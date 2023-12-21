«Болашак» не помог. Запад тоже

30 лет плохой работы кузницы кадров

Низкий уровень доверия к государству не возникает сам по себе. Сначала нужно почитать отчет правительства о своей работе за 2023-ий год, например, а потом сравнить прописанные там рост экономики и замедление инфляции с финансовыми реалиями, данными вам в ощущениях. Сегодня в высших эшелонах государственного управления сплошь выпускники программы «Болашак», которая отметила свое 30-летие. На бумаге они вас струей оптимизма любой мощности обдадут, но в реальную жизнь все эти фанфары не перетекают.

На днях спросил у хозяйки хычинной, где периодически питаюсь, правда ли что комплексный обед у нее стоил 350 тенге (сейчас 1700) или это придуманные воспоминания? Добродушная хозяйка заведения подтвердила, что такой факт был, когда мешок муки стоил 1400 тенге. Сейчас он стоит 16000. Причем, мешок муки прошлого урожая она покупала за 12 тысяч, а нового продают за 16. Цифры с замедлением инфляции никак не бьются.

При СССР и Казахской ССР соответственно чиновников готовили в местной системе подготовки кадров. В результате тот же снабженец понимал как работает механизм, в какие конторы и фонды обращаться, кто принимает решения и выделяет ресурсы. Такой человек был бы бесполезен на заводах «Сименса» или «Тойоты», но и тамошние менеджеры в советской системе тоже ничего бы показать не смогли.

Административно-плановая экономика рухнула и Нурсултан Назарбаев 5 ноября 1993 года учредил стипендию «Болашак», чтобы готовить квалифицированные кадры для Казахстана, но за рубежом. Пока на первых ролях в госаппарате находились экс-партийные боссы и «красные директора» с «младотюрками» (выпускники престижных советских вузов), вред от «болашковцев» был небольшой.

Но смена управленческих поколений в силу законов хронологии и биологии в какой-то момент наступила. Первоначально «болашаковцев» обучали только в четырех странах: США, Великобритания, Германия и Франция. Однако к тому времени как они пришли в структуры власти, Республика Казахстан ни на одно из этих государств не походила ни по структурам повседневности, ни по самой философии власти.

Видимо, в управленческих циркулярах существовал пункт «выпускник «Болашак» равно «специалист». Потому что Бауыржана Байбека в 2015 году поставили акимом Алматы, хотя он обучался в Высшей музыкальной школе Любека. Вообще из 12,4 тысяч выпускников программы 1 тысяча пошла на «усушку и утруску» (осталась за границей), а из остальных 47% трудоустроены на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Чему тот же Байбек научился в Германии можно понять по его «лайфхакам» сначала мыть посуду, а потом той же самой водой пол. Мегаполисом он управлял примерно в таком же стиле.

В 2013 году был создан Астанинский хаб государственной службы. Учебное заведение вроде как местное, но изначально задумывалось для обучения чиновников по западным стандартам государственного управления. За 10 лет хаб стал глобальным партнером Всемирного банка, наладил тесное взаимодействие с аналогичными структурами правительства США и частными западными фондами.

Обучение по западным стандартам предполагает приватизацию природной ренты в неоколониальных странах и складирование полученных за нее денег в западных банках и столицах в виде недвижимости, покупки произведений искусства, яхт и других предметов роскоши. Если подходить с точки зрения воспитания компрадорской элиты, то здесь программа «Болашак» справилась безукоризненно. А ведь изначально декларировались совсем другие цели. Однако все программы развития провалены. Разумеется, виноваты в этом не только «болашаковцы», но в качестве кадров, неспособных организовать производства с высокой добавленной стоимостью или сложные инфраструктурные проекты они оказались просто идеальными.

В 2023 году USAID отчитался о том, что в партнерстве с Верховным судом РК провел обучение более 300 судей и членов судебной системы «на основе передового опыта США и международного права». Как это помогло в проведении судебной реформы – не понятно. Статьям Константина Сыроежкина, который знаком с судебной практикой на личном опыте, я в плане реального положения вещей доверяю больше.

В планах властей до 2026 года открыть в стране филиалы Heriot-Watt University (Великобритания), Страсбургского университета (Франция), Берлинского технического университета (ФРГ), Университета Калгари (Канада), а также вузов из Южной Кореи, Нидерландов и США. Как это стыкуется с объективной реальностью, в которой ключевые партнеры Россия и Китай, сам Казахстан находится в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и не имеет прямого выхода в открытое море – не понятно.

Касым-Жомарт Токаев вроде бы включил в программу «Болашак» ведущие технические вузы Российской Федерации и распорядился сократить число студентов, направляемых на Запад по специальностям «государственное управление», «менеджмент», «администрирование». Однако пока никакого позитивного перелома в подготовке кадров не видно.

Ключевая проблема не в том, что на «Болашак» тратится по 16 млрд тенге в год. Беда в кадрах (если это не технические специалисты), которые с багажом полученных знаний мало стыкуются с местной реальностью. Возможно, демагоги лоббисты западных интересов из них хорошие, но нужны люди, способные понимать и отстаивать интересы страны. Не встраивать ее в западную модель глобализма в качестве сырьевого придатка, а заниматься вопросами развития.

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