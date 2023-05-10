Кого бесит День Победы, почему АЭС у нас будет строить Россия и как вылечить 1 млн казахстанских игроманов?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Кажется, информационные тележки казахстанских Telegram и YouTube-каналов все еще лениво плетутся по майским праздникам, хотя для вездесущих телеграмеров нет закрытых дверей — умудряются нарыть и эксклюзивные темы, и новые поводы поругать кого-то, а затем еще и поразмышлять над этим.

Чем же грузились медиа-телеги в конце прошлой и на этой неделе? 78-я годовщина Победы СССР в Великой Отечественной войне над нацистской Германией стала поводом для обсуждения самых разных тем – от примитивного: зачем нам это нужно, до нового осмысления борьбы добра и зла. Да и в целом военная тема вышла на передовую. Грядущая модернизация Казахстанской армии и перезагрузка оборонной промышленности с госзаказами обещает оживить экономику. Тема – партнер: самую крупную в мире и в Турции АЭС «под ключ» строит российский «Росатом», который будет участвовать и в строительстве АЭС в Казахстане.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отменил пандемию коронавируса, огорошив подозрительной цифрой – 20 (!) миллионов землян, погибших на коронавирусном фронте. Телеграмеров волновали коронация Карла III в Великобритании, вопрос, станет ли генсек ОДКБ Тасмагамбетов следующим Президентом Казахстана, почему мотоциклист стрелял в автобус с пассажирами в Алматы и когда Антикор обратит внимание на стройки обновления в духовном центре Казахстана – Туркестанской области. Туда налогоплательщики и инвесторы вбухали почти 5 триллионов тенге. С тревогой подняты темы детской наркомании и лечения одного миллиона лудоманов и игроманов.

Почему бесит День Победы?

Политолог Данияр Ашимбаев – 7 441 (-1) подписчик на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Теме 78-й годовщине Великой Победы Советского Союза в войне над нацистской Германией посвятили почти все казахстанские ТГ. Но, с разных точек зрения, в том числе и с обескураживающими вопросами — а наш ли это праздник?

Политолог по этому поводу делает свои ремарки.

«Последние годы идут упорные попытки подорвать историческое и политическое значение Дня Победы. Этот праздник не вписывается в тщательно навязываемый населению «постколониальный синдром». Он (День Победы – авт.) является общей ценностью для всех народов Казахстана и не только. День Победы является памятью о нашей великой и общей истории. И все это бесит тех, кому не нужна ни память, ни мир, ни дружба народов», — пишет телеграмер.

ТГ сообщает о наградах для Ветеранов Великой Отечественной войны: Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу указом Президента Токаева присвоено звание «Халық қаһарманы» («Народный герой»). Им также вручены знаки особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» («Родина»).

«Абдыгали Каймолдин с 1941 года по 9 мая 1945 года воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны І степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Иван Гапич участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Славы ІІІ степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года», — пишет ТГ.

«С одной стороны, генералов (в Казахстане – авт.) стало больше на три десятка. С другой, по решению судов, за год этого звания лишились 7 или 8 человек», — еще одна реплика к военной теме.

Казахстан щедрее других

НЕхабар — 78 299 (- 485) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nehabar

9 мая Telegram-канал рассказывал, как на московских улицах передвигался кортеж Президента Токаева.

«Машина Президента, как и все автомобили в сопровождении, на казахстанских номерах. В России больших гостей принято встречать на Aurus, но глава нашего государства, как всегда, передвигается только на своём транспорте. Замыкает кортеж машина с системой антидрон», — пишет ТГ.

Телеграмер отследил, кто из лидеров стран СНГ принял участие в Параде Победы в Москве: Президенты — Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

А вот вам и рейтинг постсоветских стран по уровню единовременных выплат ветеранам в инфографике. Оказалось, самая высокая выплата ветеранам к 9 мая в Казахстане – 1,5 млн тенге или 3,4 тыс. долларов США. Хотя положительная разница выплат в казахстанских ценах наблюдается практически у всех стран, кроме Грузии и России. Меньше всего выплат в Грузии и Молдовии.

Telegram-канал вновь цитирует самые обсуждаемые запросы новых депутатов Парламента. Партия Respublica, в лице Руслана Берденова и Айдарбека Ходжаназарова продолжает бороться с проблемой игромании и лудомании в Казахстане,

ТГ приводит просто шокирующие цифры.

«На лечение лудомании и игромании требуется более 1 триллиона тенге, поскольку в реальности в нашей стране более 1 миллиона человек страдают от этого заболевания.

Лечение проходит как минимум полгода, но нет гарантии полного излечения наших граждан. В 2022 году около 32 000 граждан нарушили закон и сидят в тюрьме по статье об азартных играх. На их содержание уходит 76 млрд тенге!», — цитирует запрос депутатов телеграмер.

В поисках…

Оппозиционный Telegram и YouTube-канал (117 тыс. подписчиков)

EImedia –2 514 (+29) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

предлагает интервью с Ермерком Турсуновым — председателем Союза Кинематографистов Казахстана и самым беспощадным критиком современности, как представила своего спикера автор ТГ Гульжан Ергалиева. Передачу просмотрела 61 тысяча человек.

Поводом для встречи послужила презентация книги Ермека — «Пурпурная лошадь».

https://www.youtube.com/watch?v=HcmR5lZFxnU

«О девальвации морали и ее причинах. О старом Казахстане, который мы не можем сломать и построить новый. Во что превращаются наши духовные храмы и как вера ломается под чужой ментальностью. Каким должен быть суд истории над прежним режимом Назарбаева. Получится ли идея Токаева всем оказаться в одной «казахской семье». О покаянии и многом другом…», — бойко анонсирует передачу телеграмер.

Бросается в глаза история необычного ограбления (ссылка на газету «Диапазон» — авт.). В Актобе полицейский решил подвезти на своей машине троих парней. Но клиенты не захотели платить даже когда он сообщил, кто он. Более того, забрали у него служебное удостоверение и телефон. А войдя в банковское приложение, оформили на полицейского онлайн-займ на 50 тысяч тенге. После чего заставили его снять деньги с банкомата и забрали их. Чем история закончилась, узнаете в ТГ.

Telegram-канал отслеживает судьбу Махамбета Абжана — гражданского активиста, в последние годы работавшего независимым журналистом, основателя telegram-канала Abzhan News. В феврале он был приговорён к 9 годам тюрьмы по обвинению в «распространении заведомо ложной информации» и «вымогательстве». Телеграмер рассказывает о новых обстоятельствах этого дела.

«Махамбета Абжана навестили сотрудники УСБ ДУИС Астаны, чтобы ознакомить с материалами уголовного дела, возбужденного по его заявлению об оказании давления и угрозах со стороны сотрудников Антикора. Об этом корреспонденту Elmedia рассказала супруга Абжана – Гульзира. Подсудимый заявил, что антикоровцы угрожали завести уголовные дела на жену, маму и брата Махамбета, если он не даст нужные показания на ряд бывших и действующих на тот момент высокопоставленных чиновников. Дело возбудила спецпрокуратура, но почему-то по статье «пытки», и прекратила его спустя две недели после возбуждения», — пишет ТГ.

«Нужен адвокат для сопровождения этого дела», — передает Гульзира слова супруга, а также говорит, что он благодарит всех активистов и журналистов за поддержку.

Чьи дети еще не «ширнулись»?

Kozachkow offside — 77 044 (+ 1207) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

Не забывать о масштабах другой беды — распространении наркотиков в Казахстане, предлагает авторский канал журналиста Михаила Козачкова. Телеграмер погрузился, напомним, в тему, находясь под стражей — в ИВС, где с удивлением обнаружил, что подавляющее население тюрем – наркоманы и закладчики.

«Осознание проблемы — первый шаг к ее решению. Разговаривал с полицейскими, депутатами, айтишниками — все согласны, что наши дети в опасности.

Все готовы воевать с синтетикой, но не знают, как. В полиции, например, признают, что борьба с мелкими закладчиками не приносит результатов, наркоты становится все больше. Традиционные методы не помогают. А вот мой друг Нуркен Халыкберген уверен — победить наркотики можно, если помогут министерство образования и министерство просвещения», — призывает телеграмер.

«Даже если дети министров не живут в Казахстане, проблему-то все равно нужно решать», пишет автор канала.

«Может вода быть слишком мокрой?» — пост после посещения автором обновленного духовного центра Казахстана – Туркестана. Реплика телеграмера — о коррупционной плесени на масштабном строительстве в духовной столице Казахстана.

В развитие области, напомним, вложены огромные средства – бюджетных 3,6 триллиона тенге с 2021 года, и еще 1 триллион тенге частных инвестиций с 2022 года. Но почему новые крыши сносит ветер, а дождевая вода льется внутрь отреставрированных помещений? Телеграмер побывал в местах силы и опубликовал фото облупленных крыш.

«Классно, что в Туркестан вложили деньги и сделали этот город привлекательным для туристов. Но построили многие объекты тяп-ляп. Караван-сарай вообще оказался торговым центром, изуродованным яркими вывесками. И вот прислали свежее видео из Туркестан. Это музей Ходжа Ахмет Яссауи, выглядит здорово, построен в 2020 году, но у него почему-то от ветра крышу снесло. Или так было задумано? Застройщик — Bazis Constructoin (он сейчас в Алматы метро строит)», — пишет автор.

Следом подписчики помогли – скинули свеженькие фото новых объектов: без слез не взглянешь. А дальше архитектор компании-застройщика с опровержением посетил Telegram-канал ….

Словом, тема Туркестанских строек, судя по всему, будет тут иметь продолжение.

Армию вооружаем, Победу не забываем!

BES.media – 38 010 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@bessimptomno

Загляните в Telegram-канал одноименного общественного политического делового издания. Здесь новые назначения, биографии известных и не очень лиц. Он привлекателен разнообразием тем, а новости — разбивкой на ясные вопросы и ответы.

На этой неделе ТГ сообщает, что казахстанская армия станет сильнее, а оборонно-промышленные предприятия страны получат хорошие госзаказы. Телеграмер ссылается на выступление Президента Токаева на Всеармейском совещании в Астане.

Например, планируется увеличить объемы высокоточных средств поражения – беспилотников и роботизированных комплексов. А также парк военно-транспортной авиации и боевых машин, выстроить в регионах новую военную инфраструктуру. Изменится также социальная поддержка военных и пенсионные льготы. Например, в текущем году военным летчикам увеличат зарплату на 60%. Но и оборонная промышленность ликует!

«В модернизации армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс. Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг. Другой актуальной задачей является наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении у нас имеется большой потенциал», — цитирует Президента ТГ.

Шокирующий случай выражения агрессии в Алматы не пропустил, пожалуй, ни один ТГ. Мотоциклист выстрелил из пистолета в пассажирский автобус № 219, возмущенно выкрикнув его водителю: «Ты меня подрезал!». ЧП пассажиры сняли на видеокамеры и отправили в редакцию «31 ТВ канала».

Заявление ВОЗ напомнило о забытом коронавирусе. Всемирная организация здравоохранения отменила пандемию.

«За это время умерли как минимум 20 миллионов человек. При этом коронавирус все еще существует, заражает людей и наносит урон, и об этом нельзя забывать», — цитирует ТГ главу ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

К цифре «20 млн погибших», следует отнестись, наверное, критически, тем более если учесть последние заявления ученых о преувеличении опасности коронавируса.

ТГ также рассказывает о визите Касым-Жомарта Токаева в Тверскую область. Президент посетил Ржевский мемориал и почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

«Глава государства посетил братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана», — пишет Telegram-канал.

Любовь виновата!

Фонд Бюро расследований коррупции – 9 916 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr

Если хотите понять масштабы коррупции в стране и отследить скандальные расследования – загляните сюда. География — весь Казахстан. Вот, куда, думаете, тратят безумцы от власти, сворованные из общей копилки деньги? На семью, детей и, конечно, любовниц!

Экс-начальник группы финансового обеспечения Южного регионального военно-следственного управления МВД Максат Мукат обвиняется в хищении 120 млн тенге. Дело рассматривал Военный суд Алматинского гарнизона. Подсудимый заявил: виноват его руководитель — Мухит Джавгашев, который попросил Муката взять вину на себя. На украденные со счетов деньги Джавгашев содержал свою спутницу Айман.

«Деньги не воровались в крупном размере. Они дробились, чтобы не вызвать сомнения казначейства. Когда нужда была — брали. Я заносил деньги Джавгашеву», — признался подсудимый.

Любвеобильный Джавгашев, судя по показаниям подчиненного, старался выполнять все прихоти своей возлюбленной. Но адвокаты подсудимого, заявили, что следствие вели не объективно и ходатайствовали о возврате уголовного дела в прокуратуру. Суд удовлетворил их требование.

И коротко: «В Атырау 6 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство двух школ на 600 мест в новых микрорайонах». «В Алматы снесено незаконно построенное четырёхэтажное здание по ул. Богенбай батыра, д.24.». «Как сообщает Polisia.kz, в Костанае задержан полицейский, который подозревается в распространении синтетических наркотиков».

Почти год назад было громко заявлено о выявленных многомиллиардных нарушениях в АО «НК «QazaqGaz», пишет телеграмер. Нынешний глава компании 36-летний Санжар Жаркешов озвучил точные цифры еще в июне 2022 года – более 937 млрд тенге, из них 123 млрд тенге выявлены правоохранительными органами.

«Однако за год масштаб нарушений значительно поскуднел: в недавнем интервью Динаре Сатжан Жаркешов сообщил, что сумма ущерба по итогам аудита всего около 150 млрд тенге, и они уже все возвращены в компанию. Эти нарушения случились под руководством предшественника Жаркешова – 59-летнего Кайрата Шарипбаева (2020–2022), неофициально считающегося супругом 59-летней Дариги Назарбаевой», — сообщает ТГ.

Но на данный момент официально нет уголовных дел, неизвестна судьба всей суммы нарушений, основанной на аудите 2022 года.

«Мы решили посмотреть, как обстоят дела в нацкомпании на фоне ярких слов ее главы о спасенных миллиардах» ….

…И так я это вижу

ALIBEKOV — 99 775 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@alibekovkz

Скучать не будете, если заглянете в бодренький авторский Telegram-канал YouTube-блогера журналиста, бизнесмена Бейбита Алибекова. Тут интервью, автомобильные тест-драйвы, авторские программы, бизнес, лайфстайл и т.п.

«Как выглядит новость: на изъятые у коррупционеров 106,7 млрд построят 72 новых школ – Правительство РК.

Как вижу я: построят три новые школы, а 94,1 млрд правительство заберет себе.

94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69-ти школ, то есть следуя логике их и так строили за бюджетные деньги. 12,6 млрд тенге направят на строительство 3-х новых объектов», — формат подачи новостей уже привлекает.

Найдете советы для бизнеса:

«Нацбанк в надежде на снижение инфляции, продолжает убивать деловую активность высокой базовой ставкой -16,75%. При этом льготных кредитов для населения тоже нет, то есть они есть, но, как правило, на 18 секунд. Потребительский спрос снижается, так как проценты по депозитам высочайшие, но еще выше цена заемных денег. По сути, для бизнесмена лучше ничего не делать. При этом инфляция все-равно в космосе, есть надежда на ее сезонное снижение, но Нацбанк тут ни при чем», — пишет телеграмер.

И в YouTube- канале автора найдется немало интересных тем. Например, как строить медиаимперию на блогерах?

«Все, что вы хотели знать о блогерах-миллионниках, их заработке и методах хайпа для того, чтобы оставаться востребованными, смотрите в новом выпуске «Мужского разговора» на телеканале Jibek Joly», — завлекает рекламка.

Ссылочка тут же: https://youtu.be/ZN4aKBj8XFo

После следующего авторского видеоролика и небольшой зарисовочки телеграмера, захотелось сразу рвануть в Баку. Автор побывал там на Формуле 1.

«Формула -1 — звучит неплохо для столицы постсоветского государства, ВВП на душу населения в котором меньше, чем у нас. А началось все с аэропорта. Очень красивого аэропорта, у которого звание лучшего в регионе и пять звезд Skytrax (жесточайший контраст с алматинской гаванью). Хайвей, красивейшие и качественные здания на любой вкус, даже от Захи Хадид. Идеальная брусчатка, видовая набережная, толпы туристов, ухоженные парки и архитектурный код (как же он важен). Благодаря ему новоделы живут в гармонии со старыми постройками…», — пишет автор.

«Тас еще всем покажет!»

Злобная татешка – 90 165 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

А между тем Злобная татешка ехидненько разносит в пух и прах версию о перспективах генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетов стать следующим Президентом Казахстана. Об этом в последнее время пишут многие ТГ. «Просто в политическом межсезонье более горячих тем у журналистов нет», вставляет шпильки телеграмерша.

В устах ворчливой татешки, такая перспектива для Тасмагамбетова превращается в тыкву. Дорогой кареты таланливому управленцу Тасмагамбетову, не видать, как своих ушей, злорадствует она.

«Наверное, в любом коллективе есть персонажи, «вечно подающие надежды». Если в начале пути у них были не только не подтвержденные практикой мечты, но и неплохой старт, они чем-то напоминают амбициозных «королей эпизода» из мира кино. …Вот только вожделенной «роли Гамлета» им все равно не получить», — шипит Злобная татешка.

ТГ пытается объяснить, почему слухи про то, как «Тас еще всем покажет», вернувшись в казахстанскую политику прямо в президентское кресло, нечего не стоят.

«Кто бы из внешних игроков не захотел сыграть на «внутриполитической шахматной доске» в Казахстане, скорее, он стал бы искать для этого персонажа внутри системы, а не «отфутболенного на чердак. …В системах, где большинство вопросов решается закулисно, чем дальше политик находится от возможности влиять на аппаратные назначения, серьезные денежные потоки, расклады в силовых структурах страны, тем меньше его реальные перспективы», — выкладывает свои аргументы телеграмерша.

Но, кто бы не решил в очередной раз поиграть в версии про «большое будущее Таса», больше всего такие слухи на руку Ак орде, делает вывод ТГ.

Брать ли пример у Турции, для которой АЭС строит Россия, выкладывает еще один горяченький вопрос Злобная татешка:

«В Казахстане принято политическое решение строить АЭС, но общество относится к этому неоднозначно».

Самую крупную АЭС в мире и в Турции строит «под ключ» российский «Росатом», который будет участвовать и в строительстве АЭС в Казахстане. Татешка предлагает исследование вопроса от Exclusive. kz — о возможностях и рисках строительства АЭС в Казахстане.

«Нашей стране рано или поздно предстоит решать те же вопросы, поскольку от той страны, которая построит нам АЭС, мы будем зависеть минимум 100 лет. Столько времени понадобится на то, чтобы построить, эксплуатировать, а потом утилизировать атомную электростанцию», — предупреждает ТГ.

Удачной всем недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» вам в помощь!

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