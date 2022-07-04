Когда откроется центр аль Фараби в Дамаске?

Нам всем, потомкам великого Мыслителя, необходимо беречь его бесценное наследие, как это подобает просвещенной нации

Окончание строительства в Дамаске историко-культурного центра аль-Фараби совпало с трагическими событиями, начавшимися в Сирии в 2011 году, поэтому тогда церемония его открытия так и не состоялась. Двери Центра закрыты до сих пор. После деэскалации военных действий в 2018 году, журналист, документалист Акмарал Баталова первой посетила этот единственный культурный казахстанский объект за рубежом и, с тех пор, пристально следит за его судьбой.

Странствующий мудрец

Выходец из Великой Степи Абу Насыр Мухаммад ибн-Мухаммад ибн-Тархан ибн-Узлаг аль Фараби ат-Турки родился, по разным сведениям, в 870-872 или 874 году в Фарабе — там, где река Арыс впадает в Сырдарью. Сегодня это — Отырарский район Туркестанской области. Частый посетитель знаменитой Отрарской библиотеки, второй в мире по числу книг и рукописей после великой Александрийской, аль Фараби в 20-летнем возрасте решил уехать в город своей мечты – Багдад, в котором в то время ярко процветали наука, культура и искусство. Добирался он туда пешком и на перекладных по маршрутам Шелкового пути, с юга современного Казахстана через Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, подолгу останавливаясь в каждом городе. Побывал он и в Мерве – столице персидской сатрапии и тюркской империи Сельджуков, ранее известном как Александрия или Антиохия Маргиана. Теперь это — территория современного Туркменистана. Странствуя в поисках знаний, путник из Фараба посетил и персидские города: Рей (нынешний Тегеран), Исфахан, а в Харране он обучался логическим приёмам у христианского мыслителя Йоханна бен-Хаилана.

Большую же часть своей, почти 80-летней жизни, аль Фараби провел на Ближнем Востоке. Несколько лет он прожил в Багдаде, «похожем на яркие, цветастые одеяния, самом восхитительном и счастливом из всех невежественных городов», потому, что «уж слишком сильно контрастировали в нём добро и зло». Когда Абу Наср покидал Багдад в 932 году, то уже славился, как знаменитый ученый и врачеватель. Из политического центра Арабского халифата аль Фараби перебрался в Каир, затем в Алеппо и в конце жизни осел в Дамаске.

Дар родины

Жизненный путь нашего великого земляка в пяти художественных полотнах изобразил известный казахстанский художник Жанузак Мусапир.

В первой работе он показал детство ученого в древнем Отраре, в остальных частях – путешествие и прибытие философа в Дамаск, где его с почётом встретили жители города.

Фото/Мазен Хамза

Идея создать серию картин, посвященных аль Фараби, пришла к члену Союза художников Казахстана и Евразийского Союза художников Музапиру семь лет назад. За это время он маслом написал фундаментальный труд, назвав его «Путь от детства к мудрости». Своё творение мастер решил отвезти в Дамаск сам и подарить Центру аль Фараби от имени Казахстана. МИД РК оказал ему в этом деле всяческое содействие. В середине июня Жанузак Мусапир посетил Сирию и теперь пять его картин выставлены на первом этаже Центра, в холле, где находится и могила Учителя. Кроме этих работ в Центре есть портрет Абу Насыра аль Фараби кисти другого казахстанского художника Агымсалы Дузельханова.

Наследие аль Фараби

Аль-Фараби был уникальным по своей любознательности и кругозору человеком. Он интересовался изучением природы и законов её существования. Его труды также посвящены основам химии, физики, медицины и оптики. Этот многогранный ученый изучал социологию, политику и педагогику, логику, диалектику и этику и рассуждал об их влиянии на устройство государственной власти. Его интересовали как естествознание науки, так и музыка. Он создал новый музыкальный инструмент – «канун» и музыкальную грамоту. В 1930-1932 годах в Париже вышла в свет первая часть «Большой книги о музыке» аль Фараби, переведенная на французский язык. В ней он систематизировал сведения о восточной и древнегреческой музыкальной культуре, дал развёрнутое определение понятию музыки, раскрыл её категории, а также описал составляющие элементы музыкальных произведений. К музыковедению относятся и его работы «Книга о классификации ритмов» и «Слово о музыке».

Перу Учителя принадлежат трактаты «Жемчужины премудрости», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Философские трактаты» и «Большая книга о музыке». Также он написал комментарии к таким трудам Аристотеля, как «Софистика», «Логика», «Риторика», «Поэтика», «Герменевтика» и «Категория», за что и получил имя Аристотеля Востока.

В «Комментариях к трудностям во введениях к первой и пятой книгам Евклида» учёный рассмотрел основные понятия геометрии и раскритиковал порядок изложения этих понятий Евклидом с точки зрения философии Аристотеля. В тригонометрических главах «Книги приложений к «Альмагесту» — труд Птолемея, аль Фараби изложил основные понятия о тригонометрических линиях и принципы составления тригонометрических таблиц. В трактате «О классификации наук» мыслитель в строгом порядке перечислил науки своего времен и определил предмет исследования каждой.

Обладая энциклопедическими знаниями и изучая лучшие образцы древнегреческой философии, аль-Фараби подверг критическому осмыслению ряд ее положений, особенно, социально-политическое учение Платона. Он также прокомментировал «Введение в философию» Порфирия и других философов античности.

Идеи аль Фараби, его труды были известны тем, кто жил с ним в одно время, и они до сих пор изучаются последователями сквозь призму веков. Об Аль Фараби писали, как персидские, так и арабские источники. Арабский историк Ибн Саид аль-Кифти (? — 1248), автора книги «Известия о великих ученых и мыслителях», впервые напечатанной в Каире в 1908 году, приводит перечень 71 трактата и афоризмов Учителя. «В науке о мудрости и в своих исследованиях по ней он превзошел всех мусульман», — такой оценкой резюмирует аль-Кифти научный путь человека, всю жизнь стремившегося к знаниям. В XII-XIII веках труды аль-Фараби были переведены на латынь и иврит.

В 1481 году две его риторические рукописи были изданы в Венеции. Трактаты «Слово о классификации наук» и «Сознание и возможности мышления» были переведены в Париже на французский в 1638 году. В 1836 году Август Шмельдерс издал факсимиле на арабском языке трех трактатов Аль Фараби с латинским переводом. Фридрих Дитерици — выдающийся немецкий ученный, основоположник мирового и европейского фарабиеведения выпускает в 1890 году восемь трактатов Аль Фараби на арабском, затем переводит их на немецкий язык. Позднее в 1895-1900 он публикует крупнейший и ключевой в творчестве философа труд «О взглядах жителей добродетельного города» и другие трактаты. Очевидно, что сочинения аль-Фараби пользовались большой популярностью как на Востоке, так и на Западе, и способствовали развитию гуманизма Эпохи Возрождения.

Современники свидетельствуют, что ученый владел более чем 70-ю языками и диалектами, оставил после себя 130 научных трудов, написанных на тюркском, арабском, греческом и персидском языках. Возможно, в мировых научных и архивных центрах хранятся и другие бесценные работы его авторства, которые необходимо найти, сличить, систематизировать и собрать в единую библиотеку.

Регулярная работа в этом направлении постоянно ведётся в КазНУ имени аль Фараби, наряду с проведением научных конференций и семинаров. Познакомиться со списком уже известных трудов великого мыслителя можно на сайте библиотеки Центра Аль-Фараби.

Мир философа

Хотя некоторые консервативные теологи считают аль Фараби отступником, на самом деле, он был глубоко верующим человеком. Исповедуя ислам, он не отступал от религиозных законов, но, пытался найти им научное обоснование. Аль Фараби не сомневался, что Бог является цельной и единой первопричиной всего сущего на земле. Однако, будучи ученым, он рассматривал Создателя не с точки зрения религии, а в чисто в научном формате. Планетам и небесным телам, непохожим на земные формы и материи, он отводил производную от Бога роль. Всевышний Создатель и материальный мир существовали в понимании философа раздельно друг от друга. Особое место в его миропонимании занимал Космический разум, который, по мнению ученого, защищает живую природу.

Мудрец глубоко изучал вопрос формирования нравственности и мировоззрения человека, развития его интеллекта и воспитания в нём чувства счастья и свободы. Он утверждал, что у каждого человека есть свобода воли. В отличие от древнегреческих философов, аль-Фараби не ограничивал понятие «человек» этническими рамками. Он утверждал, что возможность приобщения людей к знанию не зависит от расовой, национальной, социальной или религиозной принадлежности. В «Трактате о взглядах жителей добродетельного города» великий гуманист отождествляет общество с государством и полагает, что цель человеческой деятельности – счастье. Достигнуть его, по мнению автора, можно при помощи разумного познания.

Наш знаменитый соотечественник жил и умер в возрасте 77-79 лет в самом древнем городе на Земле, столице современной Сирии, 12 января 951 года. Поминальную молитву по нему, «жаназа», на четырех папирусах читал сам верховный правитель Дамаска Сайф ад-Даула Али Хамдани в сопровождении свиты из 15 человек. Аль Фараби был похоронен на кладбище, расположенном в жилом районе Шагур Баррани, между двумя воротами исторического центра Дамаска, Баб аль-Джабия и Баб ас-Сагир. Всего в Старом Городе семь ворот, и у каждых есть свое имя.

Место успокоения

Если подняться на крышу культурного Центра аль-Фараби в Дамаске, открывается захватывающая дух панорама. По одну сторону здания, вплотную друг к другу, стоят древние, низкие жилые дома с высокими, деревянными ставнями. Дома разделены узкими улочками, вымощенными древним булыжником. В любое время года на них рождается, любит, спешит и страдает Жизнь.

Фото/Акмарал Баталова

По другую сторону от Центра – в таком же тесном соседстве, но, в безмолвном молчании теснятся надгробия из постаревшего белого мрамора. По-арабски это старинное кладбище называется Ахлу Аль-Бейт — Дом семейства, поскольку здесь похоронены четвертая жена пророка Мухаммеда Хафаа, его правнучка Сукейна, его последователи, а также арабские халифы и семьи старой дамасской знати. Когда-то кладбище находилось за городскими стенами, но, стремительно растущий Дамаск поглотил его, превратив в «город мёртвых» в «городе живых». Несмотря на вечный шум базаров, непрекращающийся человеческий говор и крики детворы, на кладбище царит особая, умиротворяющая тишина, словно последнее место пристанища людей, живших давным-давно, окружено невидимой, звукоизолирующей стеной, через которую проникает только пение муэдзина из ближайшей мечети.

Казахстан и Турция: разные подходы

Почти десять веков останки тюрка из Великой степи покоились в древней земле Дамаска, пока в 2008 году Казахстаном не было принято решение построить культурный центр и включить могилу аль Фараби в его архитектуру. Решено-сделано. Из государственного бюджета было выделено 7 миллионов 600 тысяч долларов и к 2011 году здание обшей площадью около 6 тысяч квадратных метров было построено. Однако, война, начавшаяся в этой древней стране, некогда бывшей центром просвещенного мира, не позволила провести церемонию его открытия.

Фото/Мазен Хамза

За долгие годы сирийского кризиса никто из казахстанских чиновников не смог взять на себя ответственность за узаконение статуса культурного Центра Аль Фараби, построенного на народные деньги. Некоторые объясняли это нейтральным статусом нашей страны, как переговорной площадки для Астанинского процесса. Усилия энтузиастов, пытавшихся убедить чиновников отказаться от политизации вопроса правообладания Центром, натыкались на стену безмолвного бюрократического равнодушия. Некоторые высокопоставленные госслужащие даже заявляли, что нужно отдать этот Центр сирийцам. «Там же идет война! Зачем нам этот Центр нужен?» — спрашивали они, принимая меня в высоких кабинетах столицы после моих поездок в Сирию.

В качестве примера, я рассказывала им, как Турция ввела свои войска в Сирию чтобы защитить мавзолей Сулеймана Шаха — небольшой анклав турецкой территории, расположенный в селении Каракозак, на восточном берегу реки Евфрат, в 20 километрах от турецко-сирийской границы. Именно там, по неподтвержденным историческим данным, был захоронен легендарный предок основателя Османской империи. В феврале 2015 года 572 военнослужащих турецкой армии вошли на территорию Сирии на 39 танках, 57 бронемашинах и 100 других единиц тяжелой военной техники и направились к священной «Гробнице Турка». Специальная операция была проведена менее чем за сутки, и предполагаемые останки дедушки первого османского султана были перенесены на новое место, севернее сирийской деревни Эшме, возле Кобани, примерно в 180 метрах от турецкой границы. Вместе с прахом, были эвакуированы 38 турецких солдат, охранявших гробницу, один из которых погиб в ходе операции.

Правда, в Турции эту операцию осудили все, кроме АКР – партии Эрдогана. Оппозиционные президенту силы отмечали, что, такого рода операция не могла быть проведена без договоренности с ИГИЛ, боевики которого контролировали в то время территорию мавзолея Сулейман Шаха, а осенью 2014 года захватили в плен военнослужащих караула. В свою очередь, курдские оппозиционеры подчеркивали сотрудничество при подготовке операции турецких военных и сирийских курдов из партии PYD. Однако, время показало, что это решение было предусмотрительным. Турция ввела контингент своих войск на территорию соседней страны в сентябре 2016 году только после освобождения турецких заложников и избавила себя от возможного шантажа со стороны террористов. В этой истории есть всё: пример отношения страны к своему историческому прошлому и своим гражданам, стратегическое планирование армейской операции и учёт потенциальных рисков, которые могут быть вызваны военными действиями на территории другой страны и очередное доказательство того, что для Турции на первом месте всегда стоят её собственные интересы.

Празднование юбилея и рутинные проблемы

В августе 2019 года, по указу главы государства Касым-Жомарта Токаева, была создана государственная комиссия по организации празднования 1150-летнего юбилея аль Фараби. В рамках работы комиссии, в сентябре того же года, был совершен визит правительственной рабочей группы в Дамаск. Делегация из представителей заинтересованных министерств, наконец, подписала акт приёма-передач работ, выполненных в 2011 году, и смету необходимых на реставрационные работы расходов.

Тогда же МИД РК передал на рассмотрение сирийской стороне проект двустороннего Соглашения о статусе Центра, как объекта государственной собственности Казахстана. В декабре 2019 года МИД САР вернул проект со своими замечаниями и предложениями в казахстанское внешнеполитическое ведомство. Однако, долгожданное подписание договора опять затянулось, сначала из-за трехмесячного регламента рассмотрения и согласования нашими министерствами, а затем, и нагрянувшей пандемии. Шли долгие дискуссии, кому на баланс должен быть передан Центр, так как от уже объявленной и подписанной договорённости с мэрией Дамаска о совместном управлении Центром двумя национальными университетами было решено отказаться.

Наконец, в феврале этого года обновленный и согласованный казахстанской стороной проект был вновь направлен в МИД САР и снова находится на согласовании в сирийских министерствах. Правда, закрытость содержания международных договоров не позволяет оценить, насколько профессионально они подготовлены. Это вызывает особое беспокойство, поскольку Казахстан уже утратил два объекта государственной собственности за рубежом, в Турции и в Кыргызстане, из-за слабо проработанного текста соглашений, в которых не были учтены все возможные обстоятельства. Проверить же текст проекта Соглашения между правительствами Казахстана и Сирии о функционировании Центра аль Фараби, или дать ему какую-либо экспертную оценку, на данный момент не представляется возможным. Об истории Центра и связанные с ним проблемы описывались в статье «Центр аль Фараби и мавзолей Султана Бейбарса в Сирии. Что с ними сейчас»

Вопрос о насущности определения юридического статуса Центра также поднимался в репортажах из Сирии для Хабар24 в 2018 году , в 2019 и в 2020 годах.

Охранна центра: опять без денег

Хранители центра Аль Фараби в Дамаске Валид Арбажи, Айман Аль-Хумси и Мазен Хамза всё также переживают трудности с оплатой их труда. За почти одиннадцать лет работы сирийцы получали зарплату всего три раза, с периодичность в три-четыре года. Это связано, как с западными экономическими санкциями, запрещающими любые банковские операции с Сирией, так и с бюрократическими ограничениями для казахстанских министерств, не позволяющих проводить финансовые транзакции за рубеж.

В Сирии, с 2019 года, функционирует культурный центр Россотрудничества и, наверное, наши чиновники могли бы найти какую-то форму взаимодействия с российскими коллегами в этом, исключительном, случае для передачи денег директору Центра для оплаты труда работников, даже сейчас, в условиях санкций, введенных уже не только против Сирии, но и России. Но, как известно, наши бюрократы лёгких путей не ищут, некоторые из них даже заявляли, что поскольку статус Центра не определен, Казахстан не обязан платить деньги охранникам. Тем временем сирийцы, оберегающие недвижимость и имущество Казахстана, страдают от голода, болезней, занимая деньги на жизнь, лечение и похороны родных. Сохраняя, при этом, абсолютную лояльность делу охраны Центра и нашей стране.

В 2020 году бывший директор Центра, Сулейман Зайдия, всей душой переживавший за его будущее, скончался, так и не дождавшись открытия Центра и своей зарплаты за три года. Правда, его семья всё же получила полагающиеся кормильцу деньги. Случилось это, благодаря президенту Токаеву. Только после его личного вмешательства, в декабре 2021 года из бюджета МКС были выделены средства на оплату труда охранников и ремонтные работы Центра, в общей сумме около 33 тысяч евро. Получили деньги сирийцы только в марте этого года, после многоэтапных транзакций через банки третьих стран. И, они опять работают без оплаты своего труда, не имея представления, когда смогут снова получить её. Правда, сейчас они заняты более обычного, в Центре полным ходом идет косметический ремонт, к счастью, капитальный не понадобился. Хотя в 2015 году армия ИГИЛ стояла уже под Дамаском, Старого Города военные действия не коснулись, волнами от взрывов ракет выбило только пару окон.

Заключение

Абу Наср аль Фараби — это яркий пример личностного совершенствования, достигнутого при взаимодействии с другими культурными мирами. При этом, вечный странник сохранил уважение к родной земле, к вере и традициям своего народа. Уникальность мировоззрения Учителя Востока заключается в том, что как выходец из тюркской среды, он, сохранил идеи Тенгрианства и, не только овладел знаниями античной и средневековой школы мысли, но и развил их в исламской культуре. Единство человека и Космоса, синтез науки и религии, сплетение философских идей Европы и Азии, дающие начало современной идее прогрессивного Евразийства, – вот в чем уникальность научного наследия знаменитого выходца из Великой степи, получившего мировое признание.

Аль Фараби был убежден, что жизнь и управление в государстве должны строиться на основе знания и идеологии просвещения. Великий мудрец также полагал, что «Смерть не страшна и бояться её не нужно… Однако, всеми силами необходимо продлевать жизнь, совершая благие дела». Так говорил Учитель.

Современная адаптация творчества нашего величайшего соотечественника, его идеи совершенного государства, в котором и власть, и граждане стремятся к обретению общего блага – это то, что нам необходимо сейчас для построения Нового Казахстана. Хочется, чтобы вопрос политизации открытия культурного центра Казахстана в Дамаске, наконец, был закрыт и двери Центра и мавзолей аль Фараби, наконец, открылись для посетителей, ведь его имя на Ближнем Востоке знают все. Хочется увидеть очередь из паломников к его надгробию, студентов и ученых, участвующих в выставках и научных конференциях, проводимых в просторных, светлых залах Центра. Важно вписать образ «Благочестивого города», моральные принципы его жителей, о которых писал этот признанный всем миром выходец из Великой Степи, в культурный генетический код казахстанцев, принять их за основу национальной идеи, определяющей самоидентификацию нашего народа. Нам всем, потомкам великого Мыслителя, необходимо беречь его бесценное наследие, как это подобает просвещенной нации, обладающей высокой нравственностью, стремящейся к жизни в справедливом и счастливом для всех обществу, чтобы не превратиться в сборище слепых, управляемых дикарей, сначала возносящих на высокий пьедестал статуи своих правителей, а затем, свергающих их в туманном дурмане кровавых мятежей.

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