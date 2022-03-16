Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу «Новый Казахстан»

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Его содержание и масштабы выходят за рамки одного года.

Мы ставим перед собой амбициозные цели.

Вместе мы начали построение Нового Казахстана.

В прошлом году наша страна достигла важного рубежа – 30-летия Независимости. По историческим меркам это небольшой период.

Под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы прошли большой путь, добились значимых успехов, но можем потерять все, если не сохраним единство. Потрясения начала года со всей очевидностью подтвердили это.

Январские события всколыхнули общество. Наш народ столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой оказались целостность страны. В эти дни мы глубоко осознали непреходящую ценность Независимости, поняли, насколько важны мир, стабильность и согласие.

Благодаря единству мы отстояли свое государство. Предпринят своевременные меры, дали решительный отпор террористам.

Я никогда не скрывал ничего от граждан. В период пандемии открыто говорил обо всех проблемах. В дни «Трагического января» выступил с несколькими обращениями к народу, в которых подробно рассказывал о ситуации.

Каждое мое решение принималось, исходя из интересов страны. И такой подход для меня незыблем.

К сожалению, во время январских событий из-за преступных действий радикалов и террористов погибло много наших соотечественников. Еще раз выражаю глубокие соболезнования их родным и близким. Мы сделаем все возможное, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.

Наш долг – привлечь к ответственности всех бандитов и террористов, причастных к этим кровавым преступлениям. Мы должны вынести важные уроки из январских событий.

Мы не должны больше позволить нарушить мир и спокойствие в нашей стране, поставить под угрозу ее безопасность.

Говоря начистоту, сейчас в обществе ходят различные слухи и домыслы, которые вводят людей в заблуждение и формируют ложную картину событий. Поэтому крайне важно публиковать достоверные сведения и давать объективную оценку. Мы должны сделать все, чтобы народ понимал причины произошедшего. Казахская пословица гласит: «Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ» («Нет ничего дальше вчерашнего дня, и нет ничего ближе завтрашнего дня»).

Буквально вчера в Парламенте состоялись специальные слушания, на которых правоохранительные органы представили полный отчет об итогах расследования. Такого широкого обсуждения у нас никогда не было.

Депутаты и журналисты получили открытые ответы на волнующие общество вопросы. Это говорит о том, что власть в первую очередь заинтересована в справедливой оценке январских событий. И я полностью разделяю такой подход. Мы должны говорить правду – это моя принципиальная позиция.

Следственные мероприятия, проводимые Межведомственной следственно-оперативной группой, все еще идут. Поручаю правоохранительным органам на постоянной основе публиковать результаты своей работы.

Во время событий «Трагического января» и последующего режима чрезвычайного положения за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генеральной прокуратуре установить степень их вины, и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам. В результате многие граждане были освобождены.

При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам – значит предать память невинно погибших.

В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела. Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас.

Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их.

Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась Уполномоченный по правам человека. Группа правозащитников, члены Национального совета общественного доверия беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы.

Омбудсмен, независимые общественные комиссии во главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции.

Такая работа показала транспарентность и демократичность следственного процесса, позволила к каждому обращению, каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров.

Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, на мой взгляд, прочно укорениться в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общественников и юристов за активную позицию и профессионализм.

Предварительные итоги расследования уже готовы. Точно известно, что заговорщики пытались захватить власть. Возникает вопрос, что их сподвигло на такой шаг? Ответ очевиден.

В последние годы Казахстан встал на путь коренной модернизации и трансформации. В различных сферах начались масштабные преобразования. Некоторым влиятельным лицам это не понравилось. Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить власть.

Заговорщики сформировали подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников. Внутренние и внешние враги нашего государства объединились для захвата власти. Они направили мирные протесты в деструктивное русло, использовали народ в своих преступных целях.

Террористы атаковали здания государственных органов, объекты стратегической инфраструктуры и бизнеса. Они стреляли по мирным гражданам, чтобы обвинить в этом власть. Эту ситуацию пытались использовать зарубежные радикальные силы. Они хотели превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть Президента. Это был беспрецедентный вызов нашей государственности.

Однако их преступные замыслы потерпели фиаско.

Я тогда открыто заявил: что бы ни случилось, я буду всегда со своим народом.

Не зря в народе говорят «Іштен шыққан жау жаман» («Нет хуже врага, чем предатель»). Среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди, занимавшие высокие посты. Это государственные изменники.

Среди предателей есть и руководители военных и специальных органов, которые препятствовали силовым структурам предпринимать законные действия, дезинформировали руководство страны об обстановке в городах, взяли под свой контроль правительственные и другие каналы связи.

Одним словом, они использовали все возможные способы, чтобы дестабилизировать страну. В результате мы были вынуждены попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности.

Мы пошли на этот шаг в соответствии со всеми внутренними и международными нормами. Миротворческие силы не произвели в нашей стране ни единого выстрела, они только охраняли стратегические объекты. Все это было четко обговорено.

Через две недели, после того, как ситуация нормализовалась, миротворческий контингент был полностью выведен из Казахстана. ОДКБ – это коллективная организация, в которой состоит и наша страна.

Нельзя обесценивать важную роль миротворческой миссии, но, в конечном счете, мы одолели бандитов своими силами.

В этой связи хочу отдельно остановиться на следующем вопросе. Предательство заговорщиков не должно запятнать репутацию правоохранительных органов.

В них служат наши соотечественники, наши братья. Они доказали, что стоят на стороне народа и готовы до последнего биться ради своей Родины. Они сохранили верность присяге, самоотверженно защищая государство. Выражаю признательность стражам порядка, которые в критический момент мужественно противостояли угрозе.

Вместе с тем многие наши граждане добровольно формировали отряды самообороны, участвуя тем самым в охране общественного порядка. Благодарю всех, кто в ответственный момент проявил мужество, единство и солидарность.

В эти дни наш народ продемонстрировал свою сплоченность и готовность преодолеть любые вызовы. Благодаря патриотизму мы сохранили нашу священную Независимость.

Январские события стали самым большим испытанием для нашей государственности. Мы стояли на самом краю пропасти. Совершив один неверный шаг, мы могли потерять свое государство.

Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности.

Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных.

Одно могу сказать: имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности.

Для достижения данной цели заговорщики не колеблясь использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы, нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране.

Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали.

В те дни не было иного выбора, кроме принятия жестких и решительных мер. В самый решающий момент я сделал ради страны все, что было в моих силах. Это мой долг как Президента и как гражданина.

Уважаемые депутаты!

Дорогие соотечественники!

Моим главным приоритетом на посту Президента всегда было и будет проведение востребованных народом реформ.

Абсолютно уверен, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации.

За два с половиной года мы добились серьезных результатов в этом направлении.

В рамках выдвинутых мною четырех пакетов политических реформ был реализован ряд важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более десяти законов.

Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных собраниях.

Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение.

Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе.

Между тем определенные группы провокационно настроенных активистов считают возможным и даже нужным нарушать этот закон, демократический по своей сути.

Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный закон, равно как и другие, должен неукоснительно соблюдаться.

За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену.

Закон един для всех – как для людей, облеченных властью, так и для общественников.

Политические преобразования показали готовность граждан принимать решения на всех уровнях – от местного самоуправления до общенациональных вопросов.

Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни.

Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех.

У тех, кто привык делать ставку на серые закулисные схемы, возникли панические опасения потерять свои привилегии и источники доходов.

Они решили, что следует действовать без промедления, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они пошли против своего народа.

После «Трагического января» многие считали, что произойдет откат – власть начнет «закручивать гайки», снизит темпы модернизации.

Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни.

Предлагаемые сегодня инициативы тщательно прорабатывались мною еще до январских событий.

Скажу откровенно, некоторые эксперты и государственные служащие советовали мне не торопиться, отложить эти планы до лучших времен. Дескать, зачем менять систему, если ее можно использовать в текущей ситуации в своих интересах.

Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие горбачевской перестройки, тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась.

Но я твердо убежден: нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае – застой.

Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя.

В течение последних двух месяцев мною был очерчен круг первостепенных задач в социально-экономической сфере, обеспечении национальной и общественной безопасности.

Сегодня же я хочу представить программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены.

В ней приняты во внимание рекомендации депутатов Парламента, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.

По этой теме состоялись плодотворные дискуссии с членами Национального совета общественного доверия.

При разработке документа тщательно проанализированы конкретные предложения исследователей и общественных деятелей, политических партий и неправительственных организаций.

В целом предлагаемые реформы являются отражением широкого спектра взглядов, существующих в нашем обществе. Они выступают логическим продолжением уже начатых преобразований и решают две насущные задачи.

Во-первых, содействуют последовательной демократизации, во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость государства.

Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов, происходящих внутри страны, а также нарастающей геополитической напряженности.

Текущая международная обстановка во многом напоминает наиболее острые фазы Холодной войны.

Но современную ситуацию по своему накалу, жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для всего мира без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Во всяком случае, раньше такого не было.

Поэтому для нас жизненно важно не отступать от намеченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное единство, солидарность.

* * *

Я неоднократно говорил о том, что реформы ради реформ никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публике, ради каких-то эфемерных целей и красивых, но заведомо недостижимых показателей.

Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему.

Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения.

Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике.

Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений.

Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана.

Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Перед нами стоит задача укрепить роль Парламента, что станет важным фактором успешной реализации концепции «слышащего государства».

У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом.

Мы должны воплотить в жизнь ключевую формулу нашего государственного строительства – «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Для этого я предлагаю ряд инициатив, которые, уверен, позволят превратить в реальность это стратегическое видение.

ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента

Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления.

На начальном этапе развития страны она была оправданна. Но мы не стоим на месте – меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям.

Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики.

Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя.

Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.

Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.

Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты.

Исходя из этой же логики, следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета.

Вместе с тем мы видим, что сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему.

Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в произошедших январских событиях.

Но важный урок «Трагического января» состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину.

Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции.

Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан.

Поэтому для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции.

Сверхконцентрация власти Президента также выражается в избыточном количестве его полномочий.

Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения.

Эта норма способствует укоренению излишней практики «ручного управления» и снижает самостоятельность местных исполнительных органов.

Более того, сейчас Президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов.

Такие законодательные положения нужно упразднить.

Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.

Предлагаемые инициативы принципиально изменят «правила игры» и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества.

ВТОРОЕ. Переформатирование представительной ветви власти

Последовательно сокращая полномочия Президента, нам предстоит значительно укрепить роль Парламента и тем самым повысить институциональную устойчивость государства.

Стране нужна сильная представительная власть, в которой ответственные депутаты, обладающие мандатом доверия народа, будут играть активную роль в государственном строительстве.

Прежде всего, на мой взгляд, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената.

В настоящее время верхняя палата состоит из 49 депутатов (по два избираемых сенатора от каждого региона) и 15 сенаторов, назначаемых Президентом.

Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность Главе государства непосредственно влиять на законотворческий процесс.

Для своего времени она была достаточно прогрессивной и эффективной. Но сегодня нам нужно двигаться вперед.

Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте.

Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов.

Причем, пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций.

Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения.

Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, да лучше.

Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате.

В целом, наличие Сената в качестве верхней палаты парламента считаю закономерным и оправданным.

В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и, тем не менее, имеющих двухпалатные парламенты, в частности, в Европе.

Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны. А это потребует реформу его полномочий.

Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать или не принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То есть у Мажилиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты.

Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику.

Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом.

Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы.

Полномочия Сената, в свою очередь, следует дополнить правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе. И заметно упростит законотворческую процедуру.

Наряду с этим будет расширен и функционал Мажилиса.

В нашей стране разрабатывается множество масштабных проектов и программ, но зачастую их реализация в силу разных причин далека от идеала.

Необходимо усилить парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Для этого предлагаю преобразовать Счетный комитет в Высшую аудиторскую палату, председатель которой должен два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты. Это позволит еще более повысить статус Мажилиса.

Для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам.

Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах.

Считаю, что для укрепления их субъектности и самостоятельности следует ввести должность Председателя маслихата.

Кроме того, в целях системного усиления влияния маслихатов считаю необходимым изменить текущий порядок назначения акимов регионов.

Сейчас депутаты маслихатов согласовывают или не согласовывают единственную кандидатуру, предложенную Главой государства.

Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения.

Таким образом, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах.

По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов.

В то же время за Главой государства сохраняется право освобождения от должностей руководителей регионов без консультаций с маслихатами.

Все представленные новации по переформатированию представительной ветви власти направлены на созидание Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками.

ТРЕТЬЕ. Совершенствование избирательной системы

Ключевая цель политической модернизации страны – повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.

Пятнадцать лет назад в рамках конституционной реформы мы перешли на пропорциональную модель выборов в нижнюю палату Парламента. Затем в 2018 году пропорциональный принцип был внедрен на выборах депутатов маслихатов. Данные шаги придали серьезный импульс развитию нашей партийной системы.

Однако, наряду с этой позитивной тенденцией, стали проявляться и негативные последствия таких решений.

Нужно признать, что беспартийные граждане фактически были лишены возможности избраться не только в Мажилис, но и в местные представительные органы.

В результате электоральные процессы потеряли свою былую привлекательность для граждан, возросло политическое отчуждение. Люди просто перестали верить, что их голос имеет значение и способен изменить жизнь в стране к лучшему. По большому счету, сегодня многие избиратели не знают в лицо депутатов.

Принимая во внимание данные негативные факторы, предлагаю перейти к более гармоничной – смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан.

Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях.

Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме – 70% на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.

Возвращение к такому варианту избирательной системы – это очень серьезный шаг. Он является логическим продолжением принятого ранее решения о снижении порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты.

Теперь, по сути, каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным.

Вместе с тем в районах и городах, где требуется тесное взаимодействие депутатов с гражданами, предлагаю полностью перейти на мажоритарную систему. Это создаст на местах более конкурентную политическую среду и откроет дополнительные возможности для появления новых авторитетных политиков.

Связь депутатов с избирателями также упрочит переход к императивному мандату. Это дополнительный рычаг влияния на народных избранников, потому что появится возможность их отзыва в случае ненадлежащего исполнения предвыборных обещаний.

Подобный подход значительно укрепит демократические традиции и будет содействовать укоренению новой политической культуры, основанной на взаимной ответственности и доверии.

Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем сохранит роль политических партий как одного из ключевых институтов гражданского общества. При этом будут созданы условия для более справедливого избирательного процесса и эффективного государственного управления.

Уверен, введение смешанной избирательной модели повысит электоральную активность граждан и их вовлеченность в процесс всесторонней модернизации страны.

ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение возможностей для развития партийной системы

Курс на построение Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции.

Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий.

Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены.

Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек.

Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек.

Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии.

В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся.

Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране.

Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората.

ПЯТОЕ. Модернизация выборного процесса

Международный опыт показывает, что система организации выборов находится в русле постоянных изменений, идет поиск оптимальных решений для проведения справедливых и прозрачных выборов.

Помимо информационного и технологического факторов в последние годы на этот процесс существенно повлияла пандемия коронавируса.

Во многих странах расширяются альтернативные формы голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанционное, многодневное.

Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае необходимости постепенно внедрять его.

В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов и партий в социальных сетях. Но действующим законодательством агитация в соцсетях не регламентирована. Несмотря на это, во время электоральных кампаний она так или иначе велась.

Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила.

Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым элементом транспарентных выборов.

История демократии – это, в первую очередь, история совершенствования выборных процедур и контроля за их соблюдением.

Считаю, что у наблюдателей должны быть ясно прописанные права и четко обозначенная зона ответственности.

В организации и проведении выборов большую роль также играют территориальные избирательные комиссии. С введением в прошлом году прямой выборности сельских акимов электоральный процесс по всей стране стал, по сути, перманентным.

Следует пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, переведя их на профессиональную основу.

В целях исключения вероятности двойного голосования, а также голосования на любом участке необходимо рассмотреть целесообразность формирования единой электронной базы избирателей.

А для того, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды.

По Конституции и согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо нашим внутренним делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их результаты из-за рубежа.

Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с применением избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.

В первую очередь, это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидатов, наблюдателей или СМИ.

ШЕСТОЕ. Усиление правозащитных институтов

Конституция имеет высшую юридическую силу и является основой всей правовой системы страны. Но нередки случаи, когда сложно дать однозначный ответ, соответствуют ли ее положениям определенные законодательные акты или решения.

В Казахстане толкование различных правовых норм дает Конституционный совет. Однако граждане лишены возможности напрямую обращаться к нему за разъяснениями.

В то же время в большинстве стран мира действует такой институт, как Конституционный суд, куда каждый может направлять соответствующие запросы. На заре Независимости данный орган существовал и в Казахстане.

Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность более эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного закона.

Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Конституционный суд. Следует также наделить Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд.

Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан.

Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан.

В 2020 году наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу о гражданских и политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. А в прошлом году мною был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, направленный на долгосрочное и комплексное развитие этой сферы. При участии Национального совета общественного доверия был реализован и ряд других прогрессивных инициатив.

Однако правозащитная проблематика требует постоянного совершенствования.

Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.

Важно внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками.

На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками.

Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой.

Такой подход позволит обеспечить объективность и беспристрастность следствия, утвердит неотвратимость наказания за произвол в правоохранительной сфере.

Кроме того, следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе.

В этом плане большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений.

Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.

Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений.

Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему.

В целом для повышения законности и системного усиления правозащитной деятельности считаю целесообразным принять отдельные конституционные законы о прокуратуре и об Уполномоченном по правам человека.

Верховенство закона невозможно гарантировать без по-настоящему независимых, открытых и профессиональных судов всех уровней.

Государство проводит большую работу в этом направлении.

Внедряется новая система подбора кадров, последовательно повышается транспарентность судебных процессов и процедур.

Ключевую роль в данном вопросе играет Высший судебный совет, который обеспечивает конституционные полномочия Президента по формированию судов, гарантирует независимость и неприкосновенность судей.

Принципиально важно, чтобы его деятельность была полностью прозрачной и открытой для общественного мониторинга.

Добиться этого можно через практику онлайн-трансляций конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикацию подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.

Расширить гражданское участие в отправлении правосудия позволяют суды присяжных.

В Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. Я считаю, мы должны пойти дальше и расширить категории дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.

Эта новелла будет способствовать демократизации судебной системы, повышению доверия к ней со стороны общества.

СЕДЬМОЕ. Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества

В современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны.

Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа.

Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов.

Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой властью», именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии.

Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации.

Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Еще одним важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны является деятельность общественных организаций.

Неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные вопросы и содействует их комплексному решению.

Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества.

Необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ. Для этого, прежде всего, нужно обеспечить открытые обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов.

В этом вопросе какая-либо имитация, создание видимости диалога недопустимы.

Мы должны пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом.

Именно по этой причине мы развиваем общественные советы при центральных и местных исполнительных государственных органах, а также в квазигосударственном секторе.

Я неоднократно критиковал их деятельность, но в целом они имеют большой институциональный потенциал, который требуется в полной мере реализовать.

В этом году по моей инициативе намечено кардинальное обновление их составов, а также планов работы.

Народная мудрость гласит: «Кеңесіп пішкен тон келте болмас» («Шуба, сшитая сообща, не будет короткой»).

Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе.

Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства.

Поэтому вместо успешно выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия предлагаю создать «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай).

Новый институт продолжит работу Нацсовета на общенациональном уровне.

Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом.

Деятельность всех существующих общественных советов будет систематизирована.

В состав Национального курултая войдут представители всех регионов. Кроме того, в него будут включены ряд депутатов Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса, промышленности и сельского хозяйства, а также другие граждане.

Таким образом у нас появится орган, в котором будет представлен широкий спектр самых различных мнений и взглядов. Для обсуждения важных вопросов и проблем члены Курултая будут собираться на регулярной основе.

ВОСЬМОЕ. Совершенствование административно-территориального устройства страны

Меняя систему выборов и порядок формирования Парламента, необходимо учитывать административно-территориальное устройство.

В первые годы Независимости в стране были объединены несколько областей. На это были причины политического и экономического характера.

Сегодня Казахстан вступает в новый этап развития. Социально-экономическая и демографическая ситуация уже совсем другая, перед нами стоят иные проблемы и задачи.

Прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. На этом вопросе я подробно останавливался в Послании 2019 года. Принцип «сильные регионы – сильная страна» остается неизменным.

В этой связи очень важно, чтобы административно-территориальное устройство страны было оптимальным.

Ранее Шымкент получил статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, ее административным центром стал город Туркестан. Это были правильные решения, поддержанные народом.

В своей статье «Независимость превыше всего» я писал, что этот опыт получит свое продолжение, после чего от граждан стало поступать много предложений.

По моему поручению все они были тщательно изучены. Учитывая высказанные пожелания, сегодня я хочу выдвинуть ряд новых инициатив.

В первую очередь, предлагаю образовать Абайскую область, центром которой станет город Семей.

Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города Семей, бывшего в свое время центром движения Алаш.

Мы должны восстановить историческую справедливость и возродить этот сакральный край, подаривший нашему народу немало великих сынов.

На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром.

Создание отдельной области в этом регионе имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение.

Улытауский регион, находящийся в самом центре необъятных просторов Казахстана, занимает особое место в нашей истории. Здесь проходили великие собрания, на которых принимались судьбоносные для народа решения.

Располагаясь в самом сердце Сарыарки, Улытау обладает огромным туристическим потенциалом. Необходимо в полной мере реализовать его производственные и логистические возможности. Одним словом, мы открываем дорогу развитию Улытауского региона.

Много вопросов и в отношении Алматинской агломерации.

Жители области в основном проживают в пригородах Алматы. При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы Узынагаша или, например, Талгара. К тому же людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до областного центра.

Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разделить данную область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской – Талдыкорган.

Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс развитию данного региона.

В целом вопрос образования новых областей волнует многих. Не секрет, что в свое время в регионах, потерявших областной статус, снизилась численность населения и ухудшилось качество жизни. Пришло время исправить эту ситуацию.

Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции.

Предложенные названия новых областей – Абайская, Улытауская, Жетысуская – имеют особый смысл.

Мы продолжим укрепление национального самосознания, возвращая исконные географические названия и возрождая память о наших великих деятелях.

Например, город Капшагай тесно связан с выдающейся личностью в истории нашего народа – Динмухамедом Кунаевым. И если общественность предложит назвать этот город его именем, я поддержу такую позицию.

Все это я говорю, опираясь на предложения и мнения граждан. Если местные жители поддержат эти начинания, то уже в ближайшее время следует претворить их в жизнь.

Поручаю Правительству тщательно изучить вопросы административно-территориального устройства и предложить пути реализации указанных инициатив. Это непростое дело, нужно подойти к нему, продумав все детали.

Вышеуказанные предложения – это еще и возможность принять меры по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов.

Во всяком случае, у акимов не должно быть больше трех заместителей, в исключительных случаях – четыре.

Этот вопрос должна взять на контроль Администрация Президента.

ДЕВЯТОЕ. Децентрализация местного самоуправления

Успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти. Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы.

Прежде всего, необходимо эффективно разграничить функции государства и институтов местного самоуправления.

Надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.

Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя.

В рамках политической модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления.

Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому необходимо четко обозначить полномочия маслихатов.

Нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов.

В настоящее время сельские округа полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному принципу.

С учетом введения выборности акимов целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой.

Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая существенными ресурсами, они смогут реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это просто имитация, а не самоуправление.

Всю необходимую подготовительную работу по этому вопросу нужно завершить до середины текущего года.

Еще одним важным шагом станет облегчение порядка закупок для органов местного самоуправления, ликвидация бюрократии и формализма.

Поручаю Правительству совместно с Администрацией Президента детально проработать механизмы реализации указанных поручений и учесть их при разработке закона «О местном самоуправлении».

Кроме того, нужно проработать вопрос ратификации Казахстаном Европейской хартии местного самоуправления, которая является базовым международным документом в этой сфере.

Все эти меры будут способствовать появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем.

Реальное укрепление системы местного самоуправления откроет новые возможности для развития регионов, снижения иждивенческих настроений, глубинного укоренения демократических преобразований в стране.

ДЕСЯТОЕ. О первоочередных антикризисных мерах

Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации.

Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики.

Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки.

Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.

Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.

Прежде всего, нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности.

Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Это вам хорошо известно. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, «серыми» трансграничными денежными перетоками.

Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший, в том числе, из-за активности покупателей извне.

Позавчера я подписал специальный Указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж.

Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.

Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки.

В рамках исполнения своих договорных обязательств банки второго уровня должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами.

Следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования банками.

Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного «сжигания» наших резервов.

Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. В целом нужны неординарные решения.

В сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны.

События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды.

На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу.

Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.

Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений.

Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность, привести к нехватке кормов.

В целом нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса.

Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам.

В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно.

Неспешный стиль принятия решений, чиновничий формализм здесь недопустимы.

Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан максимум в течение трех дней, а желательно – в течение суток.

Созданный при Правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как Ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер.

На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования.

В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов.

Кроме того, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.

Фундамент Нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ.

Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан.

Дорогие соотечественники!

Представленные сегодня мною инициативы масштабны. Они существенно изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны.

Для их реализации потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года нужно будет принять свыше 20 законов.

Законотворческая работа – сложный и длительный процесс, к которому нужно подойти очень ответственно.

Мы должны учитывать все внутренние и внешние вызовы.

За годы Независимости мы достойно прошли через все трудности и достигли больших успехов.

Начало кардинальной трансформации страны cовпало с разразившимся в мире кризисом.

Очевидно, что современная международная ситуация оказывает влияние и на Казахстан.

Однако, какими бы тяжелыми ни были времена, мы будем твердо следовать своим курсом.

Усвоив уроки прошлого, мы с уверенностью идем навстречу будущему.

На этом пути нам, в первую очередь, необходимо единство, холодный разум и терпение, мудрость и выдержка.

Мы должны тщательно взвешивать каждое решение, серьезно подходить к каждому делу.

Нация с высоким патриотическим духом достигнет всех своих целей.

Наша миссия – построить Новый Казахстан.

Что это значит?

Новый Казахстан – это образ будущего нашей суверенной страны.

Народ, который не верит в будущее, не сможет построить сильное государство. Этому есть достаточно примеров из истории.

Мы тверды в своих намерениях и уверены в светлом будущем Казахстана.

Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждого гражданина.

Мы сформируем новую политическую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом.

Важные решения будут приниматься открыто, с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого.

У нас будут всегда высоко цениться добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт.

Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан.

Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей.

Это непростой процесс, который занимает годы. В этом деле нам помогут осознание высокой ответственности, доверие и внимание друг к другу, любовь к своей стране.

Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках.

Давайте вместе строить Новый Казахстан.

Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и согласии мы добьемся поставленных целей.

* * *

Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм.

Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот самая главная задача.

Мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями.

Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События «Трагического января» уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны – это надо признать.

Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности.

Примеров этому немало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии.

Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути.

В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация».

Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране.

Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции.

Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен.

Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей.

Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина.

Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа.

Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни.

Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее.

* * *

Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не завтра, а уже сегодня.

Независимость для нас превыше всего.

В этом нестабильном, неустойчивом мире наш Казахстан никому, кроме нас не нужен.

Для меня нет ничего важнее благополучия страны. В первую очередь, меня заботит то, каким будет будущее народа.

Независимо от того, как оценивают мою деятельность разные люди, моя важнейшая обязанность – защитить нашу государственность.

И я готов взять на себя всю полноту ответственности.

Мой священный долг – быть верным заветам предков.

Новый Казахстан – это завет нынешнего поколения будущим.

Давайте вместе строить Новый Казахстан!

Пусть процветает наша священная Родина!

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