Бизнес выдвигает ультиматум, Кантаром управляли из гостиницы «Казахстан» и почему требуют отставки Ажар Гиният

Обзор Telegram и Youtube каналов

Вьюга и ветра бушуют в Telegram и YouTube-каналах – первые строки занимают новости о беспорядках и чрезвычайном положении в Эквадоре и непогода — в нескольких регионах Казахстана шквальный ветер оборвал линии электропередач. Без света вчера оказались жители Павлодара, Шахтинска, Тараза, Усть-Каменогорска и Караганды. Целая история произошла в этом году с новогодними елками.

Фото/ ТГ Abai news

В Павлодаре новогодняя конструкция, стоимостью 52 млн тенге рухнула, не выдержав порывов ветра, а следом елка упала и в другом микрорайоне, а затем «поплыл» небольшой ледовый городок за 53 млн тенге. Вслед за Павлодаром, центральная елка рухнула и в Семее. Такая же участь постигла новогодний символ в Актау. Елки демонтировали. Несколько елок в регионах подожгли: правонарушители объяснили, мол, не наш это праздник. А в целом, тут главная новость, конечно, не елкипад, а их запредельная стоимость. Как говорится «нет худа без добра» — золотыми елочками и ледовыми городками заинтересовался Антикор.

Казахстанцы запустили петиции по отмене утильсбора и первичной регистрации автомобилей в Казахстане и взносов в Фонд медстрахования. Последняя наделала много шума в Telegram -каналах. Авторы «телег» ломают головы — почему освобожден от должности командующий силами специальными операциями вооруженных сил РК Болат Журабаев. И кто уже месяц терроризирует журналистов, занимающихся расследованиями. Атаки ботами на свои акаунты в соцсетях переживают @shalmustbgone, @protenge, @kaztag_tg, Асхат Ниязов, @obozhau1, @kozachkow. К примеру, журналист Ниязов в своем YouTube-канале только за одну ночь под видеороликами получил 4 тысячи комментариев со словами «покойся с миром». СМИшный министр ситуацию не комментирует.

А в горах Алматы распустились подснежники. Невиданными снимками весенних цветов в разгар зимы поделился в Instagram казахстанский фотограф Дмитрий Доценко.

Фото/ ТГ Press.kz/Дмитрий Доценко

Каким еще проблемам посвятили свои каналы телеграмеры, расскажем подробнее.

Конфуз в Минздраве

«ORDA» — 136 672 подписчика на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что впервые подписано обращение от имени всех предпринимателей Казахстана и НПП «Атамекен» на имя президента Касым-Жомарта Токаева с просьбой решить ряд принципиальных вопросов. Об этом сообщил бизнесмен, общественный деятель Максим Барышев.

Предприниматели предлагают отменить обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), сняв лишнее бремя с фонда оплаты труда. Сделать доступным Единый платёж с фонда оплаты труда по ставке 20% для производственных предприятий Казахстана.

Устранить налог на дивиденды. Не допустить повышения НДС до 16%, а наоборот — снизить его до 10%. Провести процедуру «регулирования с чистого листа» в сфере налогового администрирования и налогообложения и убрать все нормы, мешающие развитию бизнеса. По словам Барышева, обращение на имя Токаева появилось потому, что госорганы внесли изменения в налоговый кодекс, не учтя мнения и интересы предпринимателей.

Журналисты рассказывают о конфузе, который случился в официальном Telegram-канале Минздрава. Там опубликовали петицию за отставку министра здравоохранения РК Ажар Гиният. Пост быстро удалили, но подписчики успели сделать скрины.

«Инициатива за отставку министра здравоохранения РК Ажар Гиният. Люди в соцсетях требуют отставки министра здравоохранения Ажар Гиният из-за недовольства Обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС). На встрече с общественностью Жетысуской области глава министерства здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что готова уйти в отставку, если ее работа окажется недостаточной.

Ни для кого не секрет, что в государственных больницах творится полнейший беспредел и коррупция, система ОСМС не работает. Непонятно, куда уходят все деньги», — цитируют текст петиции телеграмеры.

У всех вызывает недоумение факт появления этой новости в официальном телеграмм-канале Минздрава.

«Данная публикация появилась вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию…», — прокомментировали там вчера.

ТГ также сообщает, что у Алматинского городского суда прошел одиночный пикет в поддержку известного адвоката Гульнар Жуаспаевой, которая защищала нефтяников на Жанаозенских судебных процессах в 2012 году. В ее защиту выступил блогер и гражданский активист Нурали Айтеленов.

В этот раз адвокат защищала жертв Кантара, а также сотрудничала с фондом «Не молчи». Судья обвинила правозащитницу в разглашении сведений процесса и требует лишить адвокатской лицензии. Гульнар Жуаспаева с возмущением опровергла эти обвинения.

Причастность отеля Rixos к гибели более 826 лебедей на озере Караколь проверят экологи, пишут далее телеграмеры.

Фото/Press.kz

Они ссылаются на издание Lada.kz, которое сообщает, что в озере выявили превышения загрязняющих веществ. Минэкологии решили провести внеплановую проверку Rixos Aktau. Между тем, генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. Он заявил, что из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден, вода проходит через переработку, а в штате отеля «Rixos Water World Aktau» имеется свой эколог, который проводит проверки ежеквартально.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в озеро Караколь стекает жидкость темного цвета, Серик Исагалиев пояснил — это происходит из-за подъема ила со дна озера под воздействием сильного давления воды.

Против кого дружим?

«Данияр Ашимбаев» – 8 539 подписчиков на этой неделе

Телеграмер предлагает казахстанцам критично посмотреть на процесс формирования национальной истории страны – ведь это понятие не только научное, но и идеологическое, воспитательное, напоминает он. Сегодня в этом процессе формируются опасные тенденции.

«История должна вдохновлять и объединять людей. А у нас сначала начали выстраивать чрезмерную героизацию (хотя, иногда это и полезно), а затем впали в режим выискивания и гиперболизации всевозможных трагедий, превратив историю народа в один сплошной «геноцид». Это может породить национальный комплекс неполноценности и стремление свести «исторические счеты», — предупреждает эксперт.



Такой формат, продолжает он, постоянно провоцирует межнациональные конфликты, ксенофобию и «не содержит в себе абсолютно никаких ценностей просвещения и трудолюбия, которые глава государства объявил стратегическим приоритетом». Эти ценности, равно как и дружба народов — не «межнациональные отношения» или «толерантность», а именно дружба, стали символом «тоталитарного прошлого» и выпали из общего менталитета.

«В течение 2019-2021 годов активно качались и антироссийские настроения, переходя в откровенное разжигание межнациональной розни. Кто-то упорно пытался испортить отношения между Ак Ордой и Кремлём путем регулярных вбросов негативных слухов и провокационными действиями типа «языковых патрулей». Администрация реально нервничала по поводу информации спецслужб об угрозе сепаратизма, которую, как потом выяснилось, последние сами же и генерировали. Напомню, что в конце 2019 года президент Токаев достаточно резко высказался по поводу внешних вмешательств во внутренние дела Казахстана, а затем неожиданно сменил руководство идеологического блока, занимавшее чересчур прозападную позицию. Этого было достаточно, чтобы зачислить его в число явных «противников демократии», которых нужно сместить любой ценой», — пишет телеграмер.

Но надежд на «цветную революцию» мало, считает он, поскольку «либеральные идеи у населения спросом не пользовались, а активисты кроме плакатиков ничего придумать не могли».

«Перспектива «зеленой революции» была сомнительной в силу низкой религиозности населения и энергичной работы спецслужб. Особо отметим, что руководители подразделений КНБ, занимающихся борьбой с терроризмом, в заговор не были вовлечены. Поэтому и была попытка скрестить «Желтоксан» с «Жанаозенем», отработав механизм в 2019 и 2020 годах», — объясняет политолог.

Корректировочка

«Чемодан госсекретов» — 5 624 подписчика на этой неделе

Телеграмеры рассказывают о расследованиях Январских событий журналистами, которые не получили широкой огласки. Вторая годовщина и активное обсуждение#переосмысление Кантара в «телегах» и СМИ, «не вызвала особого пыла у казахстанской либеральной оппозиции». Авторы Telegram-канала этому, впрочем, не удивлены — все больше доказательств того, что Январские события были не народным протестом, а попыткой госпереворота.

И в этом смысле, ценность приобретают расследования казахстанского журналиста Кирилла Павлова и кыргызстанского журналиста Болота Темирова, которые они проводили в прошлом году, пытаясь восстановить хронику Кантара.

ТГ сообщает, что в их материале есть интересные факты, на которые следует обратить внимание.

«За месяц по трагических событий в Алматы появилась странная активность на рынке арендного жилья: много квартир и домов было взято в аренду, что не характерно для зимнего сезона. Во-вторых, в пригородах южной столицы была зафиксирована нехарактерная повышенная активность использования мобильной связи. Эти два факта могут косвенно свидетельствовать о резком наплыве людей в город. Происходило этого за месяц до Кантара», — пишут телеграмеры.

Также получила развитие версия о том, что среди участников погромов были граждане Кыргызстана. Журналисты упоминают необычный рейс из Оша в Алматы с остановкой в Бишкеке. Он приземлился в Алматы всего за час до того, как стало известно о захвате аэропорта мегаполиса. Авторы расследования пишут, что на борту самолета авиакомпании TezJet было 174 человека, а его местом назначения изначально должен был быть Бишкек. Но курс борта изменился, и самолет совершил посадку в уже захваченной воздушной гавани. После чего, уже без пассажиров самолет вернулся в столицу Кыргызстана, сообщает ТГ.

Эти три факта косвенно подтверждают версию официальных властей Казахстана о подготовленном, а не стихийном характере Кантара, убеждены авторы.

«Конечно, журналисты об этом прямо не говорят, соблюдая принципы журналистской этики (в отличие от казахстанских либералов), но все и так понятно. Давно известно, что Кайрат Сатыбалды, один из активных участников радикального религиозного движения в Казахстане, плотно связан с кыргызским криминалом по части контрабанды. И ему бы не составило труда привлечь «специалистов» по погромам из той среды», — предполагают телеграмеры.

Фото/matritca.kz

Никакими мирными протестами те события не были – это были погромы и мародерство, чтобы посеять хаос в стране и вынудить власти сдаться, пишет ТГ.

С резкой критикой выступает ТГ в адрес тех, кто в годовщину январских событий использует как разменную монету трагическую гибель девочки Айкоркем Мелдехан.

«Некоторые радикалы пытаются сделать из нее священную жертву и повесить всю вину на власть. Но никто не задается вопросом: как дети оказались в 20:00 на пересечении ул. им. Сатпаева и Желтоксан в комендантский час и за 15 км от дома?», — с возмущением пишут авторы ТГ.

Дети ехали на площадь забрать отца, который в тот момент был занят, предположительно, мародерством. Стрельба, напоминает ТГ, была открыта на блокпосту, который установили у площади. Перед машиной с детьми (за рулем был старший сын Мелдехана) двигался еще один автомобиль, который резко развернулся обратно. Солдаты, увидев два автомобиля, сначала совершили предупредительные выстрелы в воздух, а затем открыли огонь, сообщает ТГ.

«Мелдехан (отец) сейчас использует смерть младшей дочери и ранения старших, чтобы шантажировать государство. Несмотря на полученную компенсацию, лечение детей, новую квартиру, он пытается дополнительно монетизировать гибель дочери, которая случилась по его вине. Прежде всего за случившееся должен ответить родитель, оставивший детей в опасности», — заявляют авторы ТГ.

Телеграмеры сообщают также, что отец погибшего ребенка отсидел 10 лет в тюрьме за насилие и убийство. Это не имеет отношения к трагедии, но, по их мнению, объясняет характер его поведения.

Предчувствие мира

«Red Kazakh» – 4 668 подписчиков на этой неделе

Тема угрозы войны, призывы к миру и дружбе сегодня заполняют «телеги» казахстанских экспертов, журналистов, а также анонимные ТГ. Этот Telegram-канал делает акцент на темах, которые разжигают межнациональную рознь.

«…У меня друг чеченец, который ребенком видел войну. Он мне рассказывал, как с другими ребятами в горах отгоняли собак от тел убитых российских солдат. Не давали глумиться над телами. Я даже представить не могу, что пережил этот человек ребенком. Он сейчас живёт в Казахстане и говорит: не дай Аллах вам, казахам, узнать, что такое война. Надо ценить, что в Казахстане мирное небо, что можно спать спокойно по ночам, без воя сирен и грохота взрывов. Мы шагнули в 2024 год без войны. И это, без сарказма, важнейшее достижение ушедшего года. Но отсутствие войны в Казахстане — это не наше достижение, это чья-то недоработка, кто-то не дожал ещё. У меня такое вот ощущение. Или предчувствие», — пишет автор ТГ.

Патриотичные «эксперты», «независимые» журналисты и политологи в целях безопасности требуют отсечь Казахстан от российского информационного поля в Казахстане, напоминает далее автор.

«Мне хочется спросить их: почему никто из них не требует для начала запретить около 200 казахстанских НПО, которые живут на американские и западные гранты и планомерно раскачивают общество в интересах запада? Они будут молчать по этому поводу или будут обзывать вас в ответ «ватниками» и «путинистами»», — пишет он.

ТГ сообщает, что резкий всплеск финансирования пришелся на 2020- 2021 год, когда было потрачено 9 миллионов долларов США на Казахстан через НПО.

«…Январские события показали: кто наши настоящие друзья, а кто недруги. Россия оперативно перебросила силы ВДВ и войска других членов ОДКБ с использованием 70 транспортных самолетов в Казахстан. Настоящая специальная военная операция – это как раз и есть оперативная военная помощь ОДКБ во время январских событий. Слаженно, быстро, эффективно. И улетели обратно. А что сделал Запад? Увеличил в разы спонсирование НПО… Если в 2020-2021 году США влили 9 миллионов баксов, то после январских событий США потратили 50 миллионов долларов на Казахстан», — пишет автор ТГ.

«Белых пятен» в Январской трагедии много. Например, телеграмер ставит вопрос: почему из гостиницы «Казахстан», которая в собственности у турецкой компании, происходила координация боевых отрядов? И почему легко был захвачен боевиками алматинский аэропорт, который тоже в собственности турецкой компании, а после захвата аэропорта по городу бегали украинские журналисты и операторы из телеканала «Дождь»? Когда они прилетели? Заранее?

Деньги счет любят!

«BES. media» – 20 901 подписчик на этой неделе

Каждый гражданин имеет право знать, что он получит от государства в обмен на свои добросовестно выплаченные налоги, пишет Telegram-канал и предлагает подписчикам оценить «распил» бюджетного пирога. В новом году расходная часть бюджета Казахстана составит 24 трлн тенге. Минусуем самые затратные статьи – медицину и образование, и смотрим «социалку» — в первую очередь интересны вливания в эту сферу.

Авторы ТГ сообщают: расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2024 году составят почти 10 трлн тенге. На «Социальную помощь и социальное обеспечение» – 5,42 трлн, из них 5,37 трлн тенге – на социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам.

Далее — сфера ЖКХ. В 2024 году на ее программы уйдет 446,62 млрд тенге. Администратор программ – министерство промышленности и строительства.

Крупные суммы вольются в следующие проекты: 2,17 млрд – трансферт в бюджет Жетысуской области на строительство инженерно-коммуникационной сети туристической рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш в селе Лепсы Сарканского района. 1,17 млрд – трансферт бюджету Карагандинской области на развитие систем теплоснабжения. 14,7 млрд направят на создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов. 7 млрд – на создание и ввод в эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR. 28,42 млрд – на реализацию мероприятий в рамках проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT» — участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала».

Сколько вложат в развитие культуры? На программу «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» выделят 257,77 млрд тенге.

Вот еще интересные цифры с невнятными формулировками: 450,46 млн – на формирование туристического имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне.

1,52 млрд – на формирование национального туристического продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке. 27,62 млн – обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма.

На программу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2024 году потратят 313,57 млрд тенге. Распределяется сумма между пятью госорганами.

К слову, на создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау выделили немного – всего 542,8 млн тенге. А на целевое перечисление в АО «НК QazExpoCongress» для организации и проведения Международного форума «Астана» — 1,44 млрд.

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