не имеет никакого имущества, продав которое сможет рассчитаться со своим долгом.

И, кстати, установлено еще одно условие для таких должников – если этот долг финансовые организации или коллекторские агентства не смогли взыскать в течение 5 лет со дня наступления срока их исполнения.

То есть, по сути, механизм банкротства для тех физических лиц, которые хотят «списать» свои долги мгновенно, работать не будет – только по истечении 5 лет.

Да и то механизм взыскания не будет лояльным по отношению к должнику. На сайте уполномоченного органа будет публиковаться информация о применении в отношении должника процедуры внесудебного банкротства. И в течение полугода любое финансовое учреждение будет иметь доступ к этой информации.

И тут наступает час Х. «Если в течение указанного периода в собственность должника поступило имущество или иным образом существенно изменилось его имущественное положение, должник обязан обратиться с заявлением о прекращении процедуры внесудебного банкротства», — говорится в проекте.

Впрочем, и кредитор тоже имеет право обжаловать процедуру внесудебного банкротства, если ему станет известно, что у должника есть имущество, подлежащее государственной регистрации (ну мало ли, должник купил за это время автомобиль или недвижимость), либо если должник, желающий «прощения», указал меньший размер задолженности, чем имеется в действительности, что позволило ему воспользоваться этой процедурой.

Но самое, пожалуй, справедливое, что прекращение процедуры не освобождает должника от исполнения обязательств.

Однако если в течение 6 месяцев никаких «отягчающих обстоятельств» не выявлено, процедура внесудебного банкротства завершается, должник объявляется банкротом и освобождается от долгов.

При этом сохраняются его обязательства по уплате алиментов и по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью. Так что должники по этой части пусть и не надеются на «искупление грехов».

И, что немаловажно, такая процедура банкротства не произойдет волшебно, — последствия будут, и немалые.

Во-первых, физическому лицу в течение 5 лет будет закрыт доступ к финансированию в банках и микрофинансовых организациях.

Во-вторых, в течение 3 лет он не сможет выехать за пределы Казахстана, если только этот выезд не будет обусловлен необходимостью проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведения погребения близкого родственника за пределами страны.

В-третьих, повторно процедурой внесудебного банкротства человек вправе воспользоваться только через 7 лет, что подразумевает резкое сокращение списков желающих обанкротиться без последствий для собственного благополучия.

А если стать банкротом через суд?

Логично, что судебное банкротство применяется в том случае, если должник выглядит более респектабельно, чем тот, кто может претендовать на внесудебное производство. Так, его задолженность должна составлять более 1600 МРП, установленного на 1 января соответствующего финансового года законом о республиканском бюджете или размер всех обязательств должника, в том числе срок исполнения которых не наступил, превышает стоимость принадлежащего ему имущества. Купил, к примеру, элитную квартиру, может, и не одну, и с выплатой долга не справился.

Среди обстоятельств есть и весьма специфические. Например, если он пытался согласовать с финансовой организацией новые условия погашения своего долга.

Более того, если процедуры восстановления платежеспособности, внесудебного и судебного банкротства не применялись в отношении должника в течение 7 лет, предшествующих подаче заявления, ему также может грозить судебное разбирательство.

Но если у должника есть имущество, то оно реализуется финансовым управляющим согласно плану продажи на электронных торгах или методом прямой продажи. Однако взыскание не может быть обращено на единственное жилище должника, если оно не является обеспечением исполнения обязательств. Но если заложена квартира, то, выходит, она будет продана и средства от ее продажи пойдут на оплату долгов. Правда, срок проведения судебного банкротства составляет 6 месяцев.

Должникам, которым грозит именно такой вид банкротства, впрочем, грозят те же самые последствия, что и для внесудебного банкротства. Впрочем, эти же последствия наступают и в случае, если должник решил восстановить свою платежеспособность, но не смог (читай ниже).

А если банкротства не надо?

Для тех должников, кто не желает становиться банкротом, а просто хочет прийти в себя, предусмотрена процедура восстановления платежеспособности. При этом должник должен иметь долг не более 4 900 800 тенге, его обязательства перед кредиторами не исполнены в течение 6 месяцев, а размер всех его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

До подачи заявления в суд должник выбирает кандидатуру финансового управляющего из реестра уполномоченного органа и заключает с ним договор. После изучения финансового положения должника финансовый управляющий определяет возможные пути восстановления платежеспособности заемщика.

Если у должника есть стабильный доход, финансовым управляющим разрабатывается план, в котором указываются условия восстановления платежеспособности гражданина и порядок расчета с кредиторами.

План может включать изменение сроков по выплате долга (отсрочка или рассрочка), списание пени, штрафов, прощение части долга, исполнение обязательств вначале по основному долгу, затем – по выплате вознаграждения и пени, обмен жилья на меньшее по стоимости, переезд для проживания в арендное жилье и сдачу внаем собственного дорогостоящего жилья, если в этом усматривается экономическая целесообразность, и прочее.

Закон предусматривает, что прежние обязательства считаются прекращенными на основе соглашения сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством.

Это такой цивилизованный путь для добросовестного заемщика. Разве нет?

Также финансовый управляющий поможет оставить на нужды должника минимальный размер денежных средств, но при этом все доходы, получаемые сверх установленного размера, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

В проекте закона говорится о том, что после успешного завершения процесса восстановления платежеспособности и снижения долговой нагрузки заемщика, при наличии обязательств, имеющих более длительный срок исполнения, чем срок реализации плана (к примеру, по договору займа сроком на 10 лет), продолжают действовать условия, предусмотренные планом, в силу новации обязательств. Таким образом, при положительном исходе реализации плана восстановления платежеспособности по окончании срока его исполнения должник считается восстановившим свою платежеспособность.

В случае, если должник не сможет выполнить план восстановления платежеспособности, кредиторы вправе потребовать, а сам должник обязан обратиться в суд с заявлением о применении судебного банкротства.

Впрочем, как и в предыдущих случаях, заемщик обязан выплачивать алименты, а также возмещать вред, причиненный жизни и здоровью другого человека.

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