В ЗКО прибыли военные шести областей Казахстана. Брата погибшей Салтанат Нукеновой «записали» в экстремисты. Атырауское НПЗ «гремит» скандалами

Обзор Telegram и Youtube каналов

Мессенджер Telegram могут заблокировать в соседней России из-за использования соцсети террористами. Только успели «телеги» разнести эту новость, как ее опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил — блокировки не будет, но создателю сети Павлу Дурову посоветовал внимательнее следить за каналом.

Ну, а в Казахстане ленты каналов по-прежнему заполнены новостями с заседаний суда по делу Бишимбаева и о наводнениях в регионах. Тут еще МЧС, несмотря на предупреждение Президента «о взвешенном и объективном информировании населения», перепугал алматинцев. В Telegram-канале ведомства 12 апреля появилось сообщение об угрозе жизни для 30 тысяч человек, живущих в границах ущелья «Аксай».



Новый министр Чингис Аринов посетил недостроенную плотину, выявил недочеты в строительстве и распорядился передать документы в АФМ, а строительство заморозить. Ведомство возбудило уголовное дело, ведется расследование по хищению бюджетных средств.

Немало шума в «телегах» поднял испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.

Казахстанцы публикуют в соцсетях редкие фото и видео следов ракеты в небе.



В это время общественное объединение «Казахстанский союз родителей» обратилось к Касым-Жомарту Токаеву и объявило сбор подписей. Авторы обращения говорят о двух законопроектах, которые не связаны между собой. Но родители считают, что законы направлены на то, чтобы «изымать детей у любящих родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию». Однако телеграмеры и эксперты заверяют: в законопроектах об изъятии детей не говорится вообще, и каких-либо нововведений в этой области тоже нет.

Кстати, сообщают авторы ТГ, монеты и купюры в случае изменения герба менять не будут. Они останутся в обращении до полного своего износа, заверил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

И, наконец, в Астане и Алматы прошел «Фестиваль российского кино Казахстан 2024». Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и Посольства РФ в Казахстан. Кинопоказы в жанрах фэнтези, комедии, фильма-катастрофы, военно-исторической драмы и специальный показ картины «Вызов» — первого художественного фильма, снятого в космосе, состоялись в Астане на площадках Телерадиокомплекса «Казмедиа», Русского Дома и киноцентра «Арман Asia Park».

В регионах Казахстана, конечно, совсем не до кино. Наступления часа «Х» ждут в эти дни на Западе Казахстана.

Наводнение: спасенные и жертвы

В понедельник в Уральске спасатели прогнозируют частичное затопление города. По сообщениям ДЧС ЗКО с верховья реки Урал – с Оренбурга, к областному центру движется «3000 кубометров воды в секунду». ТГ сообщают, что в Западно-Казахстанскую область стянуты военные силы шести областей Казахстана. Принято решение перевести работу средних школ в режим онлайн-обучения. А на месторождениях соседней Атырауской области уже подтоплены четыре нефтескважины. На некоторых предприятий для рабочих отодвинули вахты. Число авиарейсов из Атырау увеличили и заморозили тарифы на них — горожане массово выезжают из города из-за страха наводнения.

По данным ТГ, сложной также остается ситуация в СКО и в Акмолинской области.

В восьми регионах страны все еще действуют 36 режимов ЧС местного масштаба. Есть в «телегах» такая статистика – она, впрочем, меняется каждый день: более 102 тысячи человек эвакуировано с начала паводков в Казахстане, из них 37 537 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 757 человек. Почти половина из них тоже — дети.

Телеграмеры также пишут, что «пир во время чумы устроили в пострадавших от паводков регионах». Минторговли выявило завышение цен на продукты питания в областях с действующим режимом ЧС. Но проблем с поставками продуктов не возникало – ««дефициты» созданы искусственно».

ТГ «За нами уже выехали» сообщает, что «за манипуляцию с ценами на СЗПТ в период паводков в 10 регионах страны вынесено 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений».

А в Костанае активистка Qushtar Анель Алигазина вышла на несанкционированный одиночный пикет в связи с паводками на Западе Казахстана. В руках девушка держала плакат с надписью: «Паводки — результат коррупции». Фото 4 Эта новость «облетела» все ТГ.

Бездействие власти в предпаводковый период казахстанцы стали критиковать еще жестче после того, как в Петропавловске из-за затоплений обвалились линии электропередач и перестала работать насосная станция — город остался без питьевой воды. ТГ «ORDA» сообщает, что заключённых из Петропавловска этапируют в другие колонии из-за паводков.

«Женщин из учреждения № 50 отправили в Карагандинскую область. А из учреждения № 48 более 700 мужчин перевели в учреждение № 50 в Петропавловске. В эвакуационный пункт, расположенный в Доме культуры села Якоря, переведены 69 осуждённых из колонии-поселения…», — пишут телеграмеры.

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области найдены тела 47-летнего отца и его 24-летнего сына. Тело молодого человека нашли на глубине 1,5 метра — в одном километре от дома, где проживали погибшие. Поиски продолжались целую неделю. «Погибшие самостоятельно, без разрешения выехали на обследование своего затопленного жилого дома и не вернулись в эвакопункт», — пишет «ORDA» со ссылкой на МЧС.

Как будут разворачиваться события в Уральске и Атырау, узнаем в эти дни.

Ничего святого!

Пока идет суд над Бишимбаевым, в «телегах» разгораются нешуточные страсти, а заодно идет травля членов семьи погибшей Салтанат Нукеновой. Например, известную российскую бьюти-блогера-миллионника Гоар Аветисян проверит Следственный Комитет России на предмет высказываний, направленных на …дискредитацию России. 10 апреля об этом сообщил Telegram-канал «Mash». Заявление на блогера подал скандально известный телеграмер Бударов после того, как Аветисян опубликовала видеозапись, где высказалась о судебном процессе. Аветисян упомянула брата погибшей — Айтбека Нукенова.

«…Бударов считает: Аветисян, упомянув Нукенова, нанесла непоправимый вред России», — цитирует ТГ.

Взгляды брата Салтанат Нукеновой, по мнению телеграмера, оказывается, «экстремистские и рекламировать (упоминать) такого персонажа нельзя».

Дальше – больше: в авторских и анонимных «телегах» стали появляется посты с тезисами о том, что группа поддержки жестоко убитой Салтанат — это …агенты «Фонда Сороса». А принятый казахстанским Парламентом законопроект о семейно-бытовом насилии – это не что иное, как «часть либеральной-ювенальной политики, навязанной Казахстану извне, а это говорит о том, что само дело и законопроект имеют политическое значение».

ТГ «TRUE STORY KZ», в свою очередь сообщает, что мать Бишимбаева — Альмира Нурлыбекова, вышла из состава учредителей Гастроцентра – там в ресторан Bau произошло убийство. Состав учредителей ТОО Ezy Park изменился 4 апреля. Вместе с именем матери подсудимого «из списка вычеркнули имена Каныша Тулеушина (первый вице-глава МЦРИАП) и Тасболата Абдуллина. Появились новые лица: Кайрат Малик и Азамат Ахметжанов. Они составили компанию Сержану Мадиеву и Алие Оспановой.

С чем связаны такие перемены телеграмеры не берутся пока судить.

ТГ «ABISHEV ANALYTICS» между тем, комментирует жесткий прокол СМИ, когда телеканал КТК вдруг пустил в эфир кадры с лицами суда присяжных, которых снимать и фотографировать судья Айжан Кульбаева строго запретила. В итоге она удалила журналистов из зала суда.

«Это, конечно, своего рода ЧП. К процессу приковано внимание в буквальном смысле миллионов людей, есть большое общественное давление. Оно огромной тяжестью ложится на плечи десяти непрофессиональных, не привыкших к такому случайно отобранных граждан. И тут важна анонимность. Светить их лица в национальном эфире — значит подвергать давлению», — пишет политолог Газиз Абишев.

Это, безусловно, влияет на качество правосудия, добавляет он, называя решение судьи «совершенно логичным». Эксперт напомнил об американских судах, репортажи с которых нередко сопровождаются только рисунками профессиональных художников.

Ответ тиранам и извращенцам

«Свидетель.kz» — 2 774 подписчика на этой неделе

Кто бы мог подумать, но даже закон о бытовом насилии стал разменной монетой в ряде токсичных Телеграм-каналов. Инициаторов криминализации закона обвиняют в лоббировании интересов ЛГБТ. Особо впечатлительные авторы приплели сюда и суд над Бишимбаевым и брата погибшей Салтанат Нукеновой — Айтбека Амангельды, который возглавил общественное движение за криминализацию закона. Мажилисмены закон одобрили и передали на подпись президенту страны.

Как сообщает ТГ «Свидетель.kz», этот «документ вносит ряд изменений в статьи Административного (КоАП РК) и Уголовного (УК РК) Кодексов, связанных с защитой женщин и детей от насилия». Телеграмеры решили «разжевать» — как теперь изменится жизнь домашних тиранов и извращенцев.

Например, прежде за причинение лёгкого вреда здоровью просто штрафовали или арестовывали на 15 суток. Отныне агрессор будет платить штраф 200 МРП или отправится в ИВС на 50 суток. За умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью теперь грозит от 3 до 15 лет лишения свободы — в зависимости от тяжести преступления. Правда, за избиение наказание более мягкое — преступник заплатит штраф до 80 МРП или 80 часов общественных работ, либо арест на срок до 25 суток. А за пытки может лишиться свободы, сроком до 3 лет.

ТГ сообщает далее, что статью 110 «Истязания» дополнили примечанием о «систематичности» — «если оно совершено не менее двух раз в течение года или не менее трёх раз в течение трёх лет». А в статье 54 КоАП введена норма о судебном выселении агрессора за насилие в семье, даже если у домашнего тирана нет другого жилья. Также суд определит обязательное психологическое лечение — чтобы снять агрессивное поведение правонарушителя. Так что любителям «почесать» свои кулаки на слабых, следует внимательно изучить эти поправки. Помимо прочего, предусматривается адмответственность за буллинг, кибербуллинг и принудительную высадку детей из общественного транспорта.

За убийство малолетнего лица, изнасилование или за насильственные действия сексуального характера преступник получит пожизненное лишение свободы. Прежде наказание составляло от 15-20 лет. Как пишут телеграмеры, законодатели также исключили возможности примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних и связанным с насилием в отношении несовершеннолетних. В законе также криминализированы приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Ай, да светофоры!

«Путешествие по госзакупкам» — 729 подписчиков на этой неделе

Телеграм-канал хоть и не имеет еще много подписчиков, выдает подчас интересную информация. В этот раз авторы ТГ вытащили из недр сайта госзакупок прелюбопытнейшие договора. Некоторые достойны внимания фельетонистов и антикора. Вот, например, зимой на «свет» появился договор между Отделом ЖКХ, транспорта и автодорог Уральска и ТОО «Тәуекел» на «техобслуживание и текущий ремонт технических средств регулирования дорожного движения». Другими словами, обычных светофоров. Как вы думаете, во сколько обошлась эта работа бюджету?

«Потратили на это 125(!) миллионов тенге. Договор заключили напрямую, сославшись на подпункт, позволяющий заключать прямые договоры на два месяца, «если приобретается нечто необходимое на постоянной основе и ожидается проведение закупки»», — сообщает ТГ.

Но и на этом история не заканчивается. Как сообщает ТГ, 28 марта т.г. появился ещё один договор — «с тем же заказчиком, с тем же поставщиком, с той же суммой и с тем же коротким описанием — абсолютно идентичный».

Но ссылались в нём уже на… «ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций».

«На портале указано, что дата заключения была еще 1 марта. Либо это ошибка, либо договор заключили на бумаге и лишь спустя месяц опубликовали на портале. Но тогда не ясно, ссылкой на какое ЧС он может быть оправдан, если проблемы зимы должен был устранить предыдущий договор», — недоумевают авторы ТГ.

Телеграмеры также обнаружили еще один, шокирующий лот, который заинтересует зоозащитников. Акимат Жамбылской области планирует до конца этого года убить 36 533 собаки. Заявку на приобретение услуг по «организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» подало управление ветеринарии акимата Жамбылской области. По условиям договора, подрядчик «должен отловить и «умертвить» 36 533 собаки. За это акимат оплатит 62 млн 498 тыс. тенге — около 1 710 тенге за одну собаку.

Отремонтировались

«CRONOS ASIA: политика, экономика, аналитика» — 1 391 подписчик на этой неделе

Пока эксперты спорят о ценах на топливо для иностранцев, телеграмеры сообщают о новом скандале на Атырауском НПЗ – руководство завода подозревают в хищении 1,9 млрд тенге.

«В прокуратуру Атырауской области поступило заявлении о хищении государственных денег в особо крупном размере», — авторы ссылаются на издание CMN.kz и на источник «близкий к ситуации».

По их данным, в департаменте экономических расследований по региону начато досудебное расследование по статье 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Хищения совершены в 2022 году должностными лицами при капремонте компрессора марки «Mitsui». А в феврале 2024 года АФМ сообщило о начале досудебного расследования.

«Незадолго до этого на предприятии случился скандал. Он закончился кадровыми перестановками. После чего гендиректора завода Галымжана Жусанбаева и его зама – главного инженера Адилета Шошанбасова, сняли с должности. Под домашний арест поместили и бывшего директора Мурата Досмуратова», — напоминают авторы ТГ.

Что касается компании «Mitsui», то она производит компрессоры поршневого типа, пишет ТГ. Предприятие поставило более тысячи единиц техники на крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы по всему миру.

«Это не первое уголовное дело, связанное с реконструкцией и ремонтом АНПЗ. В 2023 году бывшего гендиректора предприятия Шухрата Данбая приговорили к 4,5 года ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Бывшему директору департаменту по закупкам Канату Сейдуалиеву назначили 3,5 года ограничения свободы», — также напомнили телеграмеры.

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