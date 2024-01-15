Бишимбаев просит открытого суда, золотые веники Актау, казахстанцы требуют убрать ОСМС

Обзор Telegram и Youtube каналов

Внимание Telegram и YouTube-каналов в эти дни переключилось на мировые события. Байден принял решение нанести удары по Йемену без разрешения Конгресса США, нарушив нормы Конституции.

Премьер Британии Риши Сунак объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов — порядка 3,2 млрд долларов, в течение 2024 года.

Телеграмеры цитируют президента Беларуси Лукашенко: «Хочу предупредить: мир накануне грандиознейших событий. …Этот год будет очень сложным».

В Казахстане вновь снежный коллапс – четыре области страны останавливали движение на 14 участках дорог республиканского значения. 11 января более 60 человек, в том числе 6 детей застряли в автобусе на трассе в Актюбинской области. Их спасли полицейские, проезжавшие мимо.



Телеграмеры сообщают: более 2,5 тысяч фактов незаконной добычи полезных ископаемых в Казахстане выявил мониторинг из космоса. НК «Казахстан Гарыш Сапары» зафиксировала и 0,9 млн га неиспользуемых земель — данные министерства цифрового развития. В 2023 году число незарегистрированных земельных участков на территории 22 городов страны достигло 296 тысяч. Авторы «телег» выяснили, кто атакует Казахстан в интернете — в прошлом году совершено более 223 млн попыток кибератак. Из них источником 60 млн была Украина, 43 млн – США, из Польши — 36 млн кибератак. ТГ ссылаются на государственную техническую службу РК.

Студенты ждут госкредитов на образование — их обещают выдавать на 10 лет. А Астана готовится к Крещению. 19 января праздник Крещение Господне будет проходить во всех православных храмах города, цитируют телеграмеры представителей акимата города. Проруби для массовых купаний установят на левом берегу реки Есиль, и в районе набережной парка «Столичный». Аналогичные мероприятия проводятся во многих областях страны.

Между тем, медийные «телеги» анализируют новые шокирующие события.

Бишимбаев требует открытого суда

YouTube-канал «Elmedia» – 172 000 подписчиков на этой неделе

В передаче оппозиционного журналиста Гульжан Ергалиевой от 12 января прозвучала сенсационная новость – экс-министр Куандык Бишимбаев и его брат отрицают свою вину и причастность к зверскому убийству Салтанат Нукеновой. Более того, как утверждает автор, именно обвиняемые намерены настаивать на открытом для СМИ судебном процессе. Предисловием к этой новости Elmedia можно было бы поставить изречение: «Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят». Фразу приписывают министру пропаганды третьего Рейха Геббельсу. Но последнее слово поставит судебное расследование.

Коллаж Elmedia

Журналист напоминает, что родственники погибший Салтанат требуют самого сурового наказания Бешимбаеву — вплоть до пожизненного срока. На днях срок ареста подозреваемого увеличили еще на два месяц и в ближайшее время ожидать начала судебного процесса не стоит. По ходатайству обеих сторон досудебное расследование продлили как минимум, на месяц. Затем дело поступит в прокуратуру на проверку, после чего участники процесса начнут ознакомление с материалами уголовного дела.

«Сторона защиты не намерена соглашаться с выводами следствия и может поставить вопрос о невиновности своего подзащитного Бишимбаева и его родственников в совершении убийства. И судебный процесс могут объявить закрытым по ходатайству одной из сторон», — сообщает автор, ссылаясь на свои источники.

Ведущая предполагает, что причина проведения процесса в закрытом режиме, скорее всего, связана с интимными эпизодами в ночь трагедии, а также нежелательным общественным резонансом, поскольку ожидание в обществе, что подсудимые признают вину, могут не оправдаться.

«Нам стало известно, что Бишимбаев и его брат считают, что процесс должен быть открытым, т.к. они не признают себя виновными и готовы к прозрачному процессу. Похоже, что в суде может развернуться неожиданная история роковой ночи 9 ноября в ресторане «Бау», где погибла Салтанат», — говорит Ергалиева.

В передаче редакция YouTube-канала дает оценку и другим шокирующим историям, которые пока мало комментируют в СМИ. Трагедии, когда родители убивают собственных детей, участились в стране. Автор приводит статистику.

«Жестокость, граничащая с безумием: по официальным данным только за 10 месяцев прошлого года, в Казахстане лишили жизней 25 детей. Самое страшное, что часть этих преступлений совершили их близкие», — говорит ведущая передачи.

В Алматы отец убил двух своих малолетних сыновей. Расправу над восьмилетним Рафаэлем и двенадцатилетним Ренатом он учинил на съёмной квартире, а свои действия 39-летний негодяй снимал на камеру смартфона — запись затем отправил бывший жене и сестре. Потом ударил себя ножом, но остался жив. Ему грозит срок от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, сообщает ведущая.

Свою оценку тут дают и профессиональные психологи: совершить подобное преступление мог человек с социальной патологией и стойкой аномалией личности — таких называют психопатами. В каждом обществе психопатов, примерно, 5%. Эти люди в результате физических травм головы, алкоголизма или наркомании перестают чувствовать эмпатию к другим людям. То же самое можно сказать про мужчину, который нанёс удары женщине, управлявшей пассажирским автобусом в Астане.

«Появлению подобного рода людей способствует само общество. Их социальная незащищённость, нищета как в финансовом плане, так и в моральном, гордость, зависть, глупость, лень, зацикленность на себе, тщеславие. Эти и другие пороки сегодня становятся превалирующими в жизни многих людей и могут приводить к таким поступкам и действиям, за которые приходится платить. Цена эта, как правило, очень высокая», — завершает автор программы.

Шахта Костенко закрыта

«Shishkin_like» – 16 974 подписчика на этой неделе

В традиционном обзоре казахскоязычных медиа телеграмер Жулдыз Абдильда сообщает со ссылкой на stan.kz, что семья Бишимбаевых используют все возможности. Издание пишет, что родственники зверски убитой Салтанат Нукеновой до сих пор не могут забрать ее личные ценные вещи. После трагедии следователь пригласил родных, чтобы забрать личные вещи Салтанат. Однако, адвокаты Бишимбаева им помешали.

«Мои родители попали в больницу, и за вещами поехал я. В их доме находились мать и сестра Куандыка Бишимбаева. Мать его бросила вещи Салтанат на пол, а драгоценности так и не отдала. Хочу отметить, многие ценные вещи Салтанат приобрела до замужества», – цитируют журналисты брат погибшей Айтбека Амангельды.

По словам брата Салтанат, родственники покойной начали знакомиться с результатами экспертиз. Дело состоит из 11 томов.

«Куандык Бишимбаев занимал высокие посты. Несомненно, у него еще есть близкие друзья и знакомые во власти. Мы знаем, что семья Бишимбаевых со дня преступления использует все возможности. Они не думают о человеческой смерти, их беспокоит лишь то, что их сын будет наказан», – говорит он.

ТГ ссылается и на издание kursiv.media, которое сообщает, что родные Салтанат требуют открытого судебного процесса.

«Открытое рассмотрение дела и участие в нем журналистов не даст возможности что-то скрыть или принять несправедливое решение», – говорит брат покойной.

Telegram-канал также сообщает, что руководство Qarmet запретило возобновлять добычу на шахте им. Костенко.

Шахта им. Костенко. (Фото/tengrinews.kz)

«Добыча на шахте им. Костенко в Карагандинской области, где в результате взрыва в октябре 2023 года погибли 46 человек, не возобновится, пока не будут исключены все возможные факторы повторения трагедии. Такое поручение дал глава компании Qarmet Андрей Лаврентьев», цитирует ТГ издание «Власть».

В конце 2023 года, выступая на заседании правительства, премьер-министр Алихан Смаилов привел статистику: ежегодно в Казахстане травмы на производстве получают почти 2 тысячи человек, более 200 из них погибают.

Данные о несчастных случаях на производстве в Казахстане занижены, пишут авторы ТГ. Об этом прямо говорится в Концепции безопасного труда. К такому выводу Министерство труда и соцзащиты пришло, изучив статистику разных стран. Например, в Германии на 100 тыс. работающих в среднем фиксируется 1900 несмертельных несчастных случаев и один смертельный. В Казахстане погибает в среднем шесть рабочих из 100 тысяч и регистрируется всего 54 несмертельных несчастных случаев.

«Очевидно, что несчастные случаи со смертельным исходом скрыть достаточно сложно, поэтому данные по таким несчастным случаям рассматриваются как статистически достоверные в отличие от данных по несчастным случаям с несмертельным исходом», – цитирует ТГ документ.

При этом составители документа приходят к выводу, что скрытый травматизм чаще присутствует в строительном и аграрном секторах. В горнодобывающей и обрабатывающей промышленности «организация охраны труда налажена, внедрены системы ее управления, что позволяет получить достоверную характеристику об условиях труда в отличие от других отраслей».

Редакция также составила свою статистику случаев гибели рабочих на крупных казахстанских предприятиях за последние два года. Кстати, работодатели больше не смогут экономить на страховании сотрудников от несчастных случаев. Согласно новым правилам минтруда, они обязаны направить в уполномоченный госорган сведения о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, сообщил ТГ.

Золотые веники

«Turan Press» – 7 172 подписчика на этой неделе

Пожалуй, в самом чистом, но небольшом городе Казахстана – Актау, решили не жадничать на санитарной очистке города и в течение трех лет спустить на это дело более 4 млрд тенге. Проект, конечно, привлек внимание и, возможно, не только СМИ. Telegram-канал, со ссылкой на местное издание Lada.kz, сообщает, что Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на услуги по «санитарной очистке городских и внутримикрорайонных территорий», Сумма тендера — 4,16 млрд тенге. Срок окончания приема заявок – 24 января 2024 года.

Как сообщает издание, согласно технической спецификации, площадь санитарной очистки города составляет 17,5 млн кв. метров. Договор будет заключаться на срок до 31 декабря 2026 год. То есть в течение года за 1,4 млрд, согласно техзаданию, в теплый период года (апрель-октябрь) будут ежедневно собирать мусор по всему городу в том числе и во дворах. В осеннее время — опавшие листья, и очищать мусорные урны, установленные в пределах территории города. Периодически протирать скамейки, в парках и скверах, других общественных местах, и малые архитектурные формы. И косить дикорастущие сорняки и прочие травы, включая их вывоз на свалку. В гололед тротуары должны посыпать песком или смесью песка с хлоридами. Словом, месяц стандартной – без мытья дорог шампунем, санитарной очистки города обойдется местному бюджету в более чем 83 млн тенге.

Для пешеходов в Казахстане грядут перемены — новые правила. Их обяжут уступать дорогу автомобилистам даже на зеленый сигнал светофора — тем, кто не успел завершить маневр. ТГ ссылается на сообщение МВД, там считают, что таким образом можно сократить количество смертельных ДТП на дорогах, передает КТК. Главный аргумент полицейских — статистика. За прошлый год пешеходы попадали под колеса больше 400 раз. Как пишут телеграмеры, автоэксперты воодушевления полицейских не разделяют — в МВД должны были учесть длительность зеленого света светофора. «На некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других может доходить и до 100».

Нет достаточно аналитики, нет данных о том, сколько в среднем пешеход ожидает и т.п.

Новые правила находятся на согласовании с госорганами и на публичном обсуждении, пишут авторы. Поправки могут заработать уже через месяц.

Авиация не курица!

«Злобная татешка» – 78 723 подписчика на этой неделе

Telegram-канал сообщает: «Злобная татешка» — это не один человек, а «целая команда профессиональных экспертов, журналистов, политологов и экономистов».

«Благодарим наших постоянных и новых подписчиков за то, что вы все эти годы находились рядом с нами, разделяя все наши трудности и успехи», — пишут телеграмеры.

Успешному Telegram-проекту 14 января исполнилось 4 года. Ну, и не сбавляя темпов и остроты ТГ не упустил случая рассказать, как известный казахстанский космонавт Талгат Мусабаев, борясь, так сказать, за «чистоту рядов» сравнил руководителей авиации с баранами, которые ничего не понимают в летном деле.

Талгат Мусабаев. (Фото/lada.kz)



«Сенатором еще меня затолкали. Я там старался, тоже врагов нажил. Авиацию нашу ставил на место, потому что там бараны сидят, которые в авиации не работают. Представляете, они сейчас руководят. Это охренеть. Слушай, человек возглавляет КГА, который был директором птицефабрики. Она тоже, конечно, летает, но не авиация – курица. Что за…? Вот такой подбор кадров у нас! Своих ставят и все! А летчики и инженеры, их не подпускают», − цитируют авторы слова Мусабаев, сказанные в интервью Арманжану Байтасову.

Отклика на интервью от «специалистов по курицам» пока нет.

И вновь конфликт на поле социального медицинского страхования. ФОМС лишает казахстанских учителей статуса застрахованных и отказывает им в медицинской помощи, цитируют телеграмеры мажилисмена Асхата Аймагамбетова.

«Летом, в период трехмесячных каникул и отпусков, многие бухгалтера перечисляют зарплату и взносы по ОСМС одним платежом. Это приводит к тому, что ФОМС из-за бюрократической неэффективности лишает их статуса застрахованных граждан и отказывает в медпомощи», — сообщил депутат.

Авторов Telegram-канала удивило, что об этом «заявляет бывший министр образования Аймагамбетов, а не нынешнее руководство минпросвещения».

В соцсетях запущена петиция с требованием отмены принудительного вычета с заработной платы денег на обязательное медицинское страхование (ОСМС), продолжают тему авторы ТГ.

«ОСМС, по сути, не работает! Оплачивая его, для получения элементарной медицинской помощи, нужно потратить кучу времени и нервов. Почему человек платит взносы каждый год, но они не накапливаются, а сгорают и отчёты о том, куда ушли твои деньги, никто не предоставляет… У платных врачей очередь, а бесплатного днём с огнём не сыскать … Бесплатные лекарства приходится ждать месяцами. Медицинские организации занимаются приписками того, чего не было. Бесконечные очереди к узким специалистам, на УЗИ, анализы и т.д., чаще всего создаваемые искусственно. О каком качестве может идти речь? Где помощь тем, кто платил раньше, а сейчас, в силу разных обстоятельств уволился, заболел и т.д. и не платит?», — цитируют они обращение.

Авторы петиции требуют убрать ОСМС, или уменьшить подоходный налог на сумму оплачиваемого ОСМС, сообщают телеграмеры. Согласно Конституции РК, у каждого гражданина есть право бесплатно получать гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом. Но теперь это право исчезло.

Почему Йемен?

«Sputnik Казахстан» – 47 380 подписчиков на этой неделе

О напряженной международной обстановке сегодня пишут, пытаясь анализировать причины новых конфликтов, практически все Telegram-каналы. Понять, что происходит, на первый взгляд сложно, поэтому грамотные экспертные оценки в большой цене. США и Британия начали военную операцию в Йемене. ТГ тезисно показывает стратегическое значение этой страны.

▪ Йемен контролирует основные морские маршруты, включая Баб-эль-Мандебский пролив, критически важный узел для глобальных перевозок, в частности нефти и газа с Ближнего Востока в Европу, Азию и Америку.

▪️ Близость к Африканскому рогу ставит его на стратегический перекресток между Африканским континентом и Ближним Востоком.

▪️ Хотя Йемен располагает месторождениями нефти и газа, его запасы скромны по сравнению с соседними странами Персидского залива.

▪️ Район Мариб-Джауф на севере и районы Шабва и Хадрамаут на юго-востоке известны своими нефтяными месторождениями.

▪️ Страна также располагает некоторыми запасами природного газа и экспортирует СПГ.

▪️ Контроль над Йеменом обеспечивает влияние на основные мировые морские пути, влияя на международную торговлю и маршруты поставок энергоносителей.

Популярно расставил точки над «й» в интервью ТГ политолог Данияр Ашимбаев.

«Миф о том, что Америка контролирует весь мир, рухнул, и бомбардировки хуситов – блестящее тому подтверждение…. Мы видели, что никому неизвестные хуситы перекрыли крупнейший канал мирового судоходства. И мы посмотрим, как американцы и англичане с ними смогут справиться. Думаю, эффективность будет не очень большая», — сказал Ашимбаев в интервью @sputnikKZ.

Фото/trend.az

По мнению политолога, ситуация в угрозу третьей мировой войны не переходит, «хотя приближается порой очень сильно», а Йемен находится в сложном положении -исторические проблемы страны очень глубокие, включая гражданскую войну и конфликт с Саудовской Аравией. Хуситы, по его словам, — это не регулярная армия, а «хорошо направляемое ополчение, технологически обеспеченное, и его нелегко победить», цитируют эксперта телеграмеры.

«Иран напрямую не втягивается, но спокойно можно оказывать косвенную поддержку и ХАМАСУ, и «Хезболле», и хуситам. Эти три Х при желании могут довести Ближний Восток до точки кипения», – считает политолог.

Он также отмечает: « …если Штаты вмешаются, начнется обострение ситуации напрямую с Ираном. Поэтому сейчас все держат свои козыри в руках».

Telegram-канал также сообщает, что посол России в Казахстане Алексей Бородавкин поблагодарил казахстанских полицейских за спасение россиян на заснеженной трассе. Дипломат направил благодарственное письмо в адрес главы Департамента полиции Акмолинской области Нурсултана Мукашева. В тексте он поблагодарил полицейских Айбола и Илью Кабдуалиевых, занимавшихся эвакуацией.

Фото: КазТАГ

«Я посчитал своим долгом особо отметить этот яркий пример хорошо известного и заслуживающего самой высокой оценки качества казахстанцев – бескорыстно приходить на помощь нуждающимся – спасть тех, кто попал в беду», — написал Бородавкин.

10 января автобус Hundai, в котором ехали россияне из Екатеринбурга в Караганду, сломался на трассе в Акмолинской области, сообщала в своем Telegram-канале пресс-служба МВД. Патрульные Айбол и Илья Кабдуалиевы заметили автобус, стоявший на обочине. В салоне буквально замерзали 16 человек, в числе которых 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться. Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева расположенного в сельской библиотеке района Биржан сал, а автобус отбуксировали на ремонт, сообщает ТГ.

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