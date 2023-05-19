Кто на OLX.kz продает «наркоту», как Мырзахметова «заказала» элита и почему скрывают инфаркт Лукашенко?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Подобьем итоги – с каким багажом казахстанские «Телеги» прикатились под занавес недели. Но если провалитесь во все Telegram-каналы, то рискуете не выбраться и на выходных! Поэтому пробежимся по медиа — и авторским проектам: тут есть факты и аргументы, хотя вновь есть и проблемы с источниками.

Но телеграмеры, как сторожевые псы, кажется, не пропустили ни одной маломальской значимой новости. Прокомментировали интервью Президента Токаева, который на свой юбилей взял, да уехал в Китай – вопросы ему задавал телеканал CCTV. Поставили вопросы: почему наркозакладчиков находят уже в школах, а каждый четвертый осужденный за коррупцию казахстанец — это сотрудник ОВД? Или как в Атырау за 4 месяца смогли провести 22 тендера и раскидать 17 млрд на развитие спорта, и почему на Каспии снова гибнут тюлени?

ТГ расскажут, какие гигантские вливания из бюджета ждут Жанаозен, как на сотни миллионов тенге выявили нарушения в «Озенмунайгазе», почему евро становится второй по популярности иностранной валютой в стране, и уже в 2024 году 18-летним казахстанцам раздадут около $ 40 млн из Нацфонда, а блогеров обяжут помечать платные посты и платить налоги. И возрадуйтесь бизнесмены! Подписано взаимное соглашение, о «безвизе» Казахстана и Китая — можно свободно ездить-летать в Урумчи, Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. На десерт – версии и закулисные интриги самых скандальных историй этого месяца. Кстати, в кулуарах мажилиса журналисты напомнили зампреду КНБ Марату Колкобаеву, что казахстанцам обещали рассказать правду о суде над Каримом Масимовым. Правды не будет, отрубил он — дело совершенно секретное! На что авторы Telegram и YouTube-каналов ответили «сливами» — мол, не такое уж и секретное.

Аллилуйя!

Kozachkow offside — 77 603 (+559) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

Авторский ТГ журналиста Михаила Козачкова продолжает педалировать тему угрозы распространения наркотиков.

«Круто, что в Ак Орде читают и цитируют блогеров», — рад телеграмер.

Количество зависимых от «синтетических» наркотиков выросло в 17 раз, заявила зам руководителя Администрации Президента Аида Балаева: ТГ приводит публикацию Tengrinews.kz.

По данным Балаевой синтетические наркотики, вытеснив «природные» аналоги, поражают молодежь — они доступны по цене, их легко купить.

«Согласно данным Аналитического центра КПСиСУ ГП РК, за 3 месяца 2023 года в стране зафиксировано около двух тысяч наркопреступлений. При этом подобные правонарушения совершаются лицами в возрасте от 21 до 29 лет (в среднем это 15,5 % всех наркопреступлений), то есть ситуация может выглядеть еще хуже, т.к. официальные данные не охватывают лиц младше 20 лет», — признала спикер.

По данным зам руководителя АП за шесть лет число зависимых от новых синтетических наркотиков выросло более чем в 17 раз среди детского и взрослого населения — с 40 пациентов в 2017 году до 694 на 1 апреля 2023 года.

«Блогер и PR-специалист Нуркен Халыкберген рассказал о том, что в городе Балхаше Карагандинской области днем на улице встретил сразу трех школьников, которые были под действием наркотиков. Масштабы катастрофы в других, более густонаселенных городах представить весьма сложно», — сказала Аида Балаева.

В 2022 году количество казахстанцев, страдающих еще и игровой зависимостью, достигло 350 тысяч. Отмечается тенденция к увеличению числа молодых людей, страдающих лудоманией в возрасте от 15 до 18 лет.

«…положение продолжает ухудшаться, увеличивает риск совершения суицидальных действий. Одним из подтверждений данного тезиса является факт самоубийства курсанта Академии КНБ из-за азартной зависимости и долгов. И это, надо полагать, только вершина айсберга. Реальные цифры еще более страшны», — отметила на форуме Балаева.

Телеграмер следом замечает:

«Если кто-то думает, что мы говорим о проблемах наркотиков ради хайпа, то сильно ошибается. Мой друг Нуркен Халыкберген хочет бороться с этим злом с помощью новых технологий. Он написал в Фейсбуке, что решить вопрос с синтетическими препаратами, закладками и передозами можно с помощью групп добровольцев в интернете. Но их нужно консолидировать в идеале — с помощью министерства образования и министерства просвещения. И вот прошло 10 дней, Нуркена пригласили в МВД, чтобы обменяться идеями и договориться о сотрудничестве. А в министерстве образования интереса к борьбе с наркотиками так и не проявили».

С наркотиками в стране действительно жесть. Журналисту пишут мамы осужденных мальчишек и девчонок — уже около 200 матерей объединились, чтобы помогать друг другу и своим детям, получившим от 10 до 15 лет лишения свободы.

«Просто за закладки. Убийцам и педофилам дают меньше», — удивляется телеграмер.

А между тем, поставщики «наркоты» — они повсюду!

«У меня в чатах соседей каждый день предлагают «работу». И это если не обращать внимания на расписанные стены домов и трансформаторные будки. Совершенно очевидно, что вербовкой кладменов занимаются одни и те же люди. Но их вычисляют крайне редко. Вот я сейчас читаю приговоры и квалификации деяний и вижу, что персонажи те же самые, но они скрыты», — сообщает ТГ.

Даже на площадке Olx свободно распространяют наркотики — открыто размещают предложения о работе закладчиками.

«А обычно хейтят мессенджеры в целом, и Телеграм в частности, а тут на популярной площадке объявления о найме. Прекрасно оплачиваемая работа…», — пишет журналист, прилагая скрины переписки и затем и видео с избиением закладчика.

Тут же примеры. В нижней части Алматы задержан майор полиции, торговавший синтетическими наркотиками. Ранее он реализовал 10 кг Альфа-PVP (соль в простонародье). Отличие соли от мефедрона — она не просто вызывает чувство эйфории и пробивает на общение, но еще и напрочь отбивает аппетит. Потребители на глазах худеют. Ну и впадают в зависимость, разумеется, объясняет автор.

Разоблачение опера из УПН организовали сотрудники КНБ вместе с управлением собственной безопасности департамента полиции Алматинской области, где он и служил.

«Я за своих пацанов отвечаю», – сказал накануне ареста подчиненного начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астана полковник Гасизов.

«В расследовании самое главное не выйти на самих себя», — подколол полковника телеграмер.

Бегемота тащите из болота!

Данияр Ашимбаев – 7393 ( +2) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Автор Telegram-канала не упустил случая порассуждать о Касым-Жомарте Токаеве и его политике к 70-летнему юбилею Президента. Да ведь и есть о чем: опыт в международных делах, внутренней политике и экономике — огромный. И он знает пределы возможного. Имеет, пожалуй, самый большой опыт из действующих политиков. Замминистра стал в 1992, министром — в 1994, премьером — в 1999 году. Многие сегодняшние чиновники и политики в лучшем случае тогда еще в детский сад ходили, пишет телеграмер.

«Коридор принятия его решений диктуется не «хотелками», а объективными возможностями и ресурсами. Токаев — человек, безусловно умный, опытный и более чем информированный: прекрасно понимает, что можно и нужно изменить. И если что-то можно, но не нужно менять, то тут дело не в консерватизме или трусости, а в осмысленности процесса», — рассуждает автор ТГ, апеллируя к критикам Главы государства.

А оппоненты Президента, по мнению телеграмера, критикуя, путают свое мнение с потребностями государства.

«…Токаева нельзя воспринимать в однозначных характеристиках. Он дипломат во всем, но может быть жестким, когда нужно. Он интеллигент, но владеет всеми необходимыми стимулирующими речевыми навыками, причём на нескольких языках. Очень часто люди допускают ошибку, воспринимая его как «второго Назарбаева» или «анти-Назарбаева»», — полная версию статьи политолога Ашимбаева в его канале.

Видимо есть решение не публиковать отчёты Высшей аудиторской палаты — чтобы «не расстраивать» население и не создавать негативный имидж Правительству, акиматам и «квазигосу», переходит к другой теме политолог:

«Отчёты СК/ВАП не публикуются с августа. Выступление Натальи Годуновой в Мажилисе также не было опубликовано, хотя с её приходом улучшилась аудиторская, аналитическая работа и информационная открытость. …Можно предположить, что системные сбои и бюджетные нарушения выросли настолько, что их тупо решили скрывать».

В прошлом году обещанный Национальный доклад по реформам не был опубликован, напоминает телеграмер. Ни один госорган так и не отреагировал на критику Президента в области фальсификации исполнения предвыборных программ, озвученную год назад, а также все промолчали по поводу его слов о временных и фиктивных рабочих местах, подтвержденных статистикой госаудиторов.

«Достижения, о которых говорят, — увы, лишь манипуляции со статистикой», — делает вывод политолог.

​​Прошелся телеграмер и по депутатам маслихатов – сели в кресла и замолчали по-старому!

«Мартовские выборы в местные представительные органы власти породили надежды на изменение роли маслихатов. Но к концу весны от депутатского корпуса слышны, в основном, скандалы. Забастовки и протесты работников нефтяной отрасли, паводки и пожары, неконтролируемый рост цен и нехватка школ, точечная застройка и разбитые дороги – это лишь краткий перечень острейших проблем, о которых могли бы высказаться депутаты маслихатов», — возмущен политолог.

А что поделаешь? Маслихаты решили, что можно привычно уйти в подполье. Бегемота то еще нужно вытащить из болота!

Нам «кина» не надо – свое есть!

Shishkin_like — 10 507 (+445) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

О самом важных и интересных событиях в стране обещает рассказывать редакция Telegram-канала журналиста Дмитрия Шишкина. Поработали, нужно сказать, на совесть. Плюс традиционный обзор казахскоязычных медиа за неделю от Назиры Даримбет.

В топе горячих тем, наконец, появляются проблемы АПК Казахстана.

Субсидии за семью печатями: ТГ обратился в минсельхоз с запросом — какие сельхозпроизводители входят в десятку крупнейших получателей госсубсидий по итогам 2022 года? Узнали, что на субсидирование сельского хозяйства в прошлом году выделили 451 млрд тенге — на 20% больше, чем в 2021 году, однако кто получил эти средства, им не сказали.

В министерстве журналистам посоветовали обратиться в областные управления сельского хозяйства – мол, госуслуги по предоставлению субсидии оказывают местные исполнительные органы.

Пока ТГ размышлял, нужно ли отправлять два десятка запросов, один из его авторов — Нуржан Баймулдин, «нарыл» данные, какие компании из сектора АПК получили наибольшие по объемам субсидии по итогам двух предыдущих лет.

Среди их бенефициаров телеграмеры обнаружили Тимура Кулибаева, Кайрата Итемгенова и невестку Умирзака Шукеева. Наибольшую сумму получило ТОО «Макинская птицефабрика» — 2,6 млрд тенге. Она входит в холдинг AITAS, основателем и одним из бенефициаров которого является бизнесмен Серик Толукпаев. По данным Forbes.kz, его состояние на сегодня составляет 202 млн долларов США. С 2015 года фабрика уплатила налогов на 11 млрд тенге.

1 млрд тенге в качестве субсидий получило ТОО «Otan Green Food» — оно частично принадлежит зятю экс-президента Тимуру Кулибаеву (через ТОО «К-Агро Холдинг» и ТОО «Кипрос»). Его состояние 4,3 млрд долларов США. С 2019 года «Otan Green Food» уплатила налогов на 2,1 млрд тенге.

ТГ отмечает: с 2023 года все субсидии трансфертами переданы в базу местных бюджетов – а это все вместе 402,6 млрд тенге! Вот где непаханое поле для Антикора!

Телеграмеры далее предлагают информацию о семье Карима Масимова. Вот, например, что связывает его сына с алматинским аэропортом?

«В апреле ресурс расследований Intelligence online опубликовал материал о базирующемся в Вашингтоне издательстве Amanat Publishing House. По данным авторов, в его регистрационных документах значится Искандер Карим — сын Масимова. Однако книгоиздательство — далеко не главное дело жизни молодого мужчины. 33-летний Искандер уже шесть лет работает в Mubadala. Это государственная холдинговая компания в ОАЭ, которая уже фигурировала в наших публикациях — в частности, в материале о собственниках алматинского аэропорта….», — сюжет ТГ разворачивает почти детективный.

А вот и о Талгате Боранбаеве. Его имя стремительно ворвалось в новостную повестку «Телеги», когда страна узнала об аресте экс-председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Боранбаева, якобы, подстрекали дать взятку в $30 млн за «содействие в освобождении от уголовной ответственности родственника». Но откуда у бизнесмена такие деньги, спрашивают журналисты?

Автор ТГ Катерина Клеменкова взялась изучить бизнес-активы Боранбаева, чтобы понять, насколько эта колоссальная сумма соразмерна его доходу. К 2015 году, например, Талгат Советаевич, по данным интернет-портала «Радиоточка», не был замечен в предпринимательской деятельности, а сегодня он числится учредителем сразу пяти компаний. Телеграмеры расскажут, насколько успешны эти фирмы и какой у них доход.

«Не исключено, что источником внушительной суммы денег стали собственные средства семьи Кайрата Боранбаева, ведь в конце апреля журналисты растиражировали новость о том, что его супруга «продала самолёт за $30 млн». Рыночную стоимость бизнес-джета озвучил в своем депутатском запросе Ермурат Бапи», — пишет телеграмер.

Ну, а чтобы подписчики Telegram-канала не теряли тонуса, авторы предлагают обзоры: как живут-поживают Президенты других стран — те, кто попадал в орбиту уголовного преследования.

В Париже апелляционный суд приговорил бывшего Президента Николя Саркози к году заключения и двум годам условно за коррупцию и злоупотребление влиянием. Отбывать наказание он будет дома с электронным браслетом.

Дональд Трамп стал первым бывшим Президентом США, которому предъявлено уголовное обвинение. 34 эпизода связаны с платежом $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс. Якобы деньги были оформлены, как «траты на политическую кампанию».

Рекордсменом по количеству посаженных Президентов стала Южная Корея. Один из последних примеров — единственная женщина-президент Пак Кын Хе (2013-2016 гг.), которая была подвергнута импичменту и получила 24-летний срок.

Бывшему Президенту Тайваня Ли Дэнхуэю предъявили обвинения в хищении и отмывании средств. Ему вменялось присвоение $7,8 млн.

Бывший Президент Ирака Саддам Хуссейн был осужден специальным трибуналом и повешен в прямом эфире. Вместе с ним были приговорены к смертной казни несколько его сподвижников.

В Кыргызстане два действующих президента Аскар Акаев и Курманбек Бакиев ушли в отставку и бежали из страны. Против обоих были возбуждены уголовные дела, а Бакиев был даже заочно приговорен к 24 и 25 годам заключения. Дело в отношении Акаева в этом году прекратили за истечением срока давности.

В настоящее время под домашним арестом находится бывший президент Молдовы Игорь Додон, который за период своего президентства (2016-2020 гг.) шесть раз отстранялся от власти Конституционным судом. Ему инкриминируют хищение $12 млн.

Бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.) Михаила Саакашвили обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, растрате бюджетных средств, разгоне мирной демонстрации в Тбилиси в 2007 году и даже в организации причинения тяжкого вреда здоровью.

Вот так проучили!

Нурсултанский соловей – 75 066 (-293) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Тему скандального задержания экс-председателя НПП «Атамекен» Мырзахметова не мог обойти и Нурсултанский соловей. Ссылаясь на анонимный источник Telegram-канал обращает внимание, что не задержаны другие правоохранители или представители судейского корпуса, которым могла предназначаться крупная взятка в $ 30 млн, а значит Мырзахметов мог обмануть либо обе, либо одну из сторон, выступая в качестве посредника.

«При этом, он имеет крупные долги перед целым рядом представителей политической и бизнес-элиты Казахстана, например, перед семьей Аблазимовых, олигархом Динмухамедом Идрисовым и даже Тимуром Кулибаевым, в чей круг доверенных людей Мырзахметов входит», — открывает карты ТГ.

Авторы считают: есть все основания полагать, что непосредственными инициаторами уголовного преследования Мырзахметова стали представители политической и бизнес-элиты Казахстана, обратившиеся в Агентство по противодействию коррупции и сдавшие своего должника. В свое время, по версии журнала «Forbes» он был включен в число 50 самых влиятельнейших бизнесменов страны.

«Мырзахметов взял в долг огромную сумму денег у ТОО «Актауский трансформаторный завод» — речь идет о сумме в 910 млн. тенге. «Кредитуясь» у мелких, средних и крупных предпринимателей Казахстана, Мырзахметов рассчитывал, что на него не будут подавать в суд и взимать долги, так как его административная власть позволяла очень эффективно этому противодействовать. Тем более, что, по данным официальной статистики, только за один год все тот же «Атамекен» собрал членских взносов на 8,5 млрд. тенге, в обмен на которые палата предпринимателей оказывала условно-бесплатные и платные услуги», — выкладывает подробности криминальной истории ТГ.

Телеграмер рассказывает также о статье британской газеты «The Sunday Times», посвященной бывшему королю Испании Хуану Карлосу I и его сексуальной связи с 5000 женщин и связям с клептократами по всему миру. Именно фатальная слабость к деньгам и женщинам и погубила монарха, который эмигрировал из Испании в 2020 году. Речь идет и о тесной дружбе с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который за особый вклад в укрепление и развитие казахстанско-испанских отношений даже наградил Хуана Карлоса I высшей наградой Казахстана — орденом «Алтын Кыран».

«Из-за этой дружбы в 2020 году в иностранной прессе разразился грандиозный публичный скандал, тогда французская еженедельная газета «Courrier International» сообщила о подарке, который бывшему королю сделал экс-президент Казахстана — во время одного из частных визитов испанский король получил из рук Назарбаева шубу из шкуры снежного барса, в то время как торговля этим мехом запрещена в мире с 1975 года», — вот еще один скандальный сюжетик из этой истории.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенёс обширный инфаркт – сообщает ТГ.

«Из информации, присланной анонимным источником на почту Telegram-канала «Нурсултанский соловей», следует, что президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в клиническом медицинском центре на берегу водохранилища Дрозды в Минске под постоянным наблюдением местных врачей и приглашенных специалистов из России и ОАЭ», — сообщает ТГ.

Речь может идти о заболевании сердца и сердечно-сосудистой системы, или же иной проблеме, которая вызвала очень серьезные заболевания эндокринной системы, например, обширный инфаркт.

О том, что Лукашенко серьезно болен, впервые заговорили после того, как белорусский Президент посетил Россию, в дни празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказывает телеграмер. Рука Лукашенко была перебинтована, что может указывать на след периферического или центрального катетера. После военного парада все лидеры постсоветских стран направились пешком на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а Лукашенко не смог самостоятельно преодолеть это небольшое расстояние и был посажен в специальный электромобиль. Вскоре он спешно покинул Москву, при этом в аэропорту к «борту №1» кортеж белорусского лидера сопровождал автомобиль «Скорой помощи». Уже по прибытии в Минск президент Лукашенко снова почувствовал себя плохо и несмотря на то, что возложил цветы к монументу на площади Победы в белорусской столице, он не смог самостоятельно произнести традиционную речь праздничной церемонии – это сделал министр обороны Виктор Хренин. Лукашенко в буквальном смысле увели с площади под руки его сыновья Виктор, Дмитрий и Николай, чему был свидетелем находившийся там зам генсекретаря СНГ Даурен Абаев. С тех пор Лукашенко не появлялся на публике.

«Очевидно, в настоящее время существует серьезная угроза жизни Лукашенко, так как в самой Белоруссии тема, связанная со здоровьем Президента, находится под строжайшим запретом», — сообщает ТГ.

Предъявите карточку!

Черный лебедь, рак и щука – 1 790 (+ 65) подписчиков на этой неделе. https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

Авторский Telegram-канал Анель Давлетгалиевой предлагает разобраться зачем казахстанские семьи разделят на пять категорий.

Новая методика определения социального благополучия семьи станет основой для предоставления соцподдержки посредством цифровой карты семьи. А эта карта сформируется на основе данных из информационных систем госорганов. В ней будет аккумулирована информация о 6,3 млн казахстанских семей.

Словом, у каждой семьи будет свой официальный социальный статус. Уровень благополучия семьи будет определяться наличием доходов и кредитов, работы, жилья, личного подсобного хозяйства, земельного участка, движимого имущества, обеспечением услугами соцзащиты, в области здравоохранения и услугами в области образования.

Но и это не все. По каждому показателю будут начисляться баллы. Сумма баллов позволит отнести семью к категории от благополучной до экстренного уровня. В последнем случае должны срочно вмешиваться соответствующие госорганы.

Тут же узнаете, как эксперты выявили в мед Фонде более 3 млн дефектов. Из них приписок 52,621 тысяч на солидную сумму — 403,3 млн тенге!

«Черный лебедь, рак и щука», изучил проект «Бюджетного кодекса». В 2025 году из бюджета, хотят удалить целевой вклад для Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ — это безвозмездные и безвозвратные платежи из бюджета в деятельность НУ и НИШ. О постепенном сокращении финансирования этих институтов ранее говорил и министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Оцените — это целевые безвозмездные вклады для Назарбаев Интеллектуальные школы:

2023 год – 5,8 млрд тенге;

2024 год – 6,0 млрд тенге;

2025 год – 6,6 млрд тенге.

Итого: 18,4 млрд тенге на 21 школу, где учатся чуть более 15 тысяч учащихся!

Если что, всего в стране 3,6 миллионов школьников.

«Судя по тексту новой редакции Бюджетного кодекса, с 2025 года автономные организации и фонд будут изыскивать финансирование для учебных учреждений самостоятельно», — пишет телеграмер.

НИШ, НУ и группа Jusan — финансирование организаций образования стало формальной причиной судебных разбирательств, которые сегодня разворачиваются и вокруг Jusan Bank. Это еще одна поучительная история. Подробности – в ТГ.

А что происходит в деле возврата активов. Телеграмеры ранее сообщали, что общими усилиями государству возвращено их на сумму более 760 млрд тенге, в том числе $575 млн – из иностранных юрисдикций, а также более 460 тыс. гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или неиспользуемых по целевому назначению.

«Сегодня в другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По этим запросам арестовано имущество на сумму свыше $100 млн.

Верховный суд удовлетворил 24 протеста генерального прокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии. К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31,9% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения – брат Елбасы Болат Назарбаев обязан вернуть их государству. Государству возращены доли в оптовом рынке Алматы, приобретенному за бесценок, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии», — перечисляет ТГ.

По решению суда в собственность АНПЗ также возвращены 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа. Суды удовлетворили «десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества». Среди них — производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое. Министерство финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскало более 100 млрд тенге налогов(!).

«Тут не совсем ясно – эти предприятия налоги не платили, но продолжали работать? Или комитет госдоходов просто опасался налоги собирать?», — уточняют авторы ТГ.

Ну и пара слов об обеспеченности казахстанцев жильем на одного проживающего. В среднем по стране этот показатель составляет 23,4 кв м. Лидирует по количеству метров, разумеется, Астана — 30,5 кв м на человека. На втором месте перенаселенный Алматы с 29,1 кв м. Замыкает тройку лидеров Мангистауская область – 27,8 кв м на жителя.

Намного теснее живут в Жамбылской области — 18,1 кв м, в Жетысуйской – 18,9 кв м, и Туркестанской – 19,5 кв м на человека.

И гол в ворота ЕС!

«Дядя Ваня» -1 211 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

«Дядя Ваня» время зря тоже не теряет и осваивает жанры будущего – например, задал вопросы популярной в мире нейросети GPT-4 от OpenAI. В специальном чате речь зашла и о боксере Геннадии Головкине.

— Почему он проиграл в финале ОИ-2004,- спросил дядя Ваня искусственный интеллект.

«Поражение Головкина связано с неудачными оценками судей и недостаточной мотивацией боксера на этот бой, — Однако, поражение на ОИ-2004 в конечном итоге стало для него дополнительной мотивацией работать над своим стилем и техникой, что привело к успехам в профессиональном боксе».

— А какие его сильные стороны?

«Мощная ударная техника: Головкин славится своим напором. Также обладает разрушительной силой ударов с обеих рук. Он часто отправляет своих соперников в нокдаун или добивает их эффективными комбинациями».

Ответы искусственного интеллекта найдете в ТГ.

У ФК «Каспий» финансовые трудности. Футболистам и тренерам одного из аутсайдеров КПЛ задерживают зарплату. Управление спорта и физической культуры Мангистауской области задолжало ФК более 43 млн тенге. Часть долга уже погасили и еще 25 млн тенге обещают погасить к концу мая, сообщает телеграмер, переходя к другим новостям.

ВК «Атырау» остался без наград. В Бахрейне проходит клубный ЧА по волейболу среди мужских команд. Казахстанский ВК не сумел пробиться в число 8-ми лучших команд. На предварительном этапе казахстанцы одержали победу над Гонконгом и проиграли соперникам из Катара и Кувейта. Наш клуб участвует в этом турнире в 4-й раз. Ранее «Атырау» становился бронзовым призером (2002, 2004) и однажды вице-чемпионом (2018) континентального турнира.

Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева на проходящем в Никосии (Кипр) IV этапе гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин проиграла на старте Харике Дроновалли (Индия) и усложнила себе задачу пробиться на турнир претендентов ФИДЕ. Путевки на этот турнир получать только две лучшие шахматистки по итогам серии WGP.

Тем временем, в нефтяном краю – на Западе Казахстана, бьют свои рекорды. Как посчитал «дядя Ваня», за прошедшие 4,5 месяца ГУ «Управление физической культуры и спорта Атырауской области» провело тендеров на более 17,7 млрд тенге. Это самый высокий показатель огромной любви к спорту в Казахстане, выяснил ТГ.

«Если в области и дальше будут двигаться такими темпами, то нефтяной регион превратится в республиканскую столицу по развитию физкультуры и спорта. По информации сайта Kompra.kz в последние четыре года средняя сумма затрат на эти цели составляла 5 412 201 944 тенге: 2022 год — 6 393 734 873, 2021 год — 5 778 941 859, 2020 год — 4 617 794 643, 2019 год — 4 858 336 564.

А за несколько месяцев нынешнего года ГУ «Управление физической культуры и спорта Атырауской области» установило абсолютный рекорд – за четыре с половиной месяца заключено 22 договора с 18 поставщиками на общую сумму 17 716 661 784 тенге! То есть рост составил аж 323,7%! В 79,06% случаев закуп состоялся из одного источника, на конкурсной основе – 20,86%, с ценовыми предложениями – 0,06%.

Антикор, аууу!

«К слову, прежде областной спортивной структурой руководили боксер Азамат Бекет и дзюдоист Ринат Ибрагимов. Но в число республиканских рекордсменов по освоению госсредств область вывела скромная женщина – нынешний руководитель управления Нуржауган Тулеуова», — пишет телеграмер.

Впрочем, секрет стахановского освоения государственных средств очень прост. В других регионах РК финансы на развитие спорта, как правило, выделяются порционно – на 6 или 12 месяцев вперед.

«А в Атырауской области с нынешнего года принялись отсыпать денежки на всю ширину души – сразу на три сезона (с 2023 по 2025 гг). Что будет, если выделенные тенге закончатся раньше срока?», — спрашивает дядя Ваня.

Больше всего денег в Атырауской области выделено на развитие футбола. Первое место в ТОП-5 главных поставщиков спортивных услуг в регионе занимает ТОО «Областная футбольная команда «Атырау» — 5 712 000 000 тенге (доля в общем объеме – 32,24%).

Телеграмер основательно покопался в договорах, и выяснил еще массу любопытных деталей – не в пользу управления спорта.

Узнаете тут об усилиях казахстанских спортсменов на международных аренах, о Днях рождениях и датах – модная в Telegram-каналах рубрика.

И к прошедшему 70-летнему юбилею Касым-Жомарт Токаева – как Президент европейцам гол забивал. «Дядя Ваня» нашел в архиве редкую фотографию — ей более четверти века. В июне 1996 года в Алма-Аты состоялся необычный футбольный матч, а сейчас уже, можно сказать, символичный, — сборная МИДа РК вызвала на дуэль дипломатов из стран Европейского Союза.

Нашу сборную в качестве капитана на поле вывел Касым-Жомарт Токаев, в те годы возглавлявший МИД. В свою команду он позвал весь цвет казахстанской дипломатии. В качестве приглашенного гостя дружину чиновников «разбавил» ветеран казахстанского футбола Вахид Масудов, рассказывает телеграмер.

«Матч состоялся на стадионе «Динамо». Помню, мы приехали на стадион на редакционной машине. Я буквально на минуточку забежал на стадион, попросил участников матча собраться вместе. Сделал несколько кадров и помчался на другую съемку. Эх, знал бы тогда, что в футбольном матче принимает участие будущий Президент Казахстана, отложил бы все дела и отработал бы по максимуму. Для истории», — вспоминает в разговоре с «Дядей Ваней» автор снимка, известный отечественный фотожурналист Юрий Беккер.

Судить матч пригласили профессиональную бригаду из Футбольной Ассоциации РК (ФА РК) – Юрия Мизрахиля, Тимура Тамабердыева и Сергея Ровенских.

Участники матча рубились на поле с большим азартом. Победа досталась сборной Казахстана. Говорят, что казахстанская команда победила гостей из Европы с перевесом в 2-3 мяча. А первый гол в международной встрече забил Касым-Жомарт Токаев. Форварда команды МИД РК на ударную позицию филигранным пасом вывел Вахид Масудов. Будущий глава государств одним касанием перенаправил мяч в ворота команды Евросоюза.

Повторить бы!

***

Счастливых всем выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.