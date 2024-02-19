Как «разыгрывают» уход Навального, зачем нам нужен Катар, и о платьях Dolce&Gabbana и сумочках Michael Kors главрача страны

Обзор Telegram и Youtube каналов

Российский оппозиционер, борец с коррупцией Алексей Навальный внезапно умер днем 16 февраля в исправительной колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа — это на севере Западно-Сибирской равнины РФ.

Алексей Навальный. (Фото из открытых источников)

Там он отбывал 19-летний свой срок. Новость привела в ступор не только граждан России. Телеграмеры отмечают, что обвинения в убийстве политика, когда еще факт смерти не был подтверждён, посыпались лавиной с Запада. В последующие часы все наблюдали как смерть известного оппозиционера стала настоящей разменной монетой в политических играх международных элит.

Казахстанские «телеги», впрочем, очень сдержано отреагировали на кончину известного российского правозащитника. Большая часть популярных Telegram-каналов даже не упомянула об этом печальном событии. Другие ограничились короткими сообщениями в ожидании официальных разъяснений. Казахстанские политологи-телеграмеры хранят полное молчание. Авторы оппозиционных казахстанских Telegram и Youtube-каналов, напротив, вслед за лидерами Европы, «оторвались», так сказать, по полной программе. Общий мессендж – даже если сам умер, то все равно убили. Вновь поднята волна ненависти к соседней России и ее лидеру, пишут авторы ТГ. Причиной называют резонансное интервью с Путиным американского журналиста Карлсона.

Владимир Путин и Такер Карлсон. (Фото/http://kremlin.ru)

Интервью имеет невероятный успех и просмотры. Главный вопрос «телег»: кто назначил Алексея Навального сакральной жертвой?



На этом фоне почти сразу разгорелась предвыборная драма в США, сообщают ТГ со ссылкой на издания Focus и BBC. Дональд Трамп не сможет заниматься избирательной кампанией. 25 марта начнется первый в истории Америки уголовный процесс над экс-президентом, где он должен присутствовать ежедневно. Решение принял уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке. Адвокаты Трампа заявили, что это фактически станет вмешательством в выборы. Но их не услышали.

А что в стране? Телеграмеры сообщают, что пресс-секретарь президента Берик Уали анонсировал большую пресс-конференцию Касым-Жомарта Токаева для отечественных СМИ в первом полугодии 2024 года. Это его первая встреча с журналистами за четыре года.

КТЖ досрочно разорвал контракт с фирмой Алии Назарбаевой.

Минобороны выделило военных и технику для спасения пострадавших от бурана в области Абай. Из-за непогоды в 16 областях закрыли 100 участков трасс. В Казахстане хозяйничают не только метели — по стране прокатилась волна крупных пожаров. На барахолке в Алматы горело большое складское помещение. А в Актау загорелась и рухнула 63-метровая башня с химическими отходами — это только два примера.



Фото/KRIS.P

«Телеги» сообщают, что выделенный 1 млрд тенге на модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 оказался украденным. Но выяснилось, что произошло это еще четыре года назад — период проверки фискалов касался 2016-2022 годов. Станция является собственностью «Самрук-Казына», подчеркивают авторы ТГ. А тем временем, КНБ ведет спецоперацию в семи регионах страны по пресечению деятельности преступных группировок приверженцев деструктивных религиозных течений.

Вернемся к уходу Алексея Навального – расскажем, что именно писали наши авторы Telegram и Youtube-каналов.

Экстремист и Нобелевский лауреат

«Политпросвет.kz» — 3 274 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал не разбирался в версиях причин смерти одного из лидеров российской политической оппозиции. Автор ТГ Мадина Алимханова собрала подборку биографических данных Алексея Навального.

«Навальный был создателем «Фонда борьбы с коррупцией» и таких проектов, как «Умные выборы», «РосПил», «Добрая машина правды» и др. В 2013 году Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, где занял второе место, набрав 27,24 % голосов, уступив лишь Сергею Собянину. Вскоре Навальный возглавил политсовет партии «Россия будущего», а в 2018 году намеревался участвовать в президентских выборах, однако ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на непогашенную судимость», — пишет телеграмер.

С 2010 года Алексей Навальный неоднократно подвергался судебным преследованиям, сообщает далее ТГ. Самыми громкими делами стали «дело Кировлеса» года — Навального признали виновным в хищении имущества госпредприятия «Кировлес», когда он был советником губернатора Кировской области, и приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Затем было «дело Ив Роше», когда Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве, хотя компания «Ив Роше» однозначно заявила: никаких претензий у нее к братьям Навальным нет. Тем не менее, Алексей получил 3,5 года условно, а его брат – 3,5 года в колонии.

С 2011 по 2019 год Навальный подвергался административным арестам более 10 раз и провел за это время в общей сложности 232 дня в спецприёмнике и 242 дня под домашним арестом. В августе 2020 года он был отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок» и впал в кому. Сначала он проходил лечение в России, но затем был доставлен в Германию. В 2021 году, после лечения Навальный вернулся в Москву и был арестован в аэропорту. Суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным (2 года 8 месяцев). Спустя год Навального обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили еще к 9 годам лишения свободы, а в августе 2023 года – еще к 19 годам за «создание экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете».

За это время Навального 27 раз помещали в штрафной изолятор, где он провел порядка 300 дней. Последний раз с 14 февраля 2024 года.

Европейский суд по правам человека и международные правозащитные организации признали преследование Навального политически мотивированным, а Amnesty International в 2021 году присвоила ему статус «Узник совести». В том же году Европарламент присудил Навальному премию имени Сахаров и Нобелевскую премию мира.

Шок

«ORDA» — 142 305 подписчика на этой неделе

Telegram-канал также ограничился официальными сообщениями. 14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает также ТГ.

Телеграмеры рассказывают и показывают на фото, как в Алматы возле генконсульства РФ весь день 16 и 17 февраля люди возлагали цветы в память о российском политике Алексее Навальном.

«На стихийный мемориал с утра идут люди. Сейчас на месте около 20 человек, некоторые с детьми. Кроме цветов приносят свечи, портреты, послания. Вокруг консульства много полиции, но люди даже между собой не разговаривают. Постояв несколько минут, уходят. Многие плачут», — пишут телеграмеры.

Такие же акции прошли и в Астане.

ШИЗОнуться можно

«RATEL» — 5 897 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал в своем сообщении делает акцент на состоянии здоровья Навального в последние годы.

«Навального 27 раз отправляли в ШИЗО за минимальные провинности: не поздоровался с надзирателем, стоял в расстегнутой куртке, умылся не в то время, отказался мыть забор и цитировал решение ЕСПЧ. ШИЗО представляет собой одиночную камеру, где нельзя лежать днем, койка пристегивается к стене. Туда нельзя взять личные вещи и заказать еду из тюремного ларька. Находился в изоляторе он и больным: с температурой, лихорадкой и кашлем. В общей сложности с начала своего заключения после возвращения в Москву политзаключенный Навальный пробыл в штрафном изоляторе 308 дней», — пишут телеграмеры не давая оценок происшедшему.

«Зарубежная провокация!»

«Kris.p.media» – 31 987 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает о реакции западных политиков на смерть Алексея Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дипломатично прокомментировала заявления лидеров западных стран, называя их «саморазоблачительными».

«Она отметила, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в форме прямых обвинений в адрес России является предвзятой. По словам Захаровой, пока нет судебно-медицинского заключения, но Запад уже готов сделать выводы, что, по ее мнению, говорит о предвзятости западных политиков», — цитирует слова Захаровой ТГ.

Реакция западных политиков и российского Министерства иностранных дел (МИД) была представлена в карточках на сайте российского РБК.

К примеру, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил: «…Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество…». Канцлер Германии Олаф Шольц: «Господин Навальный умер в российской тюрьме. Это нечто ужасающее. Мы встречались в Берлине, когда Германия старалась помочь ему после отравления. Он проявил мужество, вернувшись в Москву. И за это мужество он теперь поплатился. Теперь мы точно знаем, что это за режим. Тому, кто выражает критику и борется за демократию, приходится опасаться за свою безопасность и жизнь. Россия больше не является демократией».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: «Мы должны установить все факты, а Россия — ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти». Президент Франции Эмманюэль Макрон: «В сегодняшней России свободных духом людей отправляют в ГУЛАГ и обрекают на смерть. Это вызывает гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству…».

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель: «Известие о смерти Алексея Навального заставило меня оцепенеть. Он стал жертвой репрессивной государственной власти России. Ужасно, что мужественный, бесстрашный голос, вставший на защиту своей страны, был заглушен ужасными методами…».

«Премьер-министр Испании Педро Санчес: «Шокирован известием о смерти в тюрьме Алексея Навального, несправедливо заключенного в тюрьму режимом Путина за защиту прав человека и демократии. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также всем тем в России, кто защищает демократические ценности и платит за это самую высокую цену».

С аналогичными категоричными обвинительными заявлениями выступили все руководители МИД стран Европы и общественные лидеры. Но многие аналитики согласны с мнением Захаровой – реакция Запада была слишком быстрой и безапелляционной. В частности глава Евразийского Аналитического Клуба, политолог-международник. Мендкович заявил:

«Это (смерть Алексея Навального) либо досадная случайность, либо зарубежная провокация. У последней версии две мотивации — создание негативного фона для международной аудитории после интервью Карлсону и попытка разжечь протест внутри России. Последнее — от неверных представлений Запада о нашей стране».

Другие Telegram-каналы опубликовали главные страницы мировых СМИ «прямо сейчас» — когда только было сообщено о смерти Навального.

«Интересно, что у некоторых (NYT, судя по полноценному описанию персонажа) явно были припасены «рыбы» (заготовки) текстов на этот случай», — пишут телеграмеры.

Цепная реакция

«AZfront» — 759 830 подписчиков на этой неделе

«В Казахстане, Узбекистане и Турции силовики препятствуют проведению любых акций памяти, связанных со смертью Навального», цитируют авторы российский ТГ «Брифинг». Отмечается, что запреты введены «на организацию манифестаций, памятных мест, акций у российского посольства». Издание сообщает, что в Казахстане задержаны активисты, готовившие подобного рода мероприятия в Алматы.

Тем временем, лозунги европейских политиков звучали в Ереване и Тбилиси.

О нем забыли

«Selteyev‘s View» – 2 809 подписчиков на этой неделе

«Умер Алексей Навальный – последний лидер реальной оппозиции в России (после убитого в 2015 году Бориса Немцова). Слишком много романтизма было в политической деятельности Навального. Вернулся из Германии в 2021 году, но после 24 февраля 2022 года его политическая ценность в новых условиях резко снизилась – как для его же «товарищей», так и для противников», — написал в своем авторском канале политолог Уразгали Сельтеев.

Почти все казахстанские политологи воздержались от комментариев смерти Алексея Навального.

«Конечно, убили!»

Youtube-канал «Гиперборей» — 364 000 подписчиков на этой неделе

Практически по кальке зарубежных СМИ, выступил и отечественный Youtube-канал «Гиперборей». Шансов у расследования или каких-либо версий произошедшего тут нет. Зачем разбираться, если появился такой повод? Эмоционально отреагировали на сообщение о смерти Алексей Навального журналист Вадим Борейко и его спикер — политолог Димаш Альжанов. Экстренный выпуск передачи вышел под триллерским заголовком: «Время людоедов: в колонии умер/убит Навальный».

«Умер или убит?», — спрашивает автор канала.

«Безусловно, убит!», — восклицает в ответ спикер.

Даже если умер сам, то все равно убит – лейтмотив всей беседы. Похоже, нелюбовь к соседней России и любовь к донатам, определила настрой участников программы, а при таких сильных чувствах, конечно, не до объективного анализа.

«Убит, поскольку мы наблюдали насколько методично, медленно на глазах всего общества международного и внутри в России человека сначала мучили в одной тюрьме потом изолировали, и вот когда он был изолирован и оказался без доступа к широкому кругу заключённых, к своим адвокатам, к общественному вниманию, накануне президентских выборов — здесь напрашивается аналогия с нашими выборами 2005 года, когда был убит Заманбек Нуркадилов. Так вот, я думаю, что именно в канун выборов таким циничным образом человек убит», — заявил Альжанов.

В другие вопросы, например, зачем перед выборами убивать человека, за судьбой которого следил весь мир, и почему СМИ не шумели, когда «методично, медленно на глазах всего общества международного и внутри в России человека мучили», спикер углубляться не стал. Ответы на эти вопросы мы еще надеемся услышать.

Спикер даже упрекнул журналистов, мол, кишка тонка назвать слово «убит». Хотя, заметим, профессионально говорить по факту, а не по ощущениям. По факту человек умер, дальше ждем, что скажет следствие.

«Слишком все вовремя»

Youtube-канал «Геостратег» — 117 000 подписчиков

Свою версию — кому выгодна смерть Навального, предложил на авторском Youtube-канале известный российский аналитик и политолог Андрей Школьников. Он изучает вопросы стратегического планирования поведения государств и международных элитных групп, дает прогнозы событий в разных сценариях.

«Была ли смерть Навального случайной или она часть цепочки игры Запада с Россией? Можно ли рассматривать то, что произошло, как ответ Запада на предложение Владимира Путина в интервью американскому журналисту Карлсону о возможных переговорах? Он сказал: пускай Запад ищет возможные каналы, как поговорить — мы готовы к переговорам. И можно ли сказать: в нашей колонии Запад убивает наших граждан?», — вопросы геостратегу задал журналист Михаил Кокорев.

Интервью президента России, по сути, это шаг навстречу, считает политолог. Россия готова принять капитуляцию по данному конкретному вопросу и объясняет — для Запада это не потеря лица. «Делайте шаги, объясняйте, примите для себя решение, но если не примите, мы всё равно неизбежно к этому придём». И смерть Алексея Навального, это действительно «как бы слишком вовремя».

«Честно говоря, это слишком понятно и очень красиво укладывается в рамки западной концепции всевозможных цветных войн, раскачивания ситуации. При этом, пытаться сделать это не понимая, что у нас это не сработает… Они судят о том, что происходит в России по рассказам и фантазиям различных иноагентов, которые туда бежали, которые не понимают происходящего. Они действуют по шаблону, а по шаблону нужна сакральная жертва, нужен Узник режима, ещё нужно отвлечь внимание и сделать так, чтобы разговоров даже никаких не было. Понятное дело, что теперь никто не подразумевает, что будут какие-то договорённости между Россией и США. Это в принципе сейчас невозможно, исходя из условий конъюнктурных внутренних и внешних, но покачать ситуацию — это как инструмент», — говорит политолог.

Нужно еще раз оценить значимость и ценность Навального — смотреть, кому это выгодно, убежден он. Запад может убить в российских колониях его гражданина. «Но не требуется для таких действий разведка. Это всё делается через криминал, который имеет малые задачи и функции. Это всего лишь вопрос денежных средств».

«В идеале, конечно, Алексея Навального надо было держать в полной изоляции, никого не подпускать и т.д.. Но это не происходит — он не является персоной верхнего уровня, чтобы ему обеспечивать ещё охрану 24 на 7.», — продолжает автор канала.

Но, всё-таки, по его мнению, остается вопрос: почему у человека не хватило ума, понимая, что он в розыске и ситуация для него тяжелая, не остаться за рубежом, а вернуться в Россию.

«Любой думающий человек, скажет: это сразу путь на нары. Но человек это делает. Безумству храбрых поём мы песню. И вот абсолютно логичное завершение… Плюс под выборы, под формирование легенды миротворчества. Эти вещи нельзя полностью предотвратить. Нужно не покупаться на эмоциональные крики и вопли. Просто чётко понимать и смотреть: кому это выгодно?», — подчеркнул политолог.

Он также оставляет вероятность того, что причина ухода Навального — это проблемы с его здоровьем.

«Человек был несколько раз привит, а сейчас в мире большие проблемы с пилотами вакцин — они перестали проходить по здоровью и их массово прикрывают. Всё может быть… Но с учётом совпадения всех факторов, и энная сумма, заведенная через криминал, вполне могла решить чью-то задачу. Здесь не надо отправлять шпиона под прикрытием в тюрьму, чтобы он решил вопрос. У нас придурков хватает — есть мелкая коррупция, у которой нет понимания последствий. Это бич общества и с этим никак не справишься», — говорит Школьников.

И еще один тезис геостратега. Скорее, он касается вакуума, забытья, в котором пребывал Навальный последние три года тюрьмы.

«Если вы воюете с какой-то политической силой, нужно опираться на мнение большинства. За вами должны стоять люди серьёзные, много людей. И вы должны подбирать их не по тому, как они нравятся вам или целуют ли они вас в попу. А по тому, что они умеют делать. И готовы ли они для страны делать дальше что-то, то есть по качеству исполнения. Не покупайтесь на красивые обёртки…».

Зачем нам Катар?

«Казахстан и все-все-все» — 1 179 подписчиков на этой неделе

Политолог Марат Шибутов взялся объяснить: а зачем Казахстану Катар?

«Уже в восьмой раз за последние пять лет Касым-Жомарт Токаев встречается с эмиром Катара. Многим кажется странным такое резкое углубление отношений Казахстана со страной, с которой ранее контактов в официальном поле и не было. Но на самом деле, сейчас это крайне важные связи – страны Персидского залива играют все большую роль в мировой экономике», — пишет политолог.

Катар вместе с Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом и Оманом – это те страны, которые могут стать партнерами Казахстана не только в торговле, но и могут инвестировать большие деньги в нашу экономику, объясняет он. «На фоне санкционного мирового противостояния арабские страны сейчас на подъеме и надо этим пользоваться».

«Государственный визит президента Токаева в Доху, можно быть уверенным, даст новый импульс сотрудничеству двух стран. Например, лидеры Казахстана и Катара договорились нарастить объем взаимного товарооборота до 500 млн долларов. Сейчас, очевидно, цифры не раскрывают весь потенциал, который есть у двух рынков. Потому что у Катара как минимум нет столько продовольствия, сколько ему нужно, а у нас есть экспортные возможности», — отмечает автор ТГ.

Он также сообщает: достигнуты коммерческие договоренности по инвестпроектам на сумму 18 млрд долларов. Например, строительство заводов по переработке газа на Кашагане в партнерстве с катарской Power International Holding. Планируются проекты по строительству новых газопроводов на участках «Бейнеу – Бозой – Шымкент» и между Актобе и Костанаем. Катарская компания Nebras Power интересуется проектом по строительству ГЭС на Иртыше, мощностью до 350 МВт.

«Все эти проекты, если они будут реализованы, заметно укрепят энергетическую безопасность нашей страны», — уверен Шибутов.

Он выделяет сферы, где есть потенциал для совместной работы. Это нефтегаз, транспорт и транзит, телекоммуникации, медицина и сельское хозяйство, добыча и переработка редкоземельных металлов, развитие зеленой энергетики.

«Пространство для новых проектов большое, при этом Казахстан делает акцент именно на проектах, которые будут создавать добавленную стоимость в экономике, то есть мы говорим не о добыче ресурсов, а переработке и производстве обработанной продукции», — отмечает телеграмер.

А что Казахстан готов предоставить инвесторам из Катара? Преференции, совместное финансирование проектов и поддержку экспорта предприятий, которые заработают в Казахстане. Что касается торговли, то Казахстан может выступить лидером во взаимном товарообороте.

«Нефть и газ Катару неинтересны, а вот халяльная пищевая продукция – очень даже. Наша страна уже поставляют свои продукты питания в 80 стран мира, и теперь присутствие можно будет расширить на катарском рынке. Другими словами, Катар для Казахстан вполне может стать сильным торговым и инвестиционным партнером, который создаст новую точку роста для нашей экономики», — заключает политолог.

Смотрите, кто пришел

«Shishkin_like» — 18 078 подписчиков на этой неделе

Пока все проваливались в невеселые международные новости, редакция казахстанского журналиста Дмитрия Шишкина решил рассказать, кто в этот раз займется здоровьем казахстанцев. Акмарал Альназарова — новый министр здравоохранения РК и героиня очередного выпуска проекта ТГ «Откуда деньги на часы». На этом посту бывший сенатор сменила Ажар Гиният.

В отличие от своей предшественницы, пишут телеграмеры, Акмарал Шарипбаевна является публичным человеком – она активно ведёт соцсети, откуда авторы узнали о её любви к ювелирным украшениям, брендовым нарядам, туфлям и аксессуарам.

«К примеру, на одном из фото она запечатлена в платье Dolce&Gabbana стоимостью около 1 млн тенге и с сумочкой Michael Kors (около 300 тыс. тенге)», — сообщает ТГ.

По информации Zakon.kz, Акмарал Альназарова замужем, у неё трое детей. Данных о супруге в открытых источниках телеграмерам найти не удалось, а двоих сыновей и дочь она показывала на своей странице в Фейсбуке в рамках челленджа: «Мои дети – моё счастье».

«У нового министра много разных родственников — она выросла в многодетной семье. Некоторые из них связаны с медициной, но есть и бизнесмены – например, её троюродные братья Жомарт и Марат Моминбаевы, которые ранее занимали руководящие должности в нацкомпаниях страны», — сообщают авторы.

Альназарова родилась в Кызылорде. В 1994 году окончила Алматинский государственный мединститут по специальности «Педиатрия». Является доктором медицинских наук, имеет диплом экономиста — отучилась в Кызылординском университете им. Коркыт-ата. Карьеру начинала врачом приёмного покоя в детской больнице Кызылорды, дослужилась до позиции главного врача, затем дважды руководила Управлением здравоохранения Кызылординской области. В большую политику Акмарал Альназарова пришла в 2020 году – вплоть до нынешнего назначения была депутатом Сената парламента РК от Кызылординской области от партии Amanat.

«Родители Акмарал Альназарова – потомственные врачи. Как писало издание Baigenews.kz, общий медицинский стаж династии Альназаровых – более 180 лет», — сообщают журналисты.

Отец министра — Шарипбай Альназаров, был главным урологом Кызылординской области, хирургом, стоял у истоков первого в области отделения урологии. Он скончался в 1999 году, в честь него в Кызылорде названа улица, а в городской многопрофильной больнице, где он долгие годы работал, открыта мемориальная доска. Мать министра, Шолпан Альназарова (в девичестве Копербаева) более 30 лет работала в той же больнице акушером-гинекологом. У супругов пятеро детей, трое из которых пошли по их стопам.

Родные — три сёстры и брат. Одна из сестёр министра — Актоты Альназарова, врач-нарколог психиатр. По данным на 2022 год, занимает должность зам директора Центра психического здоровья Кызылординской области, ранее работала реаниматологом-анестезиологом. Ещё одна сестра — Шолпан Сатыбалдиева, также работает в медицинской сфере. По информации на 2020 год, она являлась заведующей лабораторией Кызылординской областной детской больницы (той же, где в 2001-2003 годах Акмарал Альназарова была главврачом). Третья сестра — Гульмира Альназарова несколько лет назад была ведущим экспертом отдела «Развитие человеческого капитала» Палаты предпринимателей Кызылординской области. Судя по профилю в Инстаграме, сейчас она консультирует по психосоматике и называет себя психосоматологом. Стоимость её услуг – 15 тыс. тенге за часовую сессию, 75 тыс. тенге – месячное наставничество, 20 тыс. тенге – трансформационная игра «Психосоматика». При этом в бизнес-реестрах мы не нашли информацию о каких-либо зарегистрированных на Гульмиру Альназарову компаниях. У других сестёр никакого бизнеса тоже нет. Родным братом главы Минздрава, вероятно, является 61-летний Жанабек Альназаров. По информации на сайте Кызылординской областной федерации футбола, с 2013 года он работает заместителем директора по хозяйственной части футбольного клуба «Кайсар», а с 2017 года является членом исполкома областной футбольной федерации, председателем комитета по работе с болельщиками.

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